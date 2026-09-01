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Румъния евакуира с хуманитарен полет болни деца и техни близки от ивицата Газа
  Тема: Бъдещето на Газа

Румъния евакуира с хуманитарен полет болни деца и техни близки от ивицата Газа

1 Септември, 2026 10:49 308 4

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  • израел

Хуманитарната мисия е пряко отражение на ангажиментите, поети от Румъния в рамките на Съвета за мир във Вашингтон

Румъния евакуира с хуманитарен полет болни деца и техни близки от ивицата Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пет болни деца от ивицата Газа и техни роднини бяха евакуирани снощи с хуманитарен полет, организиран от Министерството на външните работи на Румъния, съобщава Аджерпрес. Това бе 12-ият полет от този тип, като с него са били евакуирани общо 20 души, посочва агенцията, цитирана от БТА.

Хуманитарната мисия е пряко отражение на ангажиментите, поети от Румъния в рамките на Съвета за мир във Вашингтон, посочва румънското МВнР.

На борда на самолета е имало медицински екип, който е осигурявал наблюдение и медицинска помощ на пациентите през цялото време на пътуването.

Мисията се е провела под егидата на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз в тясно сътрудничество със Световната здравна организация. Използван е военнотранспортен самолет C-130 Hercules на румънските военновъздушни сили.

След пристигането си в Букурещ двама от пациентите, придружени от свои близки, ще получат специализирано медицинско лечение в болници в Румъния, докато другите три деца и техните придружители ще бъдат транспортирани до Белгия.


Палестина
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