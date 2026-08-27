Американската армия планира да оборудва с ядрени микрореактори пет свои бази

Американската армия обяви, че планира да оборудва с ядрени микрореактори пет свои бази, разположени в няколко щата - от Ню Йорк до Тексас, като посочи, че тези съоръжения са надежден и независим от търговската електропреносна мрежа източник на енергия, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

През последните години потреблението на електроенергия в САЩ рязко се увеличи, като това отчасти се дължи на центровете за данни.

На този фон правителството на Доналд Тръмп усилено насърчава развитието на ядрената енергетика, включително чрез отпускането на заеми в размер на милиарди долари за построяването на големи ядрени реактори. Освен това бе стартирана нова програма за ускоряване разработването на усъвършенствани реакторни технологии. Правят се и проекти за използването на тези технологии не само за военни, но и за граждански цели.

Към днешна дата в САЩ няма ядрени микрореактори, които да доставят електроенергия за търговската електропреносна мрежа.

Въоръжените сили на САЩ ще изберат пет компании, на които ще бъдат отпуснати общо около 2,2 милиарда долара за период от пет години. Фирмите изпълнители ще трябва да произведат и да поддържат ядрените микрореактори в съответните военни бази. Компаниите ще трябва да покрият определени изисквания за ефективността и функционирането на микрореакторите.

Въоръжените сили планират да бъдат внедрени повече от 20 ядрени микрореактора.

Представители на армията и на индустрията казват, че микрореакторите са устойчив и надежден източник на енергия за критичната инфраструктура във военните обекти в случай на прекъсване на електроподаването от общата мрежа. Реакторите могат да работят години наред без необходимост от презареждане с гориво.