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ООН: Операциите на Израел в Сирия биха могли да представляват военни престъпления
  Тема: Сирия

ООН: Операциите на Израел в Сирия биха могли да представляват военни престъпления

8 Септември, 2026 18:15 804 21

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  • военни престъпления

Израел нанесе стотици въздушни удари срещу Сирия след падането през декември 2024 г. на режима на президента Башар Асад

ООН: Операциите на Израел в Сирия биха могли да представляват военни престъпления - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възможно е да са били извършени „военни престъпления“ в рамките на военните операции, провеждани от Израел на територията на Сирия, заявиха днес разследващи от ООН, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„Комисията е дълбоко обезпокоена от продължаващите нарушения от страна на Израел“ в Сирия, каза в Женева Фионуала Ни Аолайн, член на Независимата международна разследваща комисия на ООН за Сирия, по време на заседание на Съвета на ООН по правата на човека.

Израел нанесе стотици въздушни удари срещу Сирия след падането през декември 2024 г. на режима на президента Башар Асад, който беше свален от ислямистка коалиция, дошла след това на власт. Ударите бяха насочени по-специално срещу военна инфраструктура.

Израелската армия също така разположи войски в буферната зона под наблюдението на ООН, която разделяше израелските и сирийските сили на Голанските възвишения, окупирани от Израел от 1967 г. Израел заявява, че е установил там „зона за сигурност“, която възнамерява да запази.

„Израелската военна активност в южната част на Сирия се засилва и придобива все по-траен характер, като се характеризира с краткотрайни сухопътни операции, патрули, рейдове и многократни претърсвания“, отбеляза Ни Аолайн. Според нея „създаването от Израел на мрежа от временни контролно-пропускателни пунктове и постоянна военна инфраструктура на сирийска територия е засегнало сериозно цивилното население. Израел също така е разпитвал и задържал стотици жители, включително непълнолетни“.

През юни 2026 г. Комисията заяви, че е установила 49 души – включително две деца – които са били задържани от израелските сили на сирийска територия, „след като вероятно са били прехвърлени отвъд сирийската граница“.

„Подобни действия биха могли да представляват военни престъпления“, заяви Фионуала Ни Аолайн, като припомни, че генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е заявил през юли, че „това, което се случва в района на Голанските възвишения, е напълно неприемливо“.


Сирия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герги

    22 1 Отговор
    ООН трябва да има еднакъв аршин..

    Коментиран от #12

    18:17 08.09.2026

  • 2 Те са си

    23 0 Отговор
    Военни престъпления, но никой евроge ски лидер няма да го каже.

    18:17 08.09.2026

  • 3 селяк

    20 0 Отговор
    Как така ООН скача срещу господарите си. Интересно интересно

    18:19 08.09.2026

  • 4 ФАКТ

    14 0 Отговор
    би могло буахаха... служител говори на директора си

    18:24 08.09.2026

  • 5 Биха могли

    14 0 Отговор
    Безбожници като евреите.

    18:25 08.09.2026

  • 6 Логик

    11 0 Отговор
    Постулат на Пратчет: "Ако е възможно да се извършат военни престъпления от Израел в Сирия, то тези престъпления ще бъдат извършени."

    18:25 08.09.2026

  • 7 Мич

    14 0 Отговор
    Не се правете на ущипана булка, те са военни престъпления. От 1947 година досега колко такива е имало. Не ви е удобно да кажете. Колко е бил прав Хитлер.

    18:26 08.09.2026

  • 8 Ха ха ха ха ха ха

    12 0 Отговор
    Биха могли да са военни престъпления Ами какво са бе ....

    18:28 08.09.2026

  • 9 Чума

    4 4 Отговор
    Те и при Асад си ги бонбардираха регулярно! Нищо чрезвичайно! Няма да оставят Ердоган да окупира цяла Сирия!

    18:34 08.09.2026

  • 10 Мдааа

    7 0 Отговор
    Не могат, а са военни престъпления и геноцид и в Сирия и в Палестина?

    18:37 08.09.2026

  • 11 Геноци.д.

    5 0 Отговор
    ХОЛОКОСТ НАД ПАЛЕСТИНА ОТ СИОНИСТКАТА РАСИСТКА ДЪРЖАВА ИСРАИЛЬ...УБЙЙЙЦИИ

    Коментиран от #14

    18:38 08.09.2026

  • 12 Анонимен

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Герги":

    ООН е в мозъчна смърт. Както и НАТЮ Израел сеят смърт навсякъде около тях. Палестина,Ливан, Сирия западният бряг хилди жертви даже и деца . И и идват наред. Това ли е демокрацита?.. Само Иран им се опълчи

    18:45 08.09.2026

  • 13 Ако ФАЩ са контролирани от Израел

    4 0 Отговор
    и ООН са контролирани от ФАЩ, то защо трябва да придаваме значение на изявление на ООН? А в случая изглежда абсолютно отбиване на номера.
    Отделно от това, самото съкращение на тази организация е с ориентация предизвикваща отрицателна реакция:
    ООН - ОO Не
    UN - Ugh No

    18:45 08.09.2026

  • 14 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Геноци.д.":

    Какъв Холокост за 6 милиона евреи. В Европа са живеели 1939-40-41 не повече от 3 милиона е то като рибата при рибарите. Еййй такава голяма риба хванах

    Коментиран от #20

    18:48 08.09.2026

  • 15 Христов

    6 0 Отговор
    ЕВАЛА ООН-то! Геноцидът, май бил престъпление!!! Айде закривайте се и на село!

    18:50 08.09.2026

  • 16 демокрация по сметка

    3 0 Отговор
    Не думай! Тея от ООН да не би им е дошъл прилив на смелост да кажат истината?!

    19:03 08.09.2026

  • 17 Тогава

    1 0 Отговор
    Военен трибунал за Нети и да умре в хагския затвор. Нали все за справедливост мучат от ЕС?!

    19:18 08.09.2026

  • 18 Бен Газара

    2 0 Отговор
    А как стои въпроса със специалната военна операция ? Сигурно по друг начин , защото е " спецЯлна" .

    19:21 08.09.2026

  • 19 Тъмен субект

    0 0 Отговор
    Биха могли?????? Газа нещо не я споменават. Там не го имат завоенни престъпленияи тежъкгеноцид. Сериозно?!

    19:22 08.09.2026

  • 20 Мдаа, по темата за 6те милиона

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    има една интересна книга - Ричард Харууд, Лъжата за шестте милиона. Има я в Читанка.
    Струва си да се прочете.

    19:23 08.09.2026

  • 21 хахаха

    0 0 Отговор
    биха могли да били ......ама бай дончо ще ви спре парите

    19:45 08.09.2026

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