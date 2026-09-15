Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: Украйна днес е по-силна. Русия плаща висока цена
  Тема: Украйна

Зеленски: Украйна днес е по-силна. Русия плаща висока цена

15 Септември, 2026 08:05 1 251 58

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • война

Украйна в момента е много по-силна на бойното поле, отколкото миналата година, заяви украинският президент Зеленски

Зеленски: Украйна днес е по-силна. Русия плаща висока цена - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"В момента Русия произвежда по 140 балистични ракети на месец. Според стандартите на НАТО, за да се унищожат 140 ракети, са необходими 280 ракети за противовъздушна отбрана. Ние никога няма да разполагаме с 280 ракети на месец", казва в ексклузивно интервю за руската редакция на Дойче Веле украинският президент Володимир Зеленски.

"Честно казано, дори и 100 ракети на месец са огромен проблем, но точно това ни е необходимо. Имаме нужда от около 100–120 ракети за тези трудни месеци, особено през студения период."

Откъде могат да дойдат ракетите?

Запитан откъде Украйна може да ги получи, той отговаря, че теоретично страната би могла да ги получи от САЩ - или от запасите, или от производителите. "Но от производителите не се получава. Проблемът не е в самите САЩ: там има политическа воля да продават и да помагат, но производствените обеми са малки. Значи остават само запасите", казва Зеленски и добавя, че не знае дали американците ще бъдат готови да им ги предоставят.

Украинският президент подчертава пред ДВ, че Украйна е в добри отношения с Близкия Изток, както и че се води диалог с тези страни. "Няма да разкривам всички подробности." Зеленски добавя също така, че се очаква и помощен пакет от европейците, който "не е много голям". "Европейците, които искрено ни подкрепят, трябва да ни предоставят всичко възможно. При цялото уважение към тях, те трябва да помогнат на украинците да оцелеят."

По-нататък в интервюто Зеленски говори и за общоевропейската система "Фрея", която той нарича " нашата украинско-европейска система. По думите му ще бъде създадена в Украйна. "Целта е да получим първата версия до края на декември, за да я тестваме, а след това да я пуснем в производство. Но технически това е много сложно: в проекта "Фрея" участват компании от десет държави. Обикновено създаването на подобни системи отнема около двадесет години. Но ние нямаме толкова време. Имаме нужда от нея сега, а най-добре да беше готова още вчера."

Той уточнява, че основните компоненти на тази система – пусковата установка и ракетата – вече са налице и те са украинско производство.

"Ние сме в добра позиция"

По отношение на опитите за преговори за край на войната Зеленски посочва, че самият факт, че специалните представители на американския президент Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Кушнер - за първи път от началото на войната са посетили Киев, е добър знак. "Важно е да се посещава не само Москва, но и Киев. На първо място, това е проява на уважение към нашия народ", казва Зеленски и добавя, че е обсъдил с тях силната позиция на Украйна в момента - въпреки трудностите с изтребители, дронове, авиационни бомби, ракети, балистика.

"Въпреки всичко това Украйна в момента е много по-силна на бойното поле, отколкото миналата година. Русия, както знаете, губи над 30 хиляди души месечно. А това е висока цена за толкова бавно напредване на бойното поле. Ето защо смятаме, че в момента сме в добра позиция за преговори. Освен това знам, че американците споделят своето мнение с руснаците."

Автор: Миша Комадовски


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На фона

    80 6 Отговор
    на 3млн украински жертви и фалирала държава заради крадлив президент дали е висока цената а дойче веле,вие сте най големите мизрници на днешно време във медийното пространство

    Коментиран от #4, #58

    08:08 15.09.2026

  • 2 Дойчовото вкиснало зеле

    55 3 Отговор
    Или може би е обратното.

    Коментиран от #52

    08:08 15.09.2026

  • 3 Фен

    43 1 Отговор
    Бе Зе, че е предписал, ясно. Ама и либералите хептен са изплискали легена. Нищо, чудесно. Вече и слепите видяха и разбраха кой кой е.

    08:10 15.09.2026

  • 4 И тези

    36 1 Отговор

    До коментар #1 от "На фона":

    които го публикуват.

