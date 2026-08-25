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Следващото плащане! ЕС с нов транш от 28 млрд. евро за отбрана на Украйна още през септември
  Тема: Украйна

Следващото плащане! ЕС с нов транш от 28 млрд. евро за отбрана на Украйна още през септември

25 Август, 2026 21:18 876 78

  • европейски съюз-
  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • нато-
  • ракети-
  • дронове

От предвидените за отбрана 28 милиарда евро ЕС вече е одобрил графици за обществени поръчки на стойност 22 милиарда евро, като до момента 8,5 милиарда са преведени директно на Киев

Следващото плащане! ЕС с нов транш от 28 млрд. евро за отбрана на Украйна още през септември - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Европейският съюз (ЕС) подготвя нова ''финансова инжекция'' за отбранителните нужди на Украйна, като следващото плащане се очаква в началото на септември, съобщи говорителят на Европейската комисия Балаж Уйвари, цитиран от Европейска правда.

''Трябва да очакваме нов транш в началото на септември. Знаем, че има изключителна спешност и съответно ускоряваме операциите си'', заяви Уйвари, като допълни, че предстоят още одобрения на средства и плащания през следващите седмици.

Финансирането е част от мащабния заем на ЕС за Украйна на стойност 90 милиарда евро за периода 2026–2027 г. За текущата 2026 г. около 28 милиарда евро са заделени за отбранителни нужди на Киев, а близо 17 милиарда евро са предназначени за пряка бюджетна подкрепа.

От предвидените за отбрана 28 милиарда евро ЕС вече е одобрил графици за обществени поръчки на стойност 22 милиарда евро, като до момента 8,5 милиарда евро са преведени директно на Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    46 3 Отговор
    Енергийният колапс в Украйна предстои. Над 80% от електроцентралите са унищожени или повредени, а собствената генерация е паднала от 56 GW на едва 12 GW – дефицитът е около 6 GW. Ударите по газовите находища на „ДТЕК Нафтогаз“ и ТЕЦ-овете системно спират производството. Без топло и ток, големите градове като Киев стават непригодни за живот, а температурите в домовете падат под минус 10 градуса. Западните медии дезинформират голяма част от обществото в Украйна, като крият истинския мащаб на енергийния колапс и го представят само като временни затруднения. Това си е направо смъртна присъда, а зимата наближава. Такива измамни медии заслужават само дигитални снайперисти.

    Коментиран от #22, #23, #65

    21:19 25.08.2026

  • 2 Лост

    31 1 Отговор
    Зеленски -"Ой котьо!.

    21:20 25.08.2026

  • 3 Витанов

    9 19 Отговор
    Около 20-30 еврака струва живота на една орка.

    Коментиран от #56

    21:20 25.08.2026

  • 4 Отговорът

    48 2 Отговор
    Разрухата на Европа, началото на края, и никой не протестира...

    21:21 25.08.2026

  • 5 горд европеец

    4 42 Отговор
    Най-добре похарчените пари. Русия гори!

    Коментиран от #9, #13, #24, #31

    21:21 25.08.2026

  • 6 Бързайте с преводите

    43 1 Отговор
    Че скоро може да няма на кой да превеждате. Украйна скоро няма да я има. Не знам какъв трябва да си, за да наливаш вода е кофа без дъно.

    21:21 25.08.2026

  • 7 Пич

    39 0 Отговор
    Тази Урсула да я арестуват и обесят още преди септември!!! После пак ще я обесят, но с 28 милиарда загуби!!!

