Тежка катастрофа с участието на три коли в Сливенско, двама загинаха

Тежко пътно произшествие е станало на пътя Сливен – Крушаре. Сигналът е получен около 14:40 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.
Към мястото незабавно са изпратени екипи на полиция, пожарна и спешна помощ.
По първоначални данни в произшествието са участвали три автомобила. Двама души са загинали, а други двама са транспортирани в ЦСМП-Сливен.
Движението на превозни средства между разклона за село Гергевец и пътен възел „Ямболска детелина” /подход към път І-6/ е спряно.
Екипи на пътна полиция регулират движението и насочват превозните средства по обходни маршрути- по път І-6 и през село Гергевец.
Обходният маршрут е Камен – Желю войвода – Калояново. Трафикът се регулира от пътна полиция, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чорбара
15:44 15.09.2026
2 Дик диверсанта
Накоя селска пръчка, обработена от руската пропаганда не е зачела ограниченията на скоростта в този участък..
15:45 15.09.2026
3 Никой
15:53 15.09.2026
4 Явно Не само В МС !
Но И !
Навсякъде !
Другаде !
15:58 15.09.2026
5 ИВАН
15:59 15.09.2026
6 Мисирка
16:21 15.09.2026