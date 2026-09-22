Изборната надпревара в Бразилия се ожесточава

Президентската надпревара в Бразилия се затяга по-малко от две седмици преди изборите на 4 октомври. Действащият президент Луиз Инасио Лула да Силва запазва преднина пред сенатора Флавио Болсонаро на първи тур, но последните социологически проучвания показват практически изравнени позиции при евентуален балотаж.

Според проучване на Quaest, публикувано на 21 септември, Лула получава 37% подкрепа на първи тур срещу 33% за Флавио Болсонаро – най-големия син на бившия президент Жаир Болсонаро. При симулация на балотаж резултатът е 42% за Болсонаро срещу 41% за Лула, което е в рамките на статистическата грешка от два процентни пункта. Анкетата е проведена сред 2004 избиратели между 17 и 20 септември.

И други последни проучвания очертават оспорвана надпревара, макар конкретните резултати да се различават според социологическата агенция. Reuters съобщи по-рано през септември, че Quaest е регистрирала равенство от 41% на 41% при хипотетичен втори тур.

Промяната в предизборната картина идва на фона на серия разследвания и политически скандали, които засягат различни страни в бразилската политика и съдебна система.

Welt обръща особено внимание на твърденията срещу Фабио Луис да Силва, известен като Лулиня – син на действащия президент. Според германското издание той е обвиняван, че чрез мрежа от лобисти е съдействал за договори с държавни институции. Лулиня отрича обвиненията, а самият Лула заявява, че ако синът му е извършил нарушение, трябва да бъде разследван и съответно осъден или оправдан.

Сериозни сътресения предизвиква и скандалът около фалиралата Banco Master и нейния бивш собственик Даниел Воркаро. Случаят засегна и членове на Върховния съд, включително съдия Александре де Мораес, който имаше водеща роля в производството срещу бившия президент Жаир Болсонаро. Публикувани материали повдигнаха въпроси за отношенията между Воркаро и представители на съдебната власт, като част от твърденията остават предмет на разследвания и политически спорове.

Скандалът обаче засяга и самия Флавио Болсонаро. На 11 септември Reuters съобщи, че сенаторът е разследван за предполагаема корупция и пране на пари във връзка с Banco Master. Разследването засяга финансирането на филм за баща му Жаир Болсонаро. Флавио Болсонаро отрича да е извършил нарушение.

Така предизборната кампания се развива при необичайна ситуация – основните политически лагери взаимно използват разследванията и обвиненията срещу своите противници, докато доверието в част от държавните институции също се превръща в тема на кампанията.

Флавио Болсонаро се опитва да наследи политическата база на баща си. Жаир Болсонаро го подкрепи за президентската надпревара, след като самият той не може да участва в изборите. Флавио се позиционира като представител на бразилската десница и поддържа близки отношения с американския президент Доналд Тръмп.

Лула, от своя страна, се бори за четвърти, непоследователен президентски мандат.

Изходът от изборите има значение и за външнополитическия курс на най-голямата държава в Латинска Америка. Лула поддържа активни отношения с държавите от БРИКС и се стреми към по-самостоятелна позиция на Бразилия спрямо големите сили, докато Флавио Болсонаро е политически по-близък до Тръмп и заявява различни позиции по редица международни въпроси.

Първият тур на президентските избори е насрочен за 4 октомври. Ако никой от кандидатите не получи повече от половината действителни гласове, балотажът ще бъде на 25 октомври. При сегашните социологически данни именно евентуалният втори тур между Лула и Флавио Болсонаро се очертава като основния сценарий, но проучванията измерват моментни нагласи и не предопределят резултата от вота.