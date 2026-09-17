Румъния реагира остро заради отменено обучение на румънски език в Украйна

Министерството на външните работи на Румъния излезе с позиция по повод случай в Украйна, при който е бил отменен класът с преподаване на румънски език за първокласници в украинско село, съобщават румънски медии, цитирани от БТА.
Министерството на външните работи заяви снощи, че следи отблизо спазването на правата на лицата, принадлежащи към румънското малцинство в Украйна, включително чрез механизмите, предвидени в Плана за действие за защита на националните малцинства като част от процеса на присъединяване на Украйна към Европейския съюз, предаде Аджерпрес.
Министерството напомни, че спазването на европейските стандарти в сферата на защитата на малцинствата представлява ангажимент, който Украйна е поела в рамките на преговорите по присъединяване.
Повод за реакцията е случаят с първи клас с преподаване на румънски език в село Орливка (Картал – старо име), в Измаилски район на Одеска област.
Според информация, публикувана в местния сайт БукПрес, родителите на децата са подали заявления за записване в първи клас с румънски език още през май т.г. Според местната общност през лятото родителите многократно са били приканвани да променят заявленията в полза на преподаване на украински език. Родителите не променили решението и на 1 септември учебната година започнала. На 4 септември обаче те били повикани и според местните сведения са били помолени да прехвърлят децата в клас с украински език.
Според местна румънска организация украинските власти са се позовали на образователната реформа при прекратяването на обучението в класа, но засега украинските институции не са публикували официално обяснение за решението.
Министерството на външните работи на Румъния посочи, че е предприело действия както в Букурещ, така и в Киев за изясняване на случая и за намиране на решение, което да позволи продължаването на обучението на румънски език, съобщава агенция Аджерпрес.
„Откриването на съответния клас беше осъществено в резултат на действията на Генералното консулство на Румъния в Одеса пред украинските власти, въз основа на конкретни искания в този смисъл от страна на местната румънска общност. Същевременно Генералното консулство на Румъния в Одеса незабавно се свърза с компетентните местни и регионални власти и ще направи второ посещение на място на 18 септември, за да обсъди ситуацията с всички заинтересовани страни“, се посочва в прессъобщение на МВнР, цитирано от Аджерпрес.
Министерството посочва, че през това лято и през септември румънски консулски екипи са посетили няколко общности в региона за пряк диалог с представители на румънската общност и с местните власти.
„Въпросът за образованието на румънски език постоянно представлява приоритет в двустранния румънско-украински диалог, включително на високо равнище“, посочва румънското МВнР.
Актуалното украинско законодателство позволява на представителите на националните малцинства да се обучават на майчиния си език, наред с украинския, в началния етап на образованието.
През 2017 г. Украйна бе приела закон, който ограничаваше преподаването на езиците на националните малцинства в училищата в Украйна. Законът бе критикуван от Румъния и други европейски страни. Според данни от преброяване на населението на Украйна от 2001 г. 151 000 души са се самоопределили като румънци, а 258 600 като молдовци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
Коментиран от #6
11:23 17.09.2026
2 14/88
11:23 17.09.2026
3 Красимир
11:25 17.09.2026
4 осраински
Коментиран от #11
11:27 17.09.2026
5 Луд Скайуокър
11:29 17.09.2026
6 Али Гатор
До коментар #1 от "хъхъ":От Възраждане повдигната въпроса за българския език в Украйна още преду години но зглобката им се изсля подигравателно
Коментиран от #8, #9, #18
11:33 17.09.2026
7 Изясниха го
11:35 17.09.2026
8 Защото проблемът беше Коцева
До коментар #6 от "Али Гатор":измишльотина.
11:36 17.09.2026
9 Български език
До коментар #6 от "Али Гатор":В южната част на Румъния трябва да се възстанови изучаването на български език.
11:36 17.09.2026
10 И ние така
Коментиран от #12
11:40 17.09.2026
11 Баце, много си назад с фейковете
До коментар #4 от "осраински":Даже рашистите ти се смеят. Единственият украинец с такава тоалетна беше Янукович, който избяга в Кремъл при шефовете си. Другите са Кимчо, Путин и шейховете.
Не им завиждай, а обиколи маалата си и ще съжереш злато за пет такива тоалетни.
Коментиран от #20
11:40 17.09.2026
12 Не хленчи, а тичкай да живееш
До коментар #10 от "И ние така":в руския рай.
Коментиран от #15
11:41 17.09.2026
13 Стратега
11:42 17.09.2026
14 Мамалигар
11:44 17.09.2026
15 Хи хи
До коментар #12 от "Не хленчи, а тичкай да живееш":За какво да ходим в Русия, като Русия ще дойде тук ??!! Така каза зеленото жуже и нато !
11:45 17.09.2026
16 Зеля
11:45 17.09.2026
17 Боруна Лом
11:50 17.09.2026
18 Е са,
До коментар #6 от "Али Гатор":Румбата и той шъ си затрае, като пръ-д-ня у гаки! Дреме му за българската диаспора на раТко-углу!
11:50 17.09.2026
19 Нашите предатели
По времето на СССР в Украйна се е изучавал украински език
12:01 17.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 гошо
12:20 17.09.2026