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Проливни дъждове предизвикаха наводнения в Барселона и околните райони

Проливни дъждове предизвикаха наводнения в Барселона и околните райони

17 Септември, 2026 10:58, обновена 17 Септември, 2026 10:59 525 1

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AEMET издаде червено предупреждение за крайбрежието на Барселона заради опасност от внезапни наводнения

Проливни дъждове предизвикаха наводнения в Барселона и околните райони - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Проливни дъждове връхлетяха Барселона и околните райони, предизвиквайки наводнения и сериозни затруднения в транспорта, предава Фокус.

Проливните валежи засегнаха части от каталунското крайбрежие, което накара испанската държавна метеорологична агенция AEMET да издаде червено предупреждение за крайбрежието на Барселона заради опасност от внезапни наводнения, пише „Индия Тудей“.

Властите призоваха жителите на Каталуния и Валенсия да избягват ненужни пътувания и да бъдат изключително внимателни.

Издирват жена, отнесена от водата

Спешните служби издирват жена, за която се смята, че е била отнесена от водата в района на село Оливела, на около 40 километра западно от Барселона.

„Тя е била в превозно средство и се е опитала да излезе“, заяви висш служител пред местна телевизия, като уточни, че полицията продължава издирването.

Наводненията нарушиха транспорта

Проливният дъжд причини сериозни смущения в Барселона. Някои метростанции бяха затворени, а автобусите бяха отклонени заради наводнените улици.

Регионалните железопътни услуги също бяха засегнати, а полетите на летище „Ел Прат“ в Барселона бяха забавени или отменени.

Каталунските служби за спешна помощ съобщиха, че са получили над 850 обаждания, свързани с проливния дъжд, довел до повече от 500 инцидента.

Последните бури връхлетяха Испания, след като страната премина през най-горещото лято в историята си и необичайно топлото начало на септември.


Испания
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  • 1 Помним как преди няколко години

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    приливна вълна заля Валенсия в област Каталуния.

    Миналото лято бяхме във Валенсия, не само че няма и следа от наводнението, ами и коритото на реката е изместено извън града, за да няма повече проблеми.
    Бившето корито на реката е превърнато в градски парк с музеи, галерии и прочутия4686 Океанариум на Валенсия.

    11:34 17.09.2026

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