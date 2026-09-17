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Румъния реагира остро заради отменено обучение на румънски език в Украйна
  Тема: Украйна

Румъния реагира остро заради отменено обучение на румънски език в Украйна

17 Септември, 2026 11:22 907 21

  • украйна-
  • румъния-
  • румънски език-
  • училище-
  • одеска област

Министерството на външните работи на Румъния посочи, че е предприело действия както в Букурещ, така и в Киев за изясняване на случая

Румъния реагира остро заради отменено обучение на румънски език в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Румъния излезе с позиция по повод случай в Украйна, при който е бил отменен класът с преподаване на румънски език за първокласници в украинско село, съобщават румънски медии, цитирани от БТА.

Министерството на външните работи заяви снощи, че следи отблизо спазването на правата на лицата, принадлежащи към румънското малцинство в Украйна, включително чрез механизмите, предвидени в Плана за действие за защита на националните малцинства като част от процеса на присъединяване на Украйна към Европейския съюз, предаде Аджерпрес.

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Министерството напомни, че спазването на европейските стандарти в сферата на защитата на малцинствата представлява ангажимент, който Украйна е поела в рамките на преговорите по присъединяване.

Повод за реакцията е случаят с първи клас с преподаване на румънски език в село Орливка (Картал – старо име), в Измаилски район на Одеска област.

Според информация, публикувана в местния сайт БукПрес, родителите на децата са подали заявления за записване в първи клас с румънски език още през май т.г. Според местната общност през лятото родителите многократно са били приканвани да променят заявленията в полза на преподаване на украински език. Родителите не променили решението и на 1 септември учебната година започнала. На 4 септември обаче те били повикани и според местните сведения са били помолени да прехвърлят децата в клас с украински език.

Според местна румънска организация украинските власти са се позовали на образователната реформа при прекратяването на обучението в класа, но засега украинските институции не са публикували официално обяснение за решението.

Министерството на външните работи на Румъния посочи, че е предприело действия както в Букурещ, така и в Киев за изясняване на случая и за намиране на решение, което да позволи продължаването на обучението на румънски език, съобщава агенция Аджерпрес.

„Откриването на съответния клас беше осъществено в резултат на действията на Генералното консулство на Румъния в Одеса пред украинските власти, въз основа на конкретни искания в този смисъл от страна на местната румънска общност. Същевременно Генералното консулство на Румъния в Одеса незабавно се свърза с компетентните местни и регионални власти и ще направи второ посещение на място на 18 септември, за да обсъди ситуацията с всички заинтересовани страни“, се посочва в прессъобщение на МВнР, цитирано от Аджерпрес.

Министерството посочва, че през това лято и през септември румънски консулски екипи са посетили няколко общности в региона за пряк диалог с представители на румънската общност и с местните власти.

„Въпросът за образованието на румънски език постоянно представлява приоритет в двустранния румънско-украински диалог, включително на високо равнище“, посочва румънското МВнР.

Актуалното украинско законодателство позволява на представителите на националните малцинства да се обучават на майчиния си език, наред с украинския, в началния етап на образованието.

През 2017 г. Украйна бе приела закон, който ограничаваше преподаването на езиците на националните малцинства в училищата в Украйна. Законът бе критикуван от Румъния и други европейски страни. Според данни от преброяване на населението на Украйна от 2001 г. 151 000 души са се самоопределили като румънци, а 258 600 като молдовци.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    57 4 Отговор
    То и българите там не могат да учат български. Но България мълчи...

    Коментиран от #6

    11:23 17.09.2026

  • 2 14/88

    30 0 Отговор
    хага, неудачници

    11:23 17.09.2026

  • 3 Красимир

    42 0 Отговор
    Демокрация от Зеля.

