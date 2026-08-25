Следващото плащане! ЕС с нов транш от 28 млрд. евро за отбрана на Украйна още през септември

Европейският съюз (ЕС) подготвя нова ''финансова инжекция'' за отбранителните нужди на Украйна, като следващото плащане се очаква в началото на септември, съобщи говорителят на Европейската комисия Балаж Уйвари, цитиран от Европейска правда.
''Трябва да очакваме нов транш в началото на септември. Знаем, че има изключителна спешност и съответно ускоряваме операциите си'', заяви Уйвари, като допълни, че предстоят още одобрения на средства и плащания през следващите седмици.
Финансирането е част от мащабния заем на ЕС за Украйна на стойност 90 милиарда евро за периода 2026–2027 г. За текущата 2026 г. около 28 милиарда евро са заделени за отбранителни нужди на Киев, а близо 17 милиарда евро са предназначени за пряка бюджетна подкрепа.
От предвидените за отбрана 28 милиарда евро ЕС вече е одобрил графици за обществени поръчки на стойност 22 милиарда евро, като до момента 8,5 милиарда евро са преведени директно на Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #22, #23, #65
21:19 25.08.2026
2 Лост
21:20 25.08.2026
3 Витанов
Коментиран от #56
21:20 25.08.2026
4 Отговорът
21:21 25.08.2026
5 горд европеец
Коментиран от #9, #13, #24, #31
21:21 25.08.2026
6 Бързайте с преводите
21:21 25.08.2026
7 Пич
21:22 25.08.2026
8 осраински
Та България по времето на социализма била фалирала три пъти.
Та по времето на социализма българите живеели в концлагери и били откъснати от света.
Хайде мили ми модерни майкопродавци да ми отговорите на следните въпроси:
Кога България е имала реални 700 бойни изтребителя, вертолети и поддържащата ги техника и инфраструктура, а не на чертежи.
Кога България е имала съвременни 3000 танка, 4 подводници и триста хиляди перфектно обучена и снаражена военновременна армия.
Кога България имаше ядрена централа с планирани 9 ядрени блока и 6 от тях работещи
Кога България е била на първо място по брутно производство на тютюн в света, преди САЩ и Турция, на първо място в света по призводство на първи клас розово масло, на второ място по образование в света, на шесто място по медицинско обслужване на населението в света.
Кога България е била космическа нация.
Кога България имаше най мощната спедиторска организация в, Европа.
Кога България е била 9 000 000 население осигурено средно с по 28кв. жилищна площ на човек.
Кога България нямаше неграмотно население, нямаше наркотици и проституция.
Кога българина е консумирал 290 яйца годишно, 95кг пилешко месо годишно и 67кг телешко и 42кг агнешко месо и 132 кг млечни продукти.
Кога здравеопазването е било безплатно за всички.
Кога образованието на българина беше безплатно за всички и образованието до 12 - ти клас беше задължително за всички
Кога правото н
Коментиран от #18, #29, #49, #51, #53, #55, #57, #58
21:22 25.08.2026
9 Гробар
До коментар #5 от "горд европеец":Радвай се. Малко му трябва на глупака.
21:23 25.08.2026
10 Наркомана
21:24 25.08.2026
11 само така луд умора няма
стрижете до кожа наивните ес данъкоплатци и ги издойте яко
че като дойдат на черноморието да им е скъпа бг бирата от 5е
21:24 25.08.2026
12 авантгард
После що Европа пропада... ами ето и заради това.
21:24 25.08.2026
13 Путин многоходовия
До коментар #5 от "горд европеец":Аз мачкам руснаците, защото не мога да мачкам европейците.
21:24 25.08.2026
14 Оня
Коментиран от #30
21:25 25.08.2026
15 Печатат евра
21:25 25.08.2026
16 оня с коня
Коментиран от #19, #20, #59
21:25 25.08.2026
17 А на нас?!
21:26 25.08.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #8 от "осраински":ааа...и златото беше наше , и минавахме по доход швейцарците и палихме Кореком , щото имаше само боклуци вътре...забрави да напишеш
21:26 25.08.2026
19 Гробар
До коментар #16 от "оня с коня":Зеленю е агент на Путин. Виж видеото, в което Киркоров му шляпа баници зад врата.
21:27 25.08.2026
20 Tова е безспорен
До коментар #16 от "оня с коня":Факт.
21:27 25.08.2026
21 Крадев колко милиарда ще подари?
