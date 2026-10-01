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Украинските F-16 са изправени пред криза с ракетите и поддръжката
  Тема: Украйна

Украинските F-16 са изправени пред криза с ракетите и поддръжката

1 Октомври, 2026 05:27 603 8

  • украйна-
  • f-16-
  • ракети amraam-
  • противовъздушна отбрана-
  • военна авиация

Недостигът на AIM-9 и AMRAAM се задълбочава, докато високият темп на полетите увеличава натоварването върху остаряващия флот.

Украинските F-16 са изправени пред криза с ракетите и поддръжката - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският флот от изтребители F-16 е изправен едновременно пред недостиг на ракети „въздух-въздух“ и нарастваща нужда от техническо обслужване. Военният портал TWZ определя ситуацията като риск от криза в бойната готовност, тъй като високият темп на полетите изчерпва запасите от боеприпаси и ускорява износването на самолетите.

Става дума основно за ракетите AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM. Заради недостатъчните доставки украинските пилоти трябва да пестят изстрелите и по-често да разчитат на вградените 20-милиметрови оръдия на F-16. Самолетите са важна част от украинската противовъздушна отбрана, включително при прехващането на руски крилати ракети и реактивни дронове.

„Само американците могат да ги доставят, а в момента не са готови да го правят, поне със сигурност не безплатно. Дори европейците да се опитват да ги купят, минават месеци, преди няколко ракети да стигнат до Украйна“, заявява военният експерт Юлиан Рьопке от United Unmanned Systems, цитиран от УНИАН. По думите му същият проблем засяга и ракетите прехващачи за системите Patriot.

Поддръжката се превръща във второ ограничение

Всеки полет увеличава броя на натрупаните летателни часове и съкращава интервалите между плановите инспекции. С нарастването на натоварването са нужни по-задълбочени проверки, повече резервни части, двигатели и специалисти. Така недостигът на ракети се комбинира с натиск върху мрежата за ремонт и поддръжка.

Мащабът на задачата се вижда от договора, който Пентагонът е сключил през януари с белгийската компания Sabena Aerospace Engineering. Споразумението е на стойност около 235,5 милиона долара и обхваща техническото обслужване на украински самолети F-16 и техните двигатели. Първоначално са отпуснати около 69,7 милиона долара, а договорът е в сила до януари 2029 г.

Допълнителен проблем е, че ракетите AMRAAM се използват не само от изтребителите, но и от зенитните комплекси NASAMS. Това означава, че една и съща западна производствена и логистична верига трябва да поддържа едновременно авиацията и част от наземната противовъздушна отбрана. Запасите са намалели и заради продължителните бойни действия в Украйна и Близкия изток.

Нови самолети, но и нови изисквания

Белгия планира да предаде на Украйна още три F-16 до края на годината. Това ще увеличи потенциалния размер на флота, но същевременно ще повиши нуждата от ремонтни мощности, резервни части, двигатели и подготвени техници.

Краткосрочните алтернативи са ограничени. Украйна продължава да използва МиГ-29 и малък брой Су-27, които са по-стари, но могат да бъдат обслужвани от украинската инфраструктура. Френските Mirage 2000-5F също са в ограничен брой и не могат бързо да компенсират недостъпните F-16.

По-дългосрочният план предвижда Украйна да получи 16 изтребителя Gripen C/D от Швеция в началото на 2027 г. Отделно споразумение предвижда закупуването на още 16 нови Gripen E, чиито доставки трябва да започнат в началото на 2029 г. До тогава обаче F-16 остават основната западна бойна авиационна способност на Украйна, което прави поддръжката им и осигуряването на достатъчно ракети критични за въздушната отбрана.

Източници: УНИАН, TWZ


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лакеите на Пентагона

    9 0 Отговор
    "Недоставените" ни Ф-ки от безвизовия крадец-окупатор.

    05:39 01.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ф16 са

    2 0 Отговор
    Краварски прехвалени боклуци.

    06:21 01.10.2026

  • 5 Източна ромелия

    1 0 Отговор
    Ама тия ефки летят ли изобщо в 404

    06:30 01.10.2026

  • 6 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор
    Ф16 бомбят Русия на 1000, 1500км навътре.
    Не могат да бъдат засечени от руското ПВО.
    Ударите са прецизни.

    Коментиран от #8

    06:57 01.10.2026

  • 7 Саде да попитам...!

    2 0 Отговор
    Как така цяло НАТО и ЕС,нямат военен ресурс,за война Русия...?!?!

    06:57 01.10.2026

  • 8 Да,бе Да...!

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Не чегеш ли?!
    Нямат ракети...!

    07:09 01.10.2026

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