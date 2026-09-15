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Около Путин са се сформирали два лагера: единият настоява за преговори с Украйна
  Тема: Украйна

Около Путин са се сформирали два лагера: единият настоява за преговори с Украйна

15 Септември, 2026 07:05 2 275 58

  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • вадим скибицки

Най-големият страх на Путин вече не е Украйна или Западът. Все по-често Кремъл започва да се страхува от собствената си система.

Около Путин са се сформирали два лагера: единият настоява за преговори с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинското разузнаване твърди, че около Владимир Путин вече са се оформили два лагера: единият настоява за продължаване на войната, а другият се застъпва за преговори, предаде NEXTA.

Вадим Скибицки, представител на украинското военно разузнаване, заяви, че Кремъл се опасява от вътрешен срив и дестабилизация, а прихванати руски документи потвърждават тези опасения.

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Според украинското разузнаване самият Путин също е обезпокоен от влиянието на едрите олигарси, като случаят „Ходорковски“ продължава да служи за предупреждение към тях.

Признаци за това безпокойство се наблюдават в конкретни политически стъпки: нови закони за мобилизацията, разширени правомощия на службите за сигурност и слухове за евентуална реприватизация на компании.

Друг тревожен сигнал за Кремъл, според украинското разузнаване, е спадът в доверието към партията „Единна Русия“. Най-големият страх на Кремъл вече не е непременно Украйна или Западът. Все по-често изглежда, че Кремъл започва да се страхува от собствените си елити и от собствената си система.

Информацията от Киев идва на фона на поредния провален опит на САЩ да сложат край на войната. Американците бяха посредник на пореден кръг от преговори, но след тях не се стигна до пробив.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Оня

    50 17 Отговор
    Източник на информацията урко разузнаването. Това е достатъчно!

    Коментиран от #11

    07:08 15.09.2026

  • 5 А над факти

    37 12 Отговор
    витае призрака на забвението

    07:09 15.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хаха

    17 39 Отговор
    Финландска поговорка, която означава „Всичко в Русия е гавна, освен пuкнята“.

    "Venäjällä kaikki on paskaa, paitsi kusi"

    Коментиран от #19, #54

    07:10 15.09.2026

  • 8 Страх мале

    16 33 Отговор
    СТРАХ В БЛАТОТО!

    Коментиран от #28

    07:10 15.09.2026

  • 9 Лошо

    38 15 Отговор
    А другият настоява за заравняване на Украйна.

    07:11 15.09.2026

  • 10 Така е

    10 15 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    каквото имаш в главата, това излиза от устата..

    07:11 15.09.2026

  • 11 Като ти е достатъчно

    11 12 Отговор

    До коментар #4 от "Оня":

    Вдигай гащите и бегай колкото сили имаш!!

    07:11 15.09.2026

  • 12 Поредните лъжи

    33 13 Отговор
    Къде е анализа на Урко фашистите

    07:12 15.09.2026

  • 13 12...34

    12 2 Отговор
    Тия да го поканят на чай

    07:12 15.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Реалист

    28 10 Отговор
    Публикуват укрофашистка пропаганда

    07:13 15.09.2026

  • 16 Вервам

    22 8 Отговор
    Е щом украинското разузнаване го твърди , значи е верно.... хахахахаха

    07:14 15.09.2026

  • 17 БАНДЕРИ И АТЛАНТИ

    32 8 Отговор
    Като видят Путин и изплискват легена от злоба. Много ги мори този човек.

    07:14 15.09.2026

  • 18 ........–

    7 6 Отговор

    До коментар #14 от "Готов за бой":

    Санитарите отноволи ли са те изтървали ?

    07:14 15.09.2026

  • 19 Какъвто си сам

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Това виждаш у другите

    07:14 15.09.2026

  • 20 УКРАИНСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ

    20 4 Отговор
    Се превърнало в пропаганден отдел.

    07:17 15.09.2026

  • 21 Хахаха хахаха

    23 3 Отговор
    Петата колона на Сорос публикува

    07:19 15.09.2026

  • 22 Българин 🇧🇬

    15 1 Отговор
    Хибридни новини

    07:19 15.09.2026

  • 23 666

    14 2 Отговор
    УКР. РАЗУЗНАВАНЕ ТВЪРДИ. ДАЛИ Е ИСТИНАТА.

    07:19 15.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Лост

    18 4 Отговор
    А Зеленски от какво се страхува? Чаушеску да му за за пример.

    07:22 15.09.2026

  • 28 Шопо

    11 6 Отговор

    До коментар #8 от "Страх мале":

    На Путин не му трябва свят без Русия, като усети че губи войната ще натисне копчето.

    07:22 15.09.2026

  • 29 ежко

    13 3 Отговор
    По-голяма глупост не бях чувал.Все едно петролен магнат да ти каже,че петрола нямал алтернатива.....

    07:25 15.09.2026

  • 30 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    18 3 Отговор
    За положението в Ню кииф - пълно информационно затъмнение.

    07:25 15.09.2026

  • 31 Мисирки ООД

    20 2 Отговор
    Многократно сте писали, че Путин го е страх да не го арестуват, обесят, отровят или убият по особено мъчителен начин. Разбрахме, че по цял ден трепери и плаче в Кремъл. Но, толкова много ми се иска да проучите дали Зеленото от нещо го е страх или всичко при него е "цветя и рози" и "пей сърце"..

