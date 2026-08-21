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Япония протестира пред Русия заради ракетни изпитания край Курилските острови

Япония протестира пред Русия заради ракетни изпитания край Курилските острови

21 Август, 2026 11:50, обновена 21 Август, 2026 11:47 1 118 35

  • япония-
  • русия-
  • курилски острови-
  • ракетни изпитания

Токио изрази недоволство след руско уведомление за военни изпитания в район, който е предмет на дългогодишен териториален спор

Япония протестира пред Русия заради ракетни изпитания край Курилските острови - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Япония е връчила протестна нота на Русия, след като Москва е уведомила Токио за планове за провеждане на ракетни изпитания в близост до спорните Курилски острови, съобщи японското правителство, цитирано от Франс прес, предава БТА.

„Връчихме протестна нота на Русия в отговор на уведомлението за плановете за провеждане на изпитания с ракети край Курилските острови“, заяви говорител на японското правителство.

Според японската информационна агенция Киодо руският Тихоокеански флот вече е започнал ракетното изпитание, въпреки че предварително не е била посочена конкретна дата за операцията.

В учението е участвало подразделение, оборудвано с бреговата ракетна система „Багратион“. В него са се включили още ракетният крайцер „Варяг“, флагман на руския Тихоокеански флот, както и ядрената подводница „Омск“.

По данни на руския флот по време на учението е била симулирана атака срещу вражески кораби. Всички целеви обекти на разстояние най-малко 3000 километра са били поразени, съобщава Киодо.

Напрежението около Курилските острови се засили допълнително, след като руският президент Владимир Путин посети района този месец. Японските власти остро разкритикуваха посещението, което доведе до размяна на протестни ноти между Москва и Токио.

Спорът между двете държави е свързан с четири острова, които съветските войски превземат през 1945 г. в последните дни на Втората световна война. Япония ги нарича Северни територии и продължава да претендира за суверенитет върху тях.

Отношенията между Москва и Токио се влошиха допълнително след началото на руската война в Украйна. Япония подкрепя Киев и участва в усилията за укрепване на украинската противовъздушна отбрана чрез доставка на ракети за системите „Пейтриът“ през Съединените щати.

Новите руски военни активности край спорните острови идват на фона на вече обтегнатите отношения между Москва и Токио и могат допълнително да усложнят диалога по териториалния спор.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    42 1 Отговор
    ДЖАПАНКИ НЕ УЦЕЛИХА НА КОМШИИ!ОТ ЕДНА СТРАНА КИМЧО,ОТ ДРУГА БРАТУШКИТЕ!

    Коментиран от #21

    11:50 21.08.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    38 1 Отговор
    САМУРАИТЕ СА СМЯТАЛИ ГЕЙШИТЕ ЗА ДОМАШНИ ВЕЩИ
    .....
    А СЕГА САМУРАИТЕ ГИ УПРАВЛЯВА ГЕЙША
    ....
    СЪВСЕМ СЕ ИЗВРАТИХА :)

    Коментиран от #5

    11:53 21.08.2026

  • 3 солапо

    40 0 Отговор
    И Япония като Полша обичат на всеки 100 г да изпитат руския ритник отзад. Явно че носталгията ги мъчи и искат да преговорят как се яде бой от Русия. Няма да е чудно ако много скоро изпитат чувството на руския ботуш в задницата. Вземаме си пуканки и чакаме за този спектакъл.

    12:00 21.08.2026

  • 4 Пич

    36 0 Отговор
    Японците единствено могат да хванат здраво първите три букви на Курилските острови!!!

    Коментиран от #7

    12:00 21.08.2026

  • 5 Маани

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ги тия Гейши! Много са развратни но са с никакви възможности! Не може да им гонацепишдо половината, и само го апат, апат, защото и устата им е малка!

    12:03 21.08.2026

  • 6 КОЙчо

    35 0 Отговор
    Извинете, нещо не реазбрах!
    Значи, руснака предвижда да проведе воени учения, на своя територия, но джентълменски, въпреки негативното отношение на Япония към Русия , уведомява !
    А японците , връщат нота, че това не трябвало да става.
    Да предположим ли , какво става, ако Япония прави военни учения, на своя територия?
    Руският президент посещава Руска територия, ама японците не са доволни - пак нота.
    Питрам се, какъв го търсят бившите самураи???

    Коментиран от #11

    12:05 21.08.2026

  • 7 САНАЕ ТАКАИЧИ ЩЕ ГИ ХВАНЕ

    22 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    АКО ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ РЕПЧИ НА РУСНАЦИТЕ.ПЪК МОЖЕ ДА И ХАРЕСА !

    Коментиран от #10

    12:07 21.08.2026

  • 8 Българин

    3 29 Отговор
    Вчера съвсем случайно Кимчо каза, че Япония има 6500 ядрени заряда. Така че, Русия може да върне незаконно окупираните Курилски острови по мирен път. Или ще се намери друг начин справедливостта да бъде възстановена.

    Коментиран от #22, #26, #31

    12:10 21.08.2026

  • 9 Географ

    2 26 Отговор
    Русия е най-голямата по територия държава в света, но земята все не им стига.

    12:10 21.08.2026

  • 10 Пич

    14 0 Отговор

    До коментар #7 от "САНАЕ ТАКАИЧИ ЩЕ ГИ ХВАНЕ":

    Хахаха...... като нищо! Прилича ми на бивша специалистка от "Йошивара"!

