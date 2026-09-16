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Дим от самолет Ан-12 предизвика тревога в Бургас

Дим от самолет Ан-12 предизвика тревога в Бургас

16 Септември, 2026 15:02 1 094 42

  • бургас-
  • летище-
  • ан-
  • самолет-
  • задимяване

По-гъст и тъмен дим от самолет в небето над Бургас предизвика тревога и публикации за предполагаема авария. От Летището в Бургас обаче категорично опровергаха информацията – нито на борда на машината е имало аварийна ситуация, нито на летището са били предприемани действия заради инцидент.

Дим от самолет Ан-12 предизвика тревога в Бургас - 1
Снимка: flagman.bg
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По-гъст и тъмен дим от самолет в небето над Бургас предизвика тревога и публикации за предполагаема авария. От Летището в Бургас обаче категорично опровергаха информацията – нито на борда на машината е имало аварийна ситуация, нито на летището са били предприемани действия заради инцидент.

Това съобщи БНТ.

Самолетът е Ан-12 – по-стар модел въздухоплавателно средство, при който по-видимият тъмен дим от изгорелите газове не е необичайно явление и сам по себе си не е признак за техническа неизправност.

От летището призоваха да не се създава излишно напрежение с непотвърдена информация и увериха, че при действително извънредно събитие обществеността ще бъде информирана своевременно.

"Нямайте никакво съмнение - ако има каквото и да било действително притеснително събитие, ще ви уведомя веднага!", увери Цветомир Стефанов 4 часа след полета на въпросния Ан-12, писа flagman.bg

Близо 4 часа, след като стар самолет прелетя над Бургас с дим, излизащ от четвъртия му двигател след излитане от Сарафово, пиарът на аеропорта излезе най-после с официална позиция, която разпространи до медиите. Той успокои гражданите и журналистите 3 часа след публикацията на Флагман, че „няма извънземни”, а въпросният самолет просто бил стар.

Ето какво написа Цветомир Стефанов:

„Няма никаква авария на самолет и няма никаква аварийна ситуация на Летище Бургас! При по-стари модели въздухоплавателни средства, какъвто е Ан-12, може да се наблюдава по-видим и по-тъмен дим от изгорелите газове. Самото наличие на такъв дим в никакъв случай не означава, че има авария.

Най-простата аналогия е с по-стар модел автомобил - когато се движи по магистралата и от изпускателната му система излизат повече или по-видими изгорели газове, това не означава, че на съответната магистрала има „авария“. Същата логика важи и тук.

И нямайте никакво съмнение - ако има каквото и да било действително притеснително събитие, ще ви уведомя веднага. Нито има „авария в небето над Бургас“, нито има ударени самолети, нито кацнаха извънземни на Летище Бургас и днес. (smiley) Небето над Бургас е абсолютно спокойно. Повод за паника няма. Благодаря ви!”

Към момента обстановката на Летището в Бургас е нормална и няма данни за инцидент или аварийна ситуация.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кака Наска Байконурова

    5 13 Отговор
    Само пълен наивник би повярвал, че в крилете на един самолет могат да се поберат 30т гориво.

    Коментиран от #4, #6, #11, #12

    15:04 16.09.2026

  • 2 Гларус

    6 2 Отговор
    Голяма тревога, огромна новина ха ха

    15:05 16.09.2026

  • 3 Автомонтьор

    16 0 Отговор
    Требе смяна гумички на клапаните и сипване добавка за компресия в маслото.

    Коментиран от #10, #32

    15:06 16.09.2026

  • 4 От ИИ

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кака Наска Байконурова":

    Максималният капацитет за гориво на военно-транспортния самолет Антонов Ан-12 е 18 100 литра (което се равнява на около 14 000 – 14 500 кг авиационен керосин), разпределени в 22 меки резервоара в крилата.

    Коментиран от #22

    15:07 16.09.2026

  • 5 Цветанка Ризова

    20 4 Отговор
    Във всеки един момент се очаква да обявят руска хибридна атака .Довечера ще поканя някой от ппдб да обсъдим проблема.

