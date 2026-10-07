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Тръмп: Конфликтът с Иран ще приключи „по-хубавия или по-лошия начин“
  Тема: Иранската криза

Тръмп: Конфликтът с Иран ще приключи „по-хубавия или по-лошия начин“

7 Октомври, 2026 03:26 379 1

  • доналд трамп-
  • иран-
  • съединени щати-
  • конфликт-
  • близък изток

Американският президент заяви, че скоро ще стане ясно дали Вашингтон ще сложи край на войната чрез договореност или с нови военни действия.

Тръмп: Конфликтът с Иран ще приключи „по-хубавия или по-лошия начин“ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че конфликтът с Иран трябва да приключи скоро, но остави отворен въпроса дали това ще стане чрез договореност или с нови военни действия.

„Време е да приключим с това. Въпросът е само как – искаме ли да го направим по-хубавия или по-лошия начин? Много скоро ще разберете“, каза Тръмп по време на събитие в Спарс Пойнт, близо до Балтимор в щата Мериленд.

Американският президент не обяви конкретен срок или решение. Той заяви, че най-големият проблем за Вашингтон е, че не е ясно кой управлява Иран. „Втората група от ръководители вече я няма“, каза Тръмп, без да посочи име на нов ирански лидер. В изказването си той спомена и бившия върховен лидер аятолах Али Хаменеи.

Тръмп твърди, че Иран е загубил част от военните си мощности

По думите на американския президент производствените мощности на Иран за ракети и безпилотни апарати са „значително намалели“. Тръмп заяви, че скоро те може да изчезнат напълно и че американската страна знае къде се намират останалите обекти.

Тези твърдения не бяха придружени от нови конкретни данни за броя на унищожените съоръжения или за състоянието на иранското производство. Анализ на изданието War on the Rocks посочва, че ударите са нанесли сериозни щети на иранската ракетна и безпилотна индустрия, но съществуват различни оценки за способността на Техеран да възстанови производството си.

САЩ увеличават военното си присъствие в региона

Изказването на Тръмп идва на фона на продължаващо засилване на американското военно присъствие в Близкия изток. По данни на Асошиейтед прес към региона са насочени около 9000 военнослужещи, включително моряци и морски пехотинци, както и трета самолетоносачна група. Разполагането на силите се случва, докато президентът обмисля следващите си действия спрямо Иран.

Ройтерс съобщи, че по време на събитието в Мериленд Тръмп е заявил, че не знае кой в момента управлява Иран и че ръководният кръг на страната е претърпял тежки загуби.

Тръмп каза още, че световни лидери постоянно му се обаждат и изразяват благодарност за действията срещу Техеран. „Казвам им: Чудесно. А кога ще платите за това?“, разказа американският президент.

Засега няма обявено решение за прекратяване на конфликта, нито потвърден график за дипломатическо споразумение. Увеличаването на американските сили в региона оставя отворена и възможността за нови удари, за които Тръмп неведнъж е заявявал, че могат да бъдат предприети.

Източници: apnews.com, timesofisrael.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абсолютна грешка

    1 0 Отговор
    САЩ яко затънаха в Иран. Ама то и преди да започнат, си беше ясно. НО, за нас а Европа става нещо много по-опасно.
    На 30 септември Русия изпрати официално писмо до Нато, в което вече официално им каза: "Ако се опитате да спирате нашата логистика към Калининград или да го изолирате или окупирате, то ние ще използваме целият наш наличен арсенал от оръжия, за да възстановим всичко там!"
    И 2. На следващите въпроси на Валдай зададоха същия въпрос: "Нима ще се стигне до директна война? Западът само повтаря, че Русия ги нападнала с дронове, хибридна война и т.н. ?" "И защо Русия ги заплашва "?
    Путин каза същото: "Не ние, а те! Те официално се готвят за война с нас. То 2027, то 29-та... И с това писмо на Нато ние им отговарихме! Не ги плашим, а официално им отговорихме, как ще реагираме!" И пак: "С всичките ни налични въоръжения!"
    Опасното е, че и двете страни вярвят, ЧЕ СА ЖЕРТВАТА, а агресорът са другите...
    Изключително опасна ситуация!!!

    03:43 07.10.2026

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