Дим от самолет Ан-12 предизвика тревога в Бургас

По-гъст и тъмен дим от самолет в небето над Бургас предизвика тревога и публикации за предполагаема авария. От Летището в Бургас обаче категорично опровергаха информацията – нито на борда на машината е имало аварийна ситуация, нито на летището са били предприемани действия заради инцидент.

Това съобщи БНТ.

Самолетът е Ан-12 – по-стар модел въздухоплавателно средство, при който по-видимият тъмен дим от изгорелите газове не е необичайно явление и сам по себе си не е признак за техническа неизправност.

От летището призоваха да не се създава излишно напрежение с непотвърдена информация и увериха, че при действително извънредно събитие обществеността ще бъде информирана своевременно.

"Нямайте никакво съмнение - ако има каквото и да било действително притеснително събитие, ще ви уведомя веднага!", увери Цветомир Стефанов 4 часа след полета на въпросния Ан-12, писа flagman.bg

Близо 4 часа, след като стар самолет прелетя над Бургас с дим, излизащ от четвъртия му двигател след излитане от Сарафово, пиарът на аеропорта излезе най-после с официална позиция, която разпространи до медиите. Той успокои гражданите и журналистите 3 часа след публикацията на Флагман, че „няма извънземни”, а въпросният самолет просто бил стар.

Ето какво написа Цветомир Стефанов:

„Няма никаква авария на самолет и няма никаква аварийна ситуация на Летище Бургас! При по-стари модели въздухоплавателни средства, какъвто е Ан-12, може да се наблюдава по-видим и по-тъмен дим от изгорелите газове. Самото наличие на такъв дим в никакъв случай не означава, че има авария.

Най-простата аналогия е с по-стар модел автомобил - когато се движи по магистралата и от изпускателната му система излизат повече или по-видими изгорели газове, това не означава, че на съответната магистрала има „авария“. Същата логика важи и тук.

И нямайте никакво съмнение - ако има каквото и да било действително притеснително събитие, ще ви уведомя веднага. Нито има „авария в небето над Бургас“, нито има ударени самолети, нито кацнаха извънземни на Летище Бургас и днес. (smiley) Небето над Бургас е абсолютно спокойно. Повод за паника няма. Благодаря ви!”

Към момента обстановката на Летището в Бургас е нормална и няма данни за инцидент или аварийна ситуация.