    11:25 17.09.2026

  • 4 осраински

    30 2 Отговор
    Украински служител румънците нямат пари „Ако ще правиш нещо, ще го довършиш докрай“, казва служителят на записа. Той обясни значението на думите си без излишни изказвания. Ако спиш с жена, каза той, спи с „кралица“. А ако крадеш, кради „милион“.Е така се правят Zлатни тоалетни

    Коментиран от #11

    11:27 17.09.2026

  • 5 Луд Скайуокър

    26 2 Отговор
    Бандерол и правят всичко възможно не просто да настроят държавите които им помага срещу себе си а направо да ги намразят!

    11:29 17.09.2026

  • 6 Али Гатор

    34 3 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    От Възраждане повдигната въпроса за българския език в Украйна още преду години но зглобката им се изсля подигравателно

    Коментиран от #8, #9, #18

    11:33 17.09.2026

  • 7 Изясниха го

    3 23 Отговор
    Няма преподаватели, желаещи да преподават под обстрела на руски бомби.

    11:35 17.09.2026

  • 8 Защото проблемът беше Коцева

    4 12 Отговор

    До коментар #6 от "Али Гатор":

    измишльотина.

    11:36 17.09.2026

  • 9 Български език

    15 2 Отговор

    До коментар #6 от "Али Гатор":

    В южната част на Румъния трябва да се възстанови изучаването на български език.

    11:36 17.09.2026

  • 10 И ние така

    27 3 Отговор
    С половин уста ги смъмрихме 2017г. по същия повод. Сега даже за благодарност и пари им даваме, нищо че за нас няма. Като играем по гайдата на Брюксел е така. После като има Народен съд 2 някои пак ще реват.

    Коментиран от #12

    11:40 17.09.2026

  • 11 Баце, много си назад с фейковете

    2 22 Отговор

    До коментар #4 от "осраински":

    Даже рашистите ти се смеят. Единственият украинец с такава тоалетна беше Янукович, който избяга в Кремъл при шефовете си. Другите са Кимчо, Путин и шейховете.
    Не им завиждай, а обиколи маалата си и ще съжереш злато за пет такива тоалетни.

    Коментиран от #20

    11:40 17.09.2026

  • 12 Не хленчи, а тичкай да живееш

    1 19 Отговор

    До коментар #10 от "И ние така":

    в руския рай.

    Коментиран от #15

    11:41 17.09.2026

  • 13 Стратега

    15 0 Отговор
    А Унгария отдавна наложи вето за приесъдиняване към ЕС! Евала!

    11:42 17.09.2026

  • 14 Мамалигар

    7 2 Отговор
    Ще подам протестна нота ама като от Брюксел ме стиснат за гушата издишам.

    11:44 17.09.2026

  • 15 Хи хи

    11 2 Отговор

    До коментар #12 от "Не хленчи, а тичкай да живееш":

    За какво да ходим в Русия, като Русия ще дойде тук ??!! Така каза зеленото жуже и нато !

    11:45 17.09.2026

  • 16 Зеля

    8 0 Отговор
    Само украински и еврейски в нашите училища. Който не иска, на фронта.

    11:45 17.09.2026

  • 17 Боруна Лом

    13 0 Отговор
    И КАКВО ПРАВИМ? УКРИТЕ ЗАПАЛИХА И БЪЛГАРИ В ОДЕСА...И НАШИТЕ ГЕЙЗЕРИ.НИИИИЩЩЩОООО

    11:50 17.09.2026

  • 18 Е са,

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Али Гатор":

    Румбата и той шъ си затрае, като пръ-д-ня у гаки! Дреме му за българската диаспора на раТко-углу!

    11:50 17.09.2026

  • 19 Нашите предатели

    6 0 Отговор
    Се целуват със Зеленски и гъкхнефказват, че българският език е забранен за изучаване в училище.
    По времето на СССР в Украйна се е изучавал украински език

    12:01 17.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 гошо

    2 0 Отговор
    Украйна е неонацистка "държава" завладяна от евреи.

    12:20 17.09.2026

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