Зеленски: Украйна днес е по-силна. Русия плаща висока цена

"В момента Русия произвежда по 140 балистични ракети на месец. Според стандартите на НАТО, за да се унищожат 140 ракети, са необходими 280 ракети за противовъздушна отбрана. Ние никога няма да разполагаме с 280 ракети на месец", казва в ексклузивно интервю за руската редакция на Дойче Веле украинският президент Володимир Зеленски.
"Честно казано, дори и 100 ракети на месец са огромен проблем, но точно това ни е необходимо. Имаме нужда от около 100–120 ракети за тези трудни месеци, особено през студения период."
Откъде могат да дойдат ракетите?
Запитан откъде Украйна може да ги получи, той отговаря, че теоретично страната би могла да ги получи от САЩ - или от запасите, или от производителите. "Но от производителите не се получава. Проблемът не е в самите САЩ: там има политическа воля да продават и да помагат, но производствените обеми са малки. Значи остават само запасите", казва Зеленски и добавя, че не знае дали американците ще бъдат готови да им ги предоставят.
Украинският президент подчертава пред ДВ, че Украйна е в добри отношения с Близкия Изток, както и че се води диалог с тези страни. "Няма да разкривам всички подробности." Зеленски добавя също така, че се очаква и помощен пакет от европейците, който "не е много голям". "Европейците, които искрено ни подкрепят, трябва да ни предоставят всичко възможно. При цялото уважение към тях, те трябва да помогнат на украинците да оцелеят."
По-нататък в интервюто Зеленски говори и за общоевропейската система "Фрея", която той нарича " нашата украинско-европейска система. По думите му ще бъде създадена в Украйна. "Целта е да получим първата версия до края на декември, за да я тестваме, а след това да я пуснем в производство. Но технически това е много сложно: в проекта "Фрея" участват компании от десет държави. Обикновено създаването на подобни системи отнема около двадесет години. Но ние нямаме толкова време. Имаме нужда от нея сега, а най-добре да беше готова още вчера."
Той уточнява, че основните компоненти на тази система – пусковата установка и ракетата – вече са налице и те са украинско производство.
"Ние сме в добра позиция"
По отношение на опитите за преговори за край на войната Зеленски посочва, че самият факт, че специалните представители на американския президент Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Кушнер - за първи път от началото на войната са посетили Киев, е добър знак. "Важно е да се посещава не само Москва, но и Киев. На първо място, това е проява на уважение към нашия народ", казва Зеленски и добавя, че е обсъдил с тях силната позиция на Украйна в момента - въпреки трудностите с изтребители, дронове, авиационни бомби, ракети, балистика.
"Въпреки всичко това Украйна в момента е много по-силна на бойното поле, отколкото миналата година. Русия, както знаете, губи над 30 хиляди души месечно. А това е висока цена за толкова бавно напредване на бойното поле. Ето защо смятаме, че в момента сме в добра позиция за преговори. Освен това знам, че американците споделят своето мнение с руснаците."
Автор: Миша Комадовски
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На фона
Коментиран от #4, #58
08:08 15.09.2026
2 Дойчовото вкиснало зеле
Коментиран от #52
08:08 15.09.2026
3 Фен
08:10 15.09.2026
4 И тези
До коментар #1 от "На фона":които го публикуват.
08:10 15.09.2026
5 Бай Хасан
08:10 15.09.2026
6 Хасковски каунь
Унищожиха му държавата и продължава да мисли , че с откъсачни удари ще спечели.
Ботушът трябва да стъпи , ботушът с партенката! А той си върви вече .
Как го послъгват и галят по главичката
Коментиран от #46
08:10 15.09.2026
7 Путин гол до кръста на пони
08:11 15.09.2026
8 14/88
08:11 15.09.2026
9 Бай Ганьо
Коментиран от #41
08:13 15.09.2026
10 Всъщност
08:13 15.09.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... КЛОУНА И ШАЙКАТА МУ ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ЖИВОТА СИ ДО ПОСЛЕДНО .... А ЗА БРАТУШКИТЕ ПО - ДОБРЕ ОТ ТОВА НЯМА ....
.... УКРАЙНА ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ :)
08:13 15.09.2026
12 Българин
08:14 15.09.2026
13 Айляк
Лошо е да си развинтена мятрьошка от Кривой рог и да не знаеш какво говориш.
Но друго не му и остана.
Един просяк не знае каква е цената.
Защото просто е...просяк.
Чеки ся му опнем адин линеалец, ой...
08:14 15.09.2026
14 456
10 ТРИЛИОНА е и сумата натрупана в банковите сметки на европейците.
