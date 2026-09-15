Кели Озбърн прекъсна окончателно отношенията с по-голямата си сестра

Дъщерята на Шарън и Ози Озбърн - Кели Озбърн разкри подробности за дългогодишния конфликт с по-голямата си сестра Ейми Озбърн и заяви категорично, че не очаква двете да възстановят отношенията си.

41-годишната Кели Озбърн говори за семейното отчуждение в подкаста „We Need To Talk“ на Пол К. Брънсън. Тя обясни, че приема различията между двете сестри, но не желае близки отношения с човек, от когото не се чувства приета такава, каквато е.

„Уважавам я, приемам я, но сме различни и това е нормално“, заяви Кели. На директен въпрос дали вижда възможност за помирение с Ейми Озбърн тя отговори: „Не“.

Кели Озбърн за първи път потвърди публично още през 2021 г., че със сестра ѝ отдавна не са близки. Сега телевизионната звезда твърди, че през детството си не е усещала типичната връзка с по-голяма сестра и че Ейми се е дистанцирала както от нея, така и от брат им Джак Озбърн.

Според Кели отношенията в семейството от ранните години са били по-близки между нея и Джак. Тя признава, че дори е останала с впечатлението, че Ейми Озбърн се е чувствала неудобно от публичния образ на семейство Озбърн.

Различията между сестрите стават особено видими с появата на риалити поредицата „The Osbournes“ по MTV през 2002 г.

Докато Кели Озбърн и Джак Озбърн участват в продукцията заедно с родителите си, рок музиканта Ози Озбърн и телевизионната водеща и музикален мениджър Шарън Озбърн, Ейми категорично отказва да бъде част от шоуто. Тя напуска семейния дом на 16 години, когато телевизионните камери се настаняват там.

По-късно Ейми Озбърн обяснява, че не е искала периодът, в който самата тя все още изгражда своята идентичност, да бъде показван пред милиони зрители. За разлика от по-малките си брат и сестра тя избира значително по-дискретен публичен живот.

„The Osbournes“ се превръща в телевизионен феномен и прави Кели и Джак международно разпознаваеми. Поредицата приключва през 2005 г. след четири сезона. Кели Озбърн признава, че макар шоуто да е заемало само няколко години от живота ѝ, неговият образ продължава да влияе върху начина, по който публиката я възприема.

Самият Джак Озбърн също е говорил открито за отношенията си с Ейми. Телевизионният водещ и продуцент признава, че двамата „изобщо не са близки“ и че лошите им отношения не са семейна тайна.

Според Джак по-голямата му сестра е искала да изгради музикална кариера независимо от славата на родителите си. Ейми Озбърн впоследствие започва да издава музика под името ARO, съставено от нейните инициали, и има няколко актьорски изяви.

Въпреки семейното отчуждение трите деца на Шарън и Ози Озбърн се появиха заедно публично след смъртта на легендарния фронтмен на Black Sabbath. Ози Озбърн почина на 76-годишна възраст на 22 юли 2025 г.

Ейми, Кели и Джак Озбърн застанаха до майка си Шарън по време на траурното шествие в Бирмингам, когато хиляди почитатели изпратиха рок музиканта по улиците на родния му град.

Ози Озбърн и Шарън Озбърн бяха женени 43 години и имат три деца: Ейми, Кели и Джак. Рок легендата има още три деца, Джесика, Луис и Елиът, от първия си брак с Телма Райли.