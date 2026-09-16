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Иран: Стотици американски военни обекти са напълно унищожени, десетки самолети са унищожени
  Тема: Иранската криза

Иран: Стотици американски военни обекти са напълно унищожени, десетки самолети са унищожени

16 Септември, 2026 13:47 2 172 32

  • иран-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • абас арагчи-
  • доналд тръмп

Малко след началото на войната американският президент Тръмп заяви, че Ислямската република “няма абсолютно никаква отбрана”

Иран: Стотици американски военни обекти са напълно унищожени, десетки самолети са унищожени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи вчера се присмя на американските твърдения, че Иран е останала беззащитен и припомни доклада на Министерството на отбраната на САЩ, който съобщава подробно за недостиг на боеприпаси и щети, причинени на американските военни активи по време на войната, предаде ДПА, съобщи БТА.

“Измислица: Иран е беззащитен. Факт: Стотици американски военни обекти са напълно унищожени, десетки самолети са унищожени”, написа Арагчи в социалната мрежа Екс.

Иранският външен министър се позова на доклада на Министерството на отбраната на САЩ, публикуван в понеделник. Той добави, че загубите, описани в документа, са само “върхът на айсберга”.

В самия доклад се посочва, че при ирански атаки са повредени или унищожени “стотици сгради и съоръжения” в американски военни бази в Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЕ, Саудитска Арабия, Оман и Йордания. В него се отбелязва също, че американски изтребители и други военни самолети са били повредени или унищожени по време на войната.

Малко след началото на войната, която започна с американско-израелска атака срещу Иран на 28 февруари, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Ислямската република “няма абсолютно никаква отбрана” и заяви, че нейното ръководство, както и военноморските и военновъздушните ѝ сили са унищожени.

Войната продължава вече повече от шест месеца. Надзорният орган Министерството на отбраната на САЩ освен това установи, че употребата на големи количества боеприпаси по време на операция “Епична ярост“ е причинила “стратегически недостиг на запаси“ и е разкрила пречки пред способността на отбранителната промишленост да попълва запасите.

В конфликта са използвани голям брой скъпи ракети прехващачи, включително “Пейтриът” и ТХААД (THAAD, Terminal High Altitude Area Defense).

ТХААД е система, разработена за прехващане на балистични ракети с къс и среден обсег. Според доклада Иран е унищожил и радарна станция ТХААД на стойност около 500 млн. долара.

Пентагонът оценява разходите за войната до края на юни на 33,4 млрд. долара, като над 22 млрд. от тях са похарчени за боеприпаси.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    22 1 Отговор
    Долна лъжа! Пропаганда! Не ги е срам!🤣🤣🤣

    13:48 16.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лиляна

    33 5 Отговор
    Ма4каи Кавбойте

    13:50 16.09.2026

  • 4 БРАВО ЗА СТАТИЯТА

    36 3 Отговор
    ПУСНЕТЕ И СНИМКИТЕ.ДРУГИ ВЕЧЕ ГО НАПРАВИХА

    Коментиран от #6

    13:51 16.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вещо лице

    5 21 Отговор

    До коментар #4 от "БРАВО ЗА СТАТИЯТА":

    Тия AI генерираните ли? Ако искаш да ти направя няколко и аз? 😂

    13:52 16.09.2026

  • 7 дядо Дони

    4 12 Отговор
    Ако не бях ви победил щеше да е още по-зле.Представяте ли си всичко да е както преди да ги започна..А така ви обрахме спестяванията с предизвикана инфлация и сега ще трябва да ни бачкате ако искате да живеете а не да чакате на готовите мързеливи спестени пари.

    13:52 16.09.2026

  • 8 г-н Шибачев

    37 6 Отговор
    Иран и хутите контролират на 100 ,% ормузкия канал , вратата към червено море и суецкия канал ..! Това е факт и повишаването на горивата ще върви нагоре..! Колкото и да прикриват фактите .... бензиностанциите говорят..!

    13:52 16.09.2026

  • 9 Възраждане

    21 3 Отговор
    Гвардията на Ислямската Революция на братски Иран скоро ще марширува във Вашингтон

    Коментиран от #13, #29

    13:54 16.09.2026

  • 10 Рускиня

    5 8 Отговор
    На 15 септември 2026 г. самолет „Боинг 737“ на авиокомпания „Сепехран Еърлайнс“, изпълняващ полет от Машхад до Керманшах (Иран), претърпя извънредна ситуация по време на полет, след като части от тавана на салона се срутиха върху пътниците.

