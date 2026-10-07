Бивш служител на ЦРУ призна вина за схема за $194 млн.

Бившият служител на ЦРУ Дейвид Дж. Ръш призна вина по обвинение за телесна измама във федерален съд във Вирджиния. Според Министерството на правосъдието на САЩ схемата е довела до загуби за американското правителство от приблизително 193,59 милиона долара.

Ръш, който е на 49 години и живее в Ашбърн, е признал вината си по едно обвинение. Федералният съдия Майкъл Нахманоф трябва да определи наказанието му на 28 януари 2027 г. За телесна измама той може да получи до 20 години затвор, както и конфискация на имущество, глоба и задължение за обезщетение.

Открити са близо 300 златни кюлчета

При претърсване на дома му на 19 май 2026 г. агенти на ФБР са открили 298 златни кюлчета, закупени на приблизителна стойност 46 милиона долара. Намерени са още около 2,1 милиона долара в брой, 104 795 евро и множество луксозни часовници.

По данни на прокуратурата Ръш е създал фиктивна специално достъпна програма и друга несъществуваща секретна дейност, за да оправдае използването на държавни средства. Той е убедил изпълнители и подизпълнители, че парите и златото са нужни за работа по строго секретни задачи.

Парите са били насочени към имоти във Флорида

Според съдебните документи Ръш е наредил около 145 милиона долара да бъдат преведени към холдингова компания, създадена по негово указание. След това средствата са били използвани за покупката на четири луксозни имота в Палм Бийч и Хоуб Саунд, които той е възнамерявал да препродаде с лична печалба.

Споразумението за признаване на вина предвижда конфискация на златните кюлчета и парите, открити в дома му, на придобитите имоти, на 30 часовника, сред които има модели „Ролекс“, както и на два автомобила BMW Alpina, произведени през 2026 г.

„Федералните служители са натоварени да служат на американския народ, а не на себе си“, заяви главният прокурор на САЩ Тод Бланш.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф каза, че агенцията е предала случая на ФБР след вътрешна проверка, установила данни за възможни престъпления. „Дейвид Ръш е злоупотребил с положението си и е предал общественото доверие“, заяви Ратклиф.

Първоначално Ръш е бил обвинен в присвояване на публични средства. По време на по-ранно заседание защитата е заявила, че той е придобил златото законно и го е съхранявал в сейф в мазето си. След признаването на вина делото продължава с определяне на наказанието през януари 2027 г.

Източници: apnews.com, justice.gov, cbsnews.com