Зеленски призова партньорите на Украйна да подсилят противовъздушната ѝ отбрана

Украинският президент Володимир Зеленски призова международните партньори на страната да увеличат подкрепата си за украинската противовъздушна отбрана след поредната нощ на руски ракетни и дронови атаки, предава БТА.

В публикация във „Фейсбук“ Зеленски подчерта, че европейските съюзници на Украйна са взели важни решения за укрепване на противовъздушната ѝ отбрана през тази седмица.

„Русия продължава да инвестира в ракети и в разширяване на войната си. Това означава, че са необходими повече ответни мерки“, заяви украинският президент.

По думите му ефективното прихващане на руските ракети е ключово за ограничаването на способността на Москва да продължава бойните действия.

Удари с дронове и балистични ракети

Зеленски съобщи, че украинските власти са започнали още през нощта работа по отстраняване на последиците от атаките срещу различни региони на страната.

По данни на украинския президент руските сили са използвали както безпилотни летателни апарати, така и балистични ракети.

Удари са нанесени по критична инфраструктура в Полтавска, Сумска и Херсонска област. В Харковска област са били засегнати жилищни сгради, а в Краматорск е поразен многоетажен жилищен блок.

В Запорожие са ранени трима души, а други двама са пострадали в Кривой Рог. Многоетажна жилищна сграда е била ударена и в Одеса.

На този фон Зеленски отново настоя партньорите на Украйна да увеличат възможностите на страната за противоракетна отбрана, особено срещу балистични ракети, които според него са сред основните средства, на които Русия разчита за продължаване на ударите си.