Дим от самолет Ан-12 предизвика тревога в Бургас

По-гъст и тъмен дим от самолет в небето над Бургас предизвика тревога и публикации за предполагаема авария. От Летището в Бургас обаче категорично опровергаха информацията – нито на борда на машината е имало аварийна ситуация, нито на летището са били предприемани действия заради инцидент.
Това съобщи БНТ.
Самолетът е Ан-12 – по-стар модел въздухоплавателно средство, при който по-видимият тъмен дим от изгорелите газове не е необичайно явление и сам по себе си не е признак за техническа неизправност.
От летището призоваха да не се създава излишно напрежение с непотвърдена информация и увериха, че при действително извънредно събитие обществеността ще бъде информирана своевременно.
"Нямайте никакво съмнение - ако има каквото и да било действително притеснително събитие, ще ви уведомя веднага!", увери Цветомир Стефанов 4 часа след полета на въпросния Ан-12, писа flagman.bg
Близо 4 часа, след като стар самолет прелетя над Бургас с дим, излизащ от четвъртия му двигател след излитане от Сарафово, пиарът на аеропорта излезе най-после с официална позиция, която разпространи до медиите. Той успокои гражданите и журналистите 3 часа след публикацията на Флагман, че „няма извънземни”, а въпросният самолет просто бил стар.
Ето какво написа Цветомир Стефанов:
„Няма никаква авария на самолет и няма никаква аварийна ситуация на Летище Бургас! При по-стари модели въздухоплавателни средства, какъвто е Ан-12, може да се наблюдава по-видим и по-тъмен дим от изгорелите газове. Самото наличие на такъв дим в никакъв случай не означава, че има авария.
Най-простата аналогия е с по-стар модел автомобил - когато се движи по магистралата и от изпускателната му система излизат повече или по-видими изгорели газове, това не означава, че на съответната магистрала има „авария“. Същата логика важи и тук.
И нямайте никакво съмнение - ако има каквото и да било действително притеснително събитие, ще ви уведомя веднага. Нито има „авария в небето над Бургас“, нито има ударени самолети, нито кацнаха извънземни на Летище Бургас и днес. (smiley) Небето над Бургас е абсолютно спокойно. Повод за паника няма. Благодаря ви!”
Към момента обстановката на Летището в Бургас е нормална и няма данни за инцидент или аварийна ситуация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кака Наска Байконурова
Коментиран от #4, #6, #11, #12
15:04 16.09.2026
2 Гларус
15:05 16.09.2026
3 Автомонтьор
Коментиран от #10, #32
15:06 16.09.2026
4 От ИИ
До коментар #1 от "Кака Наска Байконурова":Максималният капацитет за гориво на военно-транспортния самолет Антонов Ан-12 е 18 100 литра (което се равнява на около 14 000 – 14 500 кг авиационен керосин), разпределени в 22 меки резервоара в крилата.
Коментиран от #22
15:07 16.09.2026
5 Цветанка Ризова
15:07 16.09.2026
6 ПалавНИК
До коментар #1 от "Кака Наска Байконурова":Е то във фюзелажа няма къде🤔
15:07 16.09.2026
7 ОБЕКТИВНИЯ
е разрешено да лети ???
После ще има: кой е допуснал това нещо???
15:08 16.09.2026
8 ген.м-р Мунчо🐵
15:09 16.09.2026
9 Гориил
15:09 16.09.2026
10 клозет шик
До коментар #3 от "Автомонтьор":И да обират луфта на пиньона.
15:09 16.09.2026
11 Плоскоземец
До коментар #1 от "Кака Наска Байконурова":Аз не вярвам. Това е конспирация на правителството, прикриват извънземен живот а вселената има край.
15:09 16.09.2026
12 много ясно
До коментар #1 от "Кака Наска Байконурова":То толкова гориво нямаме в целия ЕС.
15:10 16.09.2026
13 украинско нацистки стар кенеф
15:11 16.09.2026
14 Така е
15:11 16.09.2026
15 Факт
15:12 16.09.2026
16 Боко Б.
15:12 16.09.2026
17 Ханко Брат
15:12 16.09.2026
18 Боруна Лом
15:12 16.09.2026
19 Цвете
Коментиран от #28, #41
15:12 16.09.2026
20 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ
15:12 16.09.2026
21 На колко
15:13 16.09.2026
22 П. Петков
До коментар #4 от "От ИИ":Пюс преден и заден подподови резервоара. Та ще ги докара до към 20т гориво.
15:13 16.09.2026
23 Цвете
15:14 16.09.2026
24 Спиро
Коментиран от #33
15:14 16.09.2026
25 оскубан петрухански елф
15:14 16.09.2026
26 Нестор
Коментиран от #30
15:15 16.09.2026
27 Дами и господа
15:16 16.09.2026
28 797
До коментар #19 от "Цвете":Летище Бургас е основно летище, от където се товари продукция на заводите в Карлово, Сопот, Анево и района. Т.е. детски играчки и глезотийки за малки и още по- малки дечица
15:17 16.09.2026
29 за едни може за други не
15:18 16.09.2026
30 Глупости
До коментар #26 от "Нестор":Много си е добре и даже икономичен за това което работи. Спряха ги уж заради ЕС регулации за замърсяване и шум, нашите ги шитнаха за една далаверка.
15:20 16.09.2026
31 Кой
15:21 16.09.2026
32 И семенните,
До коментар #3 от "Автомонтьор":да му сложат за трети ремонт и да шлайфат цилиндрите.
15:21 16.09.2026
33 Некачествена
До коментар #24 от "Спиро":нафта!
15:22 16.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ами ако има „авария в небето над Бургас“
15:29 16.09.2026
36 Този самолет Ан-12
15:30 16.09.2026
37 А бе
15:32 16.09.2026
38 az СВО Победа 81
Товарът е ясен. Боеприпаси.
15:37 16.09.2026
39 Пърпъл
15:46 16.09.2026
40 Дренцел- пилот подземна авиация
15:47 16.09.2026
41 оня с коня
До коментар #19 от "Цвете":баш па на тебе ще дават отговори? кои те има за жив тебе бе кеелеш?
15:51 16.09.2026
42 кои па ще го спре тоя самолет у бг -то?
ние имаме право само да мълчим и да седим с разтвореениБУЗКИ
15:56 16.09.2026