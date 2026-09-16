Иран: Стотици американски военни обекти са напълно унищожени, десетки самолети са унищожени

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи вчера се присмя на американските твърдения, че Иран е останала беззащитен и припомни доклада на Министерството на отбраната на САЩ, който съобщава подробно за недостиг на боеприпаси и щети, причинени на американските военни активи по време на войната, предаде ДПА, съобщи БТА.
“Измислица: Иран е беззащитен. Факт: Стотици американски военни обекти са напълно унищожени, десетки самолети са унищожени”, написа Арагчи в социалната мрежа Екс.
Иранският външен министър се позова на доклада на Министерството на отбраната на САЩ, публикуван в понеделник. Той добави, че загубите, описани в документа, са само “върхът на айсберга”.
В самия доклад се посочва, че при ирански атаки са повредени или унищожени “стотици сгради и съоръжения” в американски военни бази в Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЕ, Саудитска Арабия, Оман и Йордания. В него се отбелязва също, че американски изтребители и други военни самолети са били повредени или унищожени по време на войната.
Малко след началото на войната, която започна с американско-израелска атака срещу Иран на 28 февруари, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Ислямската република “няма абсолютно никаква отбрана” и заяви, че нейното ръководство, както и военноморските и военновъздушните ѝ сили са унищожени.
Войната продължава вече повече от шест месеца. Надзорният орган Министерството на отбраната на САЩ освен това установи, че употребата на големи количества боеприпаси по време на операция “Епична ярост“ е причинила “стратегически недостиг на запаси“ и е разкрила пречки пред способността на отбранителната промишленост да попълва запасите.
В конфликта са използвани голям брой скъпи ракети прехващачи, включително “Пейтриът” и ТХААД (THAAD, Terminal High Altitude Area Defense).
ТХААД е система, разработена за прехващане на балистични ракети с къс и среден обсег. Според доклада Иран е унищожил и радарна станция ТХААД на стойност около 500 млн. долара.
Пентагонът оценява разходите за войната до края на юни на 33,4 млрд. долара, като над 22 млрд. от тях са похарчени за боеприпаси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
13:48 16.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Лиляна
13:50 16.09.2026
4 БРАВО ЗА СТАТИЯТА
Коментиран от #6
13:51 16.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Вещо лице
До коментар #4 от "БРАВО ЗА СТАТИЯТА":Тия AI генерираните ли? Ако искаш да ти направя няколко и аз? 😂
13:52 16.09.2026
7 дядо Дони
13:52 16.09.2026
8 г-н Шибачев
13:52 16.09.2026
9 Възраждане
Коментиран от #13, #29
13:54 16.09.2026
10 Рускиня
13:56 16.09.2026
11 мара нюз нова тиви
13:58 16.09.2026
12 ЕДНО ОГРОМНО БРАВО
Коментиран от #21
13:58 16.09.2026
13 А бе
До коментар #9 от "Възраждане":Не знам дали кулите в Ню Йорк краварите си ги си ги събориха сами но от сега на татък ще им ги събарят
13:58 16.09.2026
14 Kaлпазанин
13:58 16.09.2026
15 Дизеларов
14:06 16.09.2026
16 стоян георгиев
14:07 16.09.2026
17 деже не са стотици
14:10 16.09.2026
18 Хохо Бохо
До коментар #5 от "Презвитер Козма":Хайде бе! Я потърси извън пропагандата
14:11 16.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 И към
14:24 16.09.2026
21 Ирански
До коментар #12 от "ЕДНО ОГРОМНО БРАВО":дюнертрол!
14:26 16.09.2026
22 Забравиха
14:27 16.09.2026
23 Жоро
14:33 16.09.2026
24 И милиони
14:45 16.09.2026
25 Дедо казваше
14:49 16.09.2026
26 Зеленски
14:51 16.09.2026
27 Да не е
14:52 16.09.2026
28 Анонимен
15:04 16.09.2026
29 Капейчо
До коментар #9 от "Възраждане":"братски Иран", "Възраждане"...
Брат, толкова ли си зле в условията на демокрацията и на най-доброто място за живеене на планетата?! Жал ми е.
15:13 16.09.2026
30 Тръмп
Коментиран от #32
15:18 16.09.2026
31 Иран
15:20 16.09.2026
32 дър-дони
До коментар #30 от "Тръмп":и като минат, Дончо ще разбере, че повече никога няма да бъде президент на САЩисаните...това също е лошо, защото няма да има какво да губи повече, този его и властоцентрик..
15:24 16.09.2026