Урсула фон дер Лайен заяви, че е време ЕС да създаде „собствен член 4“

Председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен осъди агресивната войната на Русия срещу Украйна в речта си за състоянието на Европейския съюз пред Европейския парламент в Страсбург, предаде БТА.
Фон дер Лайен обърна внимание на инцидентите, случили се през последните няколко седмици. "Не трябва да си правим илюзии за това, което се случва тук: хибридните заплахи, пред които е изправена Европа, стават все по-малко хибридни и все по-малко заплахи, заяви председателката на ЕК.
"Кибератаки или саботаж, палежи или нахлувания във въздушното пространство с дронове. Те се засилват с всеки изминал ден. Затова, с повишаването на нивото на заплаха, трябва да се повиши и готовността на Европа", допълни тя.
Фон дер Лайен заяви, че заедно с върховния представител на ЕС по въпросите на външната политиката и сигурността Кая Калас ще предложи нова европейска стратегия за сигурност.
"Вече разполагаме с много инструменти. И засилваме сътрудничеството си с НАТО. Но нашата доктрина, нашите институции и процесът ни на вземане на решения не са успели да се адаптират към новата реалност. Нашите системи са създадени за един различен свят. Те се основават на добронамерени опити за постигане на консенсус и компромис. Но трябва да преценим дали те все още отговарят на целта си", уточни тя.
"Смятам, че е време за собствен, европейски, "член 4" или за Протокол за извънредна сигурност. Когато той бъде задействан от държава членка, всички държави членки ще се съберат, за да координират европейския отговор, да предотвратят по-нататъшна ескалация и да смекчат последиците", заяви Фон дер Лайен.
Председателката на ЕК подчерта, че трябва да се отиде дори по-далеч. Тя уточни, че отдавна бива обсъждан формат на лидерите, фокусиран върху сигурността на нашия континент, с участието на партньори като Украйна, Обединеното кралство, Норвегия, Канада и други.
"Сега това е още по-наложително, като се имат предвид характерът и мащабът на съществуващите рискове. Ето защо ще изложим нашите идеи за превръщането на Европейския съвет за сигурност в реалност. Неотложността е ясна. А принципът е прост: сигурността на Европа е неделима".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кравария убер алес
Коментиран от #48
13:19 16.09.2026
2 Абе
Коментиран от #25
13:19 16.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Фашистката не къндиса
Защо не Й задействате делата на трупчета?
Коментиран от #31
13:20 16.09.2026
5 ЕС щати
Коментиран от #27
13:21 16.09.2026
6 Манол 24
13:21 16.09.2026
7 Kaлпазанин
13:21 16.09.2026
8 Евгени от Алфапласт
13:21 16.09.2026
9 фаши баба
Коментиран от #32
13:21 16.09.2026
10 урсула и приятелки ще хвърлят
Коментиран от #26
13:21 16.09.2026
11 Съгласен
13:21 16.09.2026
12 Хмм
13:22 16.09.2026
13 Вашето мнение
13:22 16.09.2026
14 Пич
Само дебили ли изпращат там.....?!
13:22 16.09.2026
15 Боруна Лом
13:22 16.09.2026
16 Бозавата гинеколожка...
13:24 16.09.2026
17 Силна Европа, Силна България
Коментиран от #22, #35, #51, #52
13:24 16.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Членове много,
13:25 16.09.2026
20 111111
13:25 16.09.2026
21 Гошо
гладна ко ко шка - просо сънува
13:25 16.09.2026
22 111111
До коментар #17 от "Силна Европа, Силна България":България е Европа ама друг път!
13:27 16.09.2026
23 Ива
Коментиран от #30, #38
13:27 16.09.2026
24 Лакеите на Пентагона
13:28 16.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 😆😅🤣😁
До коментар #10 от "урсула и приятелки ще хвърлят":🤭🤭🤭🤭🤭👍
13:29 16.09.2026
27 Малката муха
До коментар #5 от "ЕС щати":Като даваш за пример САЩ, поне се запознай с тяхната съдебна система. Вземи и прочети най-накрая, какво точно им е "съединеното" на всеки щат.
13:29 16.09.2026
28 Урсула може да хване
Коментиран от #45
13:29 16.09.2026
29 асенчо
13:29 16.09.2026
30 Ти чий
До коментар #23 от "Ива":обслужваш?
