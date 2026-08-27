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Русия обяви превземането на село в Запорожка област
  Тема: Украйна

Русия обяви превземането на село в Запорожка област

27 Август, 2026 15:14, обновена 27 Август, 2026 15:21 472 14

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  • украйна-
  • запорожка област

Москва съобщи, че е установила контрол над Шевченковское, но информацията не е потвърдена независимо и няма официална реакция от Киев

Русия обяви превземането на село в Запорожка област - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия съобщи за поредно превзето населено място в Източна Украйна. Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, цитирано от ТАСС, че руските сили са установили контрол над село Шевченковское в Запорожка област, предава БТА.

Информацията не е потвърдена по независим път. До момента няма официална реакция от украинска страна.

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Шевченковское се намира в северната част на Запорожка област, близо до административната граница с Днепропетровска област. През последните седмици Москва неколкократно съобщава за превземането на населени места в района.

Русия засилва натиска в източната част на Украйна

Запорожка област е сред украинските региони, които Русия обяви за анексирани през 2022 г., въпреки че не контролира цялата ѝ територия. Според различни оценки Москва държи между 70% и 80% от областта.

Същевременно Днепропетровска област не е сред регионите, които Русия е обявила за анексирани. На фона на влошаването на обстановката украинските власти по-рано този месец разпоредиха евакуацията на жители от 16 населени места в областта.

Село Шевченковское не фигурира в сутрешната сводка на Генералния щаб на украинските въоръжени сили. Киев обаче съобщава за продължаващи интензивни бойни действия по няколко направления.

Според украинския Генерален щаб през последното денонощие са регистрирани общо 229 сражения. Най-тежки са били боевете на Покровското и Константиновското направление в Донецка област, където руските сили са предприели съответно 31 и 28 атаки.

Поредното руско съобщение за превзето населено място идва на фона на продължаващите опити на Москва да разшири контролираната от нея територия в източната и югоизточната част на Украйна. Въпреки отделните заявени успехи войната като цяло продължава да се характеризира с тежки и продължителни позиционни боеве.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ехаа, какъв героизъм

    7 2 Отговор
    в мирно време.

    Коментиран от #14

    15:23 27.08.2026

  • 2 Аман бе!

    8 7 Отговор
    Пак от вече превзетите села.
    По колко пъти ги превземат.

    Коментиран от #10

    15:24 27.08.2026

  • 3 Превзели анексирано от тях село?

    6 7 Отговор
    Това виц ли е?
    Стига бе!
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    15:25 27.08.2026

  • 4 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    5 7 Отговор
    Да да знаеме руски лъжливи идиоти

    15:26 27.08.2026

  • 5 Поредната путински шега

    5 5 Отговор
    Бай Тошо беше къде по-оригинален.

    15:27 27.08.2026

  • 6 Аа майкуууу

    2 0 Отговор
    😂😂😂😂😂😂

    15:27 27.08.2026

  • 7 Отец Дионисий

    5 1 Отговор
    Господ да ги благослови!

    15:29 27.08.2026

  • 8 Биби

    3 1 Отговор
    Константиновка и Малая Токмачка нема са сами деа!

    15:30 27.08.2026

  • 9 Бай Тошо

    3 2 Отговор
    Е хайде другари - таз година село, а догодина две села !

    15:30 27.08.2026

  • 10 Ами айде де!

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Аман бе!":

    Превземете и вие поне едно село...,ама постоянно ми се...,,изтегляте на по-изгодни позиции"...🤣😂😝!

    15:33 27.08.2026

  • 11 розовото пони зеля

    4 1 Отговор
    А укрите кво са превзели, искаха армия за да победят, дадоха им пари, армия и оръжие не победиха, сега зеления гном пак иска 2ра армия, ново оръжие и още пари за да победял, зеля уйде у каналу, няма поправителен в тая игра.

    15:33 27.08.2026

  • 12 7676

    1 0 Отговор
    А " първата" армия не село Ами до границата на Иран не стигна! Голем смехххх!

    15:38 27.08.2026

  • 13 Сринали ли са селото?

    1 1 Отговор
    Те така освобождават.

    15:39 27.08.2026

  • 14 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ехаа, какъв героизъм":

    Русия е използвала новите си ракети Искандер 1000 за удари по обекти в Украйна. ПВО на Украйна и на НатО не може да прехване такава ракета , която лети по траектория с височина до 130км. атакува целта, като маневрира със скоростта на Кинжал 10М и има отклонение от целта 1 метър на 1000 км.

    15:43 27.08.2026

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