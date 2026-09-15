Около Путин са се сформирали два лагера: единият настоява за преговори с Украйна

Украинското разузнаване твърди, че около Владимир Путин вече са се оформили два лагера: единият настоява за продължаване на войната, а другият се застъпва за преговори, предаде NEXTA.
Вадим Скибицки, представител на украинското военно разузнаване, заяви, че Кремъл се опасява от вътрешен срив и дестабилизация, а прихванати руски документи потвърждават тези опасения.
Според украинското разузнаване самият Путин също е обезпокоен от влиянието на едрите олигарси, като случаят „Ходорковски“ продължава да служи за предупреждение към тях.
Признаци за това безпокойство се наблюдават в конкретни политически стъпки: нови закони за мобилизацията, разширени правомощия на службите за сигурност и слухове за евентуална реприватизация на компании.
Друг тревожен сигнал за Кремъл, според украинското разузнаване, е спадът в доверието към партията „Единна Русия“. Най-големият страх на Кремъл вече не е непременно Украйна или Западът. Все по-често изглежда, че Кремъл започва да се страхува от собствените си елити и от собствената си система.
Информацията от Киев идва на фона на поредния провален опит на САЩ да сложат край на войната. Американците бяха посредник на пореден кръг от преговори, но след тях не се стигна до пробив.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Оня
Коментиран от #11
07:08 15.09.2026
5 А над факти
07:09 15.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хаха
"Venäjällä kaikki on paskaa, paitsi kusi"
Коментиран от #19, #54
07:10 15.09.2026
8 Страх мале
Коментиран от #28
07:10 15.09.2026
9 Лошо
07:11 15.09.2026
10 Така е
До коментар #2 от "хаха":каквото имаш в главата, това излиза от устата..
07:11 15.09.2026
11 Като ти е достатъчно
До коментар #4 от "Оня":Вдигай гащите и бегай колкото сили имаш!!
07:11 15.09.2026
12 Поредните лъжи
07:12 15.09.2026
13 12...34
07:12 15.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Реалист
07:13 15.09.2026
16 Вервам
07:14 15.09.2026
17 БАНДЕРИ И АТЛАНТИ
07:14 15.09.2026
18 ........–
До коментар #14 от "Готов за бой":Санитарите отноволи ли са те изтървали ?
07:14 15.09.2026
19 Какъвто си сам
До коментар #7 от "хаха":Това виждаш у другите
07:14 15.09.2026
20 УКРАИНСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ
07:17 15.09.2026
21 Хахаха хахаха
07:19 15.09.2026
22 Българин 🇧🇬
07:19 15.09.2026
23 666
07:19 15.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Лост
07:22 15.09.2026
28 Шопо
До коментар #8 от "Страх мале":На Путин не му трябва свят без Русия, като усети че губи войната ще натисне копчето.
07:22 15.09.2026
29 ежко
07:25 15.09.2026
30 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:25 15.09.2026
31 Мисирки ООД
Коментиран от #44
07:27 15.09.2026
32 500
07:28 15.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 1001
07:34 15.09.2026
35 Те не са писали
07:36 15.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Дон Корлеоне
07:49 15.09.2026
38 ДОКАТО РАЗПАДНАТ РУСИЯ
07:50 15.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ПУТИН ТРЕПЕ ФАШАГИ
07:51 15.09.2026
41 нннн
07:56 15.09.2026
42 Иванов
Или ще вали, или няма да вали, това е новинат.
07:59 15.09.2026
43 Бикът от Шри Ланка
08:00 15.09.2026
44 Краят на Путин е близо
До коментар #31 от "Мисирки ООД":Путин е "велик" стратег
- Удвои границата си с НАТО.
- Загуби влияние в Сирия, Венецуела, Армения, Молдова, Азербайджан, Казахстан...
- Превърна Русия в суровинен придатък на Китай.
- Създаде най-силната и най-боеспособна армия в Европа - украинската!
- Извърши най-тъпата грешка в историята на военното дело - превърна слабия си съсед, в смъртоносна заплаха, която ще го погуби.
- 2022 г. украинската армия представляваше едва 200 000 много зле въоръжени военни. Путин вярваше, че ще ги смачка за един уикенд.Четири години и половина кървава война. Пълен провал за кремълския диктатор. С глупавите си ядрени блъфове Путин пречупи у тях страха им от ядрено оръжие. Те просто претръпнаха и престанаха да се страхуват.
Но Империята на злото ще се разпадне, а най-страшното е, че в съседство има над 1 000 000, перфектно обучени и супер модерно въоръжени до зъби украинци, които помнят всяко убито от окупаторите дете, всяка изнасилена жена, всеки убит старец!...И Ще дойдат за... отмъщение!
Защото Путин сам създаде най-смъртоносната армия в Европа, която се научи да побеждава руснаците!
Коментиран от #51, #52
08:01 15.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 няма край
08:35 15.09.2026
47 здрасти
Коментиран от #55
08:36 15.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Кой си ти
08:45 15.09.2026
50 Христо
08:50 15.09.2026
51 укра без крак
До коментар #44 от "Краят на Путин е близо":Ше дойдем, ама малко ще ни е трудно за контраступа, груз 404 се увеличава ежедневно.
08:51 15.09.2026
52 Това са безспорни
До коментар #44 от "Краят на Путин е близо":Факти.
08:53 15.09.2026
53 ЗЕЛЕНСКИ ТРЕПЕ РУСКИ ФАШАГИ
Коментиран от #56, #58
08:55 15.09.2026
54 Минувач
До коментар #7 от "хаха":Истината е че вчера в страната на чудесата и розите Великобритания ирландци , шотландци и уелсци пожелаха да се отделят от инглизите …. Що ли ?
Коментиран от #57
08:59 15.09.2026
55 Как коя
До коментар #47 от "здрасти":и жени, инвалиди и пенсионери.
08:59 15.09.2026
56 От метрото
До коментар #53 от "ЗЕЛЕНСКИ ТРЕПЕ РУСКИ ФАШАГИ":Ли стреля по руснаците или от вилата си във Флорида ?
09:01 15.09.2026
57 поредно дказателство
До коментар #54 от "Минувач":че КГБ си свърши работата в Обединеното Кралство.
Двигателя на БРЕКЗИТ Найджъл Фараж сега живее във Франция, в омразния ЕС.
09:03 15.09.2026
58 Други
До коментар #53 от "ЗЕЛЕНСКИ ТРЕПЕ РУСКИ ФАШАГИ":Фашаги пък поискаха да си върнат Северен поток онзи ден у германско и да съдят Урсула … шарен свят … други пък двайсетина млн урки обидени напуснали държавата си докато мине патакламата …
09:06 15.09.2026