21:27 25.08.2026
22 Европеец
До коментар #1 от "Овчар":Прав си, ама въобще не ме интересуват укрите..... За транша, докато има глупаци да дават зеления просяк милионер ще се облизва за още... Ще има още златни тоалетни, офшорни сметки и мощни, скъпи джипове на избягалите корумпета из цялата Европа...
21:28 25.08.2026
23 иван костов
До коментар #1 от "Овчар":Върви операция по унищожаване на локомотивният състав на украинските железници, чието възстановяване е доста трудно! Пълен колапс очаква хунтата в киив.
21:28 25.08.2026
24 Аз съм z
До коментар #5 от "горд европеец":Чичо Линдзи и той така се кефеше .
Коментиран от #28
21:28 25.08.2026
25 коментар
21:29 25.08.2026
26 Мафия ни управлява
Коментиран от #62
21:29 25.08.2026
27 ЕК ще стават новодомци явно
21:30 25.08.2026
28 Чичо Линдзи се олендзи
До коментар #24 от "Аз съм z":Укрофашaгитe още не могат да мy съберат цялата каpaнтия в 4О4. Дано скоро и Урсуляка, че инак ще ни занули!
21:31 25.08.2026
29 Оня
До коментар #8 от "осраински":Не си губи времето да обясняваш на индивиди с килийно образование тези неща! По добре е да го разберат по трудния начин!
Коментиран от #45
21:31 25.08.2026
30 Брачет засили се някъде от високо
До коментар #14 от "Оня":И гледай да няма свидетели.Не вкарвай случайни хора в беля.
Копейките Вайдел и Люпен няма да бъдат допуснати до избори.По всякакви възможни начини и средства.
Коментиран от #37, #47
21:31 25.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Уточнете
За който никой не питал народите на ЕС
Коментиран от #36
21:32 25.08.2026
33 Европа дава, русофилът лапа
Коментиран от #35
21:32 25.08.2026
34 Тя цяла Украйнна реално
21:33 25.08.2026
35 Д ЕБИЛ Христов 80 %
До коментар #33 от "Европа дава, русофилът лапа":Русия не пабеди ли вече?Коя година сме сега?
Коментиран от #40
21:34 25.08.2026
36 Путин
До коментар #32 от "Уточнете":Ами Путин не пита народите на ЕС, дали искат война или не! Нападна и започна да убива и да мърси.
21:34 25.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Кво ни пука
21:35 25.08.2026
39 Специалист
Коментиран от #42, #43
21:35 25.08.2026
40 Работата
До коментар #35 от "Д ЕБИЛ Христов 80 %":Русофилите не дават на Русия да победи... те искат вечна война. Военолюбци. Но русофил на фронта няма да видиш. Русофилите са в парламента, в Брюксел или в Гърция на море.
21:35 25.08.2026
41 Помагат
21:36 25.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Хи хи
До коментар #39 от "Специалист":Синга-банга, парите на Урсула не са твои. Никой не е длъжен да ти плаща детски на чаветата.
21:37 25.08.2026
44 Германия и Франция
21:37 25.08.2026
45 Смотльо
До коментар #29 от "Оня":Да не си завършил Сорбоната?
Коментиран от #50
21:37 25.08.2026
46 ИЗВЪНАРЕДНО
21:38 25.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ха,ха,ха
21:39 25.08.2026
49 Русопедалски
До коментар #8 от "осраински":Имахме АЕЦ, 3000 танкта, дафицит и режим на тока. Палета, които не са живяли по соца да не обясняват на старите, кучета, как сме живяли.
Коментиран от #72, #73
21:41 25.08.2026
50 Оня
До коментар #45 от "Смотльо":Не не съм! Първи клас до обяд!
21:41 25.08.2026
51 НИКОГА
До коментар #8 от "осраински":Кога България е била 9 000 000 население осигурено средно с по 28кв. жилищна площ на човек.
- НИКОГА
1989-та по соц данни България е 8.4 милиона.
21:42 25.08.2026
52 28 млрд. евро.....а?
"Арселор Митал Кривой Рог“ или Криворижстал както е по известен преди войната беше купен от индиеца Митал и партнъорите му от Лондон за 5 милиарда евро за сравнение с тези 90 милиарда дето сега щели да им подаряват ! Сега цялата икономика на Украйна и 50 не струва реално и 40 не струва
21:42 25.08.2026
53 Лост
До коментар #8 от "осраински":Не си написал за нещо много важно.Ако тогава не бяха построени язовирите,щяхме да ходим с кобилици и кофи до местните кладенци.Скоро ще станат 40 години от 10 ноември и човек се чуди колко язовира са построени за тези години и дали е по-добре,че не е построен нито един,че при такива строители , щяха да издавят много села .
