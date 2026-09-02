Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Израел »
Няма да се изтеглим от ивицата Газа, заяви Нетаняху
  Тема: Бъдещето на Газа

Няма да се изтеглим от ивицата Газа, заяви Нетаняху

2 Септември, 2026 19:25 882 33

  • ивицата газа-
  • бенямин нетаняху-
  • израел-
  • палестина

Нетаняху обяви миналия месец, че отхвърля плана от 15 точки на американския президент Тръмп

Няма да се изтеглим от ивицата Газа, заяви Нетаняху - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По време на рядко по рода си посещение в ивицата Газа израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че Израел няма никакво намерение да се изтегли от районите, които контролира в палестинския анклав, опустошен от войната, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Контролираме зоната. Няма да се изтеглим, ще останем на същата линия. Под наш контрол са 60% от ивицата Газа и ние няма да спрем, защото ден след ден ще елиминираме терористите, които ни заплашват", посочи Нетаняху, след като се срещна с израелски военнослужещи близо до "жълтата линия", която определя границата на зоната под израелски контрол.

Неотдавнашното споразумение за разоръжаване, което САЩ сключиха с палестинското движение "Хамас", беше смятано за потенциален пробив в усилията за прекратяване на войната, която беше предизвикана от смъртоносните атаки на военната групировка от 7 октомври 2023 г. в южната част на Израел.

Нетаняху обяви миналия месец, че отхвърля плана от 15 точки на американския президент Доналд Тръмп, и подчерта, че Израел няма да се изтегли от Газа, докато "Хамас" не се разоръжи напълно.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    23 5 Отговор
    Никой не ви гони от ивицата..! Вие сами ще си тръгнете когато в държавата ви започнат да действат разгневени терористи и да гърмят яко.

    19:28 02.09.2026

  • 2 Тоя боклук

    26 4 Отговор
    е ясен...

    19:29 02.09.2026

  • 3 Без име

    23 4 Отговор
    С тоя Ердо ще се занимава.

    19:30 02.09.2026

  • 4 Реалист

    28 4 Отговор
    В пуническите войни рим е бил прав, Изабел Кастилска е била права, и Хитлер е бил прав:)

    19:30 02.09.2026

  • 5 стоян

    5 25 Отговор
    Натаняхо е мъж - не е рузка баба както ка ге бееца

    Коментиран от #16

    19:30 02.09.2026

  • 6 Сега ли се сети това говедо

    25 4 Отговор
    Че отхвърля плана от 15 точки на американския президент Тръмп ? А? Малоумо същество изперкало. Трябва САЩ вас Израел да бомбардират

    Коментиран от #23

    19:31 02.09.2026

  • 7 Шопо

    20 4 Отговор
    Няма да се изтегляте, ще ви изритат.

    19:36 02.09.2026

  • 8 Аре у лево ....

    21 2 Отговор
    войната въобще не беше предизвикана на 7 октомври 2023 ! Десетилетия по рано беше и за всичко са виновни чфутите в нацисткият коптор Израел. Писна ни всеки път едни и същи гнусни ционистки наративи да препечатвате ей. Малко морал поне проявете ако ви е възможно. То ясно че срам нямате

    19:37 02.09.2026

  • 9 гошо

    17 2 Отговор
    Еврейското корумпе-касапин и оранжевия идиот разиграват театро.

    19:38 02.09.2026

  • 10 Биби криминал

    18 2 Отговор
    Дали някой има съмнения ,че ционистите са най -долната измет на света !

    Коментиран от #19

    19:40 02.09.2026

  • 11 Гнусен нацист

    19 2 Отговор
    Но и гнусната ЕК нищо не предприема спрямо колегите си изрооди в нацистки Израел, помийната яма на света. И после тея в ЕК ще искат някой на сериозно да ги приема представете си...бооклуци

    Коментиран от #27

    19:40 02.09.2026

  • 12 Просто са си такива чфутите

    18 2 Отговор
    Природата им е такава. Брак. Резултат на хилядолетия педофилия и кръвосмешение. Тва е резултата и причината винаги и на всякъде да са били мразени

    19:44 02.09.2026

  • 13 стоп на

    9 2 Отговор
    Християнския терор на сащ и еврейския терор на израел!

