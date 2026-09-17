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ISW: Севернокорейски военни могат да заменят руски подразделения в Сумска област
  Тема: Украйна

ISW: Севернокорейски военни могат да заменят руски подразделения в Сумска област

17 Септември, 2026 11:32, обновена 17 Септември, 2026 11:40 642 42

  • сумска област-
  • украйна-
  • северна корея-
  • русия

Според руски източник, цитиран от американския институт, това би позволило на Москва да прехвърли част от силите си към района на Лиман

ISW: Севернокорейски военни могат да заменят руски подразделения в Сумска област - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Севернокорейски военни могат да заменят руски подразделения в отделни участъци на фронта, вероятно в северната част на Украйна и по-специално в Сумска област. Това би позволило на Русия да прехвърли свои сили към тактическия район Лиман, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на доклад на Института за изследване на войната (ISW), предава Фокус.

Американските анализатори се позовават на източник, свързан с руската военна групировка „Север“. Според него в отделни участъци руските военни могат да бъдат заменени от севернокорейски подразделения.

Източникът твърди още, че отделни севернокорейски офицери вече са действали в близост до международната граница, където са придобивали боен опит и са провеждали разузнавателна дейност.

Севернокорейски военни могат да бъдат разположени в Украйна

Войници от КНДР отдавна се намират в руския тил в Курска област.

Предвид това източникът предполага, че севернокорейски подразделения могат да заменят руски сили, които в момента действат в Сумска или Харковска област. Това потенциално би могло да доведе до навлизането им на украинска територия.

Към момента обаче ISW не регистрира признаци за присъствие на севернокорейски военни на територията на Украйна.

Според института, ако подобно разгръщане бъде осъществено, то би означавало по-нататъшно разширяване на участието на Северна Корея във войната срещу Украйна.

Отделно се съобщава за възможно преместване на руски войски в района на Суми.

Според същия източник руското командване може да прехвърли два батальона от 1-ви мотострелкови полк на Въоръжените сили на Русия към село Рясне, разположено югоизточно от Суми.

ISW по-рано е засичал подразделения от този полк в различни участъци на фронта в северната част на Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 съюзници

    11 7 Отговор
    А към Харков китайски военни...

    11:42 17.09.2026

  • 2 Хахахаха

    14 12 Отговор
    До къде я докара късокракия пудел
    Северна Корея да го брани.

    11:43 17.09.2026

  • 3 очевидец

    9 18 Отговор
    Докато ЕС и НАТО се разпадат, а Русия печели войната в главите на много жертви на пропагандата, Канада стана асоцииран член на ЕС, НАТО порасна с Финландия и Швеция, а Украйна тихичко си прибра десетки квадратни километра.

    Коментиран от #27

    11:43 17.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЖАЛКА РАБОТА

    8 13 Отговор
    Ракети на бедните, гладни изостанали севернокорейчета правят за смях супер-дупер краварското ПВО!

    11:52 17.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Трол

    5 8 Отговор
    След пет години ще има селфи на Радев със севернокорейски военни в центъра на София.

    11:55 17.09.2026

  • 9 Ами руснаците

    9 10 Отговор
    ядоха бой при Лиман и за това севрнокорейците трябва да помагат!

    Въпреки помощта от Китай, Северна Корея, Индия, Иран, Хисбула, хутите , Сирия Путин е заседнал в Донбас почти 5 години вече и не може да мръдне напред, още се сражават около Покровск и Мирноград.

    11:55 17.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Артилерист

    7 10 Отговор
    Щом над 50 западни държави, начело със САЩ, може да предоставят щабни офицери, инструктори и оператори по използване на военна техника, вербувани наемници, оръжия, боеприпаси, логистика, ремонтно оборудване, милиарди пари и друго всичко необходимо на воюващите заради тях украинци, защо Русия да не използва помощ от съюзници...

    Коментиран от #14

    11:59 17.09.2026

  • 12 Така е!

    9 6 Отговор
    ВСУ утилизира всеки месец почти 40 хиляди окупатори и хунтата в Кремъл няма няма обучени фашисти да ги заместят.

    12:00 17.09.2026

  • 13 стоян георгиев

    6 5 Отговор
    Руските загуби на фронта продължават да се увеличават .мадяр говори че само при него убииствата са се качили с повече от една трета а така е и при останалите подразделения на всу.вчера бяха убити почти 2000 руснака за един ден. путин ще бъде притиснат от липса на хора още преди зимата и ще се наложи или да прави нова мобилизация или да губи територии

    Коментиран от #16, #28

    12:00 17.09.2026

  • 14 стоян георгиев

    6 7 Отговор

    До коментар #11 от "Артилерист":

    Да предоставяш военна помощ е едно да участваш с редовна армия в бойните действия е съвсем друго.

