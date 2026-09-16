Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: Руснаците атакуваха два пъти за седмица самолета ми
  Тема: Украйна

Зеленски: Руснаците атакуваха два пъти за седмица самолета ми

16 Септември, 2026 04:14, обновена 16 Септември, 2026 04:20 772 19

  • зеленски-
  • президент-
  • украйна-
  • главен прокурор-
  • киберсигурност-
  • самолет

Коваленко пое киберсигурността, ясни са кандидатите за главен прокурор

Зеленски: Руснаците атакуваха два пъти за седмица самолета ми - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Поредица от кадрови рокади по върховете на властта в Киев и шокиращи разкрития за сигурността на държавния глава бележат политическата обстановка в Украйна. Президентът Володимир Зеленски обяви мащабни ходове за укрепване на отбраната, докато в правосъдната система стартира трескаво търсене на нов обвинител номер едно след корупционен скандал.

Опит за покушение: Русия взела на прицел самолета на Зеленски в Молдова

Президентът Володимир Зеленски взриви медийното пространство с признанието, че през последните седмици руските сили два пъти са се опитали да атакуват неговия президентски самолет с помощта на безпилотни летателни апарати. И двата инцидента са се разиграли на територията на съседна Молдова, докато машината е оперирала през летището в Кишинев.

„В Молдова се намираше моят президентски самолет, затова те атакуваха Молдова. Когато се завръщахме у дома, отново през Кишинев, те направиха абсолютно същото“, заяви Зеленски пред международни медии. Първият случай стана публично достояние след изявление на норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, който разкри, че на 8 септември самолетът на украинския лидер се размина на косъм от сблъсък с дрон при излитане към Осло. Според Зеленски тези атаки са част от умишлена руска стратегия за сплашване на чуждестранните лидери.

Алексей Коваленко поема Войските за връзки и киберсигурност

На фона на продължаващата кибервойна и координация на фронта, с официален указ № 931/2026 държавният глава назначи бригаден генерал Алексей Коваленко за постоянен главнокомандващ на Войските за връзки и киберсигурност на ВСУ.

Коваленко, който от 2023 г. временно изпълняваше длъжността, е бивш началник на престижния Военен институт за телекомуникации и информатизация „Героите на Крут“. Този специализиран род войски отговаря директно за функционирането на системите за бойно управление, военните комуникации, както и за защитата на критичната цифрова инфраструктура на армията срещу масираните руски хакерски офанзиви.

Кой ще бъде новият главен прокурор на Украйна?

След като вчера Зеленски официално подписа указа за уволнението на досегашния главен прокурор Руслан Кравченко (свален заради разследване на НАБУ и САП за вземане на подкупи от нелегални кол центрове), в Киев изплуваха имената на основните фаворити за поста.

Според вътрешни източници от политическите кръгове, Офисът на президента е стеснил кръга до няколко основни кандидатури:

  • Антон Ковалски – настоящ ръководител на Хмелницката областна прокуратура, сочен от експертите за най-вероятния нов титуляр на поста.
  • Валерий Прихожанов – прокурор на Днепропетровска област.
  • Алексей Хоменко – заместник на уволнения Кравченко, който временно поема управлението на ведомството до официалния избор.
  • Като алтернативни варианти се обсъждат и имената на бившия заместник-главен прокурор Гюндуз Мамедов, както и на прокурора и бивш зам.-шеф на СБУ Виктор Трепак.

Новата кандидатура трябва да бъде внесена от президента и гласувана по спешност в Световната Рада на Украйна през следващите дни


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня

    25 23 Отговор
    Дали Руснака ако искаше на гръмне зеления до сега нямаше да го стори

    04:26 16.09.2026

  • 2 Народа мъдрост

    17 22 Отговор
    Един път със стомана за вода, два пъти със стомна за вода и.... на третия се счупва!!!

    04:27 16.09.2026

  • 3 Като се замисли човек

    18 22 Отговор
    На руснаците им се свиди ракета за тоя клоун и го мъчат с някое евтино дронче.
    Прави са.
    Не си заслужава!

    04:31 16.09.2026

  • 4 хаха

    16 11 Отговор
    Е няма моят да атакуват я. То и да атакуват от московитски орки - толкова.

