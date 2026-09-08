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Разследване твърди, че Нетаняху е бил информиран за предстояща атака от „Хамас“ няколко дни преди 7 октомври
  Тема: Бъдещето на Газа

Разследване твърди, че Нетаняху е бил информиран за предстояща атака от „Хамас“ няколко дни преди 7 октомври

8 Септември, 2026 16:34 1 194 21

  • хамас-
  • бенямин нетаняху-
  • палестина-
  • израел-
  • ивицата газа

Кабинетът на Нетаняху определи твърдението като „пълна лъжа“, отречайки да е имало разговор между него и президентът на ОАЕ

Разследване твърди, че Нетаняху е бил информиран за предстояща атака от „Хамас“ няколко дни преди 7 октомври - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няколко видни представители на израелската опозиция остро разкритикуваха днес израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като журналистическо разследване твърди, че той е бил информиран за подготвяна атака от „Хамас“ няколко дни преди 7 октомври 2023 г., но не е предал информацията нататък, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Според разследване, публикувано от левия израелски ежедневник „Аарец“ и основаващо се на информация в предстояща да излезе от печат книга, президентът на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахян се е свързал с Нетаняху през последната седмица на септември 2023 г., за да го информира, че палестинското движение подготвя мащабна операция. Според изданието израелският лидер не е информирал ръководителите на службите за сигурност за това предупреждение.

Кабинетът на Нетаняху определи твърдението като „пълна лъжа“, като дори отрече да е имало разговор между него и президентът на ОАЕ в края на септември 2023 г.

Публикуването на разследването предизвика порой от критики от страна на основните опозиционни лидери, които, в навечерието на парламентарните избори в Израел на 27 октомври, засилват нападките си срещу начина, по който премиерът е управлявал кризата преди три години.

„Нетаняху е получил десетки предупреждения за 7 октомври и е пренебрегнал всички. Той не е способен“ да управлява, заяви в Екс основният му съперник, бившият началник на Генералния щаб Гади Айзенкот. Той обвини Бенямин Нетаняху, че използва „жалки“ оправдания, за да се освободи от отговорност. През последните седмици премиерът неколкократно заяви, че хората около него са закъснели да го събудят сутринта на 7 октомври 2023 г.

„Нетаняху носи лична и пряка отговорност“, заяви от своя страна бившият премиер Нафтали Бенет. Той написа в Екс, че Нетаняху „не може да продължава да изпълнява длъжността си нито минута повече“.

Лидерът на партията „Демократи“ Яир Голан, който също произлиза от военното ръководство, отправи остро послание към Бенямин Нетаняху във видео, публикувано в социалните мрежи. „Нетаняху, ти поставяш Израел в опасност, водиш ни към катастрофа. (...) Историите от типа „никой не ме събуди“ приключиха. Ти знаеше, ти пренебрегна предупреждението, ти се провали, ти носиш отговорност.“

Опозицията в Израел от месеци настоява за създаването на независима анкетна комисия, чиито членове да бъдат назначени от Върховния съд - нещо, на което Нетаняху се противопоставя.

Статията на „Аарец“ твърди, че лидерът на „Хамас“ Яхия Синуар, който впоследствие беше убит от Израел, е казал на посредник от палестинското движение „Фатах“, че се подготвя „ужасяваща операция“, сравнима със „земетресение“. След това тази информация вероятно е стигнала до лидера на ОАЕ. По това време израелските власти са се стремели да запазят статуквото в Газа, убедени, че „Хамас“ предпочита да избегне мащабен конфликт с Израел, за да гарантира собственото си оцеляване. Според израелските служби за сигурност именно това погрешно схващане до голяма степен обяснява защо израелските въоръжени сили са били изненадани от атаката на 7 октомври 2023 г.

По време на това нападение, което представлява една от най-големите травми в историята на Израел, бяха убити 1221 души, според данни на Франс прес, която се основава на официални израелски данни.

