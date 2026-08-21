Най-възрастният президент в света се завърна в родината си след 10 седмици отсъствие

Най-възрастният действащ държавен глава в света, 93-годишният президент на Камерун Пол Бия, се завърна в африканската република, слагайки край на рекордното си 74-дневно мистериозно отсъствие.

Бия кацна на международното летище в столицата Яунде с полет от Женева, Швейцария, придружен от първата дама Шантал Бия.

Държавната телевизия излъчи кадри, на които ветеранполитикът маха на събралите се привърженици от автомобила си, макар че той не слезе да говори пред журналисти и не направи официално изявление.

Лидерът, който управлява Камерун с желязна ръка от далечната 1982 г., замина за Европа на 7 юни за това, което администрацията му тогава нарече „кратък частен престой“.

Продължителното му изчезване от публичното пространство обаче взриви вълна от слухове за влошено здраве и дори за неговата кончина, което принуди правителството да наложи забрана за медийни дискусии по темата, определяйки я като въпрос на национална сигурност.

Докато беше в Швейцария, Бия продължи да издава декрети, включително за мащабни промени във военното ръководство на страната.

Завръщането му се случва на фона на сериозно напрежение в страната, където над 70% от 30-милионното население е на възраст под 35 години и изразява дълбоко разочарование от икономическата стагнация и управлението на застаряващия елит.