    15:07 16.09.2026

  • 6 ПалавНИК

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кака Наска Байконурова":

    Е то във фюзелажа няма къде🤔

    15:07 16.09.2026

  • 7 ОБЕКТИВНИЯ

    10 7 Отговор
    А на това въздухоплавателно средство на 50/60 години защо още
    е разрешено да лети ???
    После ще има: кой е допуснал това нещо???

    15:08 16.09.2026

  • 8 ген.м-р Мунчо🐵

    4 6 Отговор
    Няма повод за притеснение и следи от външна намеса.

    15:09 16.09.2026

  • 9 Гориил

    20 1 Отговор
    Руският министър на отбраната Андрей Белоусов награди с медал „За военно отличие“ командира на корвета „Сообразителен“ за умелите и решителни действия при предотвратяването на провокация от хеликоптер на датските военновъздушни сили.

    15:09 16.09.2026

  • 10 клозет шик

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Автомонтьор":

    И да обират луфта на пиньона.

    15:09 16.09.2026

  • 11 Плоскоземец

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кака Наска Байконурова":

    Аз не вярвам. Това е конспирация на правителството, прикриват извънземен живот а вселената има край.

    15:09 16.09.2026

  • 12 много ясно

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кака Наска Байконурова":

    То толкова гориво нямаме в целия ЕС.

    15:10 16.09.2026

  • 13 украинско нацистки стар кенеф

    13 2 Отговор
    но че замърцява колкото два ТЕЦ няма проблем защото е нацистки и е под защита

    15:11 16.09.2026

  • 14 Така е

    14 1 Отговор
    украинските самолети пушат, а понякога и горят

    15:11 16.09.2026

  • 15 Факт

    4 8 Отговор
    Всичката останала скрап от русия незабавно да се махне от бг,постоянно стават инциденти

    15:12 16.09.2026

  • 16 Боко Б.

    5 0 Отговор
    Тъпациииии.Просто си запалих една пура с бистришките тигри у самолета.

    15:12 16.09.2026

  • 17 Ханко Брат

    5 6 Отговор
    Нормално. Този модел са на въглища затова има такъв пушек.

    15:12 16.09.2026

  • 18 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ЯВНО ГОРИ ПОВЕЧЕ МАСЛО! СТАР СИ Е КАТО БМВ КАК ГОРИ МАСЛОТО

    15:12 16.09.2026

  • 19 Цвете

    8 3 Отговор
    ВЪПРОС? ОТ КЪДЕ Е СТАРТИРАЛ ТОЗИ АН- 12 ИЛИ СЕ Е ПРИЗЕМЯВАЛ НА ЛЕТИЩЕТО В САРАФОВО ? И ЗАЩО ИМА ОЩЕ ТАКАВА БРАКМА ОТ НЕЗНАЙНИ ГОДИНИ В БЪЛГАРИЯ?

    Коментиран от #28, #41

    15:12 16.09.2026

  • 20 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ

    4 2 Отговор
    Моля понитата да не зяпат в небето, а да си гледат в паветата, че аман от спънати розови еднорози!

    15:12 16.09.2026

  • 21 На колко

    3 3 Отговор
    години е това Ан - че , тровещо въздуха ?

    15:13 16.09.2026

  • 22 П. Петков

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "От ИИ":

    Пюс преден и заден подподови резервоара. Та ще ги докара до към 20т гориво.

    15:13 16.09.2026

  • 23 Цвете

    5 2 Отговор
    ВЪПРОС? ОТ КЪДЕ Е СТАРТИРАЛ ТОЗИ АН- 12 ИЛИ СЕ Е ПРИЗЕМЯВАЛ НА ЛЕТИЩЕТО В САРАФОВО ? И ЗАЩО ИМА ОЩЕ ТАКАВА БРАКМА ОТ НЕЗНАЙНИ ГОДИНИ В БЪЛГАРИЯ? АТАНАСОВА, ДАВАЙ ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТ ,КОГАТО ПУБЛИКУВАШ ВАЖНА СТАТИЯ ?!

