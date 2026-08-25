Следващото плащане! ЕС с нов транш от 28 млрд. евро за отбрана на Украйна още през септември

Европейският съюз (ЕС) подготвя нова ''финансова инжекция'' за отбранителните нужди на Украйна, като следващото плащане се очаква в началото на септември, съобщи говорителят на Европейската комисия Балаж Уйвари, цитиран от Европейска правда.

''Трябва да очакваме нов транш в началото на септември. Знаем, че има изключителна спешност и съответно ускоряваме операциите си'', заяви Уйвари, като допълни, че предстоят още одобрения на средства и плащания през следващите седмици.

Финансирането е част от мащабния заем на ЕС за Украйна на стойност 90 милиарда евро за периода 2026–2027 г. За текущата 2026 г. около 28 милиарда евро са заделени за отбранителни нужди на Киев, а близо 17 милиарда евро са предназначени за пряка бюджетна подкрепа.

От предвидените за отбрана 28 милиарда евро ЕС вече е одобрил графици за обществени поръчки на стойност 22 милиарда евро, като до момента 8,5 милиарда евро са преведени директно на Украйна.