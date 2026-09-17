Руски удар по Киев рани поне 16 души

Руски масиран удар с ракети и дронове срещу Киев е ранил най-малко 16 души през нощта срещу четвъртък и в ранните часове на 17 септември, съобщиха местните власти в Украйна. По данни на Киевската градска военна администрация атаките са регистрирани на повече от 10 места в столицата.

Според Асошиейтед прес, базирана на съобщения на украинските власти, сред ранените има 10-годишно момиче и 12-годишно момче. Властите в Киев са съобщили още за щети по склад, офис сграда, жилищни постройки и автомобили в различни райони на града.

Какво е потвърдено досега

Украинските военновъздушни сили са съобщили, че по време на нощната атака са унищожили или заглушили 131 руски въздушни цели. По тяхна информация атаката е включвала балистични ракети, крилати ракети и 157 дрона и примамки, а основно са били засегнати Киев, Запорожка и Одеска област. Украинската страна е заявила още, че са нанесени удари на 36 места, а отломки от прихванати цели са паднали на пет места.

Към момента няма потвърдена единна информация за мащаба на всички поражения, а броят на жертвите и ранените може да бъде актуализиран от местните власти през деня. В такива случаи военните и градските администрации често обявяват първоначални данни, които впоследствие се прецизират.