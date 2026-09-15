Новини
Любопитно »
Кели Озбърн прекъсна окончателно отношенията с по-голямата си сестра

Кели Озбърн прекъсна окончателно отношенията с по-голямата си сестра

15 Септември, 2026 15:31 525 3

  • кели озбърн-
  • дъщеря-
  • сестра-
  • семеен скандал-
  • отношения-
  • отчуждаване

"Няма надежда за помирение", категорична е Кели

Кели Озбърн прекъсна окончателно отношенията с по-голямата си сестра - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дъщерята на Шарън и Ози Озбърн - Кели Озбърн разкри подробности за дългогодишния конфликт с по-голямата си сестра Ейми Озбърн и заяви категорично, че не очаква двете да възстановят отношенията си.

41-годишната Кели Озбърн говори за семейното отчуждение в подкаста „We Need To Talk“ на Пол К. Брънсън. Тя обясни, че приема различията между двете сестри, но не желае близки отношения с човек, от когото не се чувства приета такава, каквато е.

„Уважавам я, приемам я, но сме различни и това е нормално“, заяви Кели. На директен въпрос дали вижда възможност за помирение с Ейми Озбърн тя отговори: „Не“.

Кели Озбърн за първи път потвърди публично още през 2021 г., че със сестра ѝ отдавна не са близки. Сега телевизионната звезда твърди, че през детството си не е усещала типичната връзка с по-голяма сестра и че Ейми се е дистанцирала както от нея, така и от брат им Джак Озбърн.

Кели Озбърн прекъсна окончателно отношенията с по-голямата си сестра

Според Кели отношенията в семейството от ранните години са били по-близки между нея и Джак. Тя признава, че дори е останала с впечатлението, че Ейми Озбърн се е чувствала неудобно от публичния образ на семейство Озбърн.

Различията между сестрите стават особено видими с появата на риалити поредицата „The Osbournes“ по MTV през 2002 г.

Докато Кели Озбърн и Джак Озбърн участват в продукцията заедно с родителите си, рок музиканта Ози Озбърн и телевизионната водеща и музикален мениджър Шарън Озбърн, Ейми категорично отказва да бъде част от шоуто. Тя напуска семейния дом на 16 години, когато телевизионните камери се настаняват там.

По-късно Ейми Озбърн обяснява, че не е искала периодът, в който самата тя все още изгражда своята идентичност, да бъде показван пред милиони зрители. За разлика от по-малките си брат и сестра тя избира значително по-дискретен публичен живот.

„The Osbournes“ се превръща в телевизионен феномен и прави Кели и Джак международно разпознаваеми. Поредицата приключва през 2005 г. след четири сезона. Кели Озбърн признава, че макар шоуто да е заемало само няколко години от живота ѝ, неговият образ продължава да влияе върху начина, по който публиката я възприема.

Самият Джак Озбърн също е говорил открито за отношенията си с Ейми. Телевизионният водещ и продуцент признава, че двамата „изобщо не са близки“ и че лошите им отношения не са семейна тайна.

Според Джак по-голямата му сестра е искала да изгради музикална кариера независимо от славата на родителите си. Ейми Озбърн впоследствие започва да издава музика под името ARO, съставено от нейните инициали, и има няколко актьорски изяви.

Въпреки семейното отчуждение трите деца на Шарън и Ози Озбърн се появиха заедно публично след смъртта на легендарния фронтмен на Black Sabbath. Ози Озбърн почина на 76-годишна възраст на 22 юли 2025 г.

Ейми, Кели и Джак Озбърн застанаха до майка си Шарън по време на траурното шествие в Бирмингам, когато хиляди почитатели изпратиха рок музиканта по улиците на родния му град.

Ози Озбърн и Шарън Озбърн бяха женени 43 години и имат три деца: Ейми, Кели и Джак. Рок легендата има още три деца, Джесика, Луис и Елиът, от първия си брак с Телма Райли.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Али

    2 0 Отговор
    Зухра и тя се скара снощи със Зейнеб. За Юрхан. Не си говорят вече половин ден. Напрежението расте. Само ви подсещам, да го отразите поне във вечерните новини.

    15:48 15.09.2026

  • 2 Кели

    2 0 Отговор
    Има физиотерапия сякаш правиминетина 24/7!

    15:57 15.09.2026

  • 3 ТЕ ТИ БУЛКА СПАСОВ ДЕН??Щ!!!

    0 0 Отговор
    Едната сестра се Скарала със сестра си и брат си. Сензация интервюираната сестра била известна за нещо в сферата на псевдо-изкуството…2005 г! Ужасно интересно… така си е, хората създават сензационни новини около себе си, а аз като се скарах със съседа от долния етаж…пропуснах да се похваля сиреч цял живот пропуск, след пропуск инкасирам!!!

    16:22 15.09.2026