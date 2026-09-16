Украйна е изправена пред драстични бюджетни съкращения заради недостига на средства

Украйна ще бъде принудена да направи драстични съкращения в настоящия си бюджет, освен ако законодателите не приемат непопулярните мерки, необходими за осигуряване на милиарди долари западна помощ преди настъпването на зимата. Това предупреждение идва от министър-председателя на страната Серхий Корецки, съобщава „Bloomberg“, предава News.bg.

Премиерът отбеляза, че продължаващата от няколко месеца парламентарна безизходица вече е забавила получаването на помощ от Европейския съюз на стойност приблизително 4 милиарда долара -средства, които първоначално се очакваха през третото тримесечие. Той определи състоянието на публичните финанси на Украйна като „близко до критичното“.

Съпротивата на законодателите срещу реформите, изисквани от ЕС и Международния валутен фонд - двата най-големи донора на Украйна - се проявява в момент, когато Киев признава за недостиг от 27 милиарда долара в тазгодишния бюджет за отбрана, породен от нарастващите разходи, свързани с войната.

Растящите разходи за войната

Корецки посочи, че Украйна често е принудена да използва скъпи ракети за сваляне на сложни руски дронове. Той изтъкна това като една от причините, поради които разходите за войната - която вече е в петата си година - продължават да растат.

Същевременно Корецки призова международните партньори да намалят несигурността относно финансирането, като поемат средносрочни и дългосрочни финансови ангажименти към Украйна.

Той също така защити предложението за въвеждане на данък върху добавената стойност (ДДС) за пратки от чужбина с ниска стойност.

Спорът около ДДС за чуждестранните пратки

Чуждестранните донори на Киев настояват за мерки за ограничаване на сивата икономика, увеличаване на данъчните приходи и привеждане на националното законодателство в съответствие със стандартите на ЕС.

Най-спорното искане е свързано с налагането на ДДС върху пратки от чужбина с ниска стойност, които понастоящем са освободени от такива налози.

Критиците твърдят, че мярката би донесла незначителни данъчни приходи, като същевременно би увеличила финансовата тежест за украинците, много от които разчитат на тези пратки.

Корецки се застъпва за въвеждането на данъка, като отбелязва, че настоящата система дава несправедливо предимство на чуждестранните производители.

Правителството отново внесе законопроекта за пратките във Върховната рада, призовавайки депутатите да го приемат възможно най-скоро. Като алтернатива премиерът посочи съкращаването на разходите до минимум.

Киев настоява за допълнително финансиране

Както вече съобщи „The New York Times“, Украйна се нуждае от допълнителни 27 милиарда долара, но ЕС не разбира причината за този недостиг.

Отделно от това президентът Володимир Зеленски призова ЕС да ускори отпускането на средства от кредитния пакет на блока на стойност 90 милиарда евро, предвиден за следващата година. Това искане породи въпроси сред западните съюзници.

Ръководителят на правителството Серхий Корецки вече обяви въвеждането на строги мерки за бюджетни икономии. Министерският съвет планира да спести 70 милиарда гривни и да насочи тези средства към финансиране на ВСУ.