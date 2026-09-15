Около Путин са се сформирали два лагера: единият настоява за преговори с Украйна

Украинското разузнаване твърди, че около Владимир Путин вече са се оформили два лагера: единият настоява за продължаване на войната, а другият се застъпва за преговори, предаде NEXTA.

Вадим Скибицки, представител на украинското военно разузнаване, заяви, че Кремъл се опасява от вътрешен срив и дестабилизация, а прихванати руски документи потвърждават тези опасения.

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Според украинското разузнаване самият Путин също е обезпокоен от влиянието на едрите олигарси, като случаят „Ходорковски“ продължава да служи за предупреждение към тях.

Признаци за това безпокойство се наблюдават в конкретни политически стъпки: нови закони за мобилизацията, разширени правомощия на службите за сигурност и слухове за евентуална реприватизация на компании.

Друг тревожен сигнал за Кремъл, според украинското разузнаване, е спадът в доверието към партията „Единна Русия“. Най-големият страх на Кремъл вече не е непременно Украйна или Западът. Все по-често изглежда, че Кремъл започва да се страхува от собствените си елити и от собствената си система.

Информацията от Киев идва на фона на поредния провален опит на САЩ да сложат край на войната. Американците бяха посредник на пореден кръг от преговори, но след тях не се стигна до пробив.