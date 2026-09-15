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Путин премести форума „Валдай“ от Сочи в Москва заради опасения за сигурността
  Тема: Украйна

Путин премести форума „Валдай“ от Сочи в Москва заради опасения за сигурността

15 Септември, 2026 14:55 802 33

  • путин-
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  • москва-
  • сигурност-
  • форум

Според четирима източници промяната е свързана с опасения от украински дронове и е направена по настояване на службата за сигурност на руския президент

Путин премести форума „Валдай“ от Сочи в Москва заради опасения за сигурността - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин премести водещата си външнополитическа конференция - форума „Валдай“ - от Сочи в Москва поради опасения за сигурността, свързани с украинските дронове. Това съобщиха пред „Financial Times“ четирима източници, запознати с въпроса, предава News.bg.

Според източниците 120-те гости на конференцията са били уведомени за новото място на провеждане още миналия месец. Двама от тях допълват, че промяната е направена по настояване на службата за сигурност на президента Путин.

Предвижда се участниците във форума да чуят изказвания на високопоставени държавни представители, сред които руският външен министър Сергей Лавров, Александър Новак, отговарящ за енергетиката в страната, и Максим Орешкин, главен икономически съветник на Путин. По традиция в последния ден Путин провежда продължителна сесия с въпроси и отговори.

Дмитрий Песков, говорителят на Кремъл, както и клубът „Валдай“, не отговориха на запитванията за коментар.

Путин все по-рядко посещава Сочи

Изданието отбелязва, че Путин не е посещавал Сочи от миналогодишната конференция на клуб „Валдай“ в началото на октомври, като за последните две години е бил там едва два пъти. Този рязък спад контрастира силно с 2021 г., когато той е посетил Сочи 24 пъти.

„Преместването е сигнал за нарастващото безпокойство на Кремъл, че Путин може да бъде изложен на риск от украински дронове със среден и голям обсег. Разчитайки до голяма степен на собствени технологии, Киев е нанасял удари по енергийна и логистична инфраструктура дори в Нови Уренгой - град, разположен малко на юг от Северния полярен кръг и на повече от 3000 км от Украйна“, отбелязва изданието.

През тази година Путин прекарва по-голямата част от времето си в Москва, Санкт Петербург и в резиденцията си край езерото Валдай в Северна Русия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Страх

    12 5 Отговор
    го тресе жужето, готов е на пангара....

    14:58 15.09.2026

  • 2 За съжаление

    11 7 Отговор
    Нарко...йотова и Фат..мака се излагат все повече и повече.......и Коприн...ката и Пловдивските нар...кодилъри се крият и оставят Зеленият Чорап да се оправя сам.

    15:00 15.09.2026

  • 3 Петроханска вести

    6 9 Отговор
    Всичкото ППДБ е било в караваната на Калушев! Най продължително се е задържал малкият тогава ДваПръстаЧело!
    Защото е особено тъп!🤣

    Коментиран от #11

    15:00 15.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Виве лди

    5 0 Отговор
    мощите на бреж нев на фронта

    15:04 15.09.2026

  • 7 Няма край путинското унижение!

    7 5 Отговор
    НЯМА!!!

    15:08 15.09.2026

  • 8 Да, да

    6 2 Отговор
    Путин може да си го мести, както си иска.

    Коментиран от #13

    15:13 15.09.2026

  • 9 Ко стаа бе руски боклуци?

    6 4 Отговор
    Ко стаа,а?Припари ли ви ?

    15:14 15.09.2026

  • 10 Смешник

    5 5 Отговор
    Путин си премести оная работа Борката Джонсън да не ходи повече в Киев за да не напълни пак памперса

    15:14 15.09.2026

  • 11 За съжаление

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Петроханска вести":

    Откъде имаш тази информация......там ли беше,свети ли им,или така ти каза Тошко Йорданов,Слави Чалгаря,или Ши...ши...слушаме.

    15:16 15.09.2026

  • 12 Мдааа

    5 2 Отговор
    Кабаев няма да мре в леглото си.
    Мдааа..

