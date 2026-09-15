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Пекин се скара на Вашингтон: Прекратете подготовката за война в Космоса

Пекин се скара на Вашингтон: Прекратете подготовката за война в Космоса

15 Септември, 2026 15:33 1 019 9

  • китай-
  • сащ-
  • космос-
  • пентагон

Първоначално най-голямото опасение беше свързано с разполагането на ядрени оръжия в Космоса

Пекин се скара на Вашингтон: Прекратете подготовката за война в Космоса - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
CNN CNN

Китай призова Съединените щати да "спрат да се подготвят за война" в Космоса, съобщава CNN. Призивът дойде, след като Космическите сили на САЩ потвърдиха, че за първи път са разположили оръжия в орбита.

Пекин и Вашингтон са основни геополитически съперници и отдавна се опитват да разширяват своите интереси и стратегическото си присъствие в Космоса.

Вчера Космическите сили на САЩ обявиха, че са разположили "оръжия за контрол на космическото пространство в орбита, способни да защитават срещу враждебни действия на противника", но не предоставиха допълнителни подробности.

Китайското външно министерство се противопостави на този ход и предупреди срещу "превръщането на Космоса в оръжие и бойно поле, както и срещу надпреварата във въоръжаването там".

"Призоваваме американската страна да спре да разширява военните си способности и да се подготвя за война в Космоса", заяви на брифинг говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун.

Космическите сили на САЩ посочиха Китай като заплаха и отбелязаха, че Пекин "разработва и използва способности за действие в Космоса и за противодействие на космическите способности на други държави като част от стратегията си за модернизация на въоръжените сили".

Като заплаха беше посочена и Русия - друг геополитически съперник на САЩ. Според Вашингтон Москва "смята, че превъзходството в Космоса ще бъде решаващ фактор в бъдещи конфликти".

Военната надпревара в Космоса датира още от самото начало на космическата надпревара. Веднага след като Съветският съюз изведе в орбита първия в света изкуствен спътник — "Спутник" — през 1957 г., Вашингтон и Москва започнаха да търсят начини както да въоръжат космическите апарати, така и да ги унищожават.

Първоначално най-голямото опасение беше свързано с разполагането на ядрени оръжия в Космоса. През 1967 г. обаче двете суперсили и други държави подписаха Договора за принципите на дейност на държавите при изследването и използването на Космоса, който забранява разполагането на оръжия за масово унищожение в орбита.

Оттогава Съединените щати, Китай, Русия и Индия проучват начини за водене на военни действия в Космоса извън обхвата на този договор, включително чрез насочване на атаки срещу спътници на съперници, които са от ключово значение за военните комуникации, наблюдението и навигацията.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 В КОСМОСА

    15 4 Отговор
    РУСИЯ ПАК Е ПЪРВЕНЕЦ.

    Коментиран от #4

    15:41 15.09.2026

  • 3 ИСТИНАТА

    6 10 Отговор

    До коментар #1 от "ВИС-2 🦁":

    Защо държавните медии точно сега пощръкляха отново на темата Петрохан?
    Може би за да отвлекат вниманието, че Йотова Дебелосерката помилва наркотрафикант
    и измества Борисов в наркобизнеса?

    Истината за Околчица постепенно си пробива път!
    Според последната експертиза,
    калушев и другите двама,
    са убити 5 дни преди да бъдат намерени в кемпера на Околчица.
    Следователно са убити на хижата в Петрохан, нали?

    Ранната фалшива съдебна експертиза твърдеше, че смъртта на тримата на Околчица
    е настъпила 2-3 денонощия преди откриването (5-6 февруари,
    а в смъртния акт на Калушев е била записана дата 7 февруари)!?!.
    Защо???
    За да се прикрие, че Калушев и другите двама също са убити в хижата на Петрохан!
    И ощи по-важното!
    Кой е транспортирал труповете с кемпера от Петрохан до Околчица?
    Нали има тол-камери по пътищата?
    Защо се крият записите им?

    Коментиран от #7, #8

    15:43 15.09.2026

  • 4 Хаха хаха ха

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "В КОСМОСА":

    Само пиян руснак може да го каже...

    15:44 15.09.2026

  • 5 Пич

    6 0 Отговор
    Това не е нищо ново! Отдавна се разполагат оръжия в космоса. Какво съм чувал? Първо са експертирали с нещо като обикновени пушки, които са се оказали минно неефективни, защото още първият изстрел е измествал целият сателит от зададената посока. Решили са проблема със снаряди, изстрелвани от пружини, които са се оказали много ефективни в безвъздушно пространство и липсата на гравитация. После разработват лъчеви оръжия, които също са много по ефективни в космоса, отколкото на земята. И накрая са качили и реактивни снаряди (ракети), като се предлага, че някои са снабдени с ЯО, въпреки че и Русия, и САЩ отричат!

    15:51 15.09.2026

  • 6 1234

    10 6 Отговор
    От 1945 г насам 90% от проблемите по света са създадени от сащ.

    15:55 15.09.2026

  • 7 1234

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "ИСТИНАТА":

    Болните на лечение.

    15:56 15.09.2026

  • 8 1234

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "ИСТИНАТА":

    Не ме интересуваш.Кънтиш на празно тенеке.

    15:57 15.09.2026

  • 9 Робот

    0 0 Отговор
    Направете едно красиво интервю и обяснете на хората защо запада не трябва да контролира луната..! Няма кой да допусне това , в противен случай ще поробят не само всеки човек а и всяко насекомо или животно..! Луната е стратегически терен и който вземе превес там става господар на планетата ..! С няколко космически влекача може да диктува правилата..

    16:22 15.09.2026

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