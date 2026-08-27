Русия обяви превземането на село в Запорожка област

Русия съобщи за поредно превзето населено място в Източна Украйна. Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, цитирано от ТАСС, че руските сили са установили контрол над село Шевченковское в Запорожка област, предава БТА.
Информацията не е потвърдена по независим път. До момента няма официална реакция от украинска страна.
Шевченковское се намира в северната част на Запорожка област, близо до административната граница с Днепропетровска област. През последните седмици Москва неколкократно съобщава за превземането на населени места в района.
Русия засилва натиска в източната част на Украйна
Запорожка област е сред украинските региони, които Русия обяви за анексирани през 2022 г., въпреки че не контролира цялата ѝ територия. Според различни оценки Москва държи между 70% и 80% от областта.
Същевременно Днепропетровска област не е сред регионите, които Русия е обявила за анексирани. На фона на влошаването на обстановката украинските власти по-рано този месец разпоредиха евакуацията на жители от 16 населени места в областта.
Село Шевченковское не фигурира в сутрешната сводка на Генералния щаб на украинските въоръжени сили. Киев обаче съобщава за продължаващи интензивни бойни действия по няколко направления.
Според украинския Генерален щаб през последното денонощие са регистрирани общо 229 сражения. Най-тежки са били боевете на Покровското и Константиновското направление в Донецка област, където руските сили са предприели съответно 31 и 28 атаки.
Поредното руско съобщение за превзето населено място идва на фона на продължаващите опити на Москва да разшири контролираната от нея територия в източната и югоизточната част на Украйна. Въпреки отделните заявени успехи войната като цяло продължава да се характеризира с тежки и продължителни позиционни боеве.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ехаа, какъв героизъм
Коментиран от #14
15:23 27.08.2026
2 Аман бе!
По колко пъти ги превземат.
Коментиран от #10
15:24 27.08.2026
3 Превзели анексирано от тях село?
Стига бе!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
15:25 27.08.2026
4 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
15:26 27.08.2026
5 Поредната путински шега
15:27 27.08.2026
6 Аа майкуууу
15:27 27.08.2026
7 Отец Дионисий
15:29 27.08.2026
8 Биби
15:30 27.08.2026
9 Бай Тошо
15:30 27.08.2026
10 Ами айде де!
До коментар #2 от "Аман бе!":Превземете и вие поне едно село...,ама постоянно ми се...,,изтегляте на по-изгодни позиции"...🤣😂😝!
15:33 27.08.2026
11 розовото пони зеля
15:33 27.08.2026
12 7676
15:38 27.08.2026
13 Сринали ли са селото?
15:39 27.08.2026
14 Мишел
До коментар #1 от "Ехаа, какъв героизъм":Русия е използвала новите си ракети Искандер 1000 за удари по обекти в Украйна. ПВО на Украйна и на НатО не може да прехване такава ракета , която лети по траектория с височина до 130км. атакува целта, като маневрира със скоростта на Кинжал 10М и има отклонение от целта 1 метър на 1000 км.
15:43 27.08.2026