    15:17 15.09.2026

  • 13 Джабраил Гусейнов

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Да, да":

    Да мести от Г З в Устата и обратно

    15:17 15.09.2026

  • 14 Примати

    6 6 Отговор
    Разбрахте ли подробности за ракетния удар по авиозавода Бериев в Таганрог. Заедно с ударите от последните седмици , Украйна е намалила капацитета на Русия да изстрелва крилати ракети с около 40 процента. Украйна ще продължи с ударите и ще спечели войната…

    15:17 15.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Абе

    5 3 Отговор
    За сега във Москва, но следващия може да се наложи да е чак във Владивосток.Така работят буферните зони на Путлер с тях безопасните места в Русия са все по на изток

    15:19 15.09.2026

  • 17 Във Владивосток

    5 1 Отговор
    Другарю, във Владивосток ще го местиш!!! Деега и кухата ти митлява кошница деега съвеЦка

    15:20 15.09.2026

  • 18 Един

    3 1 Отговор
    Направо го мести в бункера, там е най-сигурно.

    15:23 15.09.2026

  • 19 Ами

    3 1 Отговор
    И каккво Путлер вече няма да ползва любимия си летен дворец в Сочи ли? Толкова милиарди закопа там за сметка на крепосниците си

    15:28 15.09.2026

  • 20 Следващият път

    1 2 Отговор
    В секретния бункер зад Урал.

    15:31 15.09.2026

  • 21 ЕВРОАТЛАНТ

    3 2 Отговор
    Докато радостно си плюя по Русия, то бензина минал 2 ЕВРА за литър.

    Коментиран от #31

    15:39 15.09.2026

  • 22 АТИЛА

    3 2 Отговор
    ЮДО Терориста Шaломoов Путин го Очаква TРИБУНАЛ, Като Милошевич Или Като Kадафи CМЪPT !

    15:39 15.09.2026

  • 23 АТИЛА

    2 2 Отговор
    БУНКЕРА на Путин Шаломов от КГБ е Известен, Въпроса не е Дали а Кога ще Бъде ВЗРИВЕН !

    15:40 15.09.2026

  • 24 АТИЛА

    3 0 Отговор
    ДУГИН: „Един по Един, Нашите Съюзници Биват Систематично Унищожавани. Ясно е Кой е СЛЕДВАЩИЯ !

    15:41 15.09.2026

  • 25 ГЕРМАНЦИТЕ ИЗМИСЛИЛИ НОВ ДВИГАТЕЛ

    4 2 Отговор
    Наливаш в резервоара евронейски ценности.

    Коментиран от #30

    15:42 15.09.2026

  • 26 Копейкин

    1 0 Отговор
    Путин просто има повече куфарчета в Мацква,там трона яко..

    15:42 15.09.2026

  • 27 На Берлин ли маама ви блатна де а?

    2 0 Отговор
    На Берлин ли??

    15:48 15.09.2026

  • 28 Тъпото руско говедо

    3 1 Отговор
    Ало факти... какви са тези руски анкети, че Зеленски не бивало да стреля по русия и всички българи били за това.... я пак опитайте??? Няма такива гнусни руски или русофилски анкети:

    "Одобрявате ли призива на Тръмп към Зеленски да спре ударите по руския дизел?"
    Естествено че одобряваме, какви са тези манипулирани показатели, че видите ли повечето от българите били за путин... никакъв шанс мили руски орки, никога няма да ви се получи, русия е загубена, ако не свалите идиота путин.

    15:52 15.09.2026

  • 29 Ганчев

    1 0 Отговор
    Киев е в обратната посока.

    15:55 15.09.2026

  • 30 Пик ли ти пуснаха нета в Карлуково?

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "ГЕРМАНЦИТЕ ИЗМИСЛИЛИ НОВ ДВИГАТЕЛ":

    Ще ги накажем.Клоун.

    15:56 15.09.2026

  • 31 Кока Йоца

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "ЕВРОАТЛАНТ":

    Ами вашето другарче, агент Краснов го направи, ти къде се буташ

    15:56 15.09.2026

  • 32 Актуално

    2 1 Отговор
    Бензинът в Крим гони 1000 рубли! В Питер - 300. Дизелът е само в главата на дедо Дончо.

    16:06 15.09.2026

  • 33 Д ЕБИЛ Христов 80 %

    1 0 Отговор
    Русия не пабеди ли?Запазихме ли лева?

    16:08 15.09.2026

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