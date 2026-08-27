Русия обяви превземането на село в Запорожка област

Русия съобщи за поредно превзето населено място в Източна Украйна. Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, цитирано от ТАСС, че руските сили са установили контрол над село Шевченковское в Запорожка област, предава БТА.

Информацията не е потвърдена по независим път. До момента няма официална реакция от украинска страна.

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Шевченковское се намира в северната част на Запорожка област, близо до административната граница с Днепропетровска област. През последните седмици Москва неколкократно съобщава за превземането на населени места в района.

Русия засилва натиска в източната част на Украйна

Запорожка област е сред украинските региони, които Русия обяви за анексирани през 2022 г., въпреки че не контролира цялата ѝ територия. Според различни оценки Москва държи между 70% и 80% от областта.

Същевременно Днепропетровска област не е сред регионите, които Русия е обявила за анексирани. На фона на влошаването на обстановката украинските власти по-рано този месец разпоредиха евакуацията на жители от 16 населени места в областта.

Село Шевченковское не фигурира в сутрешната сводка на Генералния щаб на украинските въоръжени сили. Киев обаче съобщава за продължаващи интензивни бойни действия по няколко направления.

Според украинския Генерален щаб през последното денонощие са регистрирани общо 229 сражения. Най-тежки са били боевете на Покровското и Константиновското направление в Донецка област, където руските сили са предприели съответно 31 и 28 атаки.

Поредното руско съобщение за превзето населено място идва на фона на продължаващите опити на Москва да разшири контролираната от нея територия в източната и югоизточната част на Украйна. Въпреки отделните заявени успехи войната като цяло продължава да се характеризира с тежки и продължителни позиционни боеве.