ООН: Операциите на Израел в Сирия биха могли да представляват военни престъпления

Възможно е да са били извършени „военни престъпления“ в рамките на военните операции, провеждани от Израел на територията на Сирия, заявиха днес разследващи от ООН, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„Комисията е дълбоко обезпокоена от продължаващите нарушения от страна на Израел“ в Сирия, каза в Женева Фионуала Ни Аолайн, член на Независимата международна разследваща комисия на ООН за Сирия, по време на заседание на Съвета на ООН по правата на човека.

Израел нанесе стотици въздушни удари срещу Сирия след падането през декември 2024 г. на режима на президента Башар Асад, който беше свален от ислямистка коалиция, дошла след това на власт. Ударите бяха насочени по-специално срещу военна инфраструктура.

Израелската армия също така разположи войски в буферната зона под наблюдението на ООН, която разделяше израелските и сирийските сили на Голанските възвишения, окупирани от Израел от 1967 г. Израел заявява, че е установил там „зона за сигурност“, която възнамерява да запази.

„Израелската военна активност в южната част на Сирия се засилва и придобива все по-траен характер, като се характеризира с краткотрайни сухопътни операции, патрули, рейдове и многократни претърсвания“, отбеляза Ни Аолайн. Според нея „създаването от Израел на мрежа от временни контролно-пропускателни пунктове и постоянна военна инфраструктура на сирийска територия е засегнало сериозно цивилното население. Израел също така е разпитвал и задържал стотици жители, включително непълнолетни“.

През юни 2026 г. Комисията заяви, че е установила 49 души – включително две деца – които са били задържани от израелските сили на сирийска територия, „след като вероятно са били прехвърлени отвъд сирийската граница“.

„Подобни действия биха могли да представляват военни престъпления“, заяви Фионуала Ни Аолайн, като припомни, че генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е заявил през юли, че „това, което се случва в района на Голанските възвишения, е напълно неприемливо“.