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Ванс: Иран трябва да намали обогатяването на уран
  Тема: Иранската криза

Ванс: Иран трябва да намали обогатяването на уран

7 Октомври, 2026 03:16 360 0

  • иран-
  • джей ди ванс-
  • обогатяване на уран-
  • ядрена програма-
  • съединени щати

Вашингтон настоява за конкретни ядрени отстъпки, а Техеран отхвърля оценката, че решенията в страната са неясни.

Ванс: Иран трябва да намали обогатяването на уран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран трябва да направи „значимо“ намаляване на капацитета си за обогатяване на уран, ако иска да постигне споразумение за прекратяване на конфликта със Съединените щати. Това заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс в интервю за Ройтерс.

По думите му Вашингтон остава отворен за договореност, но очаква конкретни действия от Техеран, а не само обещания за бъдещо ограничаване на ядрената програма.

„Ако не искате ядрено оръжие, тогава защо ви е необходимо гориво, обогатено до 60 процента? Ако искате да покажете, че не възнамерявате да създавате ядрено оръжие, не произвеждайте високообогатено гориво“, каза Ванс.

Американският вицепрезидент определи въпроса като основно условие за прекратяване на конфликта. Той заяви, че Иран трябва да предприеме реални стъпки спрямо мощностите си за обогатяване, за да докаже заявеното от Техеран намерение да не разработва ядрено оръжие.

„Няма да разменяме думи срещу действия“, каза Ванс, като уточни, че САЩ ще очакват взаимни и проверими ангажименти. Иран и САЩ са разменили предложения за прекратяване на военните действия и за отваряне на Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на енергийни ресурси.

Вашингтон поставя ядрения въпрос в центъра

Според Ройтерс конфликтът между двете държави продължава седми месец. През септември Ванс е участвал в посредничеството за временно мирно споразумение, което впоследствие се е разпаднало. Президентът Доналд Тръмп е отхвърлил последното предложение на Техеран и е предупредил, че военните операции могат да се засилят след междинните избори в САЩ.

Ванс заяви, че американската страна води разговори с иранския президент Масуд Пезешкиан и външния министър Абас Арагчи. Той обаче каза, че Вашингтон не е сигурен какво е реалното влияние на двамата в структурата на властта в Иран.

„Не е напълно ясно как се вземат решенията в тяхната страна“, каза американският вицепрезидент.

Тази оценка беше отхвърлена от иранското външно министерство. Говорителят Исмаил Багаеи заяви, че американските представители са наясно кои са техните ирански партньори и как функционира системата за вземане на решения. По думите му проблемът е в противоречивите позиции и смесените послания от страна на американски представители.

Така бъдещето на преговорите остава свързано с два спорни въпроса – ограниченията върху иранското обогатяване на уран и начина, по който евентуалните договорености ще бъдат проверявани и изпълнявани.

Източници: internazionale.it, apnews.com


Иран (Ислямска Република)
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