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Зеленски назначи и. д. главен прокурор на Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски назначи и. д. главен прокурор на Украйна

17 Септември, 2026 10:49, обновена 17 Септември, 2026 11:11 546 7

  • антон ковалски-
  • главен прокурор-
  • украйна

Антон Ковалски, досегашен ръководител на Хмелницката областна прокуратура, поема поста след освобождаването на Руслан Кравченко

Зеленски назначи и. д. главен прокурор на Украйна - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е възложил изпълнението на функциите на главен прокурор на Антон Ковалски, досегашен ръководител на Хмелницката областна прокуратура. Това става ясно от указ № 946/2026, публикуван на сайта на украинското президентство на 17 септември.

Решението идва след освобождаването на Руслан Кравченко от поста главен прокурор. В официалния списък с президентски укази е посочено, че указ № 932/2026 за освобождаването му е от 15 септември 2026 г.

В текста на новия указ е записано, че на Ковалски се възлага изпълнението на задълженията на главен прокурор. Президентската администрация посочва като основание разпоредбите на закона за правния режим на военното положение.

Кой е Антон Ковалски

По данни на Хмелницката областна прокуратура Ковалски е роден на 12 май 1984 г. във Виница. Завършил е Националната академия на прокуратурата на Украйна през 2011 г. и същата година започва работа в прокуратурата.

Според публикуваната официална биография той е заемал последователно длъжности като следовател, прокурор и заместник-руководител на прокуратури в няколко области. От ноември 2021 г. е ръководител на Чернивецката областна прокуратура, а след това оглавява Хмелницката областна прокуратура.

Какво предшества назначението

УНИАН припомня, че Руслан Кравченко подаде оставка на 7 септември, а на 15 септември Зеленски подписа указ за освобождаването му, след като решението бе подкрепено и от Върховната рада. Медията свързва развитието с действия на антикорупционни органи по разкриване на престъпна организация, свързана с мрежа от измамни колцентрове.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 българина

    2 0 Отговор
    м дааа все едно БМБ да си назначи еднолично прокурор и това да бъде приветсвано от Брюксел..... двойните стандарти са единствената атлантическа ценност

    Коментиран от #5

    11:03 17.09.2026

  • 2 Трол

    1 1 Отговор
    Навсякъде вече се назначават кадри и.д. Много по-лесно и евтино е, отколкото да се търсят нови кандидати.

    11:06 17.09.2026

  • 3 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    Този психопат продължава да уволнява и назначава висши длъжностни лица без да е президент. Освен това иска да води преговори за мир с Москва, без да има основание за това тъй като е бивш президент.

    Коментиран от #6

    11:14 17.09.2026

  • 4 8888

    1 0 Отговор
    Тоя е наше момче, няма да разваля схемите и ще дели по равно

    11:25 17.09.2026

  • 5 Антирашист 4495

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "българина":

    Българино , Украйна не е член на ЕС И НАТО, така че виждаш под вола теле,но това е рашистка практика !

    12:11 17.09.2026

  • 6 Антирашист 4495

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Павел Пенев":

    НЕ СИ КОМПЕТЕНТЕН,но за сметка на това наглостта не ти е чужда !

    Коментиран от #7

    12:14 17.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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