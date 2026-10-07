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Израел може да поднови бойните действия в Газа
  Тема: Бъдещето на Газа

Израел може да поднови бойните действия в Газа

7 Октомври, 2026 03:23, обновена 7 Октомври, 2026 03:26 378 0

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Депутатът Евгений Сова не изключи нова военна операция срещу ХАМАС. Палестинският посланик предупреди, че възстановяването на анклава ще струва над 100 млрд. долара.

Израел може да поднови бойните действия в Газа - 1
Евгений Сова, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израел може да възобнови бойните действия в сектора Газа срещу ХАМАС в близко време. Това заяви депутатът от партията „Наш дом – Израел“ и заместник-председател на Кнесета Евгений Сова пред руското издание „Известия“.

„За съжаление, днес в сектора Газа няма военна сила, способна да се противопостави на въоръжените бойци на ХАМАС. Единствената сила, която може да направи това, е Израелската армия. Затова не може да се изключи силов сценарий и връщане към бойните действия срещу ХАМАС в най-близко време“, казва Сова.

Изявлението му не представлява официално съобщение за взето решение от израелското правителство. То идва на фона на нестабилното прекратяване на огъня и продължаващите спорове около разоръжаването на ХАМАС и бъдещото управление на анклава. По данни на Ройтерс американският план за Газа е в застой, докато Израел извършва почти ежедневни атаки и контролира около две трети от територията.

Палестина: Газа се нуждае от над 100 млрд. долара

Посланикът на Палестина в Русия Абдел Хафиз Нофал заявява пред „Известия“, че за възстановяването на сектора ще са необходими над 100 млрд. долара. По думите му Съветът за мир, създаден по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп, е обещал 100 млрд. долара, но средствата все още не са предоставени.

„Това, за което говорят в Съвета за мир, е едно, но реалността е различна“, посочва Нофал. Той твърди, че основното условие за стабилизиране на ситуацията е отварянето на границите за хуманитарни доставки.

Според палестинския посланик на жителите на Газа са необходими най-малко 600 камиона с храни дневно, докато в момента в анклава влизат не повече от 150. Подобна оценка за необходимостта от стотици камиони дневно е посочвана и от хуманитарни организации и представители на ООН, но действителният брой доставки се променя според достъпа, сигурността и пропускателния режим.

Нофал заявява, че недостигът на храна продължава, а много жители живеят във временни палатки. Тези оценки са позиция на палестинската страна и не са придружени в публикацията от независимо потвърждение на всички посочени числа.

Няма потвърдено решение за нова мащабна операция

Към момента публично потвърдено решение на израелското правителство за започване на нова мащабна офанзива срещу ХАМАС не е посочено. Изявлението на Сова показва, че подобен сценарий остава част от политическия дебат в Израел, но само по себе си не означава, че е определена дата за възобновяване на бойните действия.

Източници: conflictora.ru, sa.marketscreener.com, apnews.com


Израел
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