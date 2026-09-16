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ЕС ще увеличи безплатните квоти в търговията с емисии

ЕС ще увеличи безплатните квоти в търговията с емисии

16 Септември, 2026 14:46 375 8

  • въглеродни емисии-
  • въглеродни квоти-
  • ес-
  • европа-
  • енергетика

Промяната бе предложена от Европейската комисия през юли и взима предвид опасенията за конкурентоспособността

ЕС ще увеличи безплатните квоти в търговията с емисии - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съветът на ЕС съобщи, че е постигнал съгласие за преразглеждане на европейското законодателство за безплатните квоти за търговия с емисии въглероден двуокис за топлинна енергия и горива. Тази мярка цели да защити европейските производства и предстои да бъде договорена с Европейския парламент, се уточнява в съобщението, предаде БТА.

Промяната ще помогне на енергоемките производства да запазят конкурентоспособност и е част от промените в системата на ЕС за търговия с емисии.

Държавите от ЕС днес са се споразумели да се увеличи безплатното разпределяне на квоти за емисии, като се използват около 88 милиона налични квоти до 2030 година. Според оценки на Европейската комисия това представлява спестяване на разходи за 6 милиарда евро за посочените сектори, се допълва в съобщението.

Съветът добавя още 33 милиона квоти, неразпределени по-рано. Преговорите с ЕП ще започнат, след като евродепутатите определят своята позиция. Целта на Ирландското председателство на Съвета на ЕС е да се постигне бързо споразумение и то да позволи своевременното прилагане на преразгледаните референтни стойности, като осигури подкрепа за тези промишлени отрасли, се посочва в съобщението.

Промяна бе предложена от Европейската комисия през юли и взима предвид опасенията за конкурентоспособността, изразени от промишлеността и държавите от ЕС заради намалените референтни стойности на европейската система за търговия с емисии и за безплатни квоти.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    3 1 Отговор
    За едни безплатно ,а други да плащат.... Егати демокрацията и стандартите двойни... Ела ще е малоумници....

    Коментиран от #5

    15:00 16.09.2026

  • 2 хехе

    2 2 Отговор
    Както върви зелената енергия ще сложи ножа на енергетиката. Без базови мощности като ТЕЦ и АЕЦ ЕС е довиждане

    15:05 16.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хубавото на перките е,

    1 1 Отговор
    че на тях могат да се тричат много еврасти на веднъж

    Коментиран от #6

    15:15 16.09.2026

  • 5 Копейската завист

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    край няма.

    15:23 16.09.2026

  • 6 Верно е,

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хубавото на перките е,":

    особено теб.

    15:24 16.09.2026

  • 7 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    Когато емигрирам в Кремъл, койше ми плаща квоти, субсидии и телкове?

    Коментиран от #8

    15:25 16.09.2026

  • 8 ВВП

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Я елате, пиленца, при батко,
    да ви военизирам сладко-сладко!

    15:26 16.09.2026

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