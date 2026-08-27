Американската армия планира да оборудва с ядрени микрореактори пет свои бази

Американската армия обяви, че планира да оборудва с ядрени микрореактори пет свои бази, разположени в няколко щата - от Ню Йорк до Тексас, като посочи, че тези съоръжения са надежден и независим от търговската електропреносна мрежа източник на енергия, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
През последните години потреблението на електроенергия в САЩ рязко се увеличи, като това отчасти се дължи на центровете за данни.
На този фон правителството на Доналд Тръмп усилено насърчава развитието на ядрената енергетика, включително чрез отпускането на заеми в размер на милиарди долари за построяването на големи ядрени реактори. Освен това бе стартирана нова програма за ускоряване разработването на усъвършенствани реакторни технологии. Правят се и проекти за използването на тези технологии не само за военни, но и за граждански цели.
Към днешна дата в САЩ няма ядрени микрореактори, които да доставят електроенергия за търговската електропреносна мрежа.
Въоръжените сили на САЩ ще изберат пет компании, на които ще бъдат отпуснати общо около 2,2 милиарда долара за период от пет години. Фирмите изпълнители ще трябва да произведат и да поддържат ядрените микрореактори в съответните военни бази. Компаниите ще трябва да покрият определени изисквания за ефективността и функционирането на микрореакторите.
Въоръжените сили планират да бъдат внедрени повече от 20 ядрени микрореактора.
Представители на армията и на индустрията казват, че микрореакторите са устойчив и надежден източник на енергия за критичната инфраструктура във военните обекти в случай на прекъсване на електроподаването от общата мрежа. Реакторите могат да работят години наред без необходимост от презареждане с гориво.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И България
Коментиран от #18, #24
09:12 27.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 800 бази
09:15 27.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бай Благой
09:19 27.08.2026
6 време е
До коментар #2 от "Англия бие директно по Русия Путлер се к":за лондон, париж, берлин и някой други участващи във войната
Коментиран от #10, #15
09:20 27.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 За целта
09:24 27.08.2026
9 Копейка
До коментар #2 от "Англия бие директно по Русия Путлер се к":Както казват руснаците, картина маслом..
Що си мислиш, че 5 години е някакъв критичен срок?
Коментиран от #12
09:24 27.08.2026
10 Путин многоходовия
До коментар #6 от "време е":Сорос ни забрани.
09:24 27.08.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
09:25 27.08.2026
12 ФАКТ
До коментар #9 от "Копейка":Ми не е. Съветската доктрина за водене на война е наливане на милиони колхозници в месомелачка докато победи. Изписват ги все едно са непотребни на никого. Западът не е така. Там водят война със 100 жертви, а съветските хора със 100 милиона.
Коментиран от #13, #17
09:27 27.08.2026
13 Не разбрах
До коментар #12 от "ФАКТ":На кого са потребни 100 милиона съветски роби? На теб? На свободния развит свят или на извънземните?
09:28 27.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ИИ без И
До коментар #4 от "ФАКТ":Е всички вече разбрахме, че не е Англия, иначе главния цереуец нямаше да припка в Москва..
Относно Япония, ти препоръчвам да прочетеш Порт Артур, ако не си бот разбира се ))
09:31 27.08.2026
17 100 жертви?
До коментар #12 от "ФАКТ":60 милиона през 2СВ не ми прилича на 100, Бог да ги прости.
09:34 27.08.2026
18 Дето ги няма и на картинка
До коментар #1 от "И България":Самолетоносачите, ледоразбивачите и подводниците, какви реактори използват според теб?
Коментиран от #20
09:36 27.08.2026
19 Русия одобрява
09:41 27.08.2026
20 И България..
До коментар #18 от "Дето ги няма и на картинка":Руски ...ама нали сме във санкции и само със снимка ще минем :)
09:43 27.08.2026
21 хахаха
10:01 27.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Дзак
10:26 27.08.2026
24 Ще има
До коментар #1 от "И България":Русия ще достави
10:31 27.08.2026
25 Превод в ефира
11:04 27.08.2026