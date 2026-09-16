Зеленски: Руснаците атакуваха два пъти за седмица самолета ми

Поредица от кадрови рокади по върховете на властта в Киев и шокиращи разкрития за сигурността на държавния глава бележат политическата обстановка в Украйна. Президентът Володимир Зеленски обяви мащабни ходове за укрепване на отбраната, докато в правосъдната система стартира трескаво търсене на нов обвинител номер едно след корупционен скандал.
Опит за покушение: Русия взела на прицел самолета на Зеленски в Молдова
Президентът Володимир Зеленски взриви медийното пространство с признанието, че през последните седмици руските сили два пъти са се опитали да атакуват неговия президентски самолет с помощта на безпилотни летателни апарати. И двата инцидента са се разиграли на територията на съседна Молдова, докато машината е оперирала през летището в Кишинев.
„В Молдова се намираше моят президентски самолет, затова те атакуваха Молдова. Когато се завръщахме у дома, отново през Кишинев, те направиха абсолютно същото“, заяви Зеленски пред международни медии. Първият случай стана публично достояние след изявление на норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, който разкри, че на 8 септември самолетът на украинския лидер се размина на косъм от сблъсък с дрон при излитане към Осло. Според Зеленски тези атаки са част от умишлена руска стратегия за сплашване на чуждестранните лидери.
Алексей Коваленко поема Войските за връзки и киберсигурност
На фона на продължаващата кибервойна и координация на фронта, с официален указ № 931/2026 държавният глава назначи бригаден генерал Алексей Коваленко за постоянен главнокомандващ на Войските за връзки и киберсигурност на ВСУ.
Коваленко, който от 2023 г. временно изпълняваше длъжността, е бивш началник на престижния Военен институт за телекомуникации и информатизация „Героите на Крут“. Този специализиран род войски отговаря директно за функционирането на системите за бойно управление, военните комуникации, както и за защитата на критичната цифрова инфраструктура на армията срещу масираните руски хакерски офанзиви.
Кой ще бъде новият главен прокурор на Украйна?
След като вчера Зеленски официално подписа указа за уволнението на досегашния главен прокурор Руслан Кравченко (свален заради разследване на НАБУ и САП за вземане на подкупи от нелегални кол центрове), в Киев изплуваха имената на основните фаворити за поста.
Според вътрешни източници от политическите кръгове, Офисът на президента е стеснил кръга до няколко основни кандидатури:
- Антон Ковалски – настоящ ръководител на Хмелницката областна прокуратура, сочен от експертите за най-вероятния нов титуляр на поста.
- Валерий Прихожанов – прокурор на Днепропетровска област.
- Алексей Хоменко – заместник на уволнения Кравченко, който временно поема управлението на ведомството до официалния избор.
- Като алтернативни варианти се обсъждат и имената на бившия заместник-главен прокурор Гюндуз Мамедов, както и на прокурора и бивш зам.-шеф на СБУ Виктор Трепак.
Новата кандидатура трябва да бъде внесена от президента и гласувана по спешност в Световната Рада на Украйна през следващите дни
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оня
04:26 16.09.2026
2 Народа мъдрост
04:27 16.09.2026
3 Като се замисли човек
Прави са.
Не си заслужава!
04:31 16.09.2026
4 хаха
04:32 16.09.2026
5 Както всяка сутрин
Коментиран от #6
04:35 16.09.2026
6 Както и
До коментар #5 от "Както всяка сутрин":автоматичните птусове.
Коментиран от #7
04:42 16.09.2026
7 Както всяка сутрин
До коментар #6 от "Както и":Чибаааа!
04:42 16.09.2026
8 Това е най- важното
Третият път - бум!
Ненормално наркоманче!
04:45 16.09.2026
9 Пенчо
04:45 16.09.2026
10 Как може да си позволявате
Та това е най- великия пълеоводец, който громи руските музчини. Не остана жив руснак и военна техника, а вие го плюете!
А редакцията е заредена с автомат и с един откос бичи минуси или плюсове, според зависи!
04:50 16.09.2026
11 Действащ
05:00 16.09.2026
12 Анонимен
05:02 16.09.2026
13 Квартал 95
05:06 16.09.2026
14 русия
05:17 16.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Kaлпазанин
05:20 16.09.2026
17 Окосмен
Ама Зеленски "признал"?:)
"... Зеленски взриви медийното пространство с признанието"- взривил го е с подигравки!
А другия клоун е наблюдавал от Осло "инцидента" и не се въздържал да ни го разкрие:
"Първият случай стана публично достояние след изявление на норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, който разкри,"...за косъма:)
05:25 16.09.2026
18 Слуга на народа
05:35 16.09.2026
19 Изтривача
05:36 16.09.2026