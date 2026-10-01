Украинските F-16 са изправени пред криза с ракетите и поддръжката

Украинският флот от изтребители F-16 е изправен едновременно пред недостиг на ракети „въздух-въздух“ и нарастваща нужда от техническо обслужване. Военният портал TWZ определя ситуацията като риск от криза в бойната готовност, тъй като високият темп на полетите изчерпва запасите от боеприпаси и ускорява износването на самолетите.

Става дума основно за ракетите AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM. Заради недостатъчните доставки украинските пилоти трябва да пестят изстрелите и по-често да разчитат на вградените 20-милиметрови оръдия на F-16. Самолетите са важна част от украинската противовъздушна отбрана, включително при прехващането на руски крилати ракети и реактивни дронове.

„Само американците могат да ги доставят, а в момента не са готови да го правят, поне със сигурност не безплатно. Дори европейците да се опитват да ги купят, минават месеци, преди няколко ракети да стигнат до Украйна“, заявява военният експерт Юлиан Рьопке от United Unmanned Systems, цитиран от УНИАН. По думите му същият проблем засяга и ракетите прехващачи за системите Patriot.

Поддръжката се превръща във второ ограничение

Всеки полет увеличава броя на натрупаните летателни часове и съкращава интервалите между плановите инспекции. С нарастването на натоварването са нужни по-задълбочени проверки, повече резервни части, двигатели и специалисти. Така недостигът на ракети се комбинира с натиск върху мрежата за ремонт и поддръжка.

Мащабът на задачата се вижда от договора, който Пентагонът е сключил през януари с белгийската компания Sabena Aerospace Engineering. Споразумението е на стойност около 235,5 милиона долара и обхваща техническото обслужване на украински самолети F-16 и техните двигатели. Първоначално са отпуснати около 69,7 милиона долара, а договорът е в сила до януари 2029 г.

Допълнителен проблем е, че ракетите AMRAAM се използват не само от изтребителите, но и от зенитните комплекси NASAMS. Това означава, че една и съща западна производствена и логистична верига трябва да поддържа едновременно авиацията и част от наземната противовъздушна отбрана. Запасите са намалели и заради продължителните бойни действия в Украйна и Близкия изток.

Нови самолети, но и нови изисквания

Белгия планира да предаде на Украйна още три F-16 до края на годината. Това ще увеличи потенциалния размер на флота, но същевременно ще повиши нуждата от ремонтни мощности, резервни части, двигатели и подготвени техници.

Краткосрочните алтернативи са ограничени. Украйна продължава да използва МиГ-29 и малък брой Су-27, които са по-стари, но могат да бъдат обслужвани от украинската инфраструктура. Френските Mirage 2000-5F също са в ограничен брой и не могат бързо да компенсират недостъпните F-16.

По-дългосрочният план предвижда Украйна да получи 16 изтребителя Gripen C/D от Швеция в началото на 2027 г. Отделно споразумение предвижда закупуването на още 16 нови Gripen E, чиито доставки трябва да започнат в началото на 2029 г. До тогава обаче F-16 остават основната западна бойна авиационна способност на Украйна, което прави поддръжката им и осигуряването на достатъчно ракети критични за въздушната отбрана.

Източници: УНИАН, TWZ