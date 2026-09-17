Руски удар по Киев рани поне 16 души

Руски масиран удар с ракети и дронове срещу Киев е ранил най-малко 16 души през нощта срещу четвъртък и в ранните часове на 17 септември, съобщиха местните власти в Украйна. По данни на Киевската градска военна администрация атаките са регистрирани на повече от 10 места в столицата.
Според Асошиейтед прес, базирана на съобщения на украинските власти, сред ранените има 10-годишно момиче и 12-годишно момче. Властите в Киев са съобщили още за щети по склад, офис сграда, жилищни постройки и автомобили в различни райони на града.
Какво е потвърдено досега
Украинските военновъздушни сили са съобщили, че по време на нощната атака са унищожили или заглушили 131 руски въздушни цели. По тяхна информация атаката е включвала балистични ракети, крилати ракети и 157 дрона и примамки, а основно са били засегнати Киев, Запорожка и Одеска област. Украинската страна е заявила още, че са нанесени удари на 36 места, а отломки от прихванати цели са паднали на пет места.
Към момента няма потвърдена единна информация за мащаба на всички поражения, а броят на жертвите и ранените може да бъде актуализиран от местните власти през деня. В такива случаи военните и градските администрации често обявяват първоначални данни, които впоследствие се прецизират.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Извергът Путин
Коментиран от #2
10:49 17.09.2026
2 Хага
До коментар #1 от "Извергът Путин":го зове.
Коментиран от #6
10:50 17.09.2026
3 Да де
Коментиран от #4
10:53 17.09.2026
4 Да се откажат
До коментар #3 от "Да де":от превземането на Украйна. Близко до акъла. Ама как да се сетиш при липсата му.
Коментиран от #5
10:56 17.09.2026
5 Така де така
До коментар #4 от "Да се откажат":Ти май много плитко мислиш "експерте".... Територии на Путин не му трябват-ако не си разбрал. Путин пуска вече 4 г ЕС по нанадолнището-пари йок за Украйна. Оръжие йок за украйна. Политическо недоволство в ЕС -огромно. Социални трусове в ЕС - достатъчно много. Икономиките на ЕС-само в минус иинатрупване на дългове...и куп още други неща-но явно е излишно да им наливам акъл.
11:16 17.09.2026
6 Абе пипи
До коментар #2 от "Хага":Пак ли розови мечти????
11:17 17.09.2026