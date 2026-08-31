Гърция и Израел подписаха споразумение за изграждане на система за противовъздушна отбрана "Щитът на Ахил"

Гърция и Израел подписаха днес двустранно споразумение, което предвижда изграждането на комплексна система за противовъздушна, противоракетна и противодронна отбрана, съобщава гръцката агенция АНА-МПА, цитирана от БТА.
Споразумението беше подписано днес в Тел Авив. Бюджетът на програмата възлиза на 3 035 000 0000 евро като се предвижда в реализацията му да участват 19 гръцки компании.
"Израел и Гърция подписаха мащабно споразумение за "Щитът на Ахил", споразумение, на базата на което Израел ще изгради многопластова система за въздушна отбрана, базирана на архитектурата на израелските системи", се посочва в съобщение на израелското министерство на отбраната по повод парафирането на документа, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Катимерини".
В съобщението на министерството се отбелязва още, че Израел ще продаде на Гърция противоракетни системи на стойност 26 милиона евро, предаде Ройтерс.
Системата за противовъздушна защита "Щитът на Ахил" ще съчетава наличната гръцка военна техника, включително системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" (Patriot) и безпилотните летателни апарати, разположени във военни обекти на островите и на континенталната част на страната, с израелски системи за противовъздушна отбрана.
Сред тях са самоходните системи за близък обсег "Спайдър" (Spyder) на компанията "Рафаел" (Rafael), системите "Барак MX" (Barak MX) на "Израел аероспейс индъстрис" (Israel Aerospace Industries/IAI) за противодействие на заплахи със среден обсег, както и системата "Прашката на Давид" (David’s Sling), предназначена за прехващане на балистични ракети и други заплахи с голям обсег.
Системата ще оперира чрез софтуер, базиран на изкуствен интелект. Той ще идентифицира и класифицира потенциални заплахи и ще предлага най-ефективните начини за реакция. "Щитът на Ахил" ще бъде свързан с подсистеми, отговарящи за противоракетната отбрана, противодействието на дронове и по-широки операции по противовъздушна отбрана, които анализират данни без човешка намеса и посочват оптималния отговор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #8, #12
14:36 31.08.2026
2 Шопо
Коментиран от #4
14:37 31.08.2026
3 Перо
14:38 31.08.2026
4 хехе
До коментар #2 от "Шопо":Демек щитът на Ахил ще има ахилесова пета
14:39 31.08.2026
5 И Киев е Руски
14:41 31.08.2026
6 Сатана Z
14:42 31.08.2026
7 ПБ🚮🚽
Коментиран от #18
14:44 31.08.2026
8 И Киев е Руски
До коментар #1 от "честен ционист":Само шкафчето на на тиквун МОЕ ни спаси от Путин м...ви да е..
14:44 31.08.2026
9 Позор за Гърция
Коментиран от #24
14:48 31.08.2026
10 Боруна Лом
14:50 31.08.2026
11 долу нато
14:51 31.08.2026
12 Странно
До коментар #1 от "честен ционист":Гърция от кого ще се защититава след като има такъв сигурни сиюзник на границата като Турция?
14:53 31.08.2026
13 Факт
Коментиран от #20
14:57 31.08.2026
14 Боруна Лом
14:58 31.08.2026
15 Да не са имали
14:58 31.08.2026
16 Констатация
15:01 31.08.2026
17 Гърчолята перат некви кинти при еврея
Коментиран от #23
15:20 31.08.2026
18 ППДБ/ЛГБТ
До коментар #7 от "ПБ🚮🚽":Нискочелия не си го сваля от главата, страх го е от куриери.🫢🫢🫢
15:21 31.08.2026
19 МайТапчията
15:21 31.08.2026
20 Браво на Радев
До коментар #13 от "Факт":Поне не пълни гушата на есср и бездънната тоалетна WCКРАЙНА.
Коментиран от #22
15:23 31.08.2026
21 Баш Хайдутин и действащ комунист
15:32 31.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Констатация
До коментар #17 от "Гърчолята перат некви кинти при еврея":Завиждаш ли??? Завиждай, то друго не остана.... За разлика от нас, Гърчолятъ не търгуват със териториалния си суверенитет и отбрана!!! Завиждайки, можеш да сравниш тяхната армия и въоръжение с туй, което е дори срамота да наречем Бг Армия днес!!!!
15:37 31.08.2026
24 недий така ба
До коментар #9 от "Позор за Гърция":Мерцош ще ти си разсърди ако хрочети какво си писал. Според него единствената демокрация в БИ са израел.
15:43 31.08.2026
25 Всяко споразумение с Израел
15:49 31.08.2026
26 ЕЛИНИТЕ ЯВНО
15:52 31.08.2026
27 Славата на непробиваемия Железен купол
15:54 31.08.2026