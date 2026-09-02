Няма да се изтеглим от ивицата Газа, заяви Нетаняху

По време на рядко по рода си посещение в ивицата Газа израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че Израел няма никакво намерение да се изтегли от районите, които контролира в палестинския анклав, опустошен от войната, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Контролираме зоната. Няма да се изтеглим, ще останем на същата линия. Под наш контрол са 60% от ивицата Газа и ние няма да спрем, защото ден след ден ще елиминираме терористите, които ни заплашват", посочи Нетаняху, след като се срещна с израелски военнослужещи близо до "жълтата линия", която определя границата на зоната под израелски контрол.
Неотдавнашното споразумение за разоръжаване, което САЩ сключиха с палестинското движение "Хамас", беше смятано за потенциален пробив в усилията за прекратяване на войната, която беше предизвикана от смъртоносните атаки на военната групировка от 7 октомври 2023 г. в южната част на Израел.
Нетаняху обяви миналия месец, че отхвърля плана от 15 точки на американския президент Доналд Тръмп, и подчерта, че Израел няма да се изтегли от Газа, докато "Хамас" не се разоръжи напълно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
19:28 02.09.2026
2 Тоя боклук
19:29 02.09.2026
3 Без име
19:30 02.09.2026
4 Реалист
19:30 02.09.2026
5 стоян
Коментиран от #16
19:30 02.09.2026
6 Сега ли се сети това говедо
Коментиран от #23
19:31 02.09.2026
7 Шопо
19:36 02.09.2026
8 Аре у лево ....
19:37 02.09.2026
9 гошо
19:38 02.09.2026
10 Биби криминал
Коментиран от #19
19:40 02.09.2026
11 Гнусен нацист
Коментиран от #27
19:40 02.09.2026
12 Просто са си такива чфутите
19:44 02.09.2026
13 стоп на
19:44 02.09.2026
14 А ГДЕ КАЯ КАЛАС
19:47 02.09.2026
15 Подозирам че и РУНДЮ
19:47 02.09.2026
16 Пилотът Гошу
До коментар #5 от "стоян":Мъж, викаш... Затуй ли все писка... Все жертва... Крие се зад картата на жертва... Като е мъж да удари по масата и да каже - "ще избиваме когото си искаме, вие останалите не сте хора за нас"... Кво се жалва постоянно и правят по 1800 гимнастики как ги били нападали...
19:52 02.09.2026
17 Мда
Ако Ердоган го изсели,може и да помисли
19:59 02.09.2026
18 Гражданин.
20:03 02.09.2026
19 Европеец
До коментар #10 от "Биби криминал":Преди тях са украинците...
20:05 02.09.2026
20 Нетаняху с големите уши командва
20:09 02.09.2026
21 Гост
20:10 02.09.2026
22 Убиец
20:18 02.09.2026
23 Аз.....
До коментар #6 от "Сега ли се сети това говедо":Не Той а Британската корона и СССР- ЙОСИФ СТАЛИН са Ти виновни!!!!!!!
20:20 02.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Сега
20:25 02.09.2026
26 Емил Стефанов
20:26 02.09.2026
27 Те в ЕС
До коментар #11 от "Гнусен нацист":страдат от същата болест като евреите - сюпремасизъм. Считат останалите народи за по-нисши от тях.
Така че разбират ционистите защото и те са правили същите неща като тях си съвсем скоро.
20:28 02.09.2026
28 Ами няма
20:30 02.09.2026
29 Българин
Коментиран от #31
20:34 02.09.2026
30 Няма да
20:35 02.09.2026
31 И кой някой?
До коментар #29 от "Българин":Срещу групировки и движения не може да се използва ЯО!
20:37 02.09.2026
32 Свидетел
Коментиран от #33
20:49 02.09.2026
33 .....
До коментар #32 от "Свидетел":Освен да те освидетелстват
20:53 02.09.2026