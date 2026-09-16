Украйна е изправена пред драстични бюджетни съкращения заради недостига на средства

Украйна ще бъде принудена да направи драстични съкращения в настоящия си бюджет, освен ако законодателите не приемат непопулярните мерки, необходими за осигуряване на милиарди долари западна помощ преди настъпването на зимата. Това предупреждение идва от министър-председателя на страната Серхий Корецки, съобщава „Bloomberg“, предава News.bg.
Премиерът отбеляза, че продължаващата от няколко месеца парламентарна безизходица вече е забавила получаването на помощ от Европейския съюз на стойност приблизително 4 милиарда долара -средства, които първоначално се очакваха през третото тримесечие. Той определи състоянието на публичните финанси на Украйна като „близко до критичното“.
Съпротивата на законодателите срещу реформите, изисквани от ЕС и Международния валутен фонд - двата най-големи донора на Украйна - се проявява в момент, когато Киев признава за недостиг от 27 милиарда долара в тазгодишния бюджет за отбрана, породен от нарастващите разходи, свързани с войната.
Растящите разходи за войната
Корецки посочи, че Украйна често е принудена да използва скъпи ракети за сваляне на сложни руски дронове. Той изтъкна това като една от причините, поради които разходите за войната - която вече е в петата си година - продължават да растат.
Същевременно Корецки призова международните партньори да намалят несигурността относно финансирането, като поемат средносрочни и дългосрочни финансови ангажименти към Украйна.
Той също така защити предложението за въвеждане на данък върху добавената стойност (ДДС) за пратки от чужбина с ниска стойност.
Спорът около ДДС за чуждестранните пратки
Чуждестранните донори на Киев настояват за мерки за ограничаване на сивата икономика, увеличаване на данъчните приходи и привеждане на националното законодателство в съответствие със стандартите на ЕС.
Най-спорното искане е свързано с налагането на ДДС върху пратки от чужбина с ниска стойност, които понастоящем са освободени от такива налози.
Критиците твърдят, че мярката би донесла незначителни данъчни приходи, като същевременно би увеличила финансовата тежест за украинците, много от които разчитат на тези пратки.
Корецки се застъпва за въвеждането на данъка, като отбелязва, че настоящата система дава несправедливо предимство на чуждестранните производители.
Правителството отново внесе законопроекта за пратките във Върховната рада, призовавайки депутатите да го приемат възможно най-скоро. Като алтернатива премиерът посочи съкращаването на разходите до минимум.
Киев настоява за допълнително финансиране
Както вече съобщи „The New York Times“, Украйна се нуждае от допълнителни 27 милиарда долара, но ЕС не разбира причината за този недостиг.
Отделно от това президентът Володимир Зеленски призова ЕС да ускори отпускането на средства от кредитния пакет на блока на стойност 90 милиарда евро, предвиден за следващата година. Това искане породи въпроси сред западните съюзници.
Ръководителят на правителството Серхий Корецки вече обяви въвеждането на строги мерки за бюджетни икономии. Министерският съвет планира да спести 70 милиарда гривни и да насочи тези средства към финансиране на ВСУ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ми да намалят
Коментиран от #9
12:04 16.09.2026
2 Средства
Коментиран от #8
12:06 16.09.2026
3 Пич
- Няма страшно, ще направя дарение! Капака на кенефа!!!
Аря ся, заради украинския народ няма да го залупвам......
Да не го чистя аз, пък......
12:06 16.09.2026
4 Хасковски каунь
12:09 16.09.2026
5 Диктор
12:09 16.09.2026
6 Споко,
Коментиран от #10
12:09 16.09.2026
7 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #25
12:12 16.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ми тичкай да им даваш акъли на място
До коментар #1 от "Ми да намалят":Тук не те не четат.
12:13 16.09.2026
10 Няма и да ги преведат
До коментар #6 от "Споко,":Световната банка не разрешава и една рубла да се преведе. Споко!
Коментиран от #13, #16
12:14 16.09.2026
11 При нас са още по-драстични,
12:19 16.09.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИЗГОРЯХА :)
.....
МАДЯР ЩЯЛ ДА СЪБИРА ДАНЪЦИТЕ С АЗОВЦИ ОТ МАЛКИТЕ ТЪРГОВЦИ:)
Коментиран от #20
12:21 16.09.2026
13 Изостанал си
До коментар #10 от "Няма и да ги преведат":Вече преведоха доста. Даже тук, в сайта, имаше статия за това. Но ти четеш избирателно. Или само заглавията.
