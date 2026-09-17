Златимир Йочев става водещ на ново предаване за дебати „Две на две. Дуелът в събота“

На 26 септември в ефира на bTV започва новото актуално-публицистично предаване „Две на две. Дуелът в събота“ с водещ Златимир Йочев. Форматът ще се излъчва всяка събота от 18:00 часа с продължителност от 60 минути.

Във фокуса на всяко издание ще бъде значима тема от седмицата, която вълнува българското общество и поражда различни, често противоположни позиции. В студиото един срещу друг ще застават два отбора с по двама гости, готови да защитят своите тези с ясни аргументи и личен опит. Участниците ще бъдат разпознаваеми и ярки личности с отношение към обсъждания въпрос и готовност за открит и съдържателен дебат. Тематичният обхват на „Две на две. Дуелът в събота“ е широк - от политика, здравеопазване и социални въпроси до спорт и други актуални теми от обществения живот.

С новото предаване Златимир Йочев прави следваща стъпка в развитието си като едно от най-харесваните лица в българския ефир и вече ще бъде със зрителите всяка съботна вечер. С богатия си телевизионен опит, умението да води конструктивни и задълбочени разговори и характерната си харизма, той ще насочва дискусията, като дава възможност на всяка страна убедително да защити своята теза, ще търси фактите зад заявените позиции и ще откроява важните нюанси отвъд категоричното противопоставяне.

„С това предаване искаме да върнем регулярните срещи на зрителите с екип и участници, които търсят истината по важните теми за обществото. Стремежът ни е да изчистим фактите от дезинформацията, да проверяваме широко разпространени теории и твърдения. Публиката също ще бъде активен участник в дискусията. Създаваме нещо ново като концепция и реализация, и същевременно класическо като замисъл - възможността да говорим открито и смело по въпросите, които са съществени за живота ни. С всичките им нюанси и полюси.“ - заявява водещият Златимир Йочев.

В началото на „Две на две. Дуелът в събота“ ще бъде очертаван контекстът на поставената тема и ще бъде задавана отправна точка за дискусията. Отборите ще могат да проверяват твърденията на своите опоненти и да защитават позициите си с конкретни факти. Сблъсъкът на гледни точки ще насърчава открития разговор и ще позволява всяко становище да бъде разглеждано от различни страни. В предаването ще звучи и гласът на хора от различни възрасти и социални групи. Важна роля ще има публиката, която няма да бъде просто свидетел на сблъсъка - тя ще има свой глас. В студиото ще бъдат студенти от различни университети и специалности. Те ще задават въпроси, ще оспорват позиции и ще търсят допълнителни аргументи от участниците. Така в разговора ще присъства и гледната точка на поколението, което утре ще взема решенията по темите, обсъждани днес.

Модерният визуален стил на „Две на две. Дуелът в събота“, динамичното движение на камерите и кадрите с реакциите на публиката и участниците, ще засилват усещането за непосредственост и ще придават допълнителна енергия и автентичност на дебата.