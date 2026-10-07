Шестима души загинаха при атаки на хусите в Йемен

Шестима души са били убити, а четирима, сред които жени и деца, са ранени при атаки на подкрепяните от Иран терористични милиции хуси срещу села в южните райони на йеменската провинция Таиз, предаде йеменската новинарска агенция САБА, предава БТА.

Според местни източници при един от обстрелите е загинала жена, а четирима цивилни са били ранени. Сред пострадалите са едно дете и две жени.

При друга атака минометен снаряд, изстрелян от хусите, е попаднал в семейна къща в село Асерм. При нападението са загинали цивилен мъж, неговата съпруга, дъщеря му, снаха му и двете ѝ деца.

Местни жители съобщават, че няколко села в района продължават да бъдат под постоянен обстрел. По постъпила информация десетки жители на населеното място са пострадали, но не им е позволено да бъдат настанени в болница за медицинско лечение заради наложената блокада на селата.