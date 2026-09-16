Министерството на отбраната на Великобритания обяви първите изпитания на новата ядрена бойна глава „Астрея“ (Astraea), проведени миналата година, предава Политико, цитиран от News.bg.
В годишния доклад на ведомството до парламента относно състоянието на ядрения арсенал се отбелязва, че прегледът на конструкцията на бойната глава е приключил през август 2025 г.
„Прегледът на конструкцията на „Астрея“ приключи през август 2025 г., което бележи важна стъпка в разработката, оценката на безопасността и анализа на експлоатационните и техническите характеристики на новата бойна глава. Месец по-късно успешно приключиха хидродинамичните изпитания в Националната лаборатория „Лос Аламос“ в САЩ“, се посочва в документа.
Изпитанията са проведени без ядрен взрив
Хидродинамичните изпитания позволяват да се оценят свойствата на ядреното оръжие при екстремно налягане и ударно сгъстяване, без да се детонира зарядът.
Разработката на бойната глава „Астрея“ за бъдещите подводници от клас Dreadnought започна през 2020 г. Това е първата нова британска бойна глава от 90-те години на миналия век насам.
Подчертава се също, че „Астрея“ е първата британска бойна глава, разработена по време на действието на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, и е проектирана без необходимост от реален ядрен взрив.
Лондон отделя милиарди за проекта
За периода 2025-2030 г. британските власти са отпуснали 15 милиарда паунда за проекта.
Едновременно с това Лондон планира да отпусне над 11 милиарда долара за изграждането на четири ядрени подводници от клас Dreadnought.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оня
Коментиран от #3, #4, #6
14:52 16.09.2026
2 Боруна Лом
Коментиран от #20
14:53 16.09.2026
3 Дръжте се, другари!
До коментар #1 от "Оня":Наркодилърът Йотова-Ескобарова е на зор!
Щом извадиха претоплената манджа Петрохан.
Коментиран от #7
14:55 16.09.2026
4 Щото
До коментар #1 от "Оня":като ги тресне некой да гръмне за по яко заедно с техното.
14:56 16.09.2026
5 По Кремля
14:57 16.09.2026
6 А ние
До коментар #1 от "Оня":зашо да нямаме?И Украйна!
14:58 16.09.2026
7 Само питам
До коментар #3 от "Дръжте се, другари!":Ако Пабло Ескобар беше в България и е болен, Йотова и него ли щеше да помилва???
Коментиран от #9, #17
14:58 16.09.2026
8 Новото
15:00 16.09.2026
9 Ако
До коментар #7 от "Само питам":чака на легло...
15:00 16.09.2026
10 дано помогне на Британия
15:01 16.09.2026
11 Новите
Коментиран от #13
15:02 16.09.2026
12 Ъхъ
15:03 16.09.2026
13 Зеленски
До коментар #11 от "Новите":Точно така моето момче.Искаш ли медалче Азов стайл?
15:04 16.09.2026
14 Казахстан
15:04 16.09.2026
15 Иван
15:06 16.09.2026
16 ПУТИН ЩЕ ИМ НАМЕСТИ
Коментиран от #22
15:06 16.09.2026
17 факт
До коментар #7 от "Само питам":що шефа ти да не би да не признава болничният ти
15:07 16.09.2026
18 Бам!
Коментиран от #19
15:10 16.09.2026
19 Може ли източник на
До коментар #18 от "Бам!":твърдението ти? Мечтите не се броят.
15:15 16.09.2026
20 Или на твоята (по-вероятно)
До коментар #2 от "Боруна Лом":Виж под леглото за някоя бойна глава.
Коментиран от #21, #23
15:17 16.09.2026
21 Боруна Лом
До коментар #20 от "Или на твоята (по-вероятно)":САШЕ,ТЪПСИСАШЕЕЕ
15:19 16.09.2026
22 Не може. Увяхнала му е.
До коментар #16 от "ПУТИН ЩЕ ИМ НАМЕСТИ":Пък и шефът му Си не дава.
15:19 16.09.2026
23 Боруна Лом
До коментар #20 от "Или на твоята (по-вероятно)":Не мога, момче, да се навеждам. Кръст, г.з, ишиас... Путин се качва на столче да му нюхам кълките.
Коментиран от #24
15:22 16.09.2026
24 Боруна Лом
До коментар #23 от "Боруна Лом":НЕ МЕ ИМИТИРАЙ! ЯВНО МНОГО ТИ СЕ ИСКА
15:27 16.09.2026
25 Не знам
15:28 16.09.2026