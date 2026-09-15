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Тежка катастрофа с участието на три коли в Сливенско, двама загинаха

Тежка катастрофа с участието на три коли в Сливенско, двама загинаха

15 Септември, 2026 15:36 785 6

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  • загинали-
  • крушаре

Обходният маршрут е Камен – Желю войвода – Калояново. Трафикът се регулира от пътна полиция

Тежка катастрофа с участието на три коли в Сливенско, двама загинаха - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежко пътно произшествие е станало на пътя Сливен – Крушаре. Сигналът е получен около 14:40 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Към мястото незабавно са изпратени екипи на полиция, пожарна и спешна помощ.

По първоначални данни в произшествието са участвали три автомобила. Двама души са загинали, а други двама са транспортирани в ЦСМП-Сливен.

Движението на превозни средства между разклона за село Гергевец и пътен възел „Ямболска детелина” /подход към път І-6/ е спряно.

Екипи на пътна полиция регулират движението и насочват превозните средства по обходни маршрути- по път І-6 и през село Гергевец.

Обходният маршрут е Камен – Желю войвода – Калояново. Трафикът се регулира от пътна полиция, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".


България
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