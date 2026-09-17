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Руски удар по Киев рани поне 16 души
  Тема: Украйна

Руски удар по Киев рани поне 16 души

17 Септември, 2026 10:38, обновена 17 Септември, 2026 10:47 397 6

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  • ранени

Украинските власти съобщиха за атака с ракети и дронове през нощта и рано сутринта, като поразени са били няколко района на столицата.

Руски удар по Киев рани поне 16 души - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски масиран удар с ракети и дронове срещу Киев е ранил най-малко 16 души през нощта срещу четвъртък и в ранните часове на 17 септември, съобщиха местните власти в Украйна. По данни на Киевската градска военна администрация атаките са регистрирани на повече от 10 места в столицата.

Според Асошиейтед прес, базирана на съобщения на украинските власти, сред ранените има 10-годишно момиче и 12-годишно момче. Властите в Киев са съобщили още за щети по склад, офис сграда, жилищни постройки и автомобили в различни райони на града.

Какво е потвърдено досега

Украинските военновъздушни сили са съобщили, че по време на нощната атака са унищожили или заглушили 131 руски въздушни цели. По тяхна информация атаката е включвала балистични ракети, крилати ракети и 157 дрона и примамки, а основно са били засегнати Киев, Запорожка и Одеска област. Украинската страна е заявила още, че са нанесени удари на 36 места, а отломки от прихванати цели са паднали на пет места.

Към момента няма потвърдена единна информация за мащаба на всички поражения, а броят на жертвите и ранените може да бъде актуализиран от местните власти през деня. В такива случаи военните и градските администрации често обявяват първоначални данни, които впоследствие се прецизират.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Извергът Путин

    1 11 Отговор
    смята, че ще му размине.

    Коментиран от #2

    10:49 17.09.2026

  • 2 Хага

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Извергът Путин":

    го зове.

    Коментиран от #6

    10:50 17.09.2026

  • 3 Да де

    9 2 Отговор
    Е какво- нали Зеленски всеки ден се хвали че удря по Русия-то складове на интернет магазини...то петролни рафинерии...то някой жилищен блок...Какво очакват в отговор...?

    Коментиран от #4

    10:53 17.09.2026

  • 4 Да се откажат

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Да де":

    от превземането на Украйна. Близко до акъла. Ама как да се сетиш при липсата му.

    Коментиран от #5

    10:56 17.09.2026

  • 5 Така де така

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да се откажат":

    Ти май много плитко мислиш "експерте".... Територии на Путин не му трябват-ако не си разбрал. Путин пуска вече 4 г ЕС по нанадолнището-пари йок за Украйна. Оръжие йок за украйна. Политическо недоволство в ЕС -огромно. Социални трусове в ЕС - достатъчно много. Икономиките на ЕС-само в минус иинатрупване на дългове...и куп още други неща-но явно е излишно да им наливам акъл.

    11:16 17.09.2026

  • 6 Абе пипи

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хага":

    Пак ли розови мечти????

    11:17 17.09.2026

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