Израелската офанзива, подета в отговор на нападението, опустоши ивицата Газа и доведе до смъртта на 73 658 души, според министерството на здравеопазването на Газа, контролирано от „Хамас“. Данните на министерството се считат за надеждни от ООН.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    16 3 Отговор
    Аз това го четох и преди 4 години ААА ,то не е за учудване кой застои на смяна

    Коментиран от #9

    16:37 08.09.2026

  • 2 Ццц

    15 4 Отговор
    Подобни разследвания вече са доказали предварителното знание на гадините сакси преди Пърл Харбър, за концентрационните лагери, преди 11.09.2001 г. и ред подобни гадости. Няма гадост по света, в която да не е замесен евреин, англосакс и напоследък украинец!

    Коментиран от #8

    16:38 08.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цвете

    7 0 Отговор
    ИЗМЕЖДУ ВАС ИМА ЛИ ЕВРЕИ ? ЛЮБОПИТСТВО ПО ЧОВЕШКИ.

    16:41 08.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Натеняху

    17 0 Отговор
    Не само че е знаел, той е организатора и финансиста чрез Катар на Хамас!

    16:51 08.09.2026

  • 7 Трол

    8 0 Отговор
    Само няколко дни ли? Много е паднало нивото на израелските служби.

    16:52 08.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 боян расате

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Той не само е имал ами се вижда как ги пускат на самата граница да влизат с джипове и пеша. Той ги е пуснал, за да предизвикат смърт на цивилни и да има мотив да ги унищожи. Това са пясъчни тъмнозелени и е нормално.

    16:54 08.09.2026

  • 10 Виновен

    0 3 Отговор
    Нетаняху е бил предупреждаван, но е игнорирал заплахите, като си мислел, че щом дават работа на палестинците, те няма да вдигнат ръка срещу тях и това инфо е от преди 4 години.

    16:57 08.09.2026

  • 11 Имаше разследване

    8 0 Отговор
    че са носили куфари с пари в Катар за палестинците да организират нападението. Хитлеряху пак се прави на ударен!

    17:01 08.09.2026

  • 12 az СВО Победа 81

    7 0 Отговор
    А добър ден, свате!

    Случилото се на 07.10 е организирана от Тел Авив провокация, която да послужи като оправдание за последвалите събигия!

    Това беше ясно от първия момент, при анализ на въпроса как еврейските тайни служби са могли да проспат подготовката на такава операция....

    Подобно на една друга уж "проспана" от тайните служби на САЩ операция от .... 11.09.2001г. 😉

    17:06 08.09.2026

  • 13 боко шишев радев

    3 1 Отговор
    имам информация,че олигарсите и корупцията няма да се разследват в бг територията!

    17:06 08.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Покровител

    4 0 Отговор
    ББ не само бил информиран. Но не само. Той е организирал самото нападение на Хамас, за да може да унищожи палестнците и да заграби земята им, богата за газ.

    17:15 08.09.2026

  • 17 Англосаксонците

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "един":

    никой не може да ги бие по gадост.

    17:28 08.09.2026

  • 18 Наистина ли

    2 0 Отговор
    Има ли все още някой на тази земя, който не знае, че Израел започна войната?

    Знаете ли калъв ви е приблемът на вас, евреите? Да го кажа ли или няма смисъл?

    17:30 08.09.2026

  • 19 Англосаксонците

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "един":

    никой не може да ги бие по gадост.
    90% от проблемите по света са тяхно дело.
    Иран-те направиха миналия век преврат, послед дойде революция после Хомейни.
    Близък Изток-същата работа, Балфуровските линии и създаването на един куп изкуствени държави, само и само да суборят Османската империя.
    Африка-пак те и французите.
    Руснаците по gадост са доста по-надолу в класациите.

    17:31 08.09.2026

  • 20 Да бяхте допълнили и,

    3 0 Отговор
    че Натаняху дори е финансирал Хамас преди това! И е доказано!

    Цяла схема е била старатено подготвена. С цел геноцид и прочистване на района.

    17:33 08.09.2026

  • 21 ИМА ЛИ ЕВРЕИН

    3 0 Отговор
    КОЙ ДА НЕ ЛЪЖИ И ДА МАМИ?!

    17:35 08.09.2026