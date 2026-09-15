Путин премести форума „Валдай“ от Сочи в Москва заради опасения за сигурността

Руският президент Владимир Путин премести водещата си външнополитическа конференция - форума „Валдай“ - от Сочи в Москва поради опасения за сигурността, свързани с украинските дронове. Това съобщиха пред „Financial Times“ четирима източници, запознати с въпроса, предава News.bg.
Според източниците 120-те гости на конференцията са били уведомени за новото място на провеждане още миналия месец. Двама от тях допълват, че промяната е направена по настояване на службата за сигурност на президента Путин.
Предвижда се участниците във форума да чуят изказвания на високопоставени държавни представители, сред които руският външен министър Сергей Лавров, Александър Новак, отговарящ за енергетиката в страната, и Максим Орешкин, главен икономически съветник на Путин. По традиция в последния ден Путин провежда продължителна сесия с въпроси и отговори.
Дмитрий Песков, говорителят на Кремъл, както и клубът „Валдай“, не отговориха на запитванията за коментар.
Путин все по-рядко посещава Сочи
Изданието отбелязва, че Путин не е посещавал Сочи от миналогодишната конференция на клуб „Валдай“ в началото на октомври, като за последните две години е бил там едва два пъти. Този рязък спад контрастира силно с 2021 г., когато той е посетил Сочи 24 пъти.
„Преместването е сигнал за нарастващото безпокойство на Кремъл, че Путин може да бъде изложен на риск от украински дронове със среден и голям обсег. Разчитайки до голяма степен на собствени технологии, Киев е нанасял удари по енергийна и логистична инфраструктура дори в Нови Уренгой - град, разположен малко на юг от Северния полярен кръг и на повече от 3000 км от Украйна“, отбелязва изданието.
През тази година Путин прекарва по-голямата част от времето си в Москва, Санкт Петербург и в резиденцията си край езерото Валдай в Северна Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Страх
14:58 15.09.2026
2 За съжаление
15:00 15.09.2026
3 Петроханска вести
Защото е особено тъп!🤣
Коментиран от #11
15:00 15.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Виве лди
15:04 15.09.2026
7 Няма край путинското унижение!
15:08 15.09.2026
8 Да, да
Коментиран от #13
15:13 15.09.2026
9 Ко стаа бе руски боклуци?
15:14 15.09.2026
10 Смешник
15:14 15.09.2026
11 За съжаление
До коментар #3 от "Петроханска вести":Откъде имаш тази информация......там ли беше,свети ли им,или така ти каза Тошко Йорданов,Слави Чалгаря,или Ши...ши...слушаме.
15:16 15.09.2026
12 Мдааа
Мдааа..
15:17 15.09.2026
13 Джабраил Гусейнов
До коментар #8 от "Да, да":Да мести от Г З в Устата и обратно
15:17 15.09.2026
14 Примати
15:17 15.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Абе
15:19 15.09.2026
17 Във Владивосток
15:20 15.09.2026
18 Един
15:23 15.09.2026
19 Ами
15:28 15.09.2026
20 Следващият път
15:31 15.09.2026
21 ЕВРОАТЛАНТ
Коментиран от #31
15:39 15.09.2026
22 АТИЛА
15:39 15.09.2026
23 АТИЛА
15:40 15.09.2026
24 АТИЛА
15:41 15.09.2026
25 ГЕРМАНЦИТЕ ИЗМИСЛИЛИ НОВ ДВИГАТЕЛ
Коментиран от #30
15:42 15.09.2026
26 Копейкин
15:42 15.09.2026
27 На Берлин ли маама ви блатна де а?
15:48 15.09.2026
28 Тъпото руско говедо
"Одобрявате ли призива на Тръмп към Зеленски да спре ударите по руския дизел?"
Естествено че одобряваме, какви са тези манипулирани показатели, че видите ли повечето от българите били за путин... никакъв шанс мили руски орки, никога няма да ви се получи, русия е загубена, ако не свалите идиота путин.
15:52 15.09.2026
29 Ганчев
15:55 15.09.2026
30 Пик ли ти пуснаха нета в Карлуково?
До коментар #25 от "ГЕРМАНЦИТЕ ИЗМИСЛИЛИ НОВ ДВИГАТЕЛ":Ще ги накажем.Клоун.
15:56 15.09.2026
31 Кока Йоца
До коментар #21 от "ЕВРОАТЛАНТ":Ами вашето другарче, агент Краснов го направи, ти къде се буташ
15:56 15.09.2026
32 Актуално
16:06 15.09.2026
33 Д ЕБИЛ Христов 80 %
16:08 15.09.2026