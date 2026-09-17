Румъния реагира остро заради отменено обучение на румънски език в Украйна

Министерството на външните работи на Румъния излезе с позиция по повод случай в Украйна, при който е бил отменен класът с преподаване на румънски език за първокласници в украинско село, съобщават румънски медии, цитирани от БТА.

Министерството на външните работи заяви снощи, че следи отблизо спазването на правата на лицата, принадлежащи към румънското малцинство в Украйна, включително чрез механизмите, предвидени в Плана за действие за защита на националните малцинства като част от процеса на присъединяване на Украйна към Европейския съюз, предаде Аджерпрес.

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Министерството напомни, че спазването на европейските стандарти в сферата на защитата на малцинствата представлява ангажимент, който Украйна е поела в рамките на преговорите по присъединяване.

Повод за реакцията е случаят с първи клас с преподаване на румънски език в село Орливка (Картал – старо име), в Измаилски район на Одеска област.

Според информация, публикувана в местния сайт БукПрес, родителите на децата са подали заявления за записване в първи клас с румънски език още през май т.г. Според местната общност през лятото родителите многократно са били приканвани да променят заявленията в полза на преподаване на украински език. Родителите не променили решението и на 1 септември учебната година започнала. На 4 септември обаче те били повикани и според местните сведения са били помолени да прехвърлят децата в клас с украински език.

Според местна румънска организация украинските власти са се позовали на образователната реформа при прекратяването на обучението в класа, но засега украинските институции не са публикували официално обяснение за решението.

Министерството на външните работи на Румъния посочи, че е предприело действия както в Букурещ, така и в Киев за изясняване на случая и за намиране на решение, което да позволи продължаването на обучението на румънски език, съобщава агенция Аджерпрес.

„Откриването на съответния клас беше осъществено в резултат на действията на Генералното консулство на Румъния в Одеса пред украинските власти, въз основа на конкретни искания в този смисъл от страна на местната румънска общност. Същевременно Генералното консулство на Румъния в Одеса незабавно се свърза с компетентните местни и регионални власти и ще направи второ посещение на място на 18 септември, за да обсъди ситуацията с всички заинтересовани страни“, се посочва в прессъобщение на МВнР, цитирано от Аджерпрес.

Министерството посочва, че през това лято и през септември румънски консулски екипи са посетили няколко общности в региона за пряк диалог с представители на румънската общност и с местните власти.

„Въпросът за образованието на румънски език постоянно представлява приоритет в двустранния румънско-украински диалог, включително на високо равнище“, посочва румънското МВнР.

Актуалното украинско законодателство позволява на представителите на националните малцинства да се обучават на майчиния си език, наред с украинския, в началния етап на образованието.

През 2017 г. Украйна бе приела закон, който ограничаваше преподаването на езиците на националните малцинства в училищата в Украйна. Законът бе критикуван от Румъния и други европейски страни. Според данни от преброяване на населението на Украйна от 2001 г. 151 000 души са се самоопределили като румънци, а 258 600 като молдовци.