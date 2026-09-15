Пекин се скара на Вашингтон: Прекратете подготовката за война в Космоса

Китай призова Съединените щати да "спрат да се подготвят за война" в Космоса, съобщава CNN. Призивът дойде, след като Космическите сили на САЩ потвърдиха, че за първи път са разположили оръжия в орбита.

Пекин и Вашингтон са основни геополитически съперници и отдавна се опитват да разширяват своите интереси и стратегическото си присъствие в Космоса.

Вчера Космическите сили на САЩ обявиха, че са разположили "оръжия за контрол на космическото пространство в орбита, способни да защитават срещу враждебни действия на противника", но не предоставиха допълнителни подробности.

Китайското външно министерство се противопостави на този ход и предупреди срещу "превръщането на Космоса в оръжие и бойно поле, както и срещу надпреварата във въоръжаването там".

"Призоваваме американската страна да спре да разширява военните си способности и да се подготвя за война в Космоса", заяви на брифинг говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун.

Космическите сили на САЩ посочиха Китай като заплаха и отбелязаха, че Пекин "разработва и използва способности за действие в Космоса и за противодействие на космическите способности на други държави като част от стратегията си за модернизация на въоръжените сили".

Като заплаха беше посочена и Русия - друг геополитически съперник на САЩ. Според Вашингтон Москва "смята, че превъзходството в Космоса ще бъде решаващ фактор в бъдещи конфликти".

Военната надпревара в Космоса датира още от самото начало на космическата надпревара. Веднага след като Съветският съюз изведе в орбита първия в света изкуствен спътник — "Спутник" — през 1957 г., Вашингтон и Москва започнаха да търсят начини както да въоръжат космическите апарати, така и да ги унищожават.

Първоначално най-голямото опасение беше свързано с разполагането на ядрени оръжия в Космоса. През 1967 г. обаче двете суперсили и други държави подписаха Договора за принципите на дейност на държавите при изследването и използването на Космоса, който забранява разполагането на оръжия за масово унищожение в орбита.

Оттогава Съединените щати, Китай, Русия и Индия проучват начини за водене на военни действия в Космоса извън обхвата на този договор, включително чрез насочване на атаки срещу спътници на съперници, които са от ключово значение за военните комуникации, наблюдението и навигацията.