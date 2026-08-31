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Гърция и Израел подписаха споразумение за изграждане на система за противовъздушна отбрана "Щитът на Ахил"

Гърция и Израел подписаха споразумение за изграждане на система за противовъздушна отбрана "Щитът на Ахил"

31 Август, 2026 14:35 873 27

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  • тел авив

Споразумението беше подписано днес в Тел Авив, в проекта ще участват 19 гръцки компании

Гърция и Израел подписаха споразумение за изграждане на система за противовъздушна отбрана "Щитът на Ахил" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гърция и Израел подписаха днес двустранно споразумение, което предвижда изграждането на комплексна система за противовъздушна, противоракетна и противодронна отбрана, съобщава гръцката агенция АНА-МПА, цитирана от БТА.

Споразумението беше подписано днес в Тел Авив. Бюджетът на програмата възлиза на 3 035 000 0000 евро като се предвижда в реализацията му да участват 19 гръцки компании.

"Израел и Гърция подписаха мащабно споразумение за "Щитът на Ахил", споразумение, на базата на което Израел ще изгради многопластова система за въздушна отбрана, базирана на архитектурата на израелските системи", се посочва в съобщение на израелското министерство на отбраната по повод парафирането на документа, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Катимерини".

В съобщението на министерството се отбелязва още, че Израел ще продаде на Гърция противоракетни системи на стойност 26 милиона евро, предаде Ройтерс.

Системата за противовъздушна защита "Щитът на Ахил" ще съчетава наличната гръцка военна техника, включително системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" (Patriot) и безпилотните летателни апарати, разположени във военни обекти на островите и на континенталната част на страната, с израелски системи за противовъздушна отбрана.

Сред тях са самоходните системи за близък обсег "Спайдър" (Spyder) на компанията "Рафаел" (Rafael), системите "Барак MX" (Barak MX) на "Израел аероспейс индъстрис" (Israel Aerospace Industries/IAI) за противодействие на заплахи със среден обсег, както и системата "Прашката на Давид" (David’s Sling), предназначена за прехващане на балистични ракети и други заплахи с голям обсег.

Системата ще оперира чрез софтуер, базиран на изкуствен интелект. Той ще идентифицира и класифицира потенциални заплахи и ще предлага най-ефективните начини за реакция. "Щитът на Ахил" ще бъде свързан с подсистеми, отговарящи за противоракетната отбрана, противодействието на дронове и по-широки операции по противовъздушна отбрана, които анализират данни без човешка намеса и посочват оптималния отговор.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    18 4 Отговор
    В България ще се казва: "Темето на Моисей"

    Коментиран от #8, #12

    14:36 31.08.2026

  • 2 Шопо

    25 6 Отговор
    Железния купол се оказа железен гевгир, новата система ще е същата но с по големи дупки.

    Коментиран от #4

    14:37 31.08.2026

  • 3 Перо

    20 7 Отговор
    Гърците се изложиха! Израелският “щит”, арабите го пробиха с ракети от ВСВ!

    14:38 31.08.2026

  • 4 хехе

    23 6 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Демек щитът на Ахил ще има ахилесова пета

    14:39 31.08.2026

  • 5 И Киев е Руски

    19 5 Отговор
    Гърците в най скоро време ще последват съдбата на палестинците .ЕвреИиите се нуждаят от територия

    14:41 31.08.2026

  • 6 Сатана Z

    17 6 Отговор
    А какви станА с куполът “Железни гащи”,който уж щеше да пази еврейска държава от Иран?

    14:42 31.08.2026

  • 7 ПБ🚮🚽

    6 10 Отговор
    А за Мунчо Тоалетен щит 😆

    Коментиран от #18

    14:44 31.08.2026

  • 8 И Киев е Руски

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Само шкафчето на на тиквун МОЕ ни спаси от Путин м...ви да е..