    08:10 15.09.2026

  • 5 Бай Хасан

    36 1 Отговор
    И този почна предварително да побеждава като Тръмп лудия ги научи

    08:10 15.09.2026

  • 6 Хасковски каунь

    38 1 Отговор
    Наивник!
    Унищожиха му държавата и продължава да мисли , че с откъсачни удари ще спечели.
    Ботушът трябва да стъпи , ботушът с партенката! А той си върви вече .
    Как го послъгват и галят по главичката

    Коментиран от #46

    08:10 15.09.2026

  • 7 Путин гол до кръста на пони

    5 24 Отговор
    Всичко върви по план!

    08:11 15.09.2026

  • 8 14/88

    37 1 Отговор
    връщай парите бе наркоман

    08:11 15.09.2026

  • 9 Бай Ганьо

    41 0 Отговор
    В света има трима луди президенти който трябва да се горят на клада единият е Тръмп Зеленски и Лудия Натанаяхо и света ще пирува

    Коментиран от #41

    08:13 15.09.2026

  • 10 Всъщност

    29 1 Отговор
    Украйна, колониално-обвързана, безпомощтно оттича към Атлантика. По-точно това, което ще остане от нея.

    08:13 15.09.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    30 3 Отговор
    ТАКА ТАКА ...
    ... КЛОУНА И ШАЙКАТА МУ ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ЖИВОТА СИ ДО ПОСЛЕДНО .... А ЗА БРАТУШКИТЕ ПО - ДОБРЕ ОТ ТОВА НЯМА ....
    .... УКРАЙНА ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ :)

    08:13 15.09.2026

  • 12 Българин

    28 1 Отговор
    Факти всичко изопачават в полза на ЕС и как били прави. Ох ако се спомене Исраел да видите какво става..

    08:14 15.09.2026

  • 13 Айляк

    22 0 Отговор
    Разсипняк Зеле говори за Бандерията, която разпродаде.
    Лошо е да си развинтена мятрьошка от Кривой рог и да не знаеш какво говориш.
    Но друго не му и остана.
    Един просяк не знае каква е цената.
    Защото просто е...просяк.

    Чеки ся му опнем адин линеалец, ой...

    08:14 15.09.2026

  • 14 456

    23 2 Отговор
    Като е по-силна защо Киев иска от Европа 10 ТРИЛИОНА?
    10 ТРИЛИОНА е и сумата натрупана в банковите сметки на европейците.
    Изводите за вас..

    08:15 15.09.2026

  • 15 горски

    27 1 Отговор
    Росен зеленчук и много зайци в градината.....Този тип статии не знам за кого са предназначени...Снощи имахме гости /жената е украинка/....та разказа за роднините си в Украйна....Братовчед й вече 6 месеца се крие в селата около Лвов,а беше от яростните бандеровци в началото,ама сега не ще да иде на фронта ...-Реват яко и са съгласни не само Донбас,а половината Украйна да дадат само да спре тази трагедия....Но златните тоалетни са поръчани...и доста други неща,комисионните са договорени...а бала мур .... още крякат..

    Коментиран от #20

    08:16 15.09.2026

  • 16 Атина Палада

    4 15 Отговор
    Ако погледнеш картата на Украйна и видиш къде минава фронтовата линия и сложиш на нея един милион убити и осакатени ватенки, със сигурност можеш да направиш извода, че специалната аперация върви по план. Въпрост е: Кой измисли този гениален план?

    Коментиран от #25

    08:16 15.09.2026

  • 17 Ха Ха

    20 1 Отговор
    Украйна, рожба на Атлантическия Нов Световен Ред, ще бъде принудена да плати висока териториална цена на Русия, преди окончателната си колонизация от Запада

    08:16 15.09.2026

  • 18 От оная

    20 2 Отговор
    Украйна и от украинци почти нищо не остана, само разруха и убити. Жива и силна е само корупцията.

