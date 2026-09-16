Тери Райнтке след речта на Урсула фон дер Лайен: Намираме се в извънредна ситуация

Намираме се в разгара на климатична извънредна ситуация, заяви съпредседателката на групата „Зелените/Европейски свободен алианс“ в Европейския парламент Тери Райнтке в дебата след речта за състоянието на ЕС на Урсула фон дер Лайен. Германската евродепутатка оглавява групата, шеста по големина в ЕП, заедно с нидерландеца Бас Ейкхаут, предаде БТА.

Райнтке разкритикува европейските лидери за реакцията им по отношение на горещините и пожарите през лятото. Тя посочи над 650 000 изгорели хектара и 35 000 допълнителни смъртни случая, свързани с жегите, и заяви, че не е имало извънредна работна група, спешно заседание на Европейския съвет или незабавен план за действие. „Това не е достатъчно. Това е неприемливо. Трябва да се справим по-добре“, каза тя.

Групата на Зелените ще поиска анкетна комисия за пропуските при прилагането на вече приетите мерки от Европейския зелен пакт, обяви Райнтке. Тя призова за ясен график за постепенно отказване от изкопаемите горива, данък върху свръхпечалбите, така че замърсителите да поемат част от разходите, и план за адаптация към климатичните промени, подкрепен с необходимото финансиране в бюджета на ЕС.

Фон дер Лайен също постави летните горещини и пожари сред централните теми в речта си, като посочи 660 000 изгорели хектара и над 35 000 допълнителни смъртни случая по време на горещите вълни. Тя заяви, че ЕС няма да отстъпва от климатичните си цели и обяви нова рамка за климатична устойчивост, която ще определи 100 от най-уязвимите територии в Европа.

В заключение Райнтке призова Европа да не се възприема като безсилна пред противници като Доналд Тръмп, технологичните олигарси и Владимир Путин. „Европа е силна и може да бъде още по-силна“, каза тя, като подчерта значението на съюзници като Канада.