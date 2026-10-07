Фридрих Мерц препотвърди подкрепата на Германия за Израел

Германският канцлер Фридрих Мерц препотвърди днес подкрепата на Германия за Израел по повод третата годишнина от атаката на палестинското ислямистко движение „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., предаде ДПА, цитирана от БТА.
„Германия е решително на страната на Израел. Нашите израелски приятели могат да разчитат на нашия ангажимент да гарантираме, че никога няма да се стигне отново до такова престъпление“, заяви Мерц.
Германският канцлер подчерта, че страната му застава зад сигурността и съществуването на Израел. По думите му това е урок, извлечен от Холокоста, и част от германската идентичност.
Мерц същевременно призова за усилия за изграждането на нова реалност, в която израелци, палестинци и техните съседи да могат да живеят в мир и сигурност.
„Вярваме, че тази цел може да бъде постигната по най-добър начин чрез създаването на палестинска държава, която да съществува редом с Израел“, се казва в изявление на германския канцлер.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Глист🐛
Да оди в Киев да се прегръща и целува с белоноско и да реве на неговото рамо. Марш от тук.
10:06 07.10.2026
5 пълна излагация
10:08 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 На германците така им смачкаха фасона
10:11 07.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 1984
10:21 07.10.2026
10 ТОЗИ МУШМОРОК
10:23 07.10.2026
11 Дядоти
10:23 07.10.2026
12 горски
10:24 07.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тоя
10:37 07.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Е как няма
10:43 07.10.2026
17 1001
10:49 07.10.2026
18 Мич
10:57 07.10.2026