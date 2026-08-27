Никушор Дан пристигна в Кишинев за 35-ата годишнина от независимостта на Молдова

Румънският президент Никушор Дан пристигна днес в Кишинев за честванията по повод 35-ата годишнина от обявяването на независимостта на Молдова, предава БТА.
Молдовският президент Мая Санду посрещна румънския си колега в сградата на президентството. Двамата ще проведат среща, след което се очаква да присъстват на военен парад в центъра на Кишинев.
В парада ще участват повече от 2000 военнослужещи и над 100 единици военна техника.
Зеленски също пристига в Кишинев
По-късно днес в молдовската столица се очаква да пристигне и украинският президент Володимир Зеленски.
Зеленски ще проведе среща с Мая Санду и Никушор Дан. След разговорите тримата лидери се очаква да направят съвместни изявления пред медиите.
Присъствието на президентите на Румъния и Украйна при честванията подчертава тесните отношения на Молдова с двете съседни държави и европейската ориентация на Кишинев.
Молдова отбелязва 35 години независимост
По-рано днес Мая Санду, председателят на парламента Игор Гросу и премиерът Василе Тофан поднесоха цветя пред паметника на Стефан Велики в Кишинев. В церемонията участва и българският посланик в Молдова Мая Добрева.
На 27 август Молдова отбелязва 35 години от обявяването на независимостта си. През 1991 г. молдовският парламент приема Декларацията за независимост, с която страната утвърждава правото си да определя самостоятелно своето бъдеще като суверенна държава.
Днес Молдова е страна кандидат за членство в Европейския съюз. Властите в Кишинев са си поставили за цел да подготвят страната за присъединяване към блока до 2030 г.
Тазгодишните чествания на Деня на независимостта преминават под наслова „Независимостта ни обединява“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бибитко от Банкя
Коментиран от #7
15:38 27.08.2026
2 голям праз
15:38 27.08.2026
3 Сандо
15:42 27.08.2026
4 Андро
15:50 27.08.2026
5 Дългият
15:52 27.08.2026
6 И какво
16:00 27.08.2026
7 Ехо
До коментар #1 от "Бибитко от Банкя":Румънеца е недостижим.Цяла Румъния се забавлява с него
16:03 27.08.2026
8 Този е голям смешник!
16:09 27.08.2026
9 Гай Турий
16:43 27.08.2026