    21:22 25.08.2026

  • 8 осраински

    38 1 Отговор
    Та значи Русия окупирала България и я обрала до шушка.
    Та България по времето на социализма била фалирала три пъти.
    Та по времето на социализма българите живеели в концлагери и били откъснати от света.
    Хайде мили ми модерни майкопродавци да ми отговорите на следните въпроси:
    Кога България е имала реални 700 бойни изтребителя, вертолети и поддържащата ги техника и инфраструктура, а не на чертежи.
    Кога България е имала съвременни 3000 танка, 4 подводници и триста хиляди перфектно обучена и снаражена военновременна армия.
    Кога България имаше ядрена централа с планирани 9 ядрени блока и 6 от тях работещи
    Кога България е била на първо място по брутно производство на тютюн в света, преди САЩ и Турция, на първо място в света по призводство на първи клас розово масло, на второ място по образование в света, на шесто място по медицинско обслужване на населението в света.
    Кога България е била космическа нация.
    Кога България имаше най мощната спедиторска организация в, Европа.
    Кога България е била 9 000 000 население осигурено средно с по 28кв. жилищна площ на човек.
    Кога България нямаше неграмотно население, нямаше наркотици и проституция.
    Кога българина е консумирал 290 яйца годишно, 95кг пилешко месо годишно и 67кг телешко и 42кг агнешко месо и 132 кг млечни продукти.
    Кога здравеопазването е било безплатно за всички.
    Кога образованието на българина беше безплатно за всички и образованието до 12 - ти клас беше задължително за всички
    Кога правото н

    Коментиран от #18, #29, #49, #51, #53, #55, #57, #58

    21:22 25.08.2026

  • 9 Гробар

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "горд европеец":

    Радвай се. Малко му трябва на глупака.

    21:23 25.08.2026

  • 10 Наркомана

    17 0 Отговор
    ще и усвои набързо.....

    21:24 25.08.2026

  • 11 само така луд умора няма

    20 0 Отговор
    за ухилената зелка и лапачите около него
    стрижете до кожа наивните ес данъкоплатци и ги издойте яко
    че като дойдат на черноморието да им е скъпа бг бирата от 5е

    21:24 25.08.2026

  • 12 авантгард

    22 0 Отговор
    ЕУ слугинажа раздава милиардите все едно са ябълки.
    После що Европа пропада... ами ето и заради това.

    21:24 25.08.2026

  • 13 Путин многоходовия

    5 18 Отговор

    До коментар #5 от "горд европеец":

    Аз мачкам руснаците, защото не мога да мачкам европейците.

    21:24 25.08.2026

  • 14 Оня

    25 4 Отговор
    Супер още 6 месеца трябва да оцелее зеления! Франция избира Льо Пен.! Тя заяви че излиза от НАТО и ЕС! Вайдел бие шута на Мерц швабите излизат от еврозоната! ЕС е аут! И не питайте после що Путин не е гръмнал зеления още!

    Коментиран от #30

    21:25 25.08.2026

  • 15 Печатат евра

    21 2 Отговор
    Заливат ни с инфлация а реално БВП няма. Крият впрочем и колко точно годишно печатат ЕЦБ !

    21:25 25.08.2026

  • 16 оня с коня

    4 26 Отговор
    Ще осъзнаят ли някога злобните Русофили наричащи пренебрежително Зеленски "Просяк" че ПОНЕ 50 Държави се надпреварват да вкарват Пари и оръжия в Украйна и изобщо не ги интересува дали Зеленски ги иска или не!

    Коментиран от #19, #20, #59

    21:25 25.08.2026

  • 17 А на нас?!

    22 2 Отговор
    Средния!Стига!!! Стига давате на тези измекяри нашите пари!!!

    21:26 25.08.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 17 Отговор

    До коментар #8 от "осраински":

    ааа...и златото беше наше , и минавахме по доход швейцарците и палихме Кореком , щото имаше само боклуци вътре...забрави да напишеш

    21:26 25.08.2026

  • 19 Гробар

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Зеленю е агент на Путин. Виж видеото, в което Киркоров му шляпа баници зад врата.

    21:27 25.08.2026

  • 20 Tова е безспорен

    2 8 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Факт.

    21:27 25.08.2026

  • 21 Крадев колко милиарда ще подари?

    6 9 Отговор
    въпрос с понижена трудност

    21:27 25.08.2026

  • 22 Европеец

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Прав си, ама въобще не ме интересуват укрите..... За транша, докато има глупаци да дават зеления просяк милионер ще се облизва за още... Ще има още златни тоалетни, офшорни сметки и мощни, скъпи джипове на избягалите корумпета из цялата Европа...

    21:28 25.08.2026

  • 23 иван костов

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Върви операция по унищожаване на локомотивният състав на украинските железници, чието възстановяване е доста трудно! Пълен колапс очаква хунтата в киив.

    21:28 25.08.2026

  • 24 Аз съм z

    18 1 Отговор

    До коментар #5 от "горд европеец":

    Чичо Линдзи и той така се кефеше .