    12:11 21.08.2026

  • 11 2 ОСТРОВА ШИКОТАН И ХАБОМАЙ

    0 14 Отговор

    До коментар #6 от "КОЙчо":

    Е ТРЯБВАЛО ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ 1956 ГОДИНА ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА МИРЕН ДОГОВОР МЕЖДУ ЯПОНИЯ И СССР.ТА ТЕ ЗАТОВА

    12:11 21.08.2026

  • 12 От къща на къща...

    19 0 Отговор
    Джапанките може да протестират колкото си искат ,псета без зъби са. Още през 1945г. Чичо Сам им събра доброЗорно всичките самурайски мечове - от къща на къща, до последната къща.

    12:15 21.08.2026

  • 13 Не помня вече

    1 12 Отговор
    Аз не знам при Японско Руската война за Корея,кой победи.

    12:16 21.08.2026

  • 14 СаША

    22 0 Отговор
    Що не плачат за Хирошима и Нагазаки по същият начин, а само си правят августовски празници...

    12:19 21.08.2026

  • 15 Край

    18 0 Отговор
    Сложили си за знаме менструален чаршаф пък се репчат.

    12:19 21.08.2026

  • 16 Сепуку с тъп нож

    17 0 Отговор
    Дръпнатите жълтопаветници (щото са си жълти) да си траят там в скута на американеца, и да си цъцат, но да не дават наклон на шапката на руснака.

    12:22 21.08.2026

  • 17 име

    19 0 Отговор
    Япончета, франсета, нaглocaкси, немци, норвежци и всякакви други джендита могат само да протестират. Преди месец руски разрушител си направи учебните стрелби в Ламанша, под носа на нaглocaксите и онези освен да протестират, не можаха нищо друго да направят, щото нямат кораби.

    12:27 21.08.2026

  • 18 Ковача

    24 0 Отговор
    А кога джапанките ще протестират пред Вашингт0н Хирошима и Нагасаки?Паметта ли им е къса?

    12:27 21.08.2026

  • 19 Иван

    4 0 Отговор
    Освен диалога по териториалния спор, има и други диалози.

    12:29 21.08.2026

  • 20 В Япония

    17 0 Отговор
    Помнят ли кой точно им метна атомните бомби? Май не беше Русия нали?

    Коментиран от #24, #29, #30

    12:30 21.08.2026

  • 21 Иван

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    По средата Окинава.

    12:30 21.08.2026

  • 22 Улав

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Не те слуша главата

    12:31 21.08.2026

  • 23 тагарев

    8 0 Отговор
    япония да си наляга парцала!

    12:35 21.08.2026

  • 24 Иван

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "В Япония":

    Сталин и СССР....80% от младите японци така знаят........между другото, гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна Синагога има вмешателство в това "образование".

    12:36 21.08.2026

  • 25 Дон Корлеоне

    0 4 Отговор
    Хаяско ще яде Шогуна.

    12:39 21.08.2026

  • 26 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    6500 бенгвировци в американското посолство, Сената, Конгреса, Държавния Департамент.

    Коментиран от #27

    12:39 21.08.2026

  • 27 Българин

    0 6 Отговор

    До коментар #26 от "Иван":

    То не случайно наскоро Дугин обясни, че Москва, Петербург и Екатеринбург няма да ги има. Който иска да оцелее, да бяга по селата.

    Коментиран от #34

    12:45 21.08.2026

  • 28 гост

    6 0 Отговор
    А кога ще протестират за Хирошима и Нагасаки ???

    12:46 21.08.2026

  • 29 Сега са забранени големите бомби

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "В Япония":

    По време на война се хвърлят бомби.Американците хвърлиха две бомби,големи.Не беше забранено.

    12:51 21.08.2026

  • 30 не беше Русия ...

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "В Япония":

    Ама младите японци и на тях им направиха мозъците на пастет. Преди 5 месеца с един японец 30 годишно пишлеме по служба се виждам и му се хваля че имам там табакери и куп други предмети в колекция с надпис: "произведено в Окупирана Япония" и му показвам снимки и тоя ме гледа и вика ама това шега ли е, ние никога не сме били окупирани.... ту-туууу ....

    Коментиран от #32

    12:51 21.08.2026

  • 31 Иди на ДоХтор по главата

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Те ТолкоС много нямат общо руснаците и хамериканците. Броенето се учи в първи клас а след това събиране и изваждане. А ти направо умножаваш по /нула/.

    12:53 21.08.2026

  • 32 койдазнай

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "не беше Русия ...":

    Важното е, че ние сме били окупирани от съветската армия освободителка. Тя ни е освободила от златния резерв и повечето пари в държавата. До такава степен, че министър преседателя Трайчо Костов официално е поискал да се ограничат грабежите на продоволствие по селата, за да предотврати масовият глад. Решението е било, че са го обявили за английски шпионин и са го разстреляли.
    За това ние сме признателни на съветската армия освободителка и браним паметниците и на всяка цена! И естествено презираме японците, които са загубеняци и съвсем не са толкова умни, като нас!

    13:07 21.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    И Самара, заради Самарското знаме.

    13:29 21.08.2026

  • 35 Япония, новата Полша

    0 0 Отговор
    Япония иска да стане новия ястреб стил Полша - после да не се чуди откъде и на нея и дошло да се разправя с украинци.

    13:35 21.08.2026

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