    15:14 16.09.2026

  • 24 Спиро

    4 0 Отговор
    Споко, нищо му няма, смяна на катализатора и готово..

    Коментиран от #33

    15:14 16.09.2026

  • 25 оскубан петрухански елф

    3 0 Отговор
    На мен ми мяза на огромен руски дрон.Бъкан с разни работи но на от снимката не се вижда много добре.

    15:14 16.09.2026

  • 26 Нестор

    4 1 Отговор
    Летящ Москвич.

    Коментиран от #30

    15:15 16.09.2026

  • 27 Дами и господа

    4 1 Отговор
    Модерна простотия нагледно. Какво да излиза от двигателя, маргаритки ли? Иска ми се да видя този или тази подали сигналите за дим - елементарна обща култура нямат, а тези самолети си летяха в България много добре.

    15:16 16.09.2026

  • 28 797

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Цвете":

    Летище Бургас е основно летище, от където се товари продукция на заводите в Карлово, Сопот, Анево и района. Т.е. детски играчки и глезотийки за малки и още по- малки дечица

    15:17 16.09.2026

  • 29 за едни може за други не

    3 0 Отговор
    КАТ да го спират от движение и веднага глоба като се третира народа.

    15:18 16.09.2026

  • 30 Глупости

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Нестор":

    Много си е добре и даже икономичен за това което работи. Спряха ги уж заради ЕС регулации за замърсяване и шум, нашите ги шитнаха за една далаверка.

    15:20 16.09.2026

  • 31 Кой

    3 0 Отговор
    има АН12?

    15:21 16.09.2026

  • 32 И семенните,

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Автомонтьор":

    да му сложат за трети ремонт и да шлайфат цилиндрите.

    15:21 16.09.2026

  • 33 Некачествена

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Спиро":

    нафта!

    15:22 16.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ами ако има „авария в небето над Бургас“

    4 0 Отговор
    и се разбие в Славейков или Изгрев? Що летят над града а? Ами ако се забие в залата на Евровизия алйоооо?

    15:29 16.09.2026

  • 36 Този самолет Ан-12

    4 1 Отговор
    Да не би да е украински случайно?

    15:30 16.09.2026

  • 37 А бе

    5 0 Отговор
    керосина го смесили с дизел за по евтино

    15:32 16.09.2026

  • 38 az СВО Победа 81

    4 1 Отговор
    В данните от flightradar и в листа на пристигащи и заминаващи полети на летище Бургас не фигурира полет на Ан-12. Което говори, че полетът е неофициален, а като вземем предвид и модела на въздушното средство най-вероятно става дума за полет от/до някое от летищата обслужващи войната срещу Русия - в Румъния или Молдова.

    Товарът е ясен. Боеприпаси.

    15:37 16.09.2026

  • 39 Пърпъл

    0 0 Отговор
    Смок ундър АН..

    15:46 16.09.2026

  • 40 Дренцел- пилот подземна авиация

    3 1 Отговор
    Aн 12 винаги си е пушлявел, а като добавим и факта, че последния такъв самолет е слязъл от конвейер през 1973 притесненията на хората са абсолютно основателни. Факт е, че към момента тази машина няма аналог за цена тон-километър превозен товар, но това не отменя факта, че е време да спре да лети. Реално Европата ги забрани отдавна, но сега се прави на невиждаща, защото всички 12-ки които летят са на украинските цървули.

    15:47 16.09.2026

  • 41 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Цвете":

    баш па на тебе ще дават отговори? кои те има за жив тебе бе кеелеш?

    15:51 16.09.2026

  • 42 кои па ще го спре тоя самолет у бг -то?

    3 0 Отговор
    АН-12 превозва нелегално бомби за зеленатаГНИДА много ясно че може да пуши иначе урсула ще ни запали нашяо врат защо спираме о-крански самолет да не лети

    ние имаме право само да мълчим и да седим с разтвореениБУЗКИ

    15:56 16.09.2026

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