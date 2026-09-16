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Урсула фон дер Лайен заяви, че е време ЕС да създаде „собствен член 4“
  Тема: Украйна

Урсула фон дер Лайен заяви, че е време ЕС да създаде „собствен член 4“

16 Септември, 2026 13:17 968 64

  • урсула фон дер лaйен-
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  • сигурност-
  • украйна

Фон дер Лайен заяви, че заедно с Кая Калас ще предложи нова европейска стратегия за сигурност

Урсула фон дер Лайен заяви, че е време ЕС да създаде „собствен член 4“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен осъди агресивната войната на Русия срещу Украйна в речта си за състоянието на Европейския съюз пред Европейския парламент в Страсбург, предаде БТА.

Фон дер Лайен обърна внимание на инцидентите, случили се през последните няколко седмици. "Не трябва да си правим илюзии за това, което се случва тук: хибридните заплахи, пред които е изправена Европа, стават все по-малко хибридни и все по-малко заплахи, заяви председателката на ЕК.

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"Кибератаки или саботаж, палежи или нахлувания във въздушното пространство с дронове. Те се засилват с всеки изминал ден. Затова, с повишаването на нивото на заплаха, трябва да се повиши и готовността на Европа", допълни тя.

Фон дер Лайен заяви, че заедно с върховния представител на ЕС по въпросите на външната политиката и сигурността Кая Калас ще предложи нова европейска стратегия за сигурност.

"Вече разполагаме с много инструменти. И засилваме сътрудничеството си с НАТО. Но нашата доктрина, нашите институции и процесът ни на вземане на решения не са успели да се адаптират към новата реалност. Нашите системи са създадени за един различен свят. Те се основават на добронамерени опити за постигане на консенсус и компромис. Но трябва да преценим дали те все още отговарят на целта си", уточни тя.

"Смятам, че е време за собствен, европейски, "член 4" или за Протокол за извънредна сигурност. Когато той бъде задействан от държава членка, всички държави членки ще се съберат, за да координират европейския отговор, да предотвратят по-нататъшна ескалация и да смекчат последиците", заяви Фон дер Лайен.

Председателката на ЕК подчерта, че трябва да се отиде дори по-далеч. Тя уточни, че отдавна бива обсъждан формат на лидерите, фокусиран върху сигурността на нашия континент, с участието на партньори като Украйна, Обединеното кралство, Норвегия, Канада и други.

"Сега това е още по-наложително, като се имат предвид характерът и мащабът на съществуващите рискове. Ето защо ще изложим нашите идеи за превръщането на Европейския съвет за сигурност в реалност. Неотложността е ясна. А принципът е прост: сигурността на Европа е неделима".


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кравария убер алес

    45 3 Отговор
    На тая само членове и се искат... Поредна паразитна структура. НАТО за какво е?

    Коментиран от #48

    13:19 16.09.2026

  • 2 Абе

    41 3 Отговор
    Я да се махаш,че от теб и компания страда цяла Европа.

    Коментиран от #25

    13:19 16.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Фашистката не къндиса

    30 3 Отговор
    На членове
    Защо не Й задействате делата на трупчета?

    Коментиран от #31

    13:20 16.09.2026

  • 5 ЕС щати

    4 31 Отговор
    Време е ЕС да има обща армия съд и Прокурор!

    Коментиран от #27

    13:21 16.09.2026

  • 6 Манол 24

    30 2 Отговор
    Ако иска и член 24 той вече е създаден само трябва да го вземе…Дееева и урусп..

    13:21 16.09.2026

  • 7 Kaлпазанин

    28 1 Отговор
    Време е ЕС да се вземе в ръце от хората и да хвърлим вещиците магаретата кокошки макарони на кладата

    13:21 16.09.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор
    Батееее!...🤣🤣🤣

    13:21 16.09.2026

  • 9 фаши баба

    28 1 Отговор
    Тая бабка няма търпение да вкуси миризмата на руските сармати, съвсем е изкуфяла горката..За пенсиониране е.

    Коментиран от #32

    13:21 16.09.2026

  • 10 урсула и приятелки ще хвърлят

    28 2 Отговор
    европа в война само се чудя кой джендър от европа ще е на фронта -едва ли емигрантите от сирия арабския свят или от африка ще са ...да не забравим нашите жълтопаветни пляви който са 24/7 на линия в факти който много искат война но ако може да е на дивана пред компа и до тях вибриращия пингвин зараден и чака .

    Коментиран от #26

    13:21 16.09.2026

  • 11 Съгласен

    18 1 Отговор
    Ако знаеш какъв член съм ти приготвил! Не на ТКЗС.

    13:21 16.09.2026

  • 12 Хмм

    27 1 Отговор
    на Лайен и седемте деца са пълнолетни, да ги изпрати на фронта срещу Русия, а не да загиват чуждите деца

    13:22 16.09.2026

  • 13 Вашето мнение

    21 1 Отговор
    Тоя член за война с Русия ли ще го ползвате?

    13:22 16.09.2026

  • 14 Пич

    23 1 Отговор
    Това слабоумното как не поражда усещане за голям срам сред всички в ЕП......?!
    Само дебили ли изпращат там.....?!

    13:22 16.09.2026

  • 15 Боруна Лом

    14 1 Отговор
    И ТАЗИ ДРЪТАТА И ТЯ ИСКА ЧЛЕНОВЕ! ЯВНО ГЕЙЗЕРИТЕ НЕ СТАВАТ

    13:22 16.09.2026

  • 16 Бозавата гинеколожка...

    12 1 Отговор
    само членове са и в главата, затри европейците с нейните нефелни политики?!!!

    13:24 16.09.2026

  • 17 Силна Европа, Силна България

    2 18 Отговор
    Европейският съюз не е компрометиран никак даже. Но и да има разминавания съществуват необходимите преговорни рамки за да се изглаждат тези различия и по този начин всяка държава да защитава и своите интереси. Българската азбука е на образа на европейските пари, използвани пряко или косвено от над 500 милиона души по света. Българската азбука, която е една трите официално признати богослужебни езици, буквите и са напечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката. Мадарския конник ще препуска през Европата и по света! България е Европа.

    Коментиран от #22, #35, #51, #52

    13:24 16.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Членове много,

    8 1 Отговор
    тази всичките ги иска.

    13:25 16.09.2026

  • 20 111111

    12 1 Отговор
    Рибките от аквариума по-добре ще управляват ЕС от Усула, Кая, Мерз и Микрон!

    13:25 16.09.2026

  • 21 Гошо

    10 1 Отговор
    на тая само членове са и в главата :)
    гладна ко ко шка - просо сънува

    13:25 16.09.2026

  • 22 111111

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Силна Европа, Силна България":

    България е Европа ама друг път!

    13:27 16.09.2026

  • 23 Ива

    17 1 Отговор
    Фон дер Лайен заяви, че заедно с върховния представител на ЕС по въпросите на външната политиката и сигурността Кая Калас...трябва да напуснат ! Те закопаха ЕС ,сеят омраза и разделение !Те обслужват чужди интереси !

    Коментиран от #30, #38

    13:27 16.09.2026

  • 24 Лакеите на Пентагона

    8 0 Отговор
    Анамнеза: "Освободихме се от токсичната зависимост от руските горива"

    13:28 16.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 😆😅🤣😁

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "урсула и приятелки ще хвърлят":

    🤭🤭🤭🤭🤭👍

    13:29 16.09.2026

  • 27 Малката муха

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЕС щати":

    Като даваш за пример САЩ, поне се запознай с тяхната съдебна система. Вземи и прочети най-накрая, какво точно им е "съединеното" на всеки щат.

    13:29 16.09.2026

  • 28 Урсула може да хване

    10 1 Отговор
    4 члена едновременно, ако въобще някой и ги подаде.

    Коментиран от #45

    13:29 16.09.2026

  • 29 асенчо

    9 1 Отговор
    Нищо по-различно от Зеленски, крадците на БГ данъци.

    13:29 16.09.2026

  • 30 Ти чий

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Ива":

    обслужваш?

    Коментиран от #43

    13:30 16.09.2026

  • 31 По точно

    1 11 Отговор

    До коментар #4 от "Фашистката не къндиса":

    Докога такива антиевропейски русофилски държави като България ще бъдат членовете на ЕС. ЕС сериозна организация ли е или кръчмарски хан? Няма бъдеще ЕС с такива предатели!

    Коментиран от #33, #39, #53

    13:30 16.09.2026

  • 32 Като наш човек

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "фаши баба":

    И приятел на Бойко, да я уредим в сливенския. Доживот.

    13:31 16.09.2026

  • 33 Вие

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "По точно":

    си ги избирате!

    13:31 16.09.2026

  • 34 Ти си

    3 1 Отговор
    Това е военна реторика !
    Младежи ставайте мешките и Бог да ви пази ....

    13:32 16.09.2026

  • 35 крадлив либераст

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Силна Европа, Силна България":

    Виждаме колко е силна България с най-малки заплати и пенсии в Европа!

    Коментиран от #46

    13:33 16.09.2026

  • 36 1302

    4 1 Отговор
    Не можем да очакваме нищо хубаво от тия продажни патки

    13:33 16.09.2026

  • 37 Гого

    3 0 Отговор
    Време е тая да я пребират и съдят за кражба и унищожението на Европейския съюз!

    Коментиран от #40

    13:33 16.09.2026

  • 38 Иди

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ива":

    на по-хубаво място!Свят широк!

    Коментиран от #60

    13:33 16.09.2026

  • 39 Българин

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "По точно":

    Палячо,че те нормалните Българи никога не са искали да членуват във фашистки организации

    13:34 16.09.2026

  • 40 Кой

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "Гого":

    ти ли?