    14:44 31.08.2026

  • 9 Позор за Гърция

    17 3 Отговор
    Не трябва нищо общо с нацистки Израел да имат. Направо е абсурдно и гнусно. Хората по островите с камъни ги гонят чфутките, не позволяват на сушата от кораба да слязат а някакви политически кретени взели моля ви да водят преговори там за нещо си с тези бооклуци

    Коментиран от #24

    14:48 31.08.2026

  • 10 Боруна Лом

    10 3 Отговор
    ГОЛЯМА ГРЕШКА

    14:50 31.08.2026

  • 11 долу нато

    9 3 Отговор
    къде е нато? ние защо сме в нато и харчим 5 пр от бвп за въздуш под налягане, но с краварски мирис на ла й на?

    14:51 31.08.2026

  • 12 Странно

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Гърция от кого ще се защититава след като има такъв сигурни сиюзник на границата като Турция?

    14:53 31.08.2026

  • 13 Факт

    4 4 Отговор
    А Радев подписа "Шлема на Ердоган",Боташ,магистралите и газа ни в Черно море!

    Коментиран от #20

    14:57 31.08.2026

  • 14 Боруна Лом

    5 4 Отговор
    ЯВНО СА СЕ ОБЪРКАЛИ ,НЕ Е ЩИТЪТ НА АХИЛ, А ЦИРКЪТ НА АХИЛ,

    14:58 31.08.2026

  • 15 Да не са имали

    5 3 Отговор
    впредвид "Петата на Ахил", като видяхме "Пробития купол" на евреите?

    14:58 31.08.2026

  • 16 Констатация

    4 3 Отговор
    Време е и ние да си построим Щит "По тур ите на Га ня"!!!!!! -)))))

    15:01 31.08.2026

  • 17 Гърчолята перат некви кинти при еврея

    4 2 Отговор
    Железнио гевгир тече яко!

    Коментиран от #23

    15:20 31.08.2026

  • 18 ППДБ/ЛГБТ

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "ПБ🚮🚽":

    Нискочелия не си го сваля от главата, страх го е от куриери.🫢🫢🫢

    15:21 31.08.2026

  • 19 МайТапчията

    4 2 Отговор
    Да видим дали щитът на Ахил ще издържи ятагана на Мюмюн ?

    15:21 31.08.2026

  • 20 Браво на Радев

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    Поне не пълни гушата на есср и бездънната тоалетна WCКРАЙНА.

    Коментиран от #22

    15:23 31.08.2026

  • 21 Баш Хайдутин и действащ комунист

    3 2 Отговор
    Какъв железен купол, остаряла истори ! Иновации технологии напредват особено във Военно промишлената индустрия ! космоса,сателитен, лазери ,дронове и куп секретни оръжия както в САЩ ,Китай ,Русия .Тези щели да правят куполи 🤣Нали видяхме кво се оказа .ТР разработват аналогови на Русия ПОСЕЙДОН .Изкуствено цунами и Познай.

    15:32 31.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Констатация

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Гърчолята перат некви кинти при еврея":

    Завиждаш ли??? Завиждай, то друго не остана.... За разлика от нас, Гърчолятъ не търгуват със териториалния си суверенитет и отбрана!!! Завиждайки, можеш да сравниш тяхната армия и въоръжение с туй, което е дори срамота да наречем Бг Армия днес!!!!

    15:37 31.08.2026

  • 24 недий така ба

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Позор за Гърция":

    Мерцош ще ти си разсърди ако хрочети какво си писал. Според него единствената демокрация в БИ са израел.

    15:43 31.08.2026

  • 25 Всяко споразумение с Израел

    3 1 Отговор
    Дискредитира другата страна.

    15:49 31.08.2026

  • 26 ЕЛИНИТЕ ЯВНО

    2 1 Отговор
    ИМАТ ОСТРА ПОТРЕБНОСТ ОТ ГЕВГИР. ИМАТ ПАРИ,ХАРЧАТ.

    15:52 31.08.2026

  • 27 Славата на непробиваемия Железен купол

    1 0 Отговор
    Едно време, като нападнаха американците Ирак, да свалят Саддам, той вместо да ги обстреля, започна да обстрелва Израел със севернокорейските си ракети. Израел се похвали, че Железният му купол не е пуснал нито една ракета. Година по-късно американски генерал призна, че всички иракски ракети са пробили купола, защото докато летяли, криволичели. Което не било по правилата.

    15:54 31.08.2026

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