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Шестима души загинаха при атаки на хусите в Йемен

Шестима души загинаха при атаки на хусите в Йемен

7 Октомври, 2026 11:10 434 1

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Сред жертвите са жена и членове на едно семейство, а четирима цивилни, включително дете и две жени, са ранени

Шестима души загинаха при атаки на хусите в Йемен - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Шестима души са били убити, а четирима, сред които жени и деца, са ранени при атаки на подкрепяните от Иран терористични милиции хуси срещу села в южните райони на йеменската провинция Таиз, предаде йеменската новинарска агенция САБА, предава БТА.

Според местни източници при един от обстрелите е загинала жена, а четирима цивилни са били ранени. Сред пострадалите са едно дете и две жени.

При друга атака минометен снаряд, изстрелян от хусите, е попаднал в семейна къща в село Асерм. При нападението са загинали цивилен мъж, неговата съпруга, дъщеря му, снаха му и двете ѝ деца.

Местни жители съобщават, че няколко села в района продължават да бъдат под постоянен обстрел. По постъпила информация десетки жители на населеното място са пострадали, но не им е позволено да бъдат настанени в болница за медицинско лечение заради наложената блокада на селата.


Йемен
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ......-

    2 0 Отговор
    "минометен снаряд"
    Безказармени безграмотници ,сърр !!

    11:12 07.10.2026