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Ръководителят на Съвета за мир на Тръмп Николай Младенов разкритикува Израел за атаките в Газа
  Тема: Бъдещето на Газа

Ръководителят на Съвета за мир на Тръмп Николай Младенов разкритикува Израел за атаките в Газа

27 Август, 2026 12:02 858 14

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  • хамас

Младенов заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че 20-точковият план на Тръмп "не е в застой"

Ръководителят на Съвета за мир на Тръмп Николай Младенов разкритикува Израел за атаките в Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп Николай Младенов, който отговаря за усилията за прилагане на плана за прекратяване на огъня в ивицата Газа, снощи разкритикува Израел за атаките му срещу опустошената от войната палестинска територия и предупреди, че алтернативата на предложението на САЩ е възобновяване на войната, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Младенов заяви вчера пред Съвета за сигурност на ООН, че 20-точковият план на Тръмп не е в застой и "е преминал от масата за преговори към чертожната маса".

По думите му военната групировка "Хамас" е приела ключовата разпоредба на предложението за разоръжаване и за прехвърляне на контрола над Газа към гражданска власт. Продължаващите от миналия октомври израелски удари обаче продължават да убиват палестинци – макар и значително по-малко на брой – и жителите на Газа не усещат, че конфликтът приключва, каза той.

"След три години война и 20 години военни операции питам: ще попречи ли на "Хамас" поредният удар по склад за боеприпаси да се превъоръжи или да затегне хватката си върху Газа?", заяви Младенов. "Няма. Това само забавя демилитаризацията, която би настъпила", и възпрепятства прехода към гражданско правителство, добави той.

Неотдавнашното споразумение за разоръжаване, което САЩ сключиха с "Хамас", беше смятано за потенциален пробив в усилията за прекратяване на войната, която беше предизвикана от смъртоносните атаки на военната групировка от 7 октомври 2023 г. в южната част на Израел. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче заяви, че неговите сили няма да се изтеглят от настоящите си позиции в Газа, докато "Хамас" не предаде всичките си оръжия.

Младенов каза още, че на среща, в която е участвал миналата седмица с Нетаняху и зетя и съветник на Тръмп Джаред Къшнър, "прегледахме едно по едно опасенията на неговото правителство и стеснихме областите, които все още изискват техническа работа".

Заместник-постоянният представител на Израел в ООН Ноа Фурман потвърди пред Съвета за сигурност ангажимента на страната си към плана на Тръмп, но подчерта, че той не може да успее, докато "Хамас" запазва оръжията си. Фурман заяви, че Израел работи в тясно сътрудничество със САЩ за постигане на разоръжаването на "Хамас".

Постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц заяви, че опасенията относно плана на Тръмп се разглеждат и че разоръжаването на "Хамас" ще бъде оценено въз основа на действията на организацията.

Младенов предупреди за разминаването между пътната карта и това, което се случва на място, и заяви, че ако войната се възобнови, няма да има пътна карта, към която страните да се върнат, нито ще остане нещо на място, което да бъде възстановено.

"Това не би бил просто неуспех", каза той. "Това би била точка, от която няма връщане назад за никого", заяви дипломатът.

Младенов подчерта необходимостта от политическа воля за преодоляване на различията и заяви, че трябва да бъде направен избор: "Газа, която е разоръжена, възстановена и отново свързана със света. Или Газа, която е отново въоръжена, разделена и в руини, с радикализирано поколение, израснало в нея, и следващата война, която вече се задава на хоризонта."

Що се отнася до палестинците по думите на Младенов планът на Тръмп включва "надежден път към политически хоризонт" и двудържавно решение на продължаващия от десетилетия конфликт. Нетаняху категорично се противопоставя на създаването на палестинска държава, отбелязва АП.


Палестина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    10 0 Отговор
    Не е ли смешно слугата на Тръмп критикува шефа на Тръмп.

    Коментиран от #4

    12:06 27.08.2026

  • 2 Крум

    10 0 Отговор
    Младенчо някакви новини от надето михайлова? кажи на колко гроша се разсписваш и кой ти плаща?

    12:08 27.08.2026

  • 3 Възраждане

    4 0 Отговор
    Май Младенов ще гризе дръвчето

    12:09 27.08.2026

  • 4 Логично

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Част от театъра .

    12:11 27.08.2026

  • 5 Дали Младенов е разкритикувал Израел

    9 0 Отговор
    Не знам. Но от присъствието му няма никакъв резултат. Бутафорно чучело което единствено лигитимира нацисткият режим в Израел

    12:12 27.08.2026

  • 6 иеиеи56и56

    2 0 Отговор
    айде, тоя си подпечата пътната книжка , ше ми критикува Исраел ....

    12:12 27.08.2026

  • 7 Младенов лъже нагло а

    7 0 Отговор
    Нетаняху заяви, че неговите сили няма да се изтеглят от настоящите си позиции в Гааза... Впрочем 2 седмици вече Израел умишлено опожарява огромни масиви земеделски и горски терени в Ливан и Младенов думичка не е казал даже

    12:15 27.08.2026

  • 8 Механик

    4 0 Отговор
    Тоя Николай Младенов какъв се явява? Българин ли е? В България ли живее или ...
    Какво търси в тоя съвет за сигурност на човека дето нападна държава отстояща на хиляди мили от неговата?
    Тоя Младенов е най-добре изобщо да не се прибира е БГ.

    12:18 27.08.2026

  • 9 смешарки

    3 0 Отговор
    тоз връмвар се разбуди от сладката службица

    12:21 27.08.2026

  • 10 С критики не става

    3 0 Отговор
    Санкци, ембарго са нужни за израелските боклуци или да кажем "диваци"

    12:23 27.08.2026

  • 11 ЗАРАДИ

    2 0 Отговор
    такива като Младенчо , Нетаняхо и зетковците на Тръмп си разиграват коня по света . Куха лейка.

    12:24 27.08.2026

  • 12 Генералният секретар на ООН

    1 0 Отговор
    Антонио Гутериш осъди във вторник поредното 6-то по ред „незаконно влизане“ на израелските сили в учебния център „Каландия“, обект на Агенцията на ООН за подпомагане и работа за палестинските бежанци в окупирания Източен Йерусалим. Нищожеството Младенов нито думичка не обели. Врътна си дупенцето и това беше

    12:27 27.08.2026

  • 13 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    И каква е ползата ,апропо този и той е минал през Мосад и носи кипу ,празни приказки

    12:31 27.08.2026

  • 14 И вие му повярвахте -

    0 0 Отговор
    евреин, служил в армията на Израел, критикува Израел? А бе вие ли сте идиotи или нас ни вземате за такива?

    13:32 27.08.2026