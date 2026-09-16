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Тери Райнтке след речта на Урсула фон дер Лайен: Намираме се в извънредна ситуация

Тери Райнтке след речта на Урсула фон дер Лайен: Намираме се в извънредна ситуация

16 Септември, 2026 14:20 2 212 33

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  • климатични промени

Райнтке разкритикува европейските лидери за реакцията им по отношение на горещините и пожарите през лятото

Тери Райнтке след речта на Урсула фон дер Лайен: Намираме се в извънредна ситуация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Намираме се в разгара на климатична извънредна ситуация, заяви съпредседателката на групата „Зелените/Европейски свободен алианс“ в Европейския парламент Тери Райнтке в дебата след речта за състоянието на ЕС на Урсула фон дер Лайен. Германската евродепутатка оглавява групата, шеста по големина в ЕП, заедно с нидерландеца Бас Ейкхаут, предаде БТА.

Райнтке разкритикува европейските лидери за реакцията им по отношение на горещините и пожарите през лятото. Тя посочи над 650 000 изгорели хектара и 35 000 допълнителни смъртни случая, свързани с жегите, и заяви, че не е имало извънредна работна група, спешно заседание на Европейския съвет или незабавен план за действие. „Това не е достатъчно. Това е неприемливо. Трябва да се справим по-добре“, каза тя.

Групата на Зелените ще поиска анкетна комисия за пропуските при прилагането на вече приетите мерки от Европейския зелен пакт, обяви Райнтке. Тя призова за ясен график за постепенно отказване от изкопаемите горива, данък върху свръхпечалбите, така че замърсителите да поемат част от разходите, и план за адаптация към климатичните промени, подкрепен с необходимото финансиране в бюджета на ЕС.

Фон дер Лайен също постави летните горещини и пожари сред централните теми в речта си, като посочи 660 000 изгорели хектара и над 35 000 допълнителни смъртни случая по време на горещите вълни. Тя заяви, че ЕС няма да отстъпва от климатичните си цели и обяви нова рамка за климатична устойчивост, която ще определи 100 от най-уязвимите територии в Европа.

В заключение Райнтке призова Европа да не се възприема като безсилна пред противници като Доналд Тръмп, технологичните олигарси и Владимир Путин. „Европа е силна и може да бъде още по-силна“, каза тя, като подчерта значението на съюзници като Канада.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    65 0 Отговор
    Вземете да наложите двайсетина пакета санкции на жегата, може да хване дикиш!

    14:23 16.09.2026

  • 2 Кравария убер алес

    53 0 Отговор
    А така, закопайте индустриите в Европа съвсем. Тука да има само инфлуенсури и говорещи глави за телевизиите...а и ергени

    Коментиран от #17

    14:23 16.09.2026

  • 3 честен ционист

    31 2 Отговор
    Да извикат д-р Гълъбова.

    14:24 16.09.2026

  • 4 горски

    50 0 Отговор
    Фани едната,и удри другата....Целия свят е на фосилни горива,тия ту се правят на интересни.Все едно въздуха над Европа е неподвижен и само за нея.А зелената мафия жъне ли жъне от джобвете на европейците....

    14:24 16.09.2026

  • 5 Силна Европа, Силна България

    3 33 Отговор
    Европейският съюз не е компрометиран никак даже. Но и да има разминавания съществуват необходимите преговорни рамки за да се изглаждат тези различия и по този начин всяка държава да защитава и своите интереси. Българската азбука е на образа на европейските пари, използвани пряко или косвено от над 500 милиона души по света. Българската азбука, която е една трите официално признати богослужебни езици, буквите и са напечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката. Мадарския конник ще препуска през Европата и по света! България е Европа.

    Коментиран от #11, #18, #32

    14:25 16.09.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    38 0 Отговор
    Зелените и другите идиоти ще погребат ЕС!
    🤣🤣🤣

    Когаго Господ иска да накаже някого, първо му отнема разсъдъка!

    14:25 16.09.2026

  • 7 Леле

    29 0 Отговор
    тия съвсем са лиснали легеня. Мунчо максимално скоро да организира референдум за излизане от Евро бандерия и шиткойн робството.

    14:25 16.09.2026

  • 8 Ел Ниньо

    24 0 Отговор
    И тая с мъжкото име Тери гледа по петрохански.

    14:26 16.09.2026

  • 9 Кондьо

    29 0 Отговор
    То ЕС умре, а на тях жегата им е проблема.
    Полирани мозъчета, брат.

    14:26 16.09.2026

  • 10 Намираме

    25 0 Отговор
    се в ситуация на извънредна ненормалност.

    14:27 16.09.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    21 0 Отговор

    До коментар #5 от "Силна Европа, Силна България":

    Накратко:
    ЕС е история....

    Коментиран от #23

    14:27 16.09.2026

  • 12 Психиатър

    18 1 Отговор
    На тая женица само от снимката си и личи, че не е добре с главата !