    08:17 15.09.2026

  • 19 Копейкин

    3 15 Отговор
    Хм опорките спуснати от Мутрофанова днес казват че печелим, макар и да сме пред гражданска война

    08:17 15.09.2026

  • 20 Атина Палада

    8 5 Отговор

    До коментар #15 от "горски":

    Е затова народът казва: Простотията не ходи по гората, тя ходи по горския! 😆😆😆

    08:18 15.09.2026

  • 21 Зеленски

    17 0 Отговор
    Толкова сме по-добри, че пуснахме руснаците на 7 км от Славянск и Краматорск.Ама то и те ще се окаже, че не са имали никакво стратегическо значение.

    08:19 15.09.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 0 Отговор
    РУСКИЯ СТАРЛИНК КОЙТО НЕ РАБОТЕШЕ И СПЪТНИЦИТЕ ПАДАХА
    ....
    ВЧЕРА ВЗЕ ЧЕ ЗАРАБОТИ И ДРОН УДАРИ ВЛАК В ЛВОВ :) ... СЕГА ЗЕЛЯ И КОСМИЧЕСКИ КОРАБИ ЩЕ ПОИСКА :)

    Коментиран от #29

    08:20 15.09.2026

  • 23 ами

    10 0 Отговор
    ха ха ха - даже ще победи руснаците през 2030та година когато се включи и нато ....стига да е останало нещо от украина

    08:21 15.09.2026

  • 24 456

    16 0 Отговор
    Заливат ни с какви ли не " успехи" и закани с цел да втълпят на младите колко е велико натото и европата, но няма нито ред за загубите им ,а те са огромни. Нито редче няма и за вчерашната декларация за разпадането на Британия.

    08:22 15.09.2026

  • 25 Саратога отстранил Атина Палада

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Англосаксонците са зад този план....питаш сякаш не знаеш!

    08:22 15.09.2026

  • 26 Зеленски

    17 0 Отговор
    Каро ударя две магистрали и разгромявам руснаците както Тръмп Иран.

    08:22 15.09.2026

  • 27 Бай Брадър

    13 1 Отговор
    Дали има простаци да вярват на този престъпник и нарком.ох Майко нерде Ямбол нерде Истанбул

    08:23 15.09.2026

  • 28 Филатенко

    14 0 Отговор
    Тези двамата от снимката ще висят като Мусолини и спътницата му.

    08:24 15.09.2026

  • 29 Зеленски

    16 0 Отговор

    До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Дайте ми пари.Кораб ще си купя от САЩ.Или ще ни дадат лиценз да си ги правиме.За тая седмица ми трябват спешно 47 милиарда евро .Теглете заем а Русия ще ви ги върне както предишните...

    08:24 15.09.2026

  • 30 Украйна се движи по права линия...

    13 0 Отговор
    Права бяла линия...

    08:24 15.09.2026

  • 31 Виталий Гиролшчук

    10 0 Отговор
    Важното е да няма самостоятелна Украйна на картата, а как ще се стигне до там не е важно. РФ ще приеме територията.

    08:26 15.09.2026

  • 32 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 7 Отговор
    Обожавам г-н Зеленски!💋🦍🥳🤣👍

    08:26 15.09.2026

  • 33 НАСКО

    1 0 Отговор
    Отново - най-лявата звездичка!

    08:29 15.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 1001

    6 0 Отговор
    Боже Боже! Нищо не мога да напиша!

    08:30 15.09.2026

  • 36 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    10 0 Отговор
    Заглавието на тази "статия" е някаква oлигoфpения.

    08:30 15.09.2026

  • 37 ГАРАНЦИЯ

    11 1 Отговор
    ЗЕЛЯ ЖИВЕЕ В "СВЕТА" НА БЯЛАТА МЪГЛА............. КОКАИНОЛАНДИЯ

    08:30 15.09.2026

  • 38 Гост

    4 0 Отговор
    Нещо не разбрах логиката.

    08:30 15.09.2026

  • 39 Блогър от Москва

    3 10 Отговор
    Цяла нощ вися по опашки да налея малко бензин.
    Елате български копейки да видите как живеем и нямаме право да се жалваме иначе падаме от балкон или дълга икскурзия в Сибир.Лесно ви е на вас от диванчето в панелката да громите Запада.Никой не иска при нас освен прегладнял с.кореец.

