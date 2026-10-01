Нетаняху: Водопроводчик обезвреди нападателя на Flydubai

Израел може да участва в разследването на инцидента с Flydubai, при който пилот нападна капитана по време на полет от Дубай до Тел Авив. Самолетът с 174 души на борда извърши аварийно кацане в Табук, Саудитска Арабия, след като загуби рязко височина.

Бенямин Нетаняху заяви пред CNN, че президентът на Обединените арабски емирства е съгласен израелски представители да се включат в разпита на заподозрения и в разследването. Саудитските власти са задържали нападналия пилот.

„Единият пилот намушка другия и очевидно се е опитал да разбие самолета с всички хора на борда“, каза Нетаняху. Той подчерта, че все още няма конкретна информация, която да свързва инцидента с Иран.

Самолетът е загубил около 16 000 фута височина

Инцидентът е станал приблизително два часа и половина след излитането. По данни на Flightradar24 самолетът е паднал от около 33 000 до 17 000 фута за приблизително една минута, преди екипажът да успее да го стабилизира. Машината е прелетяла близо до границата с Йордания и е кацнала в Табук около час след подаването на сигнал за бедствие. Според Асошиейтед прес при екстремното снижение са били повредени части от опашката на самолета.

Flydubai потвърди, че на борда е имало физическа саморазправа в пилотската кабина, но заяви, че причините и мотивите все още се изясняват и призова да не се правят предварителни заключения. Компанията посочи, че други членове на екипажа са поели управлението и са приземили самолета безопасно.

Водопроводчикът е сред пътниците, влезли в кабината

Нетаняху посочи като един от участниците в овладяването на ситуацията израелския пътник Янив Хаюн, който работи като водопроводчик. По думите на премиера Хаюн и други хора са успели да влязат в кабината и да обезвредят нападателя, докато той се е опитвал да въздейства върху управлението на самолета.

„Вратата очевидно не беше заключена и успяхме да я отворим“, разказа Хаюн пред журналисти след пристигането си в Израел. Той каза, че раненият капитан е бил от другата страна на вратата, а нападателят е бил до контролните уреди.

Капитанът Смит Мачхар, индийски гражданин, е получил тежки наранявания. Индийското посолство в Саудитска Арабия съобщи, че състоянието му е стабилно. Нетаняху заяви, че въпреки раните си капитанът е успял да отвори вратата на кабината, което е позволило на пътниците и останалите членове на екипажа да се намесят.

Flydubai спря полетите до Израел

След аварийното кацане пътниците са били откарани с друг самолет до Израел. На борда е имало граждани на Израел, Индия и Обединените арабски емирства, както и четирима американски граждани. Трима пътници са получили леки наранявания.

Flydubai временно спря полетите си до и от Израел, докато продължава разследването. Основният въпрос остава дали нападението е било терористичен акт или опит за отвличане, или е извършено по лични мотиви. CNN отбеляза, че окончателните отговори трябва да бъдат потърсени чрез данните от полетните записващи устройства, разпитите на екипажа и пътниците и проверката на действията на двамата пилоти.

Източници: Си Ен Ен