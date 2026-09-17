Зеленски назначи и. д. главен прокурор на Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е възложил изпълнението на функциите на главен прокурор на Антон Ковалски, досегашен ръководител на Хмелницката областна прокуратура. Това става ясно от указ № 946/2026, публикуван на сайта на украинското президентство на 17 септември.

Решението идва след освобождаването на Руслан Кравченко от поста главен прокурор. В официалния списък с президентски укази е посочено, че указ № 932/2026 за освобождаването му е от 15 септември 2026 г.

В текста на новия указ е записано, че на Ковалски се възлага изпълнението на задълженията на главен прокурор. Президентската администрация посочва като основание разпоредбите на закона за правния режим на военното положение.

Кой е Антон Ковалски

По данни на Хмелницката областна прокуратура Ковалски е роден на 12 май 1984 г. във Виница. Завършил е Националната академия на прокуратурата на Украйна през 2011 г. и същата година започва работа в прокуратурата.

Според публикуваната официална биография той е заемал последователно длъжности като следовател, прокурор и заместник-руководител на прокуратури в няколко области. От ноември 2021 г. е ръководител на Чернивецката областна прокуратура, а след това оглавява Хмелницката областна прокуратура.

Какво предшества назначението

УНИАН припомня, че Руслан Кравченко подаде оставка на 7 септември, а на 15 септември Зеленски подписа указ за освобождаването му, след като решението бе подкрепено и от Върховната рада. Медията свързва развитието с действия на антикорупционни органи по разкриване на престъпна организация, свързана с мрежа от измамни колцентрове.