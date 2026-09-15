Путин премести форума „Валдай“ от Сочи в Москва заради опасения за сигурността

Руският президент Владимир Путин премести водещата си външнополитическа конференция - форума „Валдай“ - от Сочи в Москва поради опасения за сигурността, свързани с украинските дронове. Това съобщиха пред „Financial Times“ четирима източници, запознати с въпроса, предава News.bg.

Според източниците 120-те гости на конференцията са били уведомени за новото място на провеждане още миналия месец. Двама от тях допълват, че промяната е направена по настояване на службата за сигурност на президента Путин.

Предвижда се участниците във форума да чуят изказвания на високопоставени държавни представители, сред които руският външен министър Сергей Лавров, Александър Новак, отговарящ за енергетиката в страната, и Максим Орешкин, главен икономически съветник на Путин. По традиция в последния ден Путин провежда продължителна сесия с въпроси и отговори.

Дмитрий Песков, говорителят на Кремъл, както и клубът „Валдай“, не отговориха на запитванията за коментар.

Путин все по-рядко посещава Сочи

Изданието отбелязва, че Путин не е посещавал Сочи от миналогодишната конференция на клуб „Валдай“ в началото на октомври, като за последните две години е бил там едва два пъти. Този рязък спад контрастира силно с 2021 г., когато той е посетил Сочи 24 пъти.

„Преместването е сигнал за нарастващото безпокойство на Кремъл, че Путин може да бъде изложен на риск от украински дронове със среден и голям обсег. Разчитайки до голяма степен на собствени технологии, Киев е нанасял удари по енергийна и логистична инфраструктура дори в Нови Уренгой - град, разположен малко на юг от Северния полярен кръг и на повече от 3000 км от Украйна“, отбелязва изданието.

През тази година Путин прекарва по-голямата част от времето си в Москва, Санкт Петербург и в резиденцията си край езерото Валдай в Северна Русия.