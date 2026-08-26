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Нощни удари и пожари в Запорожие, Харков и Чернигов
  Тема: Украйна

Нощни удари и пожари в Запорожие, Харков и Чернигов

26 Август, 2026 04:26, обновена 26 Август, 2026 04:33 436 1

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Русия засили атаките с дронове срещу цивилни обекти в Украйна, докато на фронта се водят ожесточени боеве

Нощни удари и пожари в Запорожие, Харков и Чернигов - 1
Снимка: Скрийншот
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските сили нанесоха масирани удари с безпилотни летателни апарати и артилерия срещу ключови украински градове, предизвиквайки мащабни пожари и сериозни разрушения в жилищни и промишлени зони към ранните часове на 26 август.

Паралелно с въздушните атаки, интензивността на наземните сблъсъци по линията на съприкосновение достигна критични нива.

Нощни удари и пожари в Запорожие и Харков

По официални данни на украинските власти, късно вечерта руски безпилотни апарати са атакували промишлено предприятие в град Запорожие. Кметът и местната администрация потвърдиха, че в резултат на удара е възникнал голям пожар, обхванал сгради и намиращи се в района автомобили. Според информация, цитирана от Украинская правда, по първоначални данни на мястото няма регистрирани човешки жертви, но материалните щети са огромни.

Почти едновременно с това руснаците нанесоха удар с реактивни дронове от типа "Шахед/Геран" по Основянския район в Харков. Кметът на града Игор Терехов обяви в своя официален Telegram канал, че атаката е предизвикала мощен пожар в склад и е нанесла щети по шест частни къщи и няколко автомобила. Данните за инцидента се потвърждават в репортаж на NV, където се посочва, че няколко души са получили медицинска помощ на място заради остра стресова реакция.

Нов обстрел на Чернигов: Пострадало дете и изгорели домове

Град Чернигов отново стана мишена на руската авиация. Началникът на градската военна администрация Дмитрий Брижински съобщи, че при поредния среднощен удар е изгоряла до основи една частна къща, а други пет жилищни постройки в частния сектор са частично разрушени.

Сред ранените при атаката има 10-годишно дете, както и двама възрастни (мъж и жена), които са транспортирани към болнични заведения. Информационната агенция Интерфакс-Украйна допълва, че през последните дни градът е подложен на системен обстрел, като предишни попадения са засегнали и многоетажни жилищни блокове.

Ескалация на фронта: 173 бойни сблъсъка за денонощие

Ситуацията на бойното поле остава изключително напрегната. В сутрешния си доклад Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна обяви, че за последното денонощие по цялата фронтова линия са регистрирани точно 173 бойни сблъсъка.

Най-тежките и интензивни боеве се водят в Покровското и Константиновското направление, където руските сили правят последователни опити да пробият украинската отбрана. Детайлната сводка на военното командване, публикувана от Цензор.НЕТ, показва, че руснаците са използвали стотици управляеми авиобомби (КАБ) и хиляди дронове-камикадзе в опит да изтласкат украинските защитници от позициите им. Към 4:30 часа сутринта отбранителните операции в източните региони продължават с пълна сила.


Украйна
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  • 1 Класически ендшпил

    4 1 Отговор
    Щом са в обсега на руската артилерия, следва артилерийска подготовка с 50000 снаряда, тежки авиобомби, дронове и щурм на оголените позиции.

    04:43 26.08.2026

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