Изводите за вас..
08:15 15.09.2026
15 горски
Коментиран от #20
08:16 15.09.2026
16 Атина Палада
Коментиран от #25
08:16 15.09.2026
17 Ха Ха
08:16 15.09.2026
18 От оная
08:17 15.09.2026
19 Копейкин
08:17 15.09.2026
20 Атина Палада
До коментар #15 от "горски":Е затова народът казва: Простотията не ходи по гората, тя ходи по горския! 😆😆😆
08:18 15.09.2026
21 Зеленски
08:19 15.09.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ВЧЕРА ВЗЕ ЧЕ ЗАРАБОТИ И ДРОН УДАРИ ВЛАК В ЛВОВ :) ... СЕГА ЗЕЛЯ И КОСМИЧЕСКИ КОРАБИ ЩЕ ПОИСКА :)
Коментиран от #29
08:20 15.09.2026
23 ами
08:21 15.09.2026
24 456
08:22 15.09.2026
25 Саратога отстранил Атина Палада
До коментар #16 от "Атина Палада":Англосаксонците са зад този план....питаш сякаш не знаеш!
08:22 15.09.2026
26 Зеленски
08:22 15.09.2026
27 Бай Брадър
08:23 15.09.2026
28 Филатенко
08:24 15.09.2026
29 Зеленски
До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Дайте ми пари.Кораб ще си купя от САЩ.Или ще ни дадат лиценз да си ги правиме.За тая седмица ми трябват спешно 47 милиарда евро .Теглете заем а Русия ще ви ги върне както предишните...
08:24 15.09.2026
30 Украйна се движи по права линия...
08:24 15.09.2026
31 Виталий Гиролшчук
08:26 15.09.2026
32 Mими Кучева🐕🦺
08:26 15.09.2026
33 НАСКО
08:29 15.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 1001
08:30 15.09.2026
36 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
08:30 15.09.2026
37 ГАРАНЦИЯ
08:30 15.09.2026
38 Гост
08:30 15.09.2026
39 Блогър от Москва
Елате български копейки да видите как живеем и нямаме право да се жалваме иначе падаме от балкон или дълга икскурзия в Сибир.Лесно ви е на вас от диванчето в панелката да громите Запада.Никой не иска при нас освен прегладнял с.кореец.
08:32 15.09.2026
40 Всички мразят русия
Коментиран от #45, #50
08:34 15.09.2026
41 Търновец
До коментар #9 от "Бай Ганьо":Повече са от трима, а Вова руши РФ и Китай все повече изпреварва, дори Индия отказа да купи С 57. А Израелската гражданска организация BTselem нарече действията на Израелски заселници "етническо прочистване" и Немски журналисти са посетили райони на Палестина.
08:35 15.09.2026
42 Минаващ
08:35 15.09.2026
43 Маринов
Коментиран от #51
08:36 15.09.2026
44 Русия плаща скъпо
08:36 15.09.2026
45 Всички обичат
До коментар #40 от "Всички мразят русия":Смъркача щото сладко се чеше по нослето …
08:39 15.09.2026
46 Коста
До коментар #6 от "Хасковски каунь":Зеленчук прави кризисен ПР. Много му е ясна ситуацията. Но ако доброволно отстъпи ще го утрепят. Толкова жертви и опустошение напразно... Тъй че той си държи на легендата. Друг полезен ход няма. Ако Тръмп му каже, бегай, той ще побегне. Ще има оправдание.
08:39 15.09.2026
47 Панчо
08:41 15.09.2026
48 Ний ша Ва упрайм
08:42 15.09.2026
49 ха хи хо
08:43 15.09.2026
50 Сладур
До коментар #40 от "Всички мразят русия":Е второкласният актьор ! Цял свят му се чуди как успя да премести двайсетина милиона украинци във всички посоки на света ! Знаменателно !
08:44 15.09.2026
51 Маринов2
До коментар #43 от "Маринов":ще и обръщам внимание и ще я почитам, убещавам
08:46 15.09.2026
52 Будител
До коментар #2 от "Дойчовото вкиснало зеле":Алтернатива за Германия" увеличава подкрепата си
Лидерът на партията смята, че всички украинци във ФРГ трябва да бъдат изгонени
08:47 15.09.2026
53 Гост
08:49 15.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Госあ
09:03 15.09.2026
56 ФАЙНТ
09:04 15.09.2026
57 Кавали
09:04 15.09.2026
58 Антирашист 4468
До коментар #1 от "На фона":Нарочно ли пропускаш фашистките агресори начело с пусин ?
09:06 15.09.2026