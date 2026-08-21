Япония протестира пред Русия заради ракетни изпитания край Курилските острови

Япония е връчила протестна нота на Русия, след като Москва е уведомила Токио за планове за провеждане на ракетни изпитания в близост до спорните Курилски острови, съобщи японското правителство, цитирано от Франс прес, предава БТА.

„Връчихме протестна нота на Русия в отговор на уведомлението за плановете за провеждане на изпитания с ракети край Курилските острови“, заяви говорител на японското правителство.

Според японската информационна агенция Киодо руският Тихоокеански флот вече е започнал ракетното изпитание, въпреки че предварително не е била посочена конкретна дата за операцията.

В учението е участвало подразделение, оборудвано с бреговата ракетна система „Багратион“. В него са се включили още ракетният крайцер „Варяг“, флагман на руския Тихоокеански флот, както и ядрената подводница „Омск“.

По данни на руския флот по време на учението е била симулирана атака срещу вражески кораби. Всички целеви обекти на разстояние най-малко 3000 километра са били поразени, съобщава Киодо.

Напрежението около Курилските острови се засили допълнително, след като руският президент Владимир Путин посети района този месец. Японските власти остро разкритикуваха посещението, което доведе до размяна на протестни ноти между Москва и Токио.

Спорът между двете държави е свързан с четири острова, които съветските войски превземат през 1945 г. в последните дни на Втората световна война. Япония ги нарича Северни територии и продължава да претендира за суверенитет върху тях.

Отношенията между Москва и Токио се влошиха допълнително след началото на руската война в Украйна. Япония подкрепя Киев и участва в усилията за укрепване на украинската противовъздушна отбрана чрез доставка на ракети за системите „Пейтриът“ през Съединените щати.

Новите руски военни активности край спорните острови идват на фона на вече обтегнатите отношения между Москва и Токио и могат допълнително да усложнят диалога по териториалния спор.