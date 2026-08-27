Никушор Дан пристигна в Кишинев за 35-ата годишнина от независимостта на Молдова

Румънският президент Никушор Дан пристигна днес в Кишинев за честванията по повод 35-ата годишнина от обявяването на независимостта на Молдова, предава БТА.

Молдовският президент Мая Санду посрещна румънския си колега в сградата на президентството. Двамата ще проведат среща, след което се очаква да присъстват на военен парад в центъра на Кишинев.

В парада ще участват повече от 2000 военнослужещи и над 100 единици военна техника.

Зеленски също пристига в Кишинев

По-късно днес в молдовската столица се очаква да пристигне и украинският президент Володимир Зеленски.

Зеленски ще проведе среща с Мая Санду и Никушор Дан. След разговорите тримата лидери се очаква да направят съвместни изявления пред медиите.

Присъствието на президентите на Румъния и Украйна при честванията подчертава тесните отношения на Молдова с двете съседни държави и европейската ориентация на Кишинев.

Молдова отбелязва 35 години независимост

По-рано днес Мая Санду, председателят на парламента Игор Гросу и премиерът Василе Тофан поднесоха цветя пред паметника на Стефан Велики в Кишинев. В церемонията участва и българският посланик в Молдова Мая Добрева.

На 27 август Молдова отбелязва 35 години от обявяването на независимостта си. През 1991 г. молдовският парламент приема Декларацията за независимост, с която страната утвърждава правото си да определя самостоятелно своето бъдеще като суверенна държава.

Днес Молдова е страна кандидат за членство в Европейския съюз. Властите в Кишинев са си поставили за цел да подготвят страната за присъединяване към блока до 2030 г.

Тазгодишните чествания на Деня на независимостта преминават под наслова „Независимостта ни обединява“.