    Коментиран от #61

    13:34 16.09.2026

  • 41 кукузел

    3 1 Отговор
    Зельо с бомби, тя с ваксини, кукли от марионетния театър на Пентагона.

    13:34 16.09.2026

  • 42 Българин

    3 1 Отговор
    Палячо,че те нормалните Българи никога не са искали да членуват във фашистки организации

    13:34 16.09.2026

  • 43 Студент - шорошпия

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ти чий":

    Не като теб на Шорош интересите.

    13:35 16.09.2026

  • 44 Търновец

    3 1 Отговор
    Украйна и Израел не бива да имат каквото и да е участие в ЕС, а Украйна да върне на Полша Австрия Унгария и Словакия земите които абсорбира като част от Руската империя и СССР. А неотдавна се писа че АзГ иска да изгони всички Украинци от Германия - аз гледах лидер на тази партия който говореше че в Украйна не всички райони са опасни за живеене и бежански статут да е само за жители на опасните области, дори и бившия канцлер спомена икономически туристи от Украйна.

    Коментиран от #49, #50

    13:35 16.09.2026

  • 45 Един Путин

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Урсула може да хване":

    пет....

    Коментиран от #55

    13:35 16.09.2026

  • 46 корумпиран паразит

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "крадлив либераст":

    Защо не погледнеш на кой са хотелите по морета и планини. И на кой децата са му в държавните институции. И как отново ги катерите на власт едни и същи. И тогава ще разбереш кои са истинските крадливи паразити.

    Коментиран от #57

    13:36 16.09.2026

  • 47 Ба бааааа

    3 1 Отговор
    ЕК съсипа и фалира ЕС урсулът и кая в затвора

    Коментиран от #54

    13:36 16.09.2026

  • 48 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кравария убер алес":

    Как за какво е,да краде БВП на държавите с 5% 🤣

    13:37 16.09.2026

  • 49 Какво искаш

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Търновец":

    направи го!

    13:37 16.09.2026

  • 50 По тази логика

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "Търновец":

    Русия също следва да върне завзетите земи, че даже и тези на Волжка България, също и Северна Добруджа и Македония, ама друг път. По-скоро трябва да се работи за обединението на България и Македония!

    13:38 16.09.2026

  • 51 ясно е че си доказан иди

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Силна Европа, Силна България":

    от но вземи да спреш наркотиците съдранпедерастче вредиш на себе си фентанила е дал своето .едва ли ще имаш смелост за фронта - дори дали си държал автомат в меките си ръце -виж кожен автомат да 100%

    13:38 16.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ной-точно

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "По точно":

    Ес направо си е един голям прайд, пълен с обратни отпадъци, които не мислят доброто на България, а само да я обират!

    13:39 16.09.2026

  • 54 ЕК трябва

    0 2 Отговор

    До коментар #47 от "Ба бааааа":

    да даде срок до края на годината,който не харесва ЕС,да го напусне!

    13:41 16.09.2026

  • 55 Епстийн

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Един Путин":

    Зелко е рекордьор, поемал е по осем наведнъж.

    13:41 16.09.2026

  • 56 Много

    0 1 Отговор
    си е гот в ЕС :)))

    13:42 16.09.2026

  • 57 И на кой са ма дебил,

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "корумпиран паразит":

    всички са на 4футите!

    13:42 16.09.2026

  • 58 Израел геноцид извърши

    0 0 Отговор
    САЩ пък ядрен тероризъм и отвлече президент на суверенна държава а тая представете си за предполагаеми и недоказани кибератаки или саботаж, палежи или нахлувания във въздушното пространство с дронове взела глупости да дрънка

    13:43 16.09.2026

  • 59 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    На Урсула и трябва члена на бай Иван от Горно камарци.

    13:44 16.09.2026

  • 60 Акъл от отпадъци

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Иди":

    не искаме!

    13:44 16.09.2026

  • 61 Не от

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Кой":

    прайда да си я прибират.

    13:45 16.09.2026

  • 62 ЕЙЙЙЙЙ УРСА

    0 0 Отговор
    Това го пиша от времето на Меркел. Ти си нейното друго аз. И със Калас макрон Стайнър мерц погубихте Европа. Най силната умна Европа. Ние бяхме двигателя на СВЕТА. СЕГА СМЕ КАРУЦА СЪС МАГАРЕ. ПОДЛОГИ БЯХТЕ НА ИМПЕРИЯТА САЩ ОТКРИТА ОТ ИСПАНЕЦ И ПОСЛЕ СЪЗДАДЕНА ОТ НАС. СЕГА СМЕ ПОДАНИЦИ НА САЩ.

    13:45 16.09.2026

  • 63 голямата промяна

    0 0 Отговор
    ЕС иска да има собствен член.Стига с тия разпрани дупки!

    13:45 16.09.2026

  • 64 Истината

    0 0 Отговор
    Трябва прочистване на всякакви елементи, които работят за разпада на съюза.... чужди и вътрешни....
    Няма значение как се казва членът , всички те трябва да го получат!!!

    13:45 16.09.2026

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