    13:56 16.09.2026

  • 11 мара нюз нова тиви

    8 7 Отговор
    Вервай те ми!

    13:58 16.09.2026

  • 12 ЕДНО ОГРОМНО БРАВО

    32 3 Отговор
    ЗАТОВА ЧЕ УМНО И СМЕЛО СЕ ОПЪЛЧИХА НА САЩ И ИЗРАЕЛ И ПРОВАЛИХА ПЪКЛЕНИТЕ ИМ ПЛАНОВЕ.

    Коментиран от #21

    13:58 16.09.2026

  • 13 А бе

    25 1 Отговор

    До коментар #9 от "Възраждане":

    Не знам дали кулите в Ню Йорк краварите си ги си ги събориха сами но от сега на татък ще им ги събарят

    13:58 16.09.2026

  • 14 Kaлпазанин

    28 0 Отговор
    Ееееей перси ,и тук има краварски самолети да ви припомня само ,а ако ударите парламент и МС никой няма да ви се сърди

    13:58 16.09.2026

  • 15 Дизеларов

    1 10 Отговор
    Глупости! Протокът е отворен! Дизелът е скъп заради Зеленски! Но Зеленски и Путин се съгласиха на сделка и повече няма да удрят енергийни съоръжения, така че дизелът ще стане пак под едно евро!

    14:06 16.09.2026

  • 16 стоян георгиев

    6 10 Отговор
    Иранците лъжат,но и тръмп некадърника не може нищо да им направи.просто не го бива.

    14:07 16.09.2026

  • 17 деже не са стотици

    6 4 Отговор
    а десетки хиляди военни бази на омразния США са уничтожени.

    14:10 16.09.2026

  • 18 Хохо Бохо

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Презвитер Козма":

    Хайде бе! Я потърси извън пропагандата

    14:11 16.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 И към

    4 4 Отговор
    500 небостъргача!

    14:24 16.09.2026

  • 21 Ирански

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "ЕДНО ОГРОМНО БРАВО":

    дюнертрол!

    14:26 16.09.2026

  • 22 Забравиха

    6 5 Отговор
    самолетоносачите!?

    14:27 16.09.2026

  • 23 Жоро

    2 10 Отговор
    Иран че успяха, успяха. Но да се хвалиш че си унищожил запасите на някого като те е бомбандирал....все едно да се хвалиш че някой си е счупил пръста като те е ударил с юмрук в лицето и ти е избил зъбите. Но боеприпасите които сащ са изхабили за защита на базите си, корабите си и израел са победа да. Дори тези унищожени от въздушната защита на Иран.

    14:33 16.09.2026

  • 24 И милиони

    2 6 Отговор
    войници и генерали!

    14:45 16.09.2026

  • 25 Дедо казваше

    3 6 Отговор
    на страха очите са големи....

    14:49 16.09.2026

  • 26 Зеленски

    2 6 Отговор
    да привлече иранския говорител!

    14:51 16.09.2026

  • 27 Да не е

    2 7 Отговор
    1 април?

    14:52 16.09.2026

  • 28 Анонимен

    3 1 Отговор
    Това е само началото.Сюрпризите за задокеанските ни скъпи дружки предстоят.Следващият е заложен в борда на подводница,носеща ,,Оръжие на възмездието,,.Това е ракета с голям обсег1200км,способна да предизвика разрушения ,граничещи с апокалипсис.Подводницата е неоткриваема за всички сензори,познати до сега.Нека бурята се развихри,защото който сее ветрове жъне бури...

    15:04 16.09.2026

  • 29 Капейчо

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Възраждане":

    "братски Иран", "Възраждане"...

    Брат, толкова ли си зле в условията на демокрацията и на най-доброто място за живеене на планетата?! Жал ми е.

    15:13 16.09.2026

  • 30 Тръмп

    1 2 Отговор
    Нека да минат изборите!

    Коментиран от #32

    15:18 16.09.2026

  • 31 Иран

    1 0 Отговор
    Дебелите ще отслабнат,а слабите ще изчезнат!

    15:20 16.09.2026

  • 32 дър-дони

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Тръмп":

    и като минат, Дончо ще разбере, че повече никога няма да бъде президент на САЩисаните...това също е лошо, защото няма да има какво да губи повече, този его и властоцентрик..

    15:24 16.09.2026

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