    Коментиран от #28

    21:28 25.08.2026

  • 25 коментар

    15 0 Отговор
    укрите се радват, ще им дават още пари да има с какво да ги пращат на фронта.. те си знаят

    21:29 25.08.2026

  • 26 Мафия ни управлява

    18 1 Отговор
    Луда работа ! Наливат милиарди ,и те не знаят къде !?

    Коментиран от #62

    21:29 25.08.2026

  • 27 ЕК ще стават новодомци явно

    16 1 Отговор
    В Баба Алино 2, 3, 4, 104 ...

    21:30 25.08.2026

  • 28 Чичо Линдзи се олендзи

    15 1 Отговор

    До коментар #24 от "Аз съм z":

    Укрофашaгитe още не могат да мy съберат цялата каpaнтия в 4О4. Дано скоро и Урсуляка, че инак ще ни занули!

    21:31 25.08.2026

  • 29 Оня

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "осраински":

    Не си губи времето да обясняваш на индивиди с килийно образование тези неща! По добре е да го разберат по трудния начин!

    Коментиран от #45

    21:31 25.08.2026

  • 30 Брачет засили се някъде от високо

    3 8 Отговор

    До коментар #14 от "Оня":

    И гледай да няма свидетели.Не вкарвай случайни хора в беля.
    Копейките Вайдел и Люпен няма да бъдат допуснати до избори.По всякакви възможни начини и средства.

    Коментиран от #37, #47

    21:31 25.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Уточнете

    11 1 Отговор
    Финансирането е част от мащабния НЕВЪЗВРАЩАЕМ заем на ЕС за Украйна на стойност 90 милиарда евро

    За който никой не питал народите на ЕС

    Коментиран от #36

    21:32 25.08.2026

  • 33 Европа дава, русофилът лапа

    3 10 Отговор
    Затова Русия няма да победи - с такива приятели като русофилите може само да загуби.

    Коментиран от #35

    21:32 25.08.2026

  • 34 Тя цяла Украйнна реално

    9 1 Отговор
    90 милиарда не струва.

    21:33 25.08.2026

  • 35 Д ЕБИЛ Христов 80 %

    2 9 Отговор

    До коментар #33 от "Европа дава, русофилът лапа":

    Русия не пабеди ли вече?Коя година сме сега?

    Коментиран от #40

    21:34 25.08.2026

  • 36 Путин

    2 7 Отговор

    До коментар #32 от "Уточнете":

    Ами Путин не пита народите на ЕС, дали искат война или не! Нападна и започна да убива и да мърси.

    21:34 25.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Кво ни пука

    6 2 Отговор
    Ние нали няма да даваме.

    21:35 25.08.2026

  • 39 Специалист

    8 1 Отговор
    Урсулата защо не ни пита като раздава нашите пари от данъци на Украйна

    Коментиран от #42, #43

    21:35 25.08.2026

  • 40 Работата

    3 6 Отговор

    До коментар #35 от "Д ЕБИЛ Христов 80 %":

    Русофилите не дават на Русия да победи... те искат вечна война. Военолюбци. Но русофил на фронта няма да видиш. Русофилите са в парламента, в Брюксел или в Гърция на море.

    21:35 25.08.2026

  • 41 Помагат

    2 3 Отговор
    Хората.

    21:36 25.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Специалист":

    Синга-банга, парите на Урсула не са твои. Никой не е длъжен да ти плаща детски на чаветата.

    21:37 25.08.2026

  • 44 Германия и Франция

    6 1 Отговор
    излизат от ЕС, а България ще им плаща кредитите! Ето защо бързаха да ни вкарат в Еврозоната!

    21:37 25.08.2026

  • 45 Смотльо

    0 5 Отговор

    До коментар #29 от "Оня":

    Да не си завършил Сорбоната?

    Коментиран от #50

    21:37 25.08.2026

  • 46 ИЗВЪНАРЕДНО

    2 5 Отговор
    СРОЧНА ЗАБРАНА НА РУСОФИЛСТВОТО КАТО ФАШИСТКО-НАЦИСТКА ИДЕОЛОГИЯ

    21:38 25.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ха,ха,ха

    6 1 Отговор
    ЕС не разбраха ли ,че кацата е без дъно?

