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Великобритания обяви първите изпитания на новата ядрена бойна глава „Астрея“

Великобритания обяви първите изпитания на новата ядрена бойна глава „Астрея“

16 Септември, 2026 14:50 594 25

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  • ядрена бойна глава-
  • астрея

Хидродинамичните изпитания са проведени в САЩ през 2025 г., без да бъде извършен реален ядрен взрив

Великобритания обяви първите изпитания на новата ядрена бойна глава „Астрея“ - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Великобритания обяви първите изпитания на новата ядрена бойна глава „Астрея“ (Astraea), проведени миналата година, предава Политико, цитиран от News.bg.

В годишния доклад на ведомството до парламента относно състоянието на ядрения арсенал се отбелязва, че прегледът на конструкцията на бойната глава е приключил през август 2025 г.

„Прегледът на конструкцията на „Астрея“ приключи през август 2025 г., което бележи важна стъпка в разработката, оценката на безопасността и анализа на експлоатационните и техническите характеристики на новата бойна глава. Месец по-късно успешно приключиха хидродинамичните изпитания в Националната лаборатория „Лос Аламос“ в САЩ“, се посочва в документа.

Изпитанията са проведени без ядрен взрив

Хидродинамичните изпитания позволяват да се оценят свойствата на ядреното оръжие при екстремно налягане и ударно сгъстяване, без да се детонира зарядът.

Разработката на бойната глава „Астрея“ за бъдещите подводници от клас Dreadnought започна през 2020 г. Това е първата нова британска бойна глава от 90-те години на миналия век насам.

Подчертава се също, че „Астрея“ е първата британска бойна глава, разработена по време на действието на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, и е проектирана без необходимост от реален ядрен взрив.

Лондон отделя милиарди за проекта

За периода 2025-2030 г. британските власти са отпуснали 15 милиарда паунда за проекта.

Едновременно с това Лондон планира да отпусне над 11 милиарда долара за изграждането на четири ядрени подводници от клас Dreadnought.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня

    11 5 Отговор
    А защо Британия/ не Великобритания защото не е/ ще има ЯО а персите не!

    Коментиран от #3, #4, #6

    14:52 16.09.2026

  • 2 Боруна Лом

    11 4 Отговор
    ГЛЕДАЙТЕ САМО ДА НЕ ПАДНЕ НА ГЛАВАТА НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

    Коментиран от #20

    14:53 16.09.2026

  • 3 Дръжте се, другари!

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Оня":

    Наркодилърът Йотова-Ескобарова е на зор!
    Щом извадиха претоплената манджа Петрохан.

    Коментиран от #7

    14:55 16.09.2026

  • 4 Щото

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Оня":

    като ги тресне некой да гръмне за по яко заедно с техното.

    14:56 16.09.2026

  • 5 По Кремля

    4 4 Отговор
    да пробват!

    14:57 16.09.2026

  • 6 А ние

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Оня":

    зашо да нямаме?И Украйна!

    14:58 16.09.2026

  • 7 Само питам

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Дръжте се, другари!":

    Ако Пабло Ескобар беше в България и е болен, Йотова и него ли щеше да помилва???

    Коментиран от #9, #17

    14:58 16.09.2026

  • 8 Новото

    3 3 Отговор
    в новата ядрена глава остава да е само обвивката и цвета на боята, единствено тествани за издържливост на хидростатично налягане без ядрен тестов опит.

    15:00 16.09.2026

  • 9 Ако

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Само питам":

    чака на легло...

    15:00 16.09.2026

  • 10 дано помогне на Британия

    4 4 Отговор
    Ирландия,Уелс и Шотландия я поздравяват по случая.

    15:01 16.09.2026

  • 11 Новите

    4 5 Отговор
    руски дронове,се оказаха китаски,сглобявани в Киргизстан!

    Коментиран от #13

    15:02 16.09.2026

  • 12 Ъхъ

    1 2 Отговор
    И какъв носител да изпробвали?

    15:03 16.09.2026

  • 13 Зеленски

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Новите":

    Точно така моето момче.Искаш ли медалче Азов стайл?

    15:04 16.09.2026

  • 14 Казахстан

    4 2 Отговор
    не разрешава руснаците да изпитват на космодрума им!Били опасни за природата!

    15:04 16.09.2026

  • 15 Иван

    1 3 Отговор
    Япония да наложи санкции на Великобритания.

    15:06 16.09.2026

  • 16 ПУТИН ЩЕ ИМ НАМЕСТИ

    6 3 Отговор
    ПО ГОЛЯМА ЯДРЕНА ГЛАВА.

    Коментиран от #22

    15:06 16.09.2026

  • 17 факт

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Само питам":

    що шефа ти да не би да не признава болничният ти

    15:07 16.09.2026

  • 18 Бам!

    1 3 Отговор
    Ракетата е толкова калпава, че ще се взриви още при изстрелването

    Коментиран от #19

    15:10 16.09.2026

  • 19 Може ли източник на

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Бам!":

    твърдението ти? Мечтите не се броят.

    15:15 16.09.2026

  • 20 Или на твоята (по-вероятно)

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Виж под леглото за някоя бойна глава.

    Коментиран от #21, #23

    15:17 16.09.2026

  • 21 Боруна Лом

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Или на твоята (по-вероятно)":

    САШЕ,ТЪПСИСАШЕЕЕ

    15:19 16.09.2026

  • 22 Не може. Увяхнала му е.

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "ПУТИН ЩЕ ИМ НАМЕСТИ":

    Пък и шефът му Си не дава.

    15:19 16.09.2026

  • 23 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Или на твоята (по-вероятно)":

    Не мога, момче, да се навеждам. Кръст, г.з, ишиас... Путин се качва на столче да му нюхам кълките.

    Коментиран от #24

    15:22 16.09.2026

  • 24 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Боруна Лом":

    НЕ МЕ ИМИТИРАЙ! ЯВНО МНОГО ТИ СЕ ИСКА

    15:27 16.09.2026

  • 25 Не знам

    0 0 Отговор
    но руснаците реват от карбоновия им дрон!

    15:28 16.09.2026

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