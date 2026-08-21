Япония протестира пред Русия заради ракетни изпитания край Курилските острови

Япония е връчила протестна нота на Русия, след като Москва е уведомила Токио за планове за провеждане на ракетни изпитания в близост до спорните Курилски острови, съобщи японското правителство, цитирано от Франс прес, предава БТА.
„Връчихме протестна нота на Русия в отговор на уведомлението за плановете за провеждане на изпитания с ракети край Курилските острови“, заяви говорител на японското правителство.
Според японската информационна агенция Киодо руският Тихоокеански флот вече е започнал ракетното изпитание, въпреки че предварително не е била посочена конкретна дата за операцията.
В учението е участвало подразделение, оборудвано с бреговата ракетна система „Багратион“. В него са се включили още ракетният крайцер „Варяг“, флагман на руския Тихоокеански флот, както и ядрената подводница „Омск“.
По данни на руския флот по време на учението е била симулирана атака срещу вражески кораби. Всички целеви обекти на разстояние най-малко 3000 километра са били поразени, съобщава Киодо.
Напрежението около Курилските острови се засили допълнително, след като руският президент Владимир Путин посети района този месец. Японските власти остро разкритикуваха посещението, което доведе до размяна на протестни ноти между Москва и Токио.
Спорът между двете държави е свързан с четири острова, които съветските войски превземат през 1945 г. в последните дни на Втората световна война. Япония ги нарича Северни територии и продължава да претендира за суверенитет върху тях.
Отношенията между Москва и Токио се влошиха допълнително след началото на руската война в Украйна. Япония подкрепя Киев и участва в усилията за укрепване на украинската противовъздушна отбрана чрез доставка на ракети за системите „Пейтриът“ през Съединените щати.
Новите руски военни активности край спорните острови идват на фона на вече обтегнатите отношения между Москва и Токио и могат допълнително да усложнят диалога по териториалния спор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #21
11:50 21.08.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
А СЕГА САМУРАИТЕ ГИ УПРАВЛЯВА ГЕЙША
....
СЪВСЕМ СЕ ИЗВРАТИХА :)
Коментиран от #5
11:53 21.08.2026
3 солапо
12:00 21.08.2026
4 Пич
Коментиран от #7
12:00 21.08.2026
5 Маани
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ги тия Гейши! Много са развратни но са с никакви възможности! Не може да им гонацепишдо половината, и само го апат, апат, защото и устата им е малка!
12:03 21.08.2026
6 КОЙчо
Значи, руснака предвижда да проведе воени учения, на своя територия, но джентълменски, въпреки негативното отношение на Япония към Русия , уведомява !
А японците , връщат нота, че това не трябвало да става.
Да предположим ли , какво става, ако Япония прави военни учения, на своя територия?
Руският президент посещава Руска територия, ама японците не са доволни - пак нота.
Питрам се, какъв го търсят бившите самураи???
Коментиран от #11
12:05 21.08.2026
7 САНАЕ ТАКАИЧИ ЩЕ ГИ ХВАНЕ
До коментар #4 от "Пич":АКО ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ РЕПЧИ НА РУСНАЦИТЕ.ПЪК МОЖЕ ДА И ХАРЕСА !
Коментиран от #10
12:07 21.08.2026
8 Българин
Коментиран от #22, #26, #31
12:10 21.08.2026
9 Географ
12:10 21.08.2026
10 Пич
До коментар #7 от "САНАЕ ТАКАИЧИ ЩЕ ГИ ХВАНЕ":Хахаха...... като нищо! Прилича ми на бивша специалистка от "Йошивара"!
12:11 21.08.2026
11 2 ОСТРОВА ШИКОТАН И ХАБОМАЙ
До коментар #6 от "КОЙчо":Е ТРЯБВАЛО ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ 1956 ГОДИНА ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА МИРЕН ДОГОВОР МЕЖДУ ЯПОНИЯ И СССР.ТА ТЕ ЗАТОВА
12:11 21.08.2026
12 От къща на къща...
12:15 21.08.2026
13 Не помня вече
12:16 21.08.2026
14 СаША
12:19 21.08.2026
15 Край
12:19 21.08.2026
16 Сепуку с тъп нож
12:22 21.08.2026
17 име
12:27 21.08.2026
18 Ковача
12:27 21.08.2026
19 Иван
12:29 21.08.2026
20 В Япония
Коментиран от #24, #29, #30
12:30 21.08.2026
21 Иван
До коментар #1 от "Боруна Лом":По средата Окинава.
12:30 21.08.2026
22 Улав
До коментар #8 от "Българин":Не те слуша главата
12:31 21.08.2026
23 тагарев
12:35 21.08.2026
24 Иван
До коментар #20 от "В Япония":Сталин и СССР....80% от младите японци така знаят........между другото, гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна Синагога има вмешателство в това "образование".
12:36 21.08.2026
25 Дон Корлеоне
12:39 21.08.2026
26 Иван
До коментар #8 от "Българин":6500 бенгвировци в американското посолство, Сената, Конгреса, Държавния Департамент.
Коментиран от #27
12:39 21.08.2026
27 Българин
До коментар #26 от "Иван":То не случайно наскоро Дугин обясни, че Москва, Петербург и Екатеринбург няма да ги има. Който иска да оцелее, да бяга по селата.
Коментиран от #34
12:45 21.08.2026
28 гост
12:46 21.08.2026
29 Сега са забранени големите бомби
До коментар #20 от "В Япония":По време на война се хвърлят бомби.Американците хвърлиха две бомби,големи.Не беше забранено.
12:51 21.08.2026
30 не беше Русия ...
До коментар #20 от "В Япония":Ама младите японци и на тях им направиха мозъците на пастет. Преди 5 месеца с един японец 30 годишно пишлеме по служба се виждам и му се хваля че имам там табакери и куп други предмети в колекция с надпис: "произведено в Окупирана Япония" и му показвам снимки и тоя ме гледа и вика ама това шега ли е, ние никога не сме били окупирани.... ту-туууу ....
Коментиран от #32
12:51 21.08.2026
31 Иди на ДоХтор по главата
До коментар #8 от "Българин":Те ТолкоС много нямат общо руснаците и хамериканците. Броенето се учи в първи клас а след това събиране и изваждане. А ти направо умножаваш по /нула/.
12:53 21.08.2026
32 койдазнай
До коментар #30 от "не беше Русия ...":Важното е, че ние сме били окупирани от съветската армия освободителка. Тя ни е освободила от златния резерв и повечето пари в държавата. До такава степен, че министър преседателя Трайчо Костов официално е поискал да се ограничат грабежите на продоволствие по селата, за да предотврати масовият глад. Решението е било, че са го обявили за английски шпионин и са го разстреляли.
За това ние сме признателни на съветската армия освободителка и браним паметниците и на всяка цена! И естествено презираме японците, които са загубеняци и съвсем не са толкова умни, като нас!
13:07 21.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Иван
До коментар #27 от "Българин":И Самара, заради Самарското знаме.
13:29 21.08.2026
35 Япония, новата Полша
13:35 21.08.2026