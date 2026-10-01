Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Израел »
Нетаняху: Водопроводчик обезвреди нападателя на Flydubai

Нетаняху: Водопроводчик обезвреди нападателя на Flydubai

1 Октомври, 2026 05:13, обновена 1 Октомври, 2026 05:16 877 3

  • flydubai-
  • бенямин нетаняху-
  • израел-
  • авиация-
  • саудитска арабия

Израел може да се включи в разследването на инцидента, при който пилот нападна капитана и самолетът загуби рязко височина.

Нетаняху: Водопроводчик обезвреди нападателя на Flydubai - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израел може да участва в разследването на инцидента с Flydubai, при който пилот нападна капитана по време на полет от Дубай до Тел Авив. Самолетът с 174 души на борда извърши аварийно кацане в Табук, Саудитска Арабия, след като загуби рязко височина.

Бенямин Нетаняху заяви пред CNN, че президентът на Обединените арабски емирства е съгласен израелски представители да се включат в разпита на заподозрения и в разследването. Саудитските власти са задържали нападналия пилот.

„Единият пилот намушка другия и очевидно се е опитал да разбие самолета с всички хора на борда“, каза Нетаняху. Той подчерта, че все още няма конкретна информация, която да свързва инцидента с Иран.

Самолетът е загубил около 16 000 фута височина

Инцидентът е станал приблизително два часа и половина след излитането. По данни на Flightradar24 самолетът е паднал от около 33 000 до 17 000 фута за приблизително една минута, преди екипажът да успее да го стабилизира. Машината е прелетяла близо до границата с Йордания и е кацнала в Табук около час след подаването на сигнал за бедствие. Според Асошиейтед прес при екстремното снижение са били повредени части от опашката на самолета.

Flydubai потвърди, че на борда е имало физическа саморазправа в пилотската кабина, но заяви, че причините и мотивите все още се изясняват и призова да не се правят предварителни заключения. Компанията посочи, че други членове на екипажа са поели управлението и са приземили самолета безопасно.

Водопроводчикът е сред пътниците, влезли в кабината

Нетаняху посочи като един от участниците в овладяването на ситуацията израелския пътник Янив Хаюн, който работи като водопроводчик. По думите на премиера Хаюн и други хора са успели да влязат в кабината и да обезвредят нападателя, докато той се е опитвал да въздейства върху управлението на самолета.

„Вратата очевидно не беше заключена и успяхме да я отворим“, разказа Хаюн пред журналисти след пристигането си в Израел. Той каза, че раненият капитан е бил от другата страна на вратата, а нападателят е бил до контролните уреди.

Капитанът Смит Мачхар, индийски гражданин, е получил тежки наранявания. Индийското посолство в Саудитска Арабия съобщи, че състоянието му е стабилно. Нетаняху заяви, че въпреки раните си капитанът е успял да отвори вратата на кабината, което е позволило на пътниците и останалите членове на екипажа да се намесят.

Flydubai спря полетите до Израел

След аварийното кацане пътниците са били откарани с друг самолет до Израел. На борда е имало граждани на Израел, Индия и Обединените арабски емирства, както и четирима американски граждани. Трима пътници са получили леки наранявания.

Flydubai временно спря полетите си до и от Израел, докато продължава разследването. Основният въпрос остава дали нападението е било терористичен акт или опит за отвличане, или е извършено по лични мотиви. CNN отбеляза, че окончателните отговори трябва да бъдат потърсени чрез данните от полетните записващи устройства, разпитите на екипажа и пътниците и проверката на действията на двамата пилоти.

Източници: Си Ен Ен


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    0 0 Отговор
    Ха, че този е бай Гошу от Кайсиева градина.

    05:41 01.10.2026

  • 2 НА ВСЕКИ ПОЛЕТ ОТ И ЗА ЗРАЕЛ ИМА

    4 0 Отговор
    ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПО ДВАМА ЗРЕЛСКИ ,,ВОДОПРОВОДЧИКА,, ОТ МОСАД. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. ТАКА Е ОТДААВНАА....

    05:56 01.10.2026

  • 3 Да така

    0 0 Отговор
    беше.Направо му спря водата.

    06:10 01.10.2026