    12:01 17.09.2026

  • 15 Овчар

    2 1 Отговор
    До кога ще търкаш бе из..род..?

    Коментиран от #21

    12:03 17.09.2026

  • 16 Соломон

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    За почти пет години в Украйна са убити повече руски генерали отколкото по времето на ВСВ

    Коментиран от #19, #29, #38

    12:05 17.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 стоян георгиев

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    През втората световна е нямало хаймарси.нали знаеш че дебелия руски генерал на фронта не ходи?него го трепат в някоя дупка в тила или направо в някоя кръчма.

    12:08 17.09.2026

  • 20 големи

    2 2 Отговор
    тролски напъни днес . Традиционно следва загуба на град Х без стратегическо значение, блокиране на цели военни поделения или просто изравняване на някой и друг квартал някъде. Ама нищо де, трудете се... трудете се

    Коментиран от #25

    12:08 17.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 2 Отговор
    🤣🤣 непабедимая пак ос.а дъските

    12:10 17.09.2026

  • 24 Санде глухия

    2 1 Отговор
    За 13 г...Тиа жълтурето на КИМ и У Йло дъл влезнаа у Киев?

    12:11 17.09.2026

  • 25 стоян георгиев

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "големи":

    За пет години руски напъни и успехи русия е превзела около 50км в донбас.демек по 12 км годишно.сериозен напредък .

    12:12 17.09.2026

  • 26 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 1 Отговор
    Александър Трети беше заявил, че единствените приятели на Русия са армията и флота.. и сега приятелите на Русия пак са двама- Иран и Северна Корея..🤣😁

    12:12 17.09.2026

  • 27 А Киев

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "очевидец":

    Мобилизира и жените защото нямат жертви !
    А тия 20 кв/км дето са се набутали там , ще доведат до мобилизация и на Бабите в Украйна .
    Ще изгорят 4,5 бригади за 2 месеца и обратно .

    Коментиран от #31, #33

    12:12 17.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ае Сега ..ного

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    Че то..67 свинье глави..генерале.. КОЛКО са?

    12:13 17.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 да ти кажа ...🤣🤣

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "А Киев":

    Руските бригади май са баят повече изгорели, направо цели армии..щом Путлер пак опря до корейците да му спасяват задника.

    12:15 17.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "А Киев":

    Киев не е нападнал никого. Така че може да мобилизира и неродените си деца за да защитят страната си

    Коментиран от #39

    12:15 17.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Боби Баламата

    3 0 Отговор
    Що никой Без казармен надничар не продума оти...23 монгольяк ядрени републики,така и не могат а Задават..една Украйна?!?

    12:17 17.09.2026

  • 36 Фръчилото

    2 1 Отговор
    Нито бай Доньо, ни Ким и Аятоласите,..ни СИ моат а спасат фашагите на У йло.
    Он си е...ушел
    Хихихихи

    12:20 17.09.2026

  • 37 78291

    1 0 Отговор
    Пълен смях , какво повече да се каже

    12:21 17.09.2026

  • 38 уникално т-п тpoл cоpоcоиден

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    Говорейки за ВСВ, ако кажем "руски жертви", ти и колегите ти cоpоcоиди държите да се уточни, че това не са само руски, а на хора от целия СССР. Я сега ни кажи, колко руски генерала са загинали през ВСВ за да проверим твърдението, че за 5г в Украйна са загинали повече руски генерали.

    Коментиран от #42

    12:23 17.09.2026

  • 39 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Соломон":

    Копея не прави разлика между нападната страна и страна агресор когато агресора е русия.питай го .сталин как е приканвал дезертьорите през втората световна и дискусията ти по темата ще приключи

    12:24 17.09.2026

  • 40 Да питам 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор
    И КВО СЕГА..МАГУЧИТЕ ПАК ЛИ ГО СТОВАРИХА НА КУПЧИНКА НА ДЪСКИТЕ, А НЕ В ПРОЦЕПА...

    12:24 17.09.2026

  • 41 Историк

    2 0 Отговор
    Северна Корея вече част от Русия ли е? Путин май е обявил световна терористична война. Като се има предвид и че изнудва,лъже и изнасилва хора в затруднено положение от цяла Африка и Южна Америка да ги изпраща на фронта в Украйна да умират заради неговата лудост.

    12:25 17.09.2026

  • 42 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "уникално т-п тpoл cоpоcоиден":

    Най лесно е да се разбере колко си интелигентен е да се види как усещаш иронията.колегата иронизираше руските загуби на генерали ,но...трудно е да ти се обясни...хах

    12:26 17.09.2026

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