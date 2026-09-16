Министерството на отбраната на Великобритания обяви първите изпитания на новата ядрена бойна глава „Астрея“ (Astraea), проведени миналата година, предава Политико, цитиран от News.bg.

В годишния доклад на ведомството до парламента относно състоянието на ядрения арсенал се отбелязва, че прегледът на конструкцията на бойната глава е приключил през август 2025 г.

„Прегледът на конструкцията на „Астрея“ приключи през август 2025 г., което бележи важна стъпка в разработката, оценката на безопасността и анализа на експлоатационните и техническите характеристики на новата бойна глава. Месец по-късно успешно приключиха хидродинамичните изпитания в Националната лаборатория „Лос Аламос“ в САЩ“, се посочва в документа.

Изпитанията са проведени без ядрен взрив

Хидродинамичните изпитания позволяват да се оценят свойствата на ядреното оръжие при екстремно налягане и ударно сгъстяване, без да се детонира зарядът.

Разработката на бойната глава „Астрея“ за бъдещите подводници от клас Dreadnought започна през 2020 г. Това е първата нова британска бойна глава от 90-те години на миналия век насам.

Подчертава се също, че „Астрея“ е първата британска бойна глава, разработена по време на действието на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, и е проектирана без необходимост от реален ядрен взрив.

Лондон отделя милиарди за проекта

За периода 2025-2030 г. британските власти са отпуснали 15 милиарда паунда за проекта.

Едновременно с това Лондон планира да отпусне над 11 милиарда долара за изграждането на четири ядрени подводници от клас Dreadnought.