Коментиран от #43
13:30 16.09.2026
31 По точно
До коментар #4 от "Фашистката не къндиса":Докога такива антиевропейски русофилски държави като България ще бъдат членовете на ЕС. ЕС сериозна организация ли е или кръчмарски хан? Няма бъдеще ЕС с такива предатели!
Коментиран от #33, #39, #53
13:30 16.09.2026
32 Като наш човек
До коментар #9 от "фаши баба":И приятел на Бойко, да я уредим в сливенския. Доживот.
13:31 16.09.2026
33 Вие
До коментар #31 от "По точно":си ги избирате!
13:31 16.09.2026
34 Ти си
Младежи ставайте мешките и Бог да ви пази ....
13:32 16.09.2026
35 крадлив либераст
До коментар #17 от "Силна Европа, Силна България":Виждаме колко е силна България с най-малки заплати и пенсии в Европа!
Коментиран от #46
13:33 16.09.2026
36 1302
13:33 16.09.2026
37 Гого
Коментиран от #40
13:33 16.09.2026
38 Иди
До коментар #23 от "Ива":на по-хубаво място!Свят широк!
Коментиран от #60
13:33 16.09.2026
39 Българин
До коментар #31 от "По точно":Палячо,че те нормалните Българи никога не са искали да членуват във фашистки организации
13:34 16.09.2026
40 Кой
До коментар #37 от "Гого":ти ли?
Коментиран от #61
13:34 16.09.2026
41 кукузел
13:34 16.09.2026
42 Българин
13:34 16.09.2026
43 Студент - шорошпия
До коментар #30 от "Ти чий":Не като теб на Шорош интересите.
13:35 16.09.2026
44 Търновец
Коментиран от #49, #50
13:35 16.09.2026
45 Един Путин
До коментар #28 от "Урсула може да хване":пет....
Коментиран от #55
13:35 16.09.2026
46 корумпиран паразит
До коментар #35 от "крадлив либераст":Защо не погледнеш на кой са хотелите по морета и планини. И на кой децата са му в държавните институции. И как отново ги катерите на власт едни и същи. И тогава ще разбереш кои са истинските крадливи паразити.
Коментиран от #57
13:36 16.09.2026
47 Ба бааааа
Коментиран от #54
13:36 16.09.2026
48 Хаха
До коментар #1 от "Кравария убер алес":Как за какво е,да краде БВП на държавите с 5% 🤣
13:37 16.09.2026
49 Какво искаш
До коментар #44 от "Търновец":направи го!
13:37 16.09.2026
50 По тази логика
До коментар #44 от "Търновец":Русия също следва да върне завзетите земи, че даже и тези на Волжка България, също и Северна Добруджа и Македония, ама друг път. По-скоро трябва да се работи за обединението на България и Македония!
13:38 16.09.2026
51 ясно е че си доказан иди
До коментар #17 от "Силна Европа, Силна България":от но вземи да спреш наркотиците съдранпедерастче вредиш на себе си фентанила е дал своето .едва ли ще имаш смелост за фронта - дори дали си държал автомат в меките си ръце -виж кожен автомат да 100%
13:38 16.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Ной-точно
До коментар #31 от "По точно":Ес направо си е един голям прайд, пълен с обратни отпадъци, които не мислят доброто на България, а само да я обират!
13:39 16.09.2026
54 ЕК трябва
До коментар #47 от "Ба бааааа":да даде срок до края на годината,който не харесва ЕС,да го напусне!
13:41 16.09.2026
55 Епстийн
До коментар #45 от "Един Путин":Зелко е рекордьор, поемал е по осем наведнъж.
13:41 16.09.2026
56 Много
13:42 16.09.2026
57 И на кой са ма дебил,
До коментар #46 от "корумпиран паразит":всички са на 4футите!
13:42 16.09.2026
58 Израел геноцид извърши
13:43 16.09.2026
59 Павел Пенев
13:44 16.09.2026
60 Акъл от отпадъци
До коментар #38 от "Иди":не искаме!
13:44 16.09.2026
61 Не от
До коментар #40 от "Кой":прайда да си я прибират.
13:45 16.09.2026
62 ЕЙЙЙЙЙ УРСА
13:45 16.09.2026
63 голямата промяна
13:45 16.09.2026
64 Истината
Няма значение как се казва членът , всички те трябва да го получат!!!
13:45 16.09.2026