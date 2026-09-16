Тери Райнтке след речта на Урсула фон дер Лайен: Намираме се в извънредна ситуация

Намираме се в разгара на климатична извънредна ситуация, заяви съпредседателката на групата „Зелените/Европейски свободен алианс“ в Европейския парламент Тери Райнтке в дебата след речта за състоянието на ЕС на Урсула фон дер Лайен. Германската евродепутатка оглавява групата, шеста по големина в ЕП, заедно с нидерландеца Бас Ейкхаут, предаде БТА.
Райнтке разкритикува европейските лидери за реакцията им по отношение на горещините и пожарите през лятото. Тя посочи над 650 000 изгорели хектара и 35 000 допълнителни смъртни случая, свързани с жегите, и заяви, че не е имало извънредна работна група, спешно заседание на Европейския съвет или незабавен план за действие. „Това не е достатъчно. Това е неприемливо. Трябва да се справим по-добре“, каза тя.
Групата на Зелените ще поиска анкетна комисия за пропуските при прилагането на вече приетите мерки от Европейския зелен пакт, обяви Райнтке. Тя призова за ясен график за постепенно отказване от изкопаемите горива, данък върху свръхпечалбите, така че замърсителите да поемат част от разходите, и план за адаптация към климатичните промени, подкрепен с необходимото финансиране в бюджета на ЕС.
Фон дер Лайен също постави летните горещини и пожари сред централните теми в речта си, като посочи 660 000 изгорели хектара и над 35 000 допълнителни смъртни случая по време на горещите вълни. Тя заяви, че ЕС няма да отстъпва от климатичните си цели и обяви нова рамка за климатична устойчивост, която ще определи 100 от най-уязвимите територии в Европа.
В заключение Райнтке призова Европа да не се възприема като безсилна пред противници като Доналд Тръмп, технологичните олигарси и Владимир Путин. „Европа е силна и може да бъде още по-силна“, каза тя, като подчерта значението на съюзници като Канада.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
14:23 16.09.2026
2 Кравария убер алес
Коментиран от #17
14:23 16.09.2026
3 честен ционист
14:24 16.09.2026
4 горски
14:24 16.09.2026
5 Силна Европа, Силна България
Коментиран от #11, #18, #32
14:25 16.09.2026
6 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣
Когаго Господ иска да накаже някого, първо му отнема разсъдъка!
14:25 16.09.2026
7 Леле
14:25 16.09.2026
8 Ел Ниньо
14:26 16.09.2026
9 Кондьо
Полирани мозъчета, брат.
14:26 16.09.2026
10 Намираме
14:27 16.09.2026
11 az СВО Победа 81
До коментар #5 от "Силна Европа, Силна България":Накратко:
ЕС е история....
Коментиран от #23
14:27 16.09.2026
12 Психиатър
14:30 16.09.2026
13 Емил
14:36 16.09.2026
14 Мич
Коментиран от #15
14:37 16.09.2026
15 Емил
До коментар #14 от "Мич":Нищо не е казала "жената" колега, просто косвено подкрепя Урсулата!
Не разбра ли?
14:40 16.09.2026
16 Иво
14:42 16.09.2026
17 не може да бъде
До коментар #2 от "Кравария убер алес":Ами да ...не бива да се мисли че само г-жа Урсула Кая и т.н. са побъркани -побърканите са доста и това е лошото ..ако бяха само няколко души щяха да бъдат елиминирани и толкова!?Побъркването видимо е повсеместно-това човечеството и по специално Европа вече го е преживявало няколко пъти!?Както се казва в една крилата фраза /Виктор Черномырдин/ -никога не се беше случвало -и ето пак!?
14:43 16.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Теслатъ
14:45 16.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 И тази
14:54 16.09.2026
22 да уточним
14:55 16.09.2026
23 Капейчо
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":Накратко ЕС е сила. Ние сме част от него. Който се чувства азиатец може съвсем спокойно да се качи на влака, Путин го покани. Ние сме силни, ние сме единни. Ние сме културата, оттатък са варварите.
Коментиран от #27, #28
15:00 16.09.2026
24 Иван
15:04 16.09.2026
25 Троянец
15:09 16.09.2026
26 Жени в политиката
15:11 16.09.2026
27 еврасчо
До коментар #23 от "Капейчо":То и зеления гном те кани ама не се качваш на влака, па уж си силен и единен, доня мръсулиня -ваксулиня и тя те приканва да помагаш на укрите ама седиш на диванчето да се правиш на креватен поборник и не отиваш да помагаш на братята ти укри.
15:12 16.09.2026
28 Българин
До коментар #23 от "Капейчо":То добре ,че бяха руснаците и хан Тервел,че иначе твоят ЕС щеше да е само от мюсли,а ти нямаше да си с калпак и ушанка,а с пислкюл
15:13 16.09.2026
29 бармалей
Конфликтите се създават с ЦЕЛ - уплаха , стрес , напрежение за нас ..... !
Поговорката - в мътна вода , рибата се лови лесно ........да се граби докато има какво .
Коментиран от #31
15:14 16.09.2026
30 млад еврас
15:16 16.09.2026
31 бармалей
До коментар #29 от "бармалей":Имам в предвид , че НЯКОИ среди , са имали нужда от дървен материал и паника ...... разбира се с ЦЕЛ .
15:17 16.09.2026
32 бармалей
До коментар #5 от "Силна Европа, Силна България":Колко ти платиха за тази писателска ТВОРБА ???
Или си мечтател с развинтена фантазия .... !
15:25 16.09.2026
33 Доктор
15:28 16.09.2026