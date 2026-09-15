Зеленски: Украйна днес е по-силна. Русия плаща висока цена

"В момента Русия произвежда по 140 балистични ракети на месец. Според стандартите на НАТО, за да се унищожат 140 ракети, са необходими 280 ракети за противовъздушна отбрана. Ние никога няма да разполагаме с 280 ракети на месец", казва в ексклузивно интервю за руската редакция на Дойче Веле украинският президент Володимир Зеленски.

"Честно казано, дори и 100 ракети на месец са огромен проблем, но точно това ни е необходимо. Имаме нужда от около 100–120 ракети за тези трудни месеци, особено през студения период."

Откъде могат да дойдат ракетите?

Запитан откъде Украйна може да ги получи, той отговаря, че теоретично страната би могла да ги получи от САЩ - или от запасите, или от производителите. "Но от производителите не се получава. Проблемът не е в самите САЩ: там има политическа воля да продават и да помагат, но производствените обеми са малки. Значи остават само запасите", казва Зеленски и добавя, че не знае дали американците ще бъдат готови да им ги предоставят.

Украинският президент подчертава пред ДВ, че Украйна е в добри отношения с Близкия Изток, както и че се води диалог с тези страни. "Няма да разкривам всички подробности." Зеленски добавя също така, че се очаква и помощен пакет от европейците, който "не е много голям". "Европейците, които искрено ни подкрепят, трябва да ни предоставят всичко възможно. При цялото уважение към тях, те трябва да помогнат на украинците да оцелеят."

По-нататък в интервюто Зеленски говори и за общоевропейската система "Фрея", която той нарича " нашата украинско-европейска система. По думите му ще бъде създадена в Украйна. "Целта е да получим първата версия до края на декември, за да я тестваме, а след това да я пуснем в производство. Но технически това е много сложно: в проекта "Фрея" участват компании от десет държави. Обикновено създаването на подобни системи отнема около двадесет години. Но ние нямаме толкова време. Имаме нужда от нея сега, а най-добре да беше готова още вчера."

Той уточнява, че основните компоненти на тази система – пусковата установка и ракетата – вече са налице и те са украинско производство.

"Ние сме в добра позиция"

По отношение на опитите за преговори за край на войната Зеленски посочва, че самият факт, че специалните представители на американския президент Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Кушнер - за първи път от началото на войната са посетили Киев, е добър знак. "Важно е да се посещава не само Москва, но и Киев. На първо място, това е проява на уважение към нашия народ", казва Зеленски и добавя, че е обсъдил с тях силната позиция на Украйна в момента - въпреки трудностите с изтребители, дронове, авиационни бомби, ракети, балистика.

"Въпреки всичко това Украйна в момента е много по-силна на бойното поле, отколкото миналата година. Русия, както знаете, губи над 30 хиляди души месечно. А това е висока цена за толкова бавно напредване на бойното поле. Ето защо смятаме, че в момента сме в добра позиция за преговори. Освен това знам, че американците споделят своето мнение с руснаците."

Автор: Миша Комадовски