21:42 25.08.2026
54 Йончо
Ще се плаща ма паразитите до хроб!
21:42 25.08.2026
55 И ТОВА НИКОГА
До коментар #8 от "осраински":Кога образованието на българина беше безплатно за всички и образованието до 12 - ти клас беше задължително за всички
Циганетата и доста народ напускаше образование след 4-ти клас. Немалко народ беше с основно образование.
21:43 25.08.2026
56 Мите
До коментар #3 от "Витанов":Твоя е по-евтин
21:43 25.08.2026
57 Да ти обясня ли
До коментар #8 от "осраински":Кога Българите спяха пред ЦУМ, че да си купят цветен телевизор и ходеха да работят в Либия или Сирия? Да ти обясня ли, че сега изнасяме ток, и се карат яки коли, и е кран до кран и се строят имоти.
Коментиран от #63, #66, #74
21:45 25.08.2026
58 АЙЛА БАЙЛА
До коментар #8 от "осраински":Кога България е била на първо място по брутно производство на тютюн в света, преди САЩ и Турция, на първо място в света по призводство на първи клас розово масло, на второ място по образование в света, на шесто място по медицинско обслужване на населението в света.
ТО И СЕГА БЪЛГАРИЯ СИ Е ПЪРВЕНЕЦ ПО РОЗОВО МАСЛО
ТОВА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ТЮТЮН И МЕДИЦИНА - СИ Е ГОЛЯМ СМЕХ... МОЖЕ ДА Е ВЯРНО, АКО ЦЕЛИЯ СВЯТ Е СССР - 1ВО МЯСТО, НРБ 2РО МЯСТО.
21:45 25.08.2026
59 оня с х.я
До коментар #16 от "оня с коня":Конски ,парите от продадения дъргел бмв тсиг.ганска мечта,дари ли ги на Украйна ,Домнуле ?
21:46 25.08.2026
60 Малиии
21:46 25.08.2026
61 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО
21:46 25.08.2026
62 Верно ли
До коментар #26 от "Мафия ни управлява":Тях не ги и интересува. Това е източване на европейските държави от тези неизбирани евробюрократи, които си лапкат комисионните от частните западни ВПК, а ние плащаме чрез тройни и петорни цени на продукти от първа необходимост, наложено от глобалистите с цел до 2030та да не притежаваме нищо и да сме "много щастливи", като украинците, дето даже и Ден на "независимост" празнуваха вчера. Ще сме абсолютно "независими" отвсякъде!
21:48 25.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Източването на Европа
21:49 25.08.2026
65 Офчи ,
До коментар #1 от "Овчар":Тя , Украйна "пропада " Вече Пета година ...
21:50 25.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ами
ЕС тегли заем 90 милиарда от МВФ, защото ЕЦБ не им дават,
тъй като вече имат да връщат над 750 милиарда евро.
С изтеглените заеми финансират европейски оръжейни
производители и на практика по-голяма част от парите
остават в Европа, а продукцията отива за окраина.
Печелят тези фирми които дадат най-голям рушвет.
Заемите естествено ги връщаме всички ние, а няколко
фирмички и еврочиновниците се гушат на наш гръб.
21:50 25.08.2026
68 Малии иии
С български оръжия - монголска смрад
21:50 25.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Горски
21:51 25.08.2026
71 С тея кретени на върха
21:52 25.08.2026
72 Верно ли
До коментар #49 от "Русопедалски":Хахахах, само ти ли остана на смяна, бе, неграмотни? Само по правописа мога да ти кажа, че не си продукт на социалистическата образователна система. Там и 4ти клас нямаше да изкласиш!
21:54 25.08.2026
73 гробар
До коментар #49 от "Русопедалски":Па много дълго си оцелял бре паразит ,време е за рециклиране демек да те копаме.
21:54 25.08.2026
74 А сега българите
До коментар #57 от "Да ти обясня ли":ходят да сменят памперси в Гърция и по строежите в Германия 🤣. Преди строител, като се върнеше след 2-3 години в Либия, можеше да си купи апартамент, а сега и след 10години работа в ЕС не можеш да си го купиш! Викаш кран до кран? И кое му е хубавото? Настроиха парковете, сградите са толкпва нагъсто, че заради сградата срещу твоята не виждаш слънце през целия ден?
21:54 25.08.2026
75 Планът Маршал
21:59 25.08.2026
76 То тва както и да е
22:00 25.08.2026
77 Абе, комуняги
22:04 25.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.