    19:44 02.09.2026

  • 14 А ГДЕ КАЯ КАЛАС

    17 2 Отговор
    Да му тури санкции на тоя?

    19:47 02.09.2026

  • 15 Подозирам че и РУНДЮ

    7 1 Отговор
    е шлйомпа-шлйомпа

    19:47 02.09.2026

  • 16 Пилотът Гошу

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "стоян":

    Мъж, викаш... Затуй ли все писка... Все жертва... Крие се зад картата на жертва... Като е мъж да удари по масата и да каже - "ще избиваме когото си искаме, вие останалите не сте хора за нас"... Кво се жалва постоянно и правят по 1800 гимнастики как ги били нападали...

    19:52 02.09.2026

  • 17 Мда

    10 3 Отговор
    Няма да се изтеглим от ивицата Газа, заяви Нетаняху

    Ако Ердоган го изсели,може и да помисли

    19:59 02.09.2026

  • 18 Гражданин.

    6 2 Отговор
    Скоро исраел ще се превърне в миша дупка.

    20:03 02.09.2026

  • 19 Европеец

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Биби криминал":

    Преди тях са украинците...

    20:05 02.09.2026

  • 20 Нетаняху с големите уши командва

    10 1 Отговор
    Тръмп с пробитото ухо изпълнява.

    20:09 02.09.2026

  • 21 Гост

    9 2 Отговор
    Верен на учителя си с мустачктите Хитлеряху гордо заяви: Газа и Западния бряг са наше ЖИЗНЕНО ПРОСТРАНСТВО !

    20:10 02.09.2026

  • 22 Убиец

    5 2 Отговор
    Ще се изтеглиш бе ! И от лицето на Земята ще се изтеглиш!

    20:18 02.09.2026

  • 23 Аз.....

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сега ли се сети това говедо":

    Не Той а Британската корона и СССР- ЙОСИФ СТАЛИН са Ти виновни!!!!!!!

    20:20 02.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Сега

    4 1 Отговор
    наред идва и тъй наречения "западен бряг". И там ги започват полека. Като избият 50-60 хил. разрушат им къщите и ги оставят без храна, в обкръжение къде ще ходят.

    20:25 02.09.2026

  • 26 Емил Стефанов

    2 0 Отговор
    Противен ционист.

    20:26 02.09.2026

  • 27 Те в ЕС

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гнусен нацист":

    страдат от същата болест като евреите - сюпремасизъм. Считат останалите народи за по-нисши от тях.
    Така че разбират ционистите защото и те са правили същите неща като тях си съвсем скоро.

    20:28 02.09.2026

  • 28 Ами няма

    1 0 Отговор
    да са живи, за да си тръгнат! Вече има награди за главите на цялата му фамилия..

    20:30 02.09.2026

  • 29 Българин

    0 3 Отговор
    Израел е ядрена сила! Така че, който наистина иска да има мир, трябва да се подчини на условията на Натаняху! Друг избор няма!

    Коментиран от #31

    20:34 02.09.2026

  • 30 Няма да

    2 0 Отговор
    се изтеглят, ще останат под формата на тор!

    20:35 02.09.2026

  • 31 И кой някой?

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Българин":

    Срещу групировки и движения не може да се използва ЯО!

    20:37 02.09.2026

  • 32 Свидетел

    0 0 Отговор
    !!! ЩЕ СЕ ОТТЕГЛИШ! ЩЕ ДОЙДЕ ВРЕМЕТО, ..., КОЕТО ОТЛИЧНО ГО ЗНАЕТЕ! В МОМЕНТА ПРОДЪЛЖАВАШ ЗА СОБСТВЕНОТО СИ ОЦЕЛЯВАНЕ, КОЕТО Е КЪМ КРАЯ!... Ще имате още сто дни! ....! Исус ще слезе в Дамаск, и от там ще дойде в Ерусалим! ....! ВСИЧКО ТОВА, ЩЕ СЕ СЛУЧИ!

    Коментиран от #33

    20:49 02.09.2026

  • 33 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Свидетел":

    Освен да те освидетелстват

    20:53 02.09.2026