Лавров: Москва е „винаги готова“ за преговори с Украйна

Москва е „винаги готова“ за преговори с Украйна. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, предава News.bg.

Той уточни, че предишните преговори не са били прекратени по инициатива на Русия.

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„Готови сме да търсим разумни компромиси“, увери Лавров, но добави, че целите и условията на Русия за прекратяване на войната не са се променили.

Той посочи, че Русия иска да сложи край на конфликта и оценява желанието на партньорите си да помогнат за намирането на решение. По думите му руските дипломати обясняват позицията на Москва на американските си колеги.

„Надявам се, че те разбират, но ми е трудно да кажа доколко това ще се отрази на конкретните им действия“, коментира министърът.

Лавров критикува Специалния трибунал за Украйна

Лавров остро разкритикува Специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украйна, като го нарече „псевдоправна авантюра“ и го обвини, че „дори не прави опит да създаде привидна обективност“, тъй като е създаден чрез споразумение между Съвета на Европа и Украйна.

Той определи съда като „абсурден и безсмислен“ и подчерта, че единствено Съветът за сигурност на ООН може да „определи дали е извършена агресия“.

Лавров атакува и Международния наказателен съд (МНС), като изтъкна, че той е „квазисъдебен орган, който има малко общо с правосъдието и е изцяло контролиран от западните си спонсори“.

По думите му досега юрисдикцията на съда не е обхванала предполагаемите военни престъпления на Украйна, а разследванията му са насочени единствено срещу Русия.

Москва очаква връщане на валутните си резерви

Европейската комисия иска да конфискува руските активи, но Москва ще осигури връщането на валутните си резерви, увери още руският външен министър, цитиран от ТАСС.

„Европейската комисия все още иска да конфискува тези активи и да ни ги върне едва след като изплатим някакви репарации на Украйна. Ще осигурим връщането на валутните си резерви, в това нямам абсолютно никакво съмнение“, подчерта министърът.