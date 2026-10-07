Марко Рубио: Гърция е незаменим съюзник на САЩ и стълб на сигурността в региона

Гърция е незаменим съюзник на САЩ в НАТО и важен стълб на сигурността в региона, заяви американският държавен секретар Марко Рубио по време на посещението си в гръцката столица Атина, предава БТА.

Рубио отбеляза, че в света съществуват множество огнища на напрежение, сред които войната между Русия и Украйна, както и ситуацията в Близкия изток и около Ормузкия проток. По думите му тази обстановка показва необходимостта от силни съюзи.

„В епоха на несигурност и глобална нестабилност се нуждаем от много важни партньори (...). И това е Гърция за Съединените щати“, заяви Рубио.

Той подчерта, че двустранните отношения обхващат не само сигурността и отбраната, но и редица други области, сред които търговията, инвестициите, енергетиката и културният обмен.

Американският държавен секретар се срещна с гръцкия министър на външните работи Йоргос Герапетритис, след което двамата направиха съвместно изявление пред медиите.

Специално внимание по време на срещата беше отделено на енергийното сътрудничество. Според Рубио енергийните отношения между Гърция и САЩ „достигат нови равнища“ и ще продължат да се разширяват чрез Вертикалния коридор и неговото развитие.

По думите му това е превърнало Гърция в сигурен енергиен център и е улеснило увеличаването на доставките на американски втечнен природен газ за Европа.

Рубио съобщи и за ново направление в отбранителното сътрудничество между двете страни. Гърция ще се включи в програма за партньорство между гръцките въоръжени сили и Националната гвардия на щата Флорида, чиято цел е допълнително задълбочаване на двустранните отношения в сферата на отбраната.

Американският държавен секретар подчерта и значението на изграждането на сигурни вериги за доставки, включително при някои стратегически суровини и тяхното производство. Той определи тази сфера като още едно направление за сътрудничество между САЩ и Гърция.

Рубио заяви, че отношенията между двете държави се основават не само на общата им история, но и на връзките в културната сфера и в редица други области.