Фридрих Мерц препотвърди подкрепата на Германия за Израел

Германският канцлер Фридрих Мерц препотвърди днес подкрепата на Германия за Израел по повод третата годишнина от атаката на палестинското ислямистко движение „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Германия е решително на страната на Израел. Нашите израелски приятели могат да разчитат на нашия ангажимент да гарантираме, че никога няма да се стигне отново до такова престъпление“, заяви Мерц.

Германският канцлер подчерта, че страната му застава зад сигурността и съществуването на Израел. По думите му това е урок, извлечен от Холокоста, и част от германската идентичност.

Мерц същевременно призова за усилия за изграждането на нова реалност, в която израелци, палестинци и техните съседи да могат да живеят в мир и сигурност.

„Вярваме, че тази цел може да бъде постигната по най-добър начин чрез създаването на палестинска държава, която да съществува редом с Израел“, се казва в изявление на германския канцлер.