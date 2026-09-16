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Украйна е изправена пред драстични бюджетни съкращения заради недостига на средства
  Тема: Украйна

Украйна е изправена пред драстични бюджетни съкращения заради недостига на средства

16 Септември, 2026 12:02, обновена 16 Септември, 2026 12:03 1 056 39

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  • недостиг

Киев предупреждава за критично състояние на публичните финанси и настоява за ускоряване на западната финансова помощ преди зимата

Украйна е изправена пред драстични бюджетни съкращения заради недостига на средства - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна ще бъде принудена да направи драстични съкращения в настоящия си бюджет, освен ако законодателите не приемат непопулярните мерки, необходими за осигуряване на милиарди долари западна помощ преди настъпването на зимата. Това предупреждение идва от министър-председателя на страната Серхий Корецки, съобщава „Bloomberg“, предава News.bg.

Премиерът отбеляза, че продължаващата от няколко месеца парламентарна безизходица вече е забавила получаването на помощ от Европейския съюз на стойност приблизително 4 милиарда долара -средства, които първоначално се очакваха през третото тримесечие. Той определи състоянието на публичните финанси на Украйна като „близко до критичното“.

Съпротивата на законодателите срещу реформите, изисквани от ЕС и Международния валутен фонд - двата най-големи донора на Украйна - се проявява в момент, когато Киев признава за недостиг от 27 милиарда долара в тазгодишния бюджет за отбрана, породен от нарастващите разходи, свързани с войната.

Растящите разходи за войната

Корецки посочи, че Украйна често е принудена да използва скъпи ракети за сваляне на сложни руски дронове. Той изтъкна това като една от причините, поради които разходите за войната - която вече е в петата си година - продължават да растат.

Същевременно Корецки призова международните партньори да намалят несигурността относно финансирането, като поемат средносрочни и дългосрочни финансови ангажименти към Украйна.

Той също така защити предложението за въвеждане на данък върху добавената стойност (ДДС) за пратки от чужбина с ниска стойност.

Спорът около ДДС за чуждестранните пратки

Чуждестранните донори на Киев настояват за мерки за ограничаване на сивата икономика, увеличаване на данъчните приходи и привеждане на националното законодателство в съответствие със стандартите на ЕС.

Най-спорното искане е свързано с налагането на ДДС върху пратки от чужбина с ниска стойност, които понастоящем са освободени от такива налози.

Критиците твърдят, че мярката би донесла незначителни данъчни приходи, като същевременно би увеличила финансовата тежест за украинците, много от които разчитат на тези пратки.

Корецки се застъпва за въвеждането на данъка, като отбелязва, че настоящата система дава несправедливо предимство на чуждестранните производители.

Правителството отново внесе законопроекта за пратките във Върховната рада, призовавайки депутатите да го приемат възможно най-скоро. Като алтернатива премиерът посочи съкращаването на разходите до минимум.

Киев настоява за допълнително финансиране

Както вече съобщи „The New York Times“, Украйна се нуждае от допълнителни 27 милиарда долара, но ЕС не разбира причината за този недостиг.

Отделно от това президентът Володимир Зеленски призова ЕС да ускори отпускането на средства от кредитния пакет на блока на стойност 90 милиарда евро, предвиден за следващата година. Това искане породи въпроси сред западните съюзници.

Ръководителят на правителството Серхий Корецки вече обяви въвеждането на строги мерки за бюджетни икономии. Министерският съвет планира да спести 70 милиарда гривни и да насочи тези средства към финансиране на ВСУ.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми да намалят

    35 3 Отговор
    заплатата на клона, даже направо да го уволнят...

    Коментиран от #9

    12:04 16.09.2026

  • 2 Средства

    40 4 Отговор
    имаше много милиарди,ама ги окрадохте да си правите златни кенефи !

    Коментиран от #8

    12:06 16.09.2026

  • 3 Пич

    34 4 Отговор
    Зелю:
    - Няма страшно, ще направя дарение! Капака на кенефа!!!
    Аря ся, заради украинския народ няма да го залупвам......
    Да не го чистя аз, пък......