    21:39 25.08.2026

  • 49 Русопедалски

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "осраински":

    Имахме АЕЦ, 3000 танкта, дафицит и режим на тока. Палета, които не са живяли по соца да не обясняват на старите, кучета, как сме живяли.

    Коментиран от #72, #73

    21:41 25.08.2026

  • 50 Оня

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Смотльо":

    Не не съм! Първи клас до обяд!

    21:41 25.08.2026

  • 51 НИКОГА

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "осраински":

    Кога България е била 9 000 000 население осигурено средно с по 28кв. жилищна площ на човек.


    - НИКОГА

    1989-та по соц данни България е 8.4 милиона.

    21:42 25.08.2026

  • 52 28 млрд. евро.....а?

    8 1 Отговор
    Най-големият стоманодобивен завод в Украйна дето преди 3 дена руснаците го досринаха
    "Арселор Митал Кривой Рог“ или Криворижстал както е по известен преди войната беше купен от индиеца Митал и партнъорите му от Лондон за 5 милиарда евро за сравнение с тези 90 милиарда дето сега щели да им подаряват ! Сега цялата икономика на Украйна и 50 не струва реално и 40 не струва

    21:42 25.08.2026

  • 53 Лост

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "осраински":

    Не си написал за нещо много важно.Ако тогава не бяха построени язовирите,щяхме да ходим с кобилици и кофи до местните кладенци.Скоро ще станат 40 години от 10 ноември и човек се чуди колко язовира са построени за тези години и дали е по-добре,че не е построен нито един,че при такива строители , щяха да издавят много села .

    21:42 25.08.2026

  • 54 Йончо

    4 1 Отговор
    Урсулиния Абсурдистан!
    Ще се плаща ма паразитите до хроб!

    21:42 25.08.2026

  • 55 И ТОВА НИКОГА

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "осраински":

    Кога образованието на българина беше безплатно за всички и образованието до 12 - ти клас беше задължително за всички

    Циганетата и доста народ напускаше образование след 4-ти клас. Немалко народ беше с основно образование.

    21:43 25.08.2026

  • 56 Мите

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Витанов":

    Твоя е по-евтин

    21:43 25.08.2026

  • 57 Да ти обясня ли

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "осраински":

    Кога Българите спяха пред ЦУМ, че да си купят цветен телевизор и ходеха да работят в Либия или Сирия? Да ти обясня ли, че сега изнасяме ток, и се карат яки коли, и е кран до кран и се строят имоти.

    Коментиран от #63, #66, #74

    21:45 25.08.2026

  • 58 АЙЛА БАЙЛА

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "осраински":

    Кога България е била на първо място по брутно производство на тютюн в света, преди САЩ и Турция, на първо място в света по призводство на първи клас розово масло, на второ място по образование в света, на шесто място по медицинско обслужване на населението в света.


    ТО И СЕГА БЪЛГАРИЯ СИ Е ПЪРВЕНЕЦ ПО РОЗОВО МАСЛО

    ТОВА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ТЮТЮН И МЕДИЦИНА - СИ Е ГОЛЯМ СМЕХ... МОЖЕ ДА Е ВЯРНО, АКО ЦЕЛИЯ СВЯТ Е СССР - 1ВО МЯСТО, НРБ 2РО МЯСТО.

    21:45 25.08.2026

  • 59 оня с х.я

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Конски ,парите от продадения дъргел бмв тсиг.ганска мечта,дари ли ги на Украйна ,Домнуле ?

    21:46 25.08.2026

  • 60 Малиии

    2 3 Отговор
    Сега руzzнята не само ше еректира , но ше и еякулира ... 😁

    21:46 25.08.2026

  • 61 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    3 4 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН, ИЗРАЕЛ И УКРАЙНА!

    21:46 25.08.2026

  • 62 Верно ли

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мафия ни управлява":

    Тях не ги и интересува. Това е източване на европейските държави от тези неизбирани евробюрократи, които си лапкат комисионните от частните западни ВПК, а ние плащаме чрез тройни и петорни цени на продукти от първа необходимост, наложено от глобалистите с цел до 2030та да не притежаваме нищо и да сме "много щастливи", като украинците, дето даже и Ден на "независимост" празнуваха вчера. Ще сме абсолютно "независими" отвсякъде!

