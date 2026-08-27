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Американската армия планира да оборудва с ядрени микрореактори пет свои бази

Американската армия планира да оборудва с ядрени микрореактори пет свои бази

27 Август, 2026 09:08 1 098 25

  • американска армия-
  • сащ-
  • атомна енергетика-
  • военни бази-
  • микрореактори

Правителството на Доналд Тръмп усилено насърчава развитието на ядрената енергетика

Американската армия планира да оборудва с ядрени микрореактори пет свои бази - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американската армия обяви, че планира да оборудва с ядрени микрореактори пет свои бази, разположени в няколко щата - от Ню Йорк до Тексас, като посочи, че тези съоръжения са надежден и независим от търговската електропреносна мрежа източник на енергия, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

През последните години потреблението на електроенергия в САЩ рязко се увеличи, като това отчасти се дължи на центровете за данни.

На този фон правителството на Доналд Тръмп усилено насърчава развитието на ядрената енергетика, включително чрез отпускането на заеми в размер на милиарди долари за построяването на големи ядрени реактори. Освен това бе стартирана нова програма за ускоряване разработването на усъвършенствани реакторни технологии. Правят се и проекти за използването на тези технологии не само за военни, но и за граждански цели.

Към днешна дата в САЩ няма ядрени микрореактори, които да доставят електроенергия за търговската електропреносна мрежа.

Въоръжените сили на САЩ ще изберат пет компании, на които ще бъдат отпуснати общо около 2,2 милиарда долара за период от пет години. Фирмите изпълнители ще трябва да произведат и да поддържат ядрените микрореактори в съответните военни бази. Компаниите ще трябва да покрият определени изисквания за ефективността и функционирането на микрореакторите.

Въоръжените сили планират да бъдат внедрени повече от 20 ядрени микрореактора.

Представители на армията и на индустрията казват, че микрореакторите са устойчив и надежден източник на енергия за критичната инфраструктура във военните обекти в случай на прекъсване на електроподаването от общата мрежа. Реакторите могат да работят години наред без необходимост от презареждане с гориво.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И България

    9 2 Отговор
    чака такива реактори ама още ги няма и на картичка...

    Коментиран от #18, #24

    09:12 27.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 800 бази

    12 2 Отговор
    ся заразете робите и с радиация

    09:15 27.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бай Благой

    7 0 Отговор
    Дано само да не решат в Българските бази да разполагат такива микрореактори..

    09:19 27.08.2026

  • 6 време е

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Англия бие директно по Русия Путлер се к":

    за лондон, париж, берлин и някой други участващи във войната

    Коментиран от #10, #15

    09:20 27.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 За целта

    5 2 Отговор
    Първо трябва да ги направят! Те освен бомби, друго не могат да правят... А с 2 млрд. тъкмо за 2 ядр.бомби ще им стигнат

    09:24 27.08.2026

  • 9 Копейка

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Англия бие директно по Русия Путлер се к":

    Както казват руснаците, картина маслом..
    Що си мислиш, че 5 години е някакъв критичен срок?

    Коментиран от #12

    09:24 27.08.2026

  • 10 Путин многоходовия

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "време е":

    Сорос ни забрани.

    09:24 27.08.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ПРИ ЯДРЕН ВЗРИВ , ТОВА САМО ЩЕ ГО УСИЛИ :)

    09:25 27.08.2026

  • 12 ФАКТ

    2 7 Отговор

    До коментар #9 от "Копейка":

    Ми не е. Съветската доктрина за водене на война е наливане на милиони колхозници в месомелачка докато победи. Изписват ги все едно са непотребни на никого. Западът не е така. Там водят война със 100 жертви, а съветските хора със 100 милиона.

    Коментиран от #13, #17

    09:27 27.08.2026

  • 13 Не разбрах

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "ФАКТ":

    На кого са потребни 100 милиона съветски роби? На теб? На свободния развит свят или на извънземните?

    09:28 27.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ИИ без И

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Е всички вече разбрахме, че не е Англия, иначе главния цереуец нямаше да припка в Москва..
    Относно Япония, ти препоръчвам да прочетеш Порт Артур, ако не си бот разбира се ))

    09:31 27.08.2026

  • 17 100 жертви?

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "ФАКТ":

    60 милиона през 2СВ не ми прилича на 100, Бог да ги прости.

    09:34 27.08.2026

  • 18 Дето ги няма и на картинка

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "И България":

    Самолетоносачите, ледоразбивачите и подводниците, какви реактори използват според теб?

    Коментиран от #20

    09:36 27.08.2026

  • 19 Русия одобрява

    2 0 Отговор
    Най-накрая фокусиране на целта с малко средства големи резултати.

    09:41 27.08.2026

  • 20 И България..

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Дето ги няма и на картинка":

    Руски ...ама нали сме във санкции и само със снимка ще минем :)

    09:43 27.08.2026

  • 21 хахаха

    2 0 Отговор
    Сами ще си взривяват атомни бомби под леглата.

    10:01 27.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дзак

    0 0 Отговор
    Персоналът за микро и макро реактор не е ли с еднакъв брой и функции?

    10:26 27.08.2026

  • 24 Ще има

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "И България":

    Русия ще достави

    10:31 27.08.2026

  • 25 Превод в ефира

    1 0 Отговор
    Тоест, очакват енергийната им мрежа да се срива поради жадните за енергия центрове за данни на ИИ. Затова искат военните бази да имат независими енерго-източници. В САЩ ще спира тока като през ранния СОЦ.

    11:04 27.08.2026