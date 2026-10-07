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Фридрих Мерц препотвърди подкрепата на Германия за Израел

Фридрих Мерц препотвърди подкрепата на Германия за Израел

7 Октомври, 2026 09:59 532 18

  • израел-
  • германия-
  • фридрих мерц-
  • подкрепа

Германският канцлер заяви, че страната му стои твърдо зад сигурността и съществуването на Израел и подкрепя създаването на палестинска държава редом до него

Фридрих Мерц препотвърди подкрепата на Германия за Израел - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц препотвърди днес подкрепата на Германия за Израел по повод третата годишнина от атаката на палестинското ислямистко движение „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Германия е решително на страната на Израел. Нашите израелски приятели могат да разчитат на нашия ангажимент да гарантираме, че никога няма да се стигне отново до такова престъпление“, заяви Мерц.

Германският канцлер подчерта, че страната му застава зад сигурността и съществуването на Израел. По думите му това е урок, извлечен от Холокоста, и част от германската идентичност.

Мерц същевременно призова за усилия за изграждането на нова реалност, в която израелци, палестинци и техните съседи да могат да живеят в мир и сигурност.

„Вярваме, че тази цел може да бъде постигната по най-добър начин чрез създаването на палестинска държава, която да съществува редом с Израел“, се казва в изявление на германския канцлер.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Глист🐛

    23 0 Отговор
    Пък него кой ще го подкрепя със 7% рейтинг. Ко ми го хвалиш тоя.
    Да оди в Киев да се прегръща и целува с белоноско и да реве на неговото рамо. Марш от тук.

    10:06 07.10.2026

  • 5 пълна излагация

    25 0 Отговор
    Германския клоун с 10% рейтинг тръгнал да говори от името на цяла Германия .

    10:08 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 На германците така им смачкаха фасона

    17 0 Отговор
    Че за да не каже някой нещо, сега и нацизма ще подкрепят, стига да е правилен.

    10:11 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 1984

    13 0 Отговор
    Днешен Германстан е може би най-жалката пародия на държава в цялата човешка история. Такава себеомраза дори и ние не можем да докараме

    10:21 07.10.2026

  • 10 ТОЗИ МУШМОРОК

    15 0 Отговор
    Е УНИКАЛЕН ТУРБОИДИОТ

    10:23 07.10.2026

  • 11 Дядоти

    7 0 Отговор
    се върти в гроба от тези думи на наследника!

    10:23 07.10.2026

  • 12 горски

    9 1 Отговор
    Покрепя евреите,а в страната му има 15млн мюсулмани...Умник...

    10:24 07.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тоя

    6 0 Отговор
    Няма ли да престане да се излага да се маха да подава оставка

    10:37 07.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Е как няма

    4 0 Отговор
    да подкрепи, нали е работил за Блекрок под крилото на Лари Финк?

    10:43 07.10.2026

  • 17 1001

    4 0 Отговор
    Лицемери!

    10:49 07.10.2026

  • 18 Мич

    1 0 Отговор
    Хитлер се обръща в гроба. Пълен иди....т.

    10:57 07.10.2026