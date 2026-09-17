Златимир Йочев става водещ на ново предаване за дебати „Две на две. Дуелът в събота“

На 26 септември в ефира на bTV започва новото актуално-публицистично предаване „Две на две. Дуелът в събота“ с водещ Златимир Йочев. Форматът ще се излъчва всяка събота от 18:00 часа с продължителност от 60 минути.
Във фокуса на всяко издание ще бъде значима тема от седмицата, която вълнува българското общество и поражда различни, често противоположни позиции. В студиото един срещу друг ще застават два отбора с по двама гости, готови да защитят своите тези с ясни аргументи и личен опит. Участниците ще бъдат разпознаваеми и ярки личности с отношение към обсъждания въпрос и готовност за открит и съдържателен дебат. Тематичният обхват на „Две на две. Дуелът в събота“ е широк - от политика, здравеопазване и социални въпроси до спорт и други актуални теми от обществения живот.
С новото предаване Златимир Йочев прави следваща стъпка в развитието си като едно от най-харесваните лица в българския ефир и вече ще бъде със зрителите всяка съботна вечер. С богатия си телевизионен опит, умението да води конструктивни и задълбочени разговори и характерната си харизма, той ще насочва дискусията, като дава възможност на всяка страна убедително да защити своята теза, ще търси фактите зад заявените позиции и ще откроява важните нюанси отвъд категоричното противопоставяне.
„С това предаване искаме да върнем регулярните срещи на зрителите с екип и участници, които търсят истината по важните теми за обществото. Стремежът ни е да изчистим фактите от дезинформацията, да проверяваме широко разпространени теории и твърдения. Публиката също ще бъде активен участник в дискусията. Създаваме нещо ново като концепция и реализация, и същевременно класическо като замисъл - възможността да говорим открито и смело по въпросите, които са съществени за живота ни. С всичките им нюанси и полюси.“ - заявява водещият Златимир Йочев.
В началото на „Две на две. Дуелът в събота“ ще бъде очертаван контекстът на поставената тема и ще бъде задавана отправна точка за дискусията. Отборите ще могат да проверяват твърденията на своите опоненти и да защитават позициите си с конкретни факти. Сблъсъкът на гледни точки ще насърчава открития разговор и ще позволява всяко становище да бъде разглеждано от различни страни. В предаването ще звучи и гласът на хора от различни възрасти и социални групи. Важна роля ще има публиката, която няма да бъде просто свидетел на сблъсъка - тя ще има свой глас. В студиото ще бъдат студенти от различни университети и специалности. Те ще задават въпроси, ще оспорват позиции и ще търсят допълнителни аргументи от участниците. Така в разговора ще присъства и гледната точка на поколението, което утре ще взема решенията по темите, обсъждани днес.
Модерният визуален стил на „Две на две. Дуелът в събота“, динамичното движение на камерите и кадрите с реакциите на публиката и участниците, ще засилват усещането за непосредственост и ще придават допълнителна енергия и автентичност на дебата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добре, ето Дискусията за Предаването
БГ Прокуратура, БГ Следователи, БГ МВР до днес 17.09.2026 не са представили
причинно следствено доклад (повтарям пак, Доклад - прошунурован и подписан от Прокуратура и Следовател) за начинът (тоест възстановка, начин и време на убийствата, как са извършени и кой ги и извършва) времевата рамка.
В медиите и общественото пространство се говори в насипно състояние?
Защо Правителство, МВР Министър, Прокуратура допускат да се изнася информация за случаят Петрохан в насипно състояние след като 12 (дванадесет) или там 13 (тринадесет) не са готови?
При не изготвени 12 или 13 експертизи да се дава пресконференцията по случая "Петрохан", едно към Гьотаре?
12:33 17.09.2026
2 Случаят Петрохан. Възможно ли е
От което следва резонен въпрос,
Премиерът Румен Радев (бивш Президент на БГ), възможно ли е Случаят Петрохан да е допринесъл за Избирането на бившият Президент Радев за Премиер и за мнозинството на Прогресивна България в Парламента.
Възможно ли е Случаят Петрохан да е използван и да бъде използван Политически в изборът на Президент и вице президент на България?
12:35 17.09.2026
3 БГ ДАНС, БГ Прокуратура и БГ МВР
Кога и какво точно Горните Три Служби (всъщност БГ Държавата) са знаели по Случаят Петрохан - (масово убийство, самоубийство и убийство) ?
Кога и какво БГ ДАНС, БГ Прокуратура и БГ МВР са предприели по случаят Петрохан?
Какви са Действията и Бездействията на БГ ДАНС, БГ Прокуратура и БГ МВР по Случаят Петрохан.
Коментиран от #12
12:36 17.09.2026
4 Гост
12:38 17.09.2026
5 Αлфа Bълкът
12:39 17.09.2026
6 Времева рамка?
Действия и Бездействия на МВР, Прокуратура, ДАНС, Специални Служби?
Коментиран от #8
12:39 17.09.2026
7 Резонен въпрос,
Разузнаване на ГВ/РГП (Разузнаване на Гранични Войски, Гранична Полиция)
Бил ли е Ивайло Калушев формално (на Щат) или не формално Сътрудник към
ДАНС, МВР, Военно Разузнаване, Гранична Полиция Разузнаване?
12:40 17.09.2026
8 Сеирджия
До коментар #6 от "Времева рамка?":Бършете пипидиби. Колкото повече се опитвате да бършете, толкова повече се размазва.
12:43 17.09.2026
9 Тв критик
12:43 17.09.2026
10 Резонен въпрос,
12:45 17.09.2026
11 Злоба
12:45 17.09.2026
12 Αлфа Bълкът
До коментар #3 от "БГ ДАНС, БГ Прокуратура и БГ МВР":Ако Калушев е бил педофил въобще, той не е станал такъв от 2022г нататък.
Той е бил педофил и когато купува хижата 2020г от бащата на Искра Фидосова, бил е педофил и когато спасява лично едно от децата 2010г, бил е педофил и когато започва да преподава гмуркане, алпинизъм, пещернячество, аварийно спасяване 2000г. Тъй пък за 30г не го усетили, поне да го регистрират.
12:50 17.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Йеронимус БОШ
12:56 17.09.2026
15 Слоностозъбест Абракадабър
12:58 17.09.2026