    12:06 16.09.2026

  • 4 Хасковски каунь

    11 12 Отговор
    Бензин и дизел в Украина - по-ниски от България.

    12:09 16.09.2026

  • 5 Диктор

    4 41 Отговор
    Руските служби промиват мозъци на украински политици, за да попречат на развитието на Украйна. Също пречат и на България. Вън руските, американските и китайските слуги от света!

    12:09 16.09.2026

  • 6 Споко,

    1 23 Отговор
    още не са и преведени всички авоари на Путин и олигарсите му.

    Коментиран от #10

    12:09 16.09.2026

  • 7 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    3 29 Отговор
    Все ще се спасим от всякаква ситуация, което руснаците вършат. Разом переможемо!

    Коментиран от #25

    12:12 16.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ми тичкай да им даваш акъли на място

    1 13 Отговор

    До коментар #1 от "Ми да намалят":

    Тук не те не четат.

    12:13 16.09.2026

  • 10 Няма и да ги преведат

    14 3 Отговор

    До коментар #6 от "Споко,":

    Световната банка не разрешава и една рубла да се преведе. Споко!

    Коментиран от #13, #16

    12:14 16.09.2026

  • 11 При нас са още по-драстични,

    4 8 Отговор
    без да сме във война. Изглежда Радев чака Раша да ни нападне и пести.

    12:19 16.09.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 4 Отговор
    ВСИЧКИ УАЙЛДБЕРИС В КИЙВ И ОКОЛНОСТИТЕ
    ИЗГОРЯХА :)
    .....
    МАДЯР ЩЯЛ ДА СЪБИРА ДАНЪЦИТЕ С АЗОВЦИ ОТ МАЛКИТЕ ТЪРГОВЦИ:)

    Коментиран от #20

    12:21 16.09.2026

  • 13 Изостанал си

    3 11 Отговор

    До коментар #10 от "Няма и да ги преведат":

    Вече преведоха доста. Даже тук, в сайта, имаше статия за това. Но ти четеш избирателно. Или само заглавията.
    Обичаш да се обаждаш неподготвен.
    Четете бре! Къпете се бре!

    Коментиран от #24

    12:21 16.09.2026

  • 14 име

    17 1 Отговор
    Да продадат някоя и друга златна тоалетна и да си вържат бюджета.

    Коментиран от #18

    12:21 16.09.2026

  • 15 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ Е ЯСНО

    20 1 Отговор
    Няма недостиг - има ЯКИ КРАЖБИ!

    12:23 16.09.2026

  • 16 Умрял някой за рублите ти

    1 16 Отговор

    До коментар #10 от "Няма и да ги преведат":

    Те са за платени копейци.
    Авоаритена Кремъл са в долари и евраци.
    Не са спирали да точат от там. Питай Путин.

    12:24 16.09.2026

  • 17 ТО ЗАРАДИ ТОВА

    20 1 Отговор
    Нафтата стана 2 ЕВРА, за да има за нацистите от азоф.

    12:25 16.09.2026

  • 18 Откъде да я вземат?

    1 15 Отговор

    До коментар #14 от "име":

    Такава имаше само Янукович и той избяга в Кремъл. Освен да краднат Путиновата...

    12:25 16.09.2026

  • 19 Боруна Лом

    14 0 Отговор
    ОЩЕ МОЖЕ ДА ИМА ДОБРИ НОВИНИ! А НИЕ СМЕ ПО ЗЛЕ И БЕЗ ВОЙНА

    12:28 16.09.2026

  • 20 Диктор

    1 13 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Уайлдберийс се намират в Русия, не в Киев. И щаба на компанията е в Русия🇷🇺🤮🚾

    12:28 16.09.2026

  • 21 ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗА

    24 0 Отговор
    Зеленски защитавал европейските ценности, а той май е само крадец и наркоман.

