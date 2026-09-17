ISW: Севернокорейски военни могат да заменят руски подразделения в Сумска област

Севернокорейски военни могат да заменят руски подразделения в отделни участъци на фронта, вероятно в северната част на Украйна и по-специално в Сумска област. Това би позволило на Русия да прехвърли свои сили към тактическия район Лиман, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на доклад на Института за изследване на войната (ISW), предава Фокус.
Американските анализатори се позовават на източник, свързан с руската военна групировка „Север“. Според него в отделни участъци руските военни могат да бъдат заменени от севернокорейски подразделения.
Източникът твърди още, че отделни севернокорейски офицери вече са действали в близост до международната граница, където са придобивали боен опит и са провеждали разузнавателна дейност.
Севернокорейски военни могат да бъдат разположени в Украйна
Войници от КНДР отдавна се намират в руския тил в Курска област.
Предвид това източникът предполага, че севернокорейски подразделения могат да заменят руски сили, които в момента действат в Сумска или Харковска област. Това потенциално би могло да доведе до навлизането им на украинска територия.
Към момента обаче ISW не регистрира признаци за присъствие на севернокорейски военни на територията на Украйна.
Според института, ако подобно разгръщане бъде осъществено, то би означавало по-нататъшно разширяване на участието на Северна Корея във войната срещу Украйна.
Отделно се съобщава за възможно преместване на руски войски в района на Суми.
Според същия източник руското командване може да прехвърли два батальона от 1-ви мотострелкови полк на Въоръжените сили на Русия към село Рясне, разположено югоизточно от Суми.
ISW по-рано е засичал подразделения от този полк в различни участъци на фронта в северната част на Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 съюзници
11:42 17.09.2026
2 Хахахаха
Северна Корея да го брани.
11:43 17.09.2026
3 очевидец
Коментиран от #27
11:43 17.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ЖАЛКА РАБОТА
11:52 17.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Трол
11:55 17.09.2026
9 Ами руснаците
Въпреки помощта от Китай, Северна Корея, Индия, Иран, Хисбула, хутите , Сирия Путин е заседнал в Донбас почти 5 години вече и не може да мръдне напред, още се сражават около Покровск и Мирноград.
11:55 17.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Артилерист
Коментиран от #14
11:59 17.09.2026
12 Така е!
12:00 17.09.2026
13 стоян георгиев
Коментиран от #16, #28
12:00 17.09.2026
14 стоян георгиев
До коментар #11 от "Артилерист":Да предоставяш военна помощ е едно да участваш с редовна армия в бойните действия е съвсем друго.
12:01 17.09.2026
15 Овчар
Коментиран от #21
12:03 17.09.2026
16 Соломон
До коментар #13 от "стоян георгиев":За почти пет години в Украйна са убити повече руски генерали отколкото по времето на ВСВ
Коментиран от #19, #29, #38
12:05 17.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 стоян георгиев
До коментар #16 от "Соломон":През втората световна е нямало хаймарси.нали знаеш че дебелия руски генерал на фронта не ходи?него го трепат в някоя дупка в тила или направо в някоя кръчма.
12:08 17.09.2026
20 големи
Коментиран от #25
12:08 17.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
12:10 17.09.2026
24 Санде глухия
12:11 17.09.2026
25 стоян георгиев
До коментар #20 от "големи":За пет години руски напъни и успехи русия е превзела около 50км в донбас.демек по 12 км годишно.сериозен напредък .
12:12 17.09.2026
26 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
12:12 17.09.2026
27 А Киев
До коментар #3 от "очевидец":Мобилизира и жените защото нямат жертви !
А тия 20 кв/км дето са се набутали там , ще доведат до мобилизация и на Бабите в Украйна .
Ще изгорят 4,5 бригади за 2 месеца и обратно .
Коментиран от #31, #33
12:12 17.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ае Сега ..ного
До коментар #16 от "Соломон":Че то..67 свинье глави..генерале.. КОЛКО са?
12:13 17.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 да ти кажа ...🤣🤣
До коментар #27 от "А Киев":Руските бригади май са баят повече изгорели, направо цели армии..щом Путлер пак опря до корейците да му спасяват задника.
12:15 17.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Соломон
До коментар #27 от "А Киев":Киев не е нападнал никого. Така че може да мобилизира и неродените си деца за да защитят страната си
Коментиран от #39
12:15 17.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Боби Баламата
12:17 17.09.2026
36 Фръчилото
Он си е...ушел
Хихихихи
12:20 17.09.2026
37 78291
12:21 17.09.2026
38 уникално т-п тpoл cоpоcоиден
До коментар #16 от "Соломон":Говорейки за ВСВ, ако кажем "руски жертви", ти и колегите ти cоpоcоиди държите да се уточни, че това не са само руски, а на хора от целия СССР. Я сега ни кажи, колко руски генерала са загинали през ВСВ за да проверим твърдението, че за 5г в Украйна са загинали повече руски генерали.
Коментиран от #42
12:23 17.09.2026
39 стоян георгиев
До коментар #33 от "Соломон":Копея не прави разлика между нападната страна и страна агресор когато агресора е русия.питай го .сталин как е приканвал дезертьорите през втората световна и дискусията ти по темата ще приключи
12:24 17.09.2026
40 Да питам 🤣🤣🤣
12:24 17.09.2026
41 Историк
12:25 17.09.2026
42 стоян георгиев
До коментар #38 от "уникално т-п тpoл cоpоcоиден":Най лесно е да се разбере колко си интелигентен е да се види как усещаш иронията.колегата иронизираше руските загуби на генерали ,но...трудно е да ти се обясни...хах
12:26 17.09.2026