Пекин се скара на Вашингтон: Прекратете подготовката за война в Космоса

Китай призова Съединените щати да "спрат да се подготвят за война" в Космоса, съобщава CNN. Призивът дойде, след като Космическите сили на САЩ потвърдиха, че за първи път са разположили оръжия в орбита.
Пекин и Вашингтон са основни геополитически съперници и отдавна се опитват да разширяват своите интереси и стратегическото си присъствие в Космоса.
Вчера Космическите сили на САЩ обявиха, че са разположили "оръжия за контрол на космическото пространство в орбита, способни да защитават срещу враждебни действия на противника", но не предоставиха допълнителни подробности.
Китайското външно министерство се противопостави на този ход и предупреди срещу "превръщането на Космоса в оръжие и бойно поле, както и срещу надпреварата във въоръжаването там".
"Призоваваме американската страна да спре да разширява военните си способности и да се подготвя за война в Космоса", заяви на брифинг говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун.
Космическите сили на САЩ посочиха Китай като заплаха и отбелязаха, че Пекин "разработва и използва способности за действие в Космоса и за противодействие на космическите способности на други държави като част от стратегията си за модернизация на въоръжените сили".
Като заплаха беше посочена и Русия - друг геополитически съперник на САЩ. Според Вашингтон Москва "смята, че превъзходството в Космоса ще бъде решаващ фактор в бъдещи конфликти".
Военната надпревара в Космоса датира още от самото начало на космическата надпревара. Веднага след като Съветският съюз изведе в орбита първия в света изкуствен спътник — "Спутник" — през 1957 г., Вашингтон и Москва започнаха да търсят начини както да въоръжат космическите апарати, така и да ги унищожават.
Първоначално най-голямото опасение беше свързано с разполагането на ядрени оръжия в Космоса. През 1967 г. обаче двете суперсили и други държави подписаха Договора за принципите на дейност на държавите при изследването и използването на Космоса, който забранява разполагането на оръжия за масово унищожение в орбита.
Оттогава Съединените щати, Китай, Русия и Индия проучват начини за водене на военни действия в Космоса извън обхвата на този договор, включително чрез насочване на атаки срещу спътници на съперници, които са от ключово значение за военните комуникации, наблюдението и навигацията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 В КОСМОСА
Коментиран от #4
15:41 15.09.2026
3 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "ВИС-2 🦁":Защо държавните медии точно сега пощръкляха отново на темата Петрохан?
Може би за да отвлекат вниманието, че Йотова Дебелосерката помилва наркотрафикант
и измества Борисов в наркобизнеса?
Истината за Околчица постепенно си пробива път!
Според последната експертиза,
калушев и другите двама,
са убити 5 дни преди да бъдат намерени в кемпера на Околчица.
Следователно са убити на хижата в Петрохан, нали?
Ранната фалшива съдебна експертиза твърдеше, че смъртта на тримата на Околчица
е настъпила 2-3 денонощия преди откриването (5-6 февруари,
а в смъртния акт на Калушев е била записана дата 7 февруари)!?!.
Защо???
За да се прикрие, че Калушев и другите двама също са убити в хижата на Петрохан!
И ощи по-важното!
Кой е транспортирал труповете с кемпера от Петрохан до Околчица?
Нали има тол-камери по пътищата?
Защо се крият записите им?
Коментиран от #7, #8
15:43 15.09.2026
4 Хаха хаха ха
До коментар #2 от "В КОСМОСА":Само пиян руснак може да го каже...
15:44 15.09.2026
5 Пич
15:51 15.09.2026
6 1234
15:55 15.09.2026
7 1234
До коментар #3 от "ИСТИНАТА":Болните на лечение.
15:56 15.09.2026
8 1234
До коментар #3 от "ИСТИНАТА":Не ме интересуваш.Кънтиш на празно тенеке.
15:57 15.09.2026
9 Робот
16:22 15.09.2026