    08:32 15.09.2026

  • 40 Всички мразят русия

    2 12 Отговор
    русия е Агресор Терорист! Факт!

    Коментиран от #45, #50

    08:34 15.09.2026

  • 41 Търновец

    0 9 Отговор

    До коментар #9 от "Бай Ганьо":

    Повече са от трима, а Вова руши РФ и Китай все повече изпреварва, дори Индия отказа да купи С 57. А Израелската гражданска организация BTselem нарече действията на Израелски заселници "етническо прочистване" и Немски журналисти са посетили райони на Палестина.

    08:35 15.09.2026

  • 42 Минаващ

    5 0 Отговор
    Жалка история е да си слуга на дявола за жълти стотинки !

    08:35 15.09.2026

  • 43 Маринов

    9 0 Отговор
    Видях заглавието и снимката. Верни са и двете. Всъщност Окраина е параван на НАТО, които с оръжие и боеприпаси, използвайки тамошната жива сила, се бият с Русия. А на снимката е съпругата му, която всеки момент може да стане едноличен наследник на имоти, златни тоалетни и неясно колко пари (според запознати - милиарди долари и евро). Все още млада и хубава - надежда за стотици "почитатели".

    Коментиран от #51

    08:36 15.09.2026

  • 44 Русия плаща скъпо

    6 0 Отговор
    Цената е висока само 5% прираст на икономиката и 4.8% на БВП.А можеше да е по-добре.Съсипахме ги!

    08:36 15.09.2026

  • 45 Всички обичат

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "Всички мразят русия":

    Смъркача щото сладко се чеше по нослето …

    08:39 15.09.2026

  • 46 Коста

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хасковски каунь":

    Зеленчук прави кризисен ПР. Много му е ясна ситуацията. Но ако доброволно отстъпи ще го утрепят. Толкова жертви и опустошение напразно... Тъй че той си държи на легендата. Друг полезен ход няма. Ако Тръмп му каже, бегай, той ще побегне. Ще има оправдание.

    08:39 15.09.2026

  • 47 Панчо

    5 0 Отговор
    Тия дойча велето май не са в ред.

    08:41 15.09.2026

  • 48 Ний ша Ва упрайм

    3 0 Отговор
    тоя пак е на некви апчета

    08:42 15.09.2026

  • 49 ха хи хо

    7 0 Отговор
    "Русия плаща висока цена", а Покрайнината какво плаща? А да, нищо не плаща, ние юрепейците плащаме, от Покрайнината само мръвката!

    08:43 15.09.2026

  • 50 Сладур

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Всички мразят русия":

    Е второкласният актьор ! Цял свят му се чуди как успя да премести двайсетина милиона украинци във всички посоки на света ! Знаменателно !

    08:44 15.09.2026

  • 51 Маринов2

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Маринов":

    ще и обръщам внимание и ще я почитам, убещавам

    08:46 15.09.2026

  • 52 Будител

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дойчовото вкиснало зеле":

    Алтернатива за Германия" увеличава подкрепата си
    Лидерът на партията смята, че всички украинци във ФРГ трябва да бъдат изгонени

    08:47 15.09.2026

  • 53 Гост

    3 0 Отговор
    На този явно му харесва да го кецат руския мечки.

    08:49 15.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Госあ

    0 0 Отговор
    ха ха ха ха евала! Още по силна нека да става! 😆😆😆

    09:03 15.09.2026

  • 56 ФАЙНТ

    0 0 Отговор
    Личи си какк бягаш и се криеш като плъх просяк.Посмешище си което ще приключи позорно и с присмех.

    09:04 15.09.2026

  • 57 Кавали

    0 0 Отговор
    Зе ще спечели войната когато Гюров и Кандев спечелят на народа им омръзна от циркаджии

    09:04 15.09.2026

  • 58 Антирашист 4468

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "На фона":

    Нарочно ли пропускаш фашистките агресори начело с пусин ?

    09:06 15.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания