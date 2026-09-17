ISW: Севернокорейски военни могат да заменят руски подразделения в Сумска област

Севернокорейски военни могат да заменят руски подразделения в отделни участъци на фронта, вероятно в северната част на Украйна и по-специално в Сумска област. Това би позволило на Русия да прехвърли свои сили към тактическия район Лиман, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на доклад на Института за изследване на войната (ISW), предава Фокус.

Американските анализатори се позовават на източник, свързан с руската военна групировка „Север“. Според него в отделни участъци руските военни могат да бъдат заменени от севернокорейски подразделения.

Източникът твърди още, че отделни севернокорейски офицери вече са действали в близост до международната граница, където са придобивали боен опит и са провеждали разузнавателна дейност.

Севернокорейски военни могат да бъдат разположени в Украйна

Войници от КНДР отдавна се намират в руския тил в Курска област.

Предвид това източникът предполага, че севернокорейски подразделения могат да заменят руски сили, които в момента действат в Сумска или Харковска област. Това потенциално би могло да доведе до навлизането им на украинска територия.

Към момента обаче ISW не регистрира признаци за присъствие на севернокорейски военни на територията на Украйна.

Според института, ако подобно разгръщане бъде осъществено, то би означавало по-нататъшно разширяване на участието на Северна Корея във войната срещу Украйна.

Отделно се съобщава за възможно преместване на руски войски в района на Суми.

Според същия източник руското командване може да прехвърли два батальона от 1-ви мотострелкови полк на Въоръжените сили на Русия към село Рясне, разположено югоизточно от Суми.

ISW по-рано е засичал подразделения от този полк в различни участъци на фронта в северната част на Украйна.