Новини
Любопитно »
Златимир Йочев става водещ на ново предаване за дебати „Две на две. Дуелът в събота“

Златимир Йочев става водещ на ново предаване за дебати „Две на две. Дуелът в събота“

17 Септември, 2026 12:29 587 15

  • предаване-
  • шоу-
  • златимир йочев-
  • водещ-
  • публицистика-
  • дебати

Новият седмичен формат стартира на 26 септември и ще се излъчва всяка събота от 18:00 часа

Златимир Йочев става водещ на ново предаване за дебати „Две на две. Дуелът в събота“ - 1
Снимка: bTV
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 26 септември в ефира на bTV започва новото актуално-публицистично предаване „Две на две. Дуелът в събота“ с водещ Златимир Йочев. Форматът ще се излъчва всяка събота от 18:00 часа с продължителност от 60 минути.

Във фокуса на всяко издание ще бъде значима тема от седмицата, която вълнува българското общество и поражда различни, често противоположни позиции. В студиото един срещу друг ще застават два отбора с по двама гости, готови да защитят своите тези с ясни аргументи и личен опит. Участниците ще бъдат разпознаваеми и ярки личности с отношение към обсъждания въпрос и готовност за открит и съдържателен дебат. Тематичният обхват на „Две на две. Дуелът в събота“ е широк - от политика, здравеопазване и социални въпроси до спорт и други актуални теми от обществения живот.

С новото предаване Златимир Йочев прави следваща стъпка в развитието си като едно от най-харесваните лица в българския ефир и вече ще бъде със зрителите всяка съботна вечер. С богатия си телевизионен опит, умението да води конструктивни и задълбочени разговори и характерната си харизма, той ще насочва дискусията, като дава възможност на всяка страна убедително да защити своята теза, ще търси фактите зад заявените позиции и ще откроява важните нюанси отвъд категоричното противопоставяне.

„С това предаване искаме да върнем регулярните срещи на зрителите с екип и участници, които търсят истината по важните теми за обществото. Стремежът ни е да изчистим фактите от дезинформацията, да проверяваме широко разпространени теории и твърдения. Публиката също ще бъде активен участник в дискусията. Създаваме нещо ново като концепция и реализация, и същевременно класическо като замисъл - възможността да говорим открито и смело по въпросите, които са съществени за живота ни. С всичките им нюанси и полюси.“ - заявява водещият Златимир Йочев.

В началото на „Две на две. Дуелът в събота“ ще бъде очертаван контекстът на поставената тема и ще бъде задавана отправна точка за дискусията. Отборите ще могат да проверяват твърденията на своите опоненти и да защитават позициите си с конкретни факти. Сблъсъкът на гледни точки ще насърчава открития разговор и ще позволява всяко становище да бъде разглеждано от различни страни. В предаването ще звучи и гласът на хора от различни възрасти и социални групи. Важна роля ще има публиката, която няма да бъде просто свидетел на сблъсъка - тя ще има свой глас. В студиото ще бъдат студенти от различни университети и специалности. Те ще задават въпроси, ще оспорват позиции и ще търсят допълнителни аргументи от участниците. Така в разговора ще присъства и гледната точка на поколението, което утре ще взема решенията по темите, обсъждани днес.

Модерният визуален стил на „Две на две. Дуелът в събота“, динамичното движение на камерите и кадрите с реакциите на публиката и участниците, ще засилват усещането за непосредственост и ще придават допълнителна енергия и автентичност на дебата.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре, ето Дискусията за Предаването

    1 1 Отговор
    Случаят Петрохан❗️

    БГ Прокуратура, БГ Следователи, БГ МВР до днес 17.09.2026 не са представили
    причинно следствено доклад (повтарям пак, Доклад - прошунурован и подписан от Прокуратура и Следовател) за начинът (тоест възстановка, начин и време на убийствата, как са извършени и кой ги и извършва) времевата рамка.

    В медиите и общественото пространство се говори в насипно състояние?

    Защо Правителство, МВР Министър, Прокуратура допускат да се изнася информация за случаят Петрохан в насипно състояние след като 12 (дванадесет) или там 13 (тринадесет) не са готови?

    При не изготвени 12 или 13 експертизи да се дава пресконференцията по случая "Петрохан", едно към Гьотаре?

    12:33 17.09.2026

  • 2 Случаят Петрохан. Възможно ли е

    0 1 Отговор
    Възможно ли е  Случаят Петрохан да се използва от ПП Прогресивна България за политически цели, без да има завършено разследване и експертизи?

    От което следва резонен въпрос,
    Премиерът Румен Радев (бивш Президент на БГ), възможно ли е Случаят Петрохан да е допринесъл за Избирането на бившият Президент Радев за Премиер и за мнозинството на Прогресивна България в Парламента.

    Възможно ли е Случаят Петрохан да е използван и да бъде използван Политически в изборът на Президент и вице президент на България?

    12:35 17.09.2026

  • 3 БГ ДАНС, БГ Прокуратура и БГ МВР

    0 1 Отговор
    БГ ДАНС, БГ Прокуратура и БГ МВР


    Кога и какво точно Горните Три Служби (всъщност БГ Държавата) са знаели по Случаят Петрохан - (масово убийство, самоубийство и убийство) ?

    Кога и какво БГ ДАНС, БГ Прокуратура и БГ МВР са предприели по случаят Петрохан?

    Какви са Действията и Бездействията на БГ ДАНС, БГ Прокуратура и БГ МВР по Случаят Петрохан.

    Коментиран от #12

    12:36 17.09.2026

  • 4 Гост

    2 0 Отговор
    Платени журналя! Кой ги гледа тия от битиви

    12:38 17.09.2026

  • 5 Αлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Помашка глава. 👽

    12:39 17.09.2026

  • 6 Времева рамка?

    0 1 Отговор
    Времева рамка на Случаят Петрохан,
    Действия и Бездействия на МВР, Прокуратура, ДАНС, Специални Служби?

    Коментиран от #8

    12:39 17.09.2026

  • 7 Резонен въпрос,

    0 2 Отговор
    Въпрос към МВР, ДАНС, Военно Разузнаване,
    Разузнаване на ГВ/РГП (Разузнаване на Гранични Войски, Гранична Полиция)

    Бил ли е Ивайло Калушев формално (на Щат) или не формално Сътрудник към
    ДАНС, МВР, Военно Разузнаване, Гранична Полиция Разузнаване?

    12:40 17.09.2026

  • 8 Сеирджия

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Времева рамка?":

    Бършете пипидиби. Колкото повече се опитвате да бършете, толкова повече се размазва.

    12:43 17.09.2026

  • 9 Тв критик

    2 0 Отговор
    Поредната скука .

    12:43 17.09.2026

  • 10 Резонен въпрос,

    1 0 Отговор
    Знаел ли е Кандев какво се случва в хижа Петрохан и прикривал ли е, заедно с Рашков, извращенията там?

    12:45 17.09.2026

  • 11 Злоба

    1 0 Отговор
    Ейдага сядам да чака да почне ,но не това филма . Че,кой ще седна да гледа в почивен ден разни как си отворят . Телевизията е за филми и музика за развлечение особенно през почивните дни .

    12:45 17.09.2026

  • 12 Αлфа Bълкът

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "БГ ДАНС, БГ Прокуратура и БГ МВР":

    Ако Калушев е бил педофил въобще, той не е станал такъв от 2022г нататък.
    Той е бил педофил и когато купува хижата 2020г от бащата на Искра Фидосова, бил е педофил и когато спасява лично едно от децата 2010г, бил е педофил и когато започва да преподава гмуркане, алпинизъм, пещернячество, аварийно спасяване 2000г. Тъй пък за 30г не го усетили, поне да го регистрират.

    12:50 17.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Йеронимус БОШ

    1 0 Отговор
    Еййй , да бяха извикали с него да води и Мимето Цънцарова ! Много обича да налита на скандал и двада , обаче само с определени хорица. С другите е по-миловидна и не пръска толкоз отрова.

    12:56 17.09.2026

  • 15 Слоностозъбест Абракадабър

    0 1 Отговор
    2 на 2..............Това е идеалният вариант в една двойка , заедно да са аверите Бойко и Делян. Да защитават своите виждания за България и как , досега предлагаха римското правило - РАЗделяй и ВЛАДей !

    12:58 17.09.2026