    21:48 25.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Източването на Европа

    5 1 Отговор
    с продажните урсули върви с пълна пара!

    21:49 25.08.2026

  • 65 Офчи ,

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Тя , Украйна "пропада " Вече Пета година ...

    21:50 25.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ами

    5 0 Отговор
    Схемата е следната.
    ЕС тегли заем 90 милиарда от МВФ, защото ЕЦБ не им дават,
    тъй като вече имат да връщат над 750 милиарда евро.
    С изтеглените заеми финансират европейски оръжейни
    производители и на практика по-голяма част от парите
    остават в Европа, а продукцията отива за окраина.
    Печелят тези фирми които дадат най-голям рушвет.
    Заемите естествено ги връщаме всички ние, а няколко
    фирмички и еврочиновниците се гушат на наш гръб.

    21:50 25.08.2026

  • 68 Малии иии

    2 6 Отговор
    С толко пара , ного монголска леш се очертава миряни
    С български оръжия - монголска смрад

    21:50 25.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Горски

    5 0 Отговор
    Знаем ги тия "планове. Планираха и едни "милион снаряди", които още не могат да произведат. Планираха и един "контранаступ", с който щаха да отнемат Крим от Русия. Планираха и за "40 дни да поставят Русия на колене", срокът изтече на 05.08.2026 г, планираха и да "настроят руснаците срещу В.В.Путин и да го свалят от власт" и още един куп глупави планове имаха. Пълни ненормалници. Хвърлят толкова пари в каца без дъно, за нова златна тоалетна чиния и колие от един милион на Зеленска, за имоти в Монако и къде ли не. Украинските антикорупционни агенции заявиха: Разследваме група, включваща Зеленски и други президентски служители уличени в супер корупция. След като първоначално се опита да хвърли върху Кремъл вината за далаверите в енергетиката и златните тоалетни, михаило пpъдоляк, съветник на зеления наркоман, каза че корупцията е неизменна част от модерната икономика и продължи жалките опити за замазване с нелепи изказвания в стил, че било нормално такива неща да се случват в демократичните системи. Дали пък евроатлантическите "приятели" на зеле наркомана не му намазаха ските?

    21:51 25.08.2026

  • 71 С тея кретени на върха

    5 1 Отговор
    Нищо добро не я чака Европа. Един барутник ще стане и жална и майка ... наградата Дарвин за цялостно творчество

    21:52 25.08.2026

  • 72 Верно ли

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Русопедалски":

    Хахахах, само ти ли остана на смяна, бе, неграмотни? Само по правописа мога да ти кажа, че не си продукт на социалистическата образователна система. Там и 4ти клас нямаше да изкласиш!

    21:54 25.08.2026

  • 73 гробар

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Русопедалски":

    Па много дълго си оцелял бре паразит ,време е за рециклиране демек да те копаме.

    21:54 25.08.2026

  • 74 А сега българите

    4 0 Отговор

    До коментар #57 от "Да ти обясня ли":

    ходят да сменят памперси в Гърция и по строежите в Германия 🤣. Преди строител, като се върнеше след 2-3 години в Либия, можеше да си купи апартамент, а сега и след 10години работа в ЕС не можеш да си го купиш! Викаш кран до кран? И кое му е хубавото? Настроиха парковете, сградите са толкпва нагъсто, че заради сградата срещу твоята не виждаш слънце през целия ден?

    21:54 25.08.2026

  • 75 Планът Маршал

    1 1 Отговор
    По днешния курс на долара е бил $140 милиарда. С тая помощ Германия извърши икономическо чудо. Каква е поуката? Първо капитулация на Киев, еквивалент Нюрнбергски процес, бесилка за вдъхновителите и изпълнителите на бандеризма и ЧАК СЛЕД ТОВА ФИНАНСОВА ПОМОЩ!

    21:59 25.08.2026

  • 76 То тва както и да е

    0 0 Отговор
    Ама от къде ЕК ще ги намери тези евро се пита в задачата ?

    22:00 25.08.2026

  • 77 Абе, комуняги

    0 0 Отговор
    Не виждате ли, че вече пета година този изрод се прави на велик. БВП на Русия е колкото на Италия например. Аз харесвам руската култура, но не ги харесвам изродите, които ги управляват.

    22:04 25.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

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