    Коментиран от #23

    12:28 16.09.2026

  • 22 Зависими

    19 0 Отговор
    Спряхме да даваме парички, и това налага бюджетни съкращения в Укрия !!!
    От крадене закъсаха...

    12:30 16.09.2026

  • 23 ТАКА Е

    14 0 Отговор

    До коментар #21 от "ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗА":

    Имал недостиг от пари за хотели и самолети по света!??

    12:32 16.09.2026

  • 24 Това ли са ти доказателствата, н.къл@н

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "Изостанал си":

    че тук го писали:)) Прочети сайта на Световната банка, не чети само избирателно заглавията тук:)) ТеТук доказаха, че земята е плоска и ти им повярва🤔

    Коментиран от #32

    12:34 16.09.2026

  • 25 Украинец

    14 2 Отговор

    До коментар #7 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Олена Зеленска ще се снима в филми за възрасни и парите ще дари на Украина

    Коментиран от #34

    12:39 16.09.2026

  • 26 Сандо

    15 1 Отговор
    Снощните софийски протестъри,гръмко врещящи "Слава окраине",ще съберат средства и лично ще ги занесат в Киев на път за фронта.

    Коментиран от #28, #33

    12:40 16.09.2026

  • 27 777

    12 1 Отговор
    Боли ме Х. за Украйна

    Коментиран от #31

    12:43 16.09.2026

  • 28 Соваж бейби

    8 1 Отговор

    До коментар #26 от "Сандо":

    Нямаше ли полицаи да ги бие и хвърли в автобуси и директно в Украйна да нямат време дори багаж да събере ? В България или сте добре с парите не сте в криза ? Или сте луди да толерирате такива протести не знам кое от двете и къде са нормалните български гражданин които допуска украински мигранти да си правят каквото пожелае в чужда държава?

    12:50 16.09.2026

  • 29 някой

    7 1 Отговор
    Да си демонтират златните тоалетни и да си продадат именията в Монако

    Коментиран от #30

    12:53 16.09.2026

  • 30 Кажи го на Янукович,

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "някой":

    само той, Кадиров, Путин и шейховете имат такива. И Орбан. Но никой няма да си я демонтира заради теб.

    12:58 16.09.2026

  • 31 Боли те я

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "777":

    Иначе няма да коментираш.

    12:59 16.09.2026

  • 32 Може ли да кажеш в кой от 20-те им сайта

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Това ли са ти доказателствата, н.къл@н":

    и на коя дата е публикуват фейка ти? В руския ли?

    13:00 16.09.2026

  • 33 Сори, ама не си им шеф,

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Сандо":

    старшинка. Родната соц казарма си замина заедно с отпадъците като теб.

    Коментиран от #36, #38

    13:02 16.09.2026

  • 34 Може ли източник на фаека ти?

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Украинец":

    Брой, дата, издание?

    Кисело е гроздето, копей!

    13:04 16.09.2026

  • 35 DW смърди

    4 0 Отговор
    Нямаш войници, нямаш оръжие, нямаш пари, нямаш енергия, нямаш нищо, а продължаваш да упорстваш в една безсмислена война...
    И това само за едното НАТО...

    13:09 16.09.2026

  • 36 Сандо

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Сори, ама не си им шеф,":

    Родната соцказарма за много лекета,особено софийски,беше като болнично изправително заведение.Влизаха софийските гаменчета в соцказармата с навирени гребени и нагло поведение,а след две години в къщи се прибираха едни нормални възпитани мъже.

    13:15 16.09.2026

  • 37 стоян георгиев

    0 2 Отговор
    Няма никакви проблеми за парите в украйна.пари има и ще има.

    Коментиран от #39

    13:17 16.09.2026

  • 38 И сега ги заместиха

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Сори, ама не си им шеф,":

    шорошпийски bokлyци и negaли, като теб!

    13:20 16.09.2026

  • 39 Добре де,

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    тогава защо зеления папапагал квичи и проси постоянно пари.

    13:22 16.09.2026

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