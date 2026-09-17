Проливни дъждове предизвикаха наводнения в Барселона и околните райони

Проливни дъждове връхлетяха Барселона и околните райони, предизвиквайки наводнения и сериозни затруднения в транспорта, предава Фокус.

Проливните валежи засегнаха части от каталунското крайбрежие, което накара испанската държавна метеорологична агенция AEMET да издаде червено предупреждение за крайбрежието на Барселона заради опасност от внезапни наводнения, пише „Индия Тудей“.

Властите призоваха жителите на Каталуния и Валенсия да избягват ненужни пътувания и да бъдат изключително внимателни.

Издирват жена, отнесена от водата

Спешните служби издирват жена, за която се смята, че е била отнесена от водата в района на село Оливела, на около 40 километра западно от Барселона.

„Тя е била в превозно средство и се е опитала да излезе“, заяви висш служител пред местна телевизия, като уточни, че полицията продължава издирването.

Наводненията нарушиха транспорта

Проливният дъжд причини сериозни смущения в Барселона. Някои метростанции бяха затворени, а автобусите бяха отклонени заради наводнените улици.

Регионалните железопътни услуги също бяха засегнати, а полетите на летище „Ел Прат“ в Барселона бяха забавени или отменени.

Каталунските служби за спешна помощ съобщиха, че са получили над 850 обаждания, свързани с проливния дъжд, довел до повече от 500 инцидента.

Последните бури връхлетяха Испания, след като страната премина през най-горещото лято в историята си и необичайно топлото начало на септември.