Светът осъмна с поредица от мащабни трагедии и политически трусове в Азия и Кавказкия регион. Извънредни ситуации в Непал, Китай, Русия и Армения мобилизираха спасителните служби и приковаха вниманието на международната общност в ранните часове на днешния ден.

Библейско бедствие в Непал и Тибет: Стотици туристи са в неизвестност

Опустошителни внезапни наводнения и масивни кални свлачища по границата между Непал и китайския автономен район Тибет отнесоха цели села, пътища и критична инфраструктура. Към 7:00 часа българско време официалните власти потвърждават за най-малко 160 загинали, но мащабът на катастрофата тепърва ще се изяснява.

Според информация на Министерството на културата, туризма и гражданската авиация на Непал, цитирана от БТА, в неизвестност след бедствието се водят общо 403 туристи, от които 341 са чуждестранни граждани от 28 държави. Сред изчезналите има 105 индийци, 12 британци, трима американци, както и десетки граждани на Малайзия, Южна Корея и Австралия. Предполага се, че водната стихия е предизвикана от срутване на ледник след микроземетресение в района, което е преградило коритото на река Лхенде.

Над 550 изчезнали след планинско свлачище на границата в Китай

Ситуацията от китайската страна на границата е не по-малко драматична. Огромна земна и скална маса затрупа контролно-пропускателния пункт „Гьиронг“ в Тибет, прекъсвайки изцяло пътните артерии, комуникациите и електрозахранването в района.

Държавната информационна агенция на Бангладеш BSS, позовавайки се на китайски медии, съобщава, че броят на изчезналите хора в следствие на калното свлачище е достигнал 558 души. Към момента има потвърдени 3 смъртни случая. От всички изчезнали на китайска територия, 260 души са чужди граждани. Над хиляда спасители, оборудвани с дронове и следови кучета, провеждат денонощна операция по издирване на оцелели под тоновете кал.

Пожарът на Амурския ГХК: Спецсамолет евакуира тежко пострадали в Москва

В Русия индустриална авария отне човешки животи и рани десетки работници. На строителната площадка на един от най-големите газохимически комплекси в света – Амурския ГХК, избухна мащабен пожар на спомагателен технологичен участък за пиролиза. Инцидентът възникна на 25 август, а овладяването на пламъците отне близо денонощие.

По актуални данни на руското издание „Коммерсантъ“, при инцидента са загинали общо 7 души (шестима китайски работници и една руска гражданка), а 9 души все още се издирват. Общият брой на потърсилите медицинска помощ достигна 152 души. Рано тази сутрин специален самолет Ил-76 на МЧС Русия транспортира от Благовещенск до Москва 9 от най-тежко пострадалите пациенти, които са настанени в специализирани федерални клиники. По случая е образувано наказателно производство за нарушаване на правилата за промишлена безопасност.

Експрезидентът на Армения Роберт Кочарян бе приет по спешност в болница по време на съдебен процес

Политическото напрежение в Ереван ескалира, след като вторият президент на Армения Роберт Кочарян бе спешно хоспитализиран с линейка директно от съдебната зала. Информационният портал News.ru съобщи, че съдебното заседание срещу него е било прекратено по нареждане на лекарите, като в залата са останали само неговите адвокати.

Кочарян и по-големият му син Седрак бяха задържани от Антикоррупционния комитет на Армения по мащабно разследване за злоупотреба с власт, пране на пари и получаване на подкупи в особено големи размери в периода 2004–2009 г. Разследващите органи проверяват съмнителни трансакции по сметки на семейството на стойност стотици милиони долари и незаконно присвояване на държавни имоти на цени, значително под пазарните. Съдът вече остави в ареста четирима от шестимата задържани по мегаделото.