Обичаш да се обаждаш неподготвен.
Четете бре! Къпете се бре!
Коментиран от #24
12:21 16.09.2026
14 име
Коментиран от #18
12:21 16.09.2026
15 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ Е ЯСНО
12:23 16.09.2026
16 Умрял някой за рублите ти
До коментар #10 от "Няма и да ги преведат":Те са за платени копейци.
Авоаритена Кремъл са в долари и евраци.
Не са спирали да точат от там. Питай Путин.
12:24 16.09.2026
17 ТО ЗАРАДИ ТОВА
12:25 16.09.2026
18 Откъде да я вземат?
До коментар #14 от "име":Такава имаше само Янукович и той избяга в Кремъл. Освен да краднат Путиновата...
12:25 16.09.2026
19 Боруна Лом
12:28 16.09.2026
20 Диктор
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Уайлдберийс се намират в Русия, не в Киев. И щаба на компанията е в Русия🇷🇺🤮🚾
12:28 16.09.2026
21 ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗА
Коментиран от #23
12:28 16.09.2026
22 Зависими
От крадене закъсаха...
12:30 16.09.2026
23 ТАКА Е
До коментар #21 от "ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗА":Имал недостиг от пари за хотели и самолети по света!??
12:32 16.09.2026
24 Това ли са ти доказателствата, н.къл@н
До коментар #13 от "Изостанал си":че тук го писали:)) Прочети сайта на Световната банка, не чети само избирателно заглавията тук:)) ТеТук доказаха, че земята е плоска и ти им повярва🤔
Коментиран от #32
12:34 16.09.2026
25 Украинец
До коментар #7 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Олена Зеленска ще се снима в филми за възрасни и парите ще дари на Украина
Коментиран от #34
12:39 16.09.2026
26 Сандо
Коментиран от #28, #33
12:40 16.09.2026
27 777
Коментиран от #31
12:43 16.09.2026
28 Соваж бейби
До коментар #26 от "Сандо":Нямаше ли полицаи да ги бие и хвърли в автобуси и директно в Украйна да нямат време дори багаж да събере ? В България или сте добре с парите не сте в криза ? Или сте луди да толерирате такива протести не знам кое от двете и къде са нормалните български гражданин които допуска украински мигранти да си правят каквото пожелае в чужда държава?
12:50 16.09.2026
29 някой
Коментиран от #30
12:53 16.09.2026
30 Кажи го на Янукович,
До коментар #29 от "някой":само той, Кадиров, Путин и шейховете имат такива. И Орбан. Но никой няма да си я демонтира заради теб.
12:58 16.09.2026
31 Боли те я
До коментар #27 от "777":Иначе няма да коментираш.
12:59 16.09.2026
32 Може ли да кажеш в кой от 20-те им сайта
До коментар #24 от "Това ли са ти доказателствата, н.къл@н":и на коя дата е публикуват фейка ти? В руския ли?
13:00 16.09.2026
33 Сори, ама не си им шеф,
До коментар #26 от "Сандо":старшинка. Родната соц казарма си замина заедно с отпадъците като теб.
Коментиран от #36, #38
13:02 16.09.2026
34 Може ли източник на фаека ти?
До коментар #25 от "Украинец":Брой, дата, издание?
Кисело е гроздето, копей!
13:04 16.09.2026
35 DW смърди
И това само за едното НАТО...
13:09 16.09.2026
36 Сандо
До коментар #33 от "Сори, ама не си им шеф,":Родната соцказарма за много лекета,особено софийски,беше като болнично изправително заведение.Влизаха софийските гаменчета в соцказармата с навирени гребени и нагло поведение,а след две години в къщи се прибираха едни нормални възпитани мъже.
13:15 16.09.2026
37 стоян георгиев
Коментиран от #39
13:17 16.09.2026
38 И сега ги заместиха
До коментар #33 от "Сори, ама не си им шеф,":шорошпийски bokлyци и negaли, като теб!
13:20 16.09.2026
39 Добре де,
До коментар #37 от "стоян георгиев":тогава защо зеления папапагал квичи и проси постоянно пари.
13:22 16.09.2026