    14:30 16.09.2026

  • 13 Емил

    9 0 Отговор
    Явно подмазвачи има навсякъде!

    14:36 16.09.2026

  • 14 Мич

    3 13 Отговор
    Браво на жената. Явно има повече смелост от розовите понита. Най-после видяха, че царят е гол.

    Коментиран от #15

    14:37 16.09.2026

  • 15 Емил

    18 1 Отговор

    До коментар #14 от "Мич":

    Нищо не е казала "жената" колега, просто косвено подкрепя Урсулата!
    Не разбра ли?

    14:40 16.09.2026

  • 16 Иво

    17 0 Отговор
    Аман от изкуфяли лелки!!! Тези идиоти върнаха Европа 50г. назад!

    14:42 16.09.2026

  • 17 не може да бъде

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кравария убер алес":

    Ами да ...не бива да се мисли че само г-жа Урсула Кая и т.н. са побъркани -побърканите са доста и това е лошото ..ако бяха само няколко души щяха да бъдат елиминирани и толкова!?Побъркването видимо е повсеместно-това човечеството и по специално Европа вече го е преживявало няколко пъти!?Както се казва в една крилата фраза /Виктор Черномырдин/ -никога не се беше случвало -и ето пак!?

    14:43 16.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Теслатъ

    11 0 Отговор
    Туй джендър ли е???

    14:45 16.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 И тази

    15 0 Отговор
    като Урсула живее в паралелен свят в който най голям проблем са горивата! Пожарите които върлуват от месеци хич не замърсяват природата а че хилядите квадратни километри соларки отразяват топлината и загряват ниските слоеве на атмосферата не били проблем...

    14:54 16.09.2026

  • 22 да уточним

    15 0 Отговор
    Целият ЕС се намира в извънредна ситуация - пред погром, разпад и война. Заради малоумието на своите ръководители. Превърнаха една прекрасна идея за съюз на европейските народи в някаква тоталитарна секта.

    14:55 16.09.2026

  • 23 Капейчо

    1 12 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    Накратко ЕС е сила. Ние сме част от него. Който се чувства азиатец може съвсем спокойно да се качи на влака, Путин го покани. Ние сме силни, ние сме единни. Ние сме културата, оттатък са варварите.

    Коментиран от #27, #28

    15:00 16.09.2026

  • 24 Иван

    6 0 Отговор
    Римския папа да поеме функциите на министър на войната на Европа.

    15:04 16.09.2026

  • 25 Троянец

    9 0 Отговор
    След толкова критики заради хвърлените на вятъра пари в Украйна тая пача би трябвало да се скрие в миша дупка,но като я гледам толкова е нагла,че се е задънила от корупция и едва ли ще подаде оставка.С тая и Калас ЕС се свлича в пропаста и все повече затъва.

    15:09 16.09.2026

  • 26 Жени в политиката

    7 1 Отговор
    Никой ли не вижда колко са вредни? Тая зелената, бурсула, преди нея баба шмеркел дето наводни европа с рязани карабини? Либералните жени са вредни за света

    15:11 16.09.2026

  • 27 еврасчо

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Капейчо":

    То и зеления гном те кани ама не се качваш на влака, па уж си силен и единен, доня мръсулиня -ваксулиня и тя те приканва да помагаш на укрите ама седиш на диванчето да се правиш на креватен поборник и не отиваш да помагаш на братята ти укри.

    15:12 16.09.2026

  • 28 Българин

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Капейчо":

    То добре ,че бяха руснаците и хан Тервел,че иначе твоят ЕС щеше да е само от мюсли,а ти нямаше да си с калпак и ушанка,а с пислкюл

    15:13 16.09.2026

  • 29 бармалей

    5 0 Отговор
    А КОЙ направи тази ситуация ?????
    Конфликтите се създават с ЦЕЛ - уплаха , стрес , напрежение за нас ..... !
    Поговорката - в мътна вода , рибата се лови лесно ........да се граби докато има какво .

    Коментиран от #31

    15:14 16.09.2026

  • 30 млад еврас

    2 0 Отговор
    Някой гледали целия конгрс на ЦК на ЕС, то беше тотална трагедия, даже комунягите не са се излагали като тези, трябваше да завършат опелото с полагане на венец и едноминутно мълчание в чест на геройски загиналия ЕС.

    15:16 16.09.2026

  • 31 бармалей

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "бармалей":

    Имам в предвид , че НЯКОИ среди , са имали нужда от дървен материал и паника ...... разбира се с ЦЕЛ .

    15:17 16.09.2026

  • 32 бармалей

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Силна Европа, Силна България":

    Колко ти платиха за тази писателска ТВОРБА ???
    Или си мечтател с развинтена фантазия .... !

    15:25 16.09.2026

  • 33 Доктор

    0 0 Отговор
    Малоумници.

    15:28 16.09.2026

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