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Никушор Дан пристигна в Кишинев за 35-ата годишнина от независимостта на Молдова

Никушор Дан пристигна в Кишинев за 35-ата годишнина от независимостта на Молдова

27 Август, 2026 15:35, обновена 27 Август, 2026 15:25 601 9

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  • независимост-
  • кишинев

Румънският президент ще се срещне с Мая Санду и ще присъства на военния парад по случай националния празник

Никушор Дан пристигна в Кишинев за 35-ата годишнина от независимостта на Молдова - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румънският президент Никушор Дан пристигна днес в Кишинев за честванията по повод 35-ата годишнина от обявяването на независимостта на Молдова, предава БТА.

Молдовският президент Мая Санду посрещна румънския си колега в сградата на президентството. Двамата ще проведат среща, след което се очаква да присъстват на военен парад в центъра на Кишинев.

В парада ще участват повече от 2000 военнослужещи и над 100 единици военна техника.

Зеленски също пристига в Кишинев

По-късно днес в молдовската столица се очаква да пристигне и украинският президент Володимир Зеленски.

Зеленски ще проведе среща с Мая Санду и Никушор Дан. След разговорите тримата лидери се очаква да направят съвместни изявления пред медиите.

Присъствието на президентите на Румъния и Украйна при честванията подчертава тесните отношения на Молдова с двете съседни държави и европейската ориентация на Кишинев.

Молдова отбелязва 35 години независимост

По-рано днес Мая Санду, председателят на парламента Игор Гросу и премиерът Василе Тофан поднесоха цветя пред паметника на Стефан Велики в Кишинев. В церемонията участва и българският посланик в Молдова Мая Добрева.

На 27 август Молдова отбелязва 35 години от обявяването на независимостта си. През 1991 г. молдовският парламент приема Декларацията за независимост, с която страната утвърждава правото си да определя самостоятелно своето бъдеще като суверенна държава.

Днес Молдова е страна кандидат за членство в Европейския съюз. Властите в Кишинев са си поставили за цел да подготвят страната за присъединяване към блока до 2030 г.

Тазгодишните чествания на Деня на независимостта преминават под наслова „Независимостта ни обединява“.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бибитко от Банкя

    8 2 Отговор
    Румънският Ники е като българския Росен Банов!

    Коментиран от #7

    15:38 27.08.2026

  • 2 голям праз

    6 2 Отговор
    а ти елче що не отиде там да го забавляваш човечеца

    15:38 27.08.2026

  • 3 Сандо

    10 2 Отговор
    Поставеният от Брюксел президент отиде да си огледа бъдещата територия.А румънската гражданка и английска възпитаничка топло го посрещна и разведе из владенията.

    15:42 27.08.2026

  • 4 Андро

    6 1 Отговор
    В този новоназначен западен агент няа нищо президентско. Както и между другото и Мая. Лика прилика.

    15:50 27.08.2026

  • 5 Дългият

    5 2 Отговор
    И Зеленски пак ли ще води парада?

    15:52 27.08.2026

  • 6 И какво

    7 2 Отговор
    постигна Молдова за 35 години независимост? Пряка зависимост от Брюксел.

    16:00 27.08.2026

  • 7 Ехо

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бибитко от Банкя":

    Румънеца е недостижим.Цяла Румъния се забавлява с него

    16:03 27.08.2026

  • 8 Този е голям смешник!

    4 2 Отговор
    Ще паднете от смях,гледайки видеата как приема почетен караул...🤣😂🤣😂🤣😂!

    16:09 27.08.2026

  • 9 Гай Турий

    1 0 Отговор
    Ама че реторика?! Че тя да не е била под нечие робство, че да се чества независимост?! Що за идиотщини се пишат тук-там?!

    16:43 27.08.2026

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