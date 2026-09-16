Зеленски: Руснаците атакуваха два пъти за седмица самолета ми

Поредица от кадрови рокади по върховете на властта в Киев и шокиращи разкрития за сигурността на държавния глава бележат политическата обстановка в Украйна. Президентът Володимир Зеленски обяви мащабни ходове за укрепване на отбраната, докато в правосъдната система стартира трескаво търсене на нов обвинител номер едно след корупционен скандал.

Опит за покушение: Русия взела на прицел самолета на Зеленски в Молдова

Президентът Володимир Зеленски взриви медийното пространство с признанието, че през последните седмици руските сили два пъти са се опитали да атакуват неговия президентски самолет с помощта на безпилотни летателни апарати. И двата инцидента са се разиграли на територията на съседна Молдова, докато машината е оперирала през летището в Кишинев.

„В Молдова се намираше моят президентски самолет, затова те атакуваха Молдова. Когато се завръщахме у дома, отново през Кишинев, те направиха абсолютно същото“, заяви Зеленски пред международни медии. Първият случай стана публично достояние след изявление на норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, който разкри, че на 8 септември самолетът на украинския лидер се размина на косъм от сблъсък с дрон при излитане към Осло. Според Зеленски тези атаки са част от умишлена руска стратегия за сплашване на чуждестранните лидери.

Алексей Коваленко поема Войските за връзки и киберсигурност

На фона на продължаващата кибервойна и координация на фронта, с официален указ № 931/2026 държавният глава назначи бригаден генерал Алексей Коваленко за постоянен главнокомандващ на Войските за връзки и киберсигурност на ВСУ.

Коваленко, който от 2023 г. временно изпълняваше длъжността, е бивш началник на престижния Военен институт за телекомуникации и информатизация „Героите на Крут“. Този специализиран род войски отговаря директно за функционирането на системите за бойно управление, военните комуникации, както и за защитата на критичната цифрова инфраструктура на армията срещу масираните руски хакерски офанзиви.

Кой ще бъде новият главен прокурор на Украйна?

След като вчера Зеленски официално подписа указа за уволнението на досегашния главен прокурор Руслан Кравченко (свален заради разследване на НАБУ и САП за вземане на подкупи от нелегални кол центрове), в Киев изплуваха имената на основните фаворити за поста.

Според вътрешни източници от политическите кръгове, Офисът на президента е стеснил кръга до няколко основни кандидатури:

Антон Ковалски – настоящ ръководител на Хмелницката областна прокуратура, сочен от експертите за най-вероятния нов титуляр на поста.

– настоящ ръководител на Хмелницката областна прокуратура, сочен от експертите за най-вероятния нов титуляр на поста. Валерий Прихожанов – прокурор на Днепропетровска област.

– прокурор на Днепропетровска област. Алексей Хоменко – заместник на уволнения Кравченко, който временно поема управлението на ведомството до официалния избор.

– заместник на уволнения Кравченко, който временно поема управлението на ведомството до официалния избор. Като алтернативни варианти се обсъждат и имената на бившия заместник-главен прокурор Гюндуз Мамедов, както и на прокурора и бивш зам.-шеф на СБУ Виктор Трепак.

Новата кандидатура трябва да бъде внесена от президента и гласувана по спешност в Световната Рада на Украйна през следващите дни