    Коментиран от #44

    07:27 15.09.2026

  • 32 500

    11 6 Отговор
    Ами двата лагера съществуват още преди войната

    07:28 15.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 1001

    16 4 Отговор
    Гледайте какво става във Великобритания! Русия оставете на руснаците.

    07:34 15.09.2026

  • 35 Те не са писали

    5 18 Отговор
    че Путин го е страх. Самият Путин каза, че се страхува руснаците да не го обесят. Документирано публично изказване.

    07:36 15.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дон Корлеоне

    3 9 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    07:49 15.09.2026

  • 38 ДОКАТО РАЗПАДНАТ РУСИЯ

    17 3 Отговор
    То Британия и ЕС ще се разпаднат.

    07:50 15.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ПУТИН ТРЕПЕ ФАШАГИ

    7 4 Отговор
    Та те така.

    07:51 15.09.2026

  • 41 нннн

    4 6 Отговор
    Украинското разузнаване твърди също, че Путин често ходи да му леят куршум заради уплаха.

    07:56 15.09.2026

  • 42 Иванов

    8 4 Отговор
    И около зеленски са се сформирали два лагера. Единият настоява за преговори с Путин.
    Или ще вали, или няма да вали, това е новинат.

    07:59 15.09.2026

  • 43 Бикът от Шри Ланка

    5 6 Отговор
    Путин откри ,че вагиналният оргазъм се превръща в анален

    08:00 15.09.2026

  • 44 Краят на Путин е близо

    7 11 Отговор

    До коментар #31 от "Мисирки ООД":

    Путин е "велик" стратег

    - Удвои границата си с НАТО.
    - Загуби влияние в Сирия, Венецуела, Армения, Молдова, Азербайджан, Казахстан...
    - Превърна Русия в суровинен придатък на Китай.
    - Създаде най-силната и най-боеспособна армия в Европа - украинската!
    - Извърши най-тъпата грешка в историята на военното дело - превърна слабия си съсед, в смъртоносна заплаха, която ще го погуби.

    - 2022 г. украинската армия представляваше едва 200 000 много зле въоръжени военни. Путин вярваше, че ще ги смачка за един уикенд.Четири години и половина кървава война. Пълен провал за кремълския диктатор. С глупавите си ядрени блъфове Путин пречупи у тях страха им от ядрено оръжие. Те просто претръпнаха и престанаха да се страхуват.
    Но Империята на злото ще се разпадне, а най-страшното е, че в съседство има над 1 000 000, перфектно обучени и супер модерно въоръжени до зъби украинци, които помнят всяко убито от окупаторите дете, всяка изнасилена жена, всеки убит старец!...И Ще дойдат за... отмъщение!
    Защото Путин сам създаде най-смъртоносната армия в Европа, която се научи да побеждава руснаците!

    Коментиран от #51, #52

    08:01 15.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 няма край

    2 4 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    08:35 15.09.2026

  • 47 здрасти

    0 2 Отговор
    Коя страна в света използва резервисти за СВО?

    Коментиран от #55

    08:36 15.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Кой си ти

    2 1 Отговор
    Марчеееее,паяжина да ти хване .

    08:45 15.09.2026

  • 50 Христо

    4 1 Отговор
    Ние всички се страхуваме от собствените си елити. Продажни и некомпетентни

    08:50 15.09.2026

  • 51 укра без крак

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Краят на Путин е близо":

    Ше дойдем, ама малко ще ни е трудно за контраступа, груз 404 се увеличава ежедневно.

    08:51 15.09.2026

  • 52 Това са безспорни

    0 3 Отговор

    До коментар #44 от "Краят на Путин е близо":

    Факти.

    08:53 15.09.2026

  • 53 ЗЕЛЕНСКИ ТРЕПЕ РУСКИ ФАШАГИ

    1 4 Отговор
    Та те така те.

    Коментиран от #56, #58

    08:55 15.09.2026

  • 54 Минувач

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Истината е че вчера в страната на чудесата и розите Великобритания ирландци , шотландци и уелсци пожелаха да се отделят от инглизите …. Що ли ?

    Коментиран от #57

    08:59 15.09.2026

  • 55 Как коя

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "здрасти":

    и жени, инвалиди и пенсионери.

    08:59 15.09.2026

  • 56 От метрото

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "ЗЕЛЕНСКИ ТРЕПЕ РУСКИ ФАШАГИ":

    Ли стреля по руснаците или от вилата си във Флорида ?

    09:01 15.09.2026

  • 57 поредно дказателство

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Минувач":

    че КГБ си свърши работата в Обединеното Кралство.
    Двигателя на БРЕКЗИТ Найджъл Фараж сега живее във Франция, в омразния ЕС.

    09:03 15.09.2026

  • 58 Други

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "ЗЕЛЕНСКИ ТРЕПЕ РУСКИ ФАШАГИ":

    Фашаги пък поискаха да си върнат Северен поток онзи ден у германско и да съдят Урсула … шарен свят … други пък двайсетина млн урки обидени напуснали държавата си докато мине патакламата …

    09:06 15.09.2026

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