    04:32 16.09.2026

  • 5 Както всяка сутрин

    5 16 Отговор
    Започнаха автоматичните митуси

    Коментиран от #6

    04:35 16.09.2026

  • 6 Както и

    13 4 Отговор

    До коментар #5 от "Както всяка сутрин":

    автоматичните птусове.

    Коментиран от #7

    04:42 16.09.2026

  • 7 Както всяка сутрин

    3 13 Отговор

    До коментар #6 от "Както и":

    Чибаааа!

    04:42 16.09.2026

  • 8 Това е най- важното

    10 13 Отговор
    Напълни ли гащуните!
    Третият път - бум!
    Ненормално наркоманче!

    04:45 16.09.2026

  • 9 Пенчо

    10 13 Отговор
    Големи смешник, нещо гръмнало на 160 км от летището и си мисли, че него целят.

    04:45 16.09.2026

  • 10 Как може да си позволявате

    5 14 Отговор
    Да пишете срещу Зеленски? Не ви ли е срам!
    Та това е най- великия пълеоводец, който громи руските музчини. Не остана жив руснак и военна техника, а вие го плюете!
    А редакцията е заредена с автомат и с един откос бичи минуси или плюсове, според зависи!

    04:50 16.09.2026

  • 11 Действащ

    6 10 Отговор
    Боже Мой. Хелп. СЩе ме убият,Рпутин и РФ ще стигне до Ат-лантика и даже по-нат8анък. изтре(паха ни, завл(дяха всички зап%адни столици. №Аларм, Р-алърт, Паник, Ала+рма, По%мощ,опаЙЙност. Трефога. Сетете се защо пиша с грешки. Рпу:тин е под кревата Ви или в Мазет0. Проверявайте редовно за дронове от полис8терол, завър9рзани с тиксо. И дали случаят не е като двамата тийнаджери - украинче и беларуска не са пуснали др0н над Прага. Или отходните газове от китовете около Норвегия, мислени за руски подводници. А руснаците, които взривявали стълбове и трансформаторни станции в Германия се оказаха … немец — екоактивист. А руснаците обучавани тайно на военно дело в Гарброво се оказаха украинци. Зеленски се оплака, че щели да го убият на 10 септ.26 със снаряд паднал на 160 км от него. А руснаците обстрелвали Киев на 12 септ 2026 и атакували влак, в който пътувал уж някакъв Борката Джонсън (но не този) Пак фейк. Никой не пострадал. Руснаците се целят по локомотивите, не по влаковете. Ще се нас..ръ.т от страх. Или създават психоза да нагнетяват военните разходи.

    05:00 16.09.2026

  • 12 Анонимен

    8 10 Отговор
    Зеленски да се огледа в обкръжението си. За руснаците той в момента е удобен, няма защо да го убиват.

    05:02 16.09.2026

  • 13 Квартал 95

    6 8 Отговор
    Зеленото - жив да го ожалиш.. Те (руснаците), два пъти искат да го трепят за една седмица, вие за корупцията, кражби и за правене на избори в Украйна му говорите..

    05:06 16.09.2026

  • 14 русия

    1 7 Отговор
    само тъпанари го четат на3ркома ако искаха свалянето е лесно странно той с влакове из осраина се движи и тук самолети логика нулева

    05:17 16.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Kaлпазанин

    2 7 Отговор
    Още не е станал и почна риве евреина ,те ако искаха да ти го свалят ,отдавна щеше да си в небитието ,

    05:20 16.09.2026

  • 17 Окосмен

    2 6 Отговор
    Дрона който бил минал "на косъм" въобще не навлизал в молдовското въздушно пространство.
    Ама Зеленски "признал"?:)
    "... Зеленски взриви медийното пространство с признанието"- взривил го е с подигравки!

    А другия клоун е наблюдавал от Осло "инцидента" и не се въздържал да ни го разкрие:
    "Първият случай стана публично достояние след изявление на норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, който разкри,"...за косъма:)

    05:25 16.09.2026

  • 18 Слуга на народа

    0 0 Отговор
    Зеленото ще си остане жалък, страхлив наркоман до края. Сега се опитва да събуди съжаление и съпричастност към себе си в украинците и то след всяко, което им причинява.. Накрая ще каже- "не исках аз, те моите приятели ме накараха да направя това"

    05:35 16.09.2026

  • 19 Изтривача

    0 0 Отговор
    Бухай минуси докато българите спинкат … жалък мишок !

    05:36 16.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания