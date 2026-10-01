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Хегсет създава командване за автономни бойни системи

Хегсет създава командване за автономни бойни системи

1 Октомври, 2026 05:18 497 6

  • пийт хегсет-
  • автономни бойни системи-
  • пентагон-
  • дронове-
  • генерали

Пентагонът ще съкрати 20% от генералските и адмиралските позиции до началото на 2027 г. Новата структура ще отговаря за дронове, изкуствен интелект и роботизирани оръжия.

Хегсет създава командване за автономни бойни системи - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви създаването на ново четиризвездно командване за автономни и роботизирани бойни системи. Той потвърди и плановете за съкращаване с 20% на генералските и адмиралските позиции във въоръжените сили.

Хегсет направи съобщенията в базата на морската пехота „Куантико“ във Вирджиния по време на програмна реч, наречена „Обръщение за състоянието на Силите“. Това е втората поредна година, в която министърът произнася подобно обръщение. Според Асошиейтед прес той е представил няколко промени в структурата и приоритетите на американската армия.

Ново командване за автономни оръжия

Новата структура ще носи името Autonomous Warfare Command и ще ръководи разработването и внедряването на автономни и роботизирани способности във всички родове на въоръжените сили. В обхвата ѝ ще попаднат дронове, системи с изкуствен интелект и средства за командване и управление.

„Темпото на промяната във войната се променя по-бързо, отколкото можем да го догоним“, каза Хегсет. Той определи създаването на командването като „най-стремителната промяна в мирно време, извършвана в съвременната военна история“.

Министърът посочи Украйна като пример за бързо развитие на безпилотните технологии и заяви: „Украинският урок не се изразява в това, че един вид дронове печели войни, а по-скоро в това, че е нужно целенасочено изграждане на система, която да позволява възможно най-бързо адаптиране към промените.“

По информация на Air & Space Forces Magazine Пентагонът планира да изгради командването в рамките на една година. Все още не е обявено кой ще бъде неговият командващ.

20% съкращение на генералските позиции

Хегсет заяви, че е наредил предишното намаляване с 10% на близо 800 генералски и адмиралски позиции да бъде удвоено. Процесът трябва да приключи до 1 януари 2027 г.

„Наричам това носене на отговорност и отдавна закъсняло действие“, каза министърът. Според Асошиейтед прес съкращенията засягат длъжностите, а не представляват автоматично освобождаване на всички офицери, които ги заемат.

Решението вече предизвика критики в Конгреса. Демократът Марк Кели заяви, че Хегсет „прочиства цяло поколение велики военни лидери“ и че за възстановяването на висшия команден състав ще бъде необходимо поколение. Републиканецът Майк Раундс поиска да разбере мотивите за промяната.

Проект за войната на бъдещето

Хегсет обяви и проект за проучване на бъдещите бойни технологии. Начело ще застанат изпълнителният директор на „Спейс Екс“ Илон Мъск, бившият председател на Камарата на представителите Нют Гингрич и Палмър Лъки, съосновател на „Андурил Индъстрис“.

Задачата на екипа ще бъде да проучи какви оръжия и системи ще са необходими на американските въоръжени сили в бъдеще. Пентагонът планира още изграждането на нова база, която да приеме между 15 000 и 25 000 военнослужещи, както и създаването на Служба по религиозните въпроси.

Източници: БТА, Air & Space Forces Magazine


САЩ
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  • 6 Моддюдю е ГGЕЙ

    0 0 Отговор
    Министърът на отбраната на ФАЩ е заел много "отбранителна" поза на снимката...

    06:52 01.10.2026