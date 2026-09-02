Няма да се изтеглим от ивицата Газа, заяви Нетаняху

По време на рядко по рода си посещение в ивицата Газа израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че Израел няма никакво намерение да се изтегли от районите, които контролира в палестинския анклав, опустошен от войната, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Контролираме зоната. Няма да се изтеглим, ще останем на същата линия. Под наш контрол са 60% от ивицата Газа и ние няма да спрем, защото ден след ден ще елиминираме терористите, които ни заплашват", посочи Нетаняху, след като се срещна с израелски военнослужещи близо до "жълтата линия", която определя границата на зоната под израелски контрол.

Неотдавнашното споразумение за разоръжаване, което САЩ сключиха с палестинското движение "Хамас", беше смятано за потенциален пробив в усилията за прекратяване на войната, която беше предизвикана от смъртоносните атаки на военната групировка от 7 октомври 2023 г. в южната част на Израел.

Нетаняху обяви миналия месец, че отхвърля плана от 15 точки на американския президент Доналд Тръмп, и подчерта, че Израел няма да се изтегли от Газа, докато "Хамас" не се разоръжи напълно.