Зеленски призова партньорите на Украйна да подсилят противовъздушната ѝ отбрана

Украинският президент Володимир Зеленски призова международните партньори на страната да увеличат подкрепата си за украинската противовъздушна отбрана след поредната нощ на руски ракетни и дронови атаки, предава БТА.
В публикация във „Фейсбук“ Зеленски подчерта, че европейските съюзници на Украйна са взели важни решения за укрепване на противовъздушната ѝ отбрана през тази седмица.
„Русия продължава да инвестира в ракети и в разширяване на войната си. Това означава, че са необходими повече ответни мерки“, заяви украинският президент.
По думите му ефективното прихващане на руските ракети е ключово за ограничаването на способността на Москва да продължава бойните действия.
Удари с дронове и балистични ракети
Зеленски съобщи, че украинските власти са започнали още през нощта работа по отстраняване на последиците от атаките срещу различни региони на страната.
По данни на украинския президент руските сили са използвали както безпилотни летателни апарати, така и балистични ракети.
Удари са нанесени по критична инфраструктура в Полтавска, Сумска и Херсонска област. В Харковска област са били засегнати жилищни сгради, а в Краматорск е поразен многоетажен жилищен блок.
В Запорожие са ранени трима души, а други двама са пострадали в Кривой Рог. Многоетажна жилищна сграда е била ударена и в Одеса.
На този фон Зеленски отново настоя партньорите на Украйна да увеличат възможностите на страната за противоракетна отбрана, особено срещу балистични ракети, които според него са сред основните средства, на които Русия разчита за продължаване на ударите си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #17, #27
14:37 27.08.2026
2 Българският народ подкрепя Украйна !
Включи се в програмата принтирай и бомбардирай !
Коментиран от #8, #20, #23
14:37 27.08.2026
3 7676
14:38 27.08.2026
4 Последния Софиянец
14:39 27.08.2026
5 Никой не аплодира просещия из Европа.
14:41 27.08.2026
6 Хаген Дас
14:42 27.08.2026
7 Крокодила Гена
14:42 27.08.2026
8 Бай Дън
До коментар #2 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Пълни глупости! Виж си минусите!
Коментиран от #9, #15
14:43 27.08.2026
9 7676
До коментар #8 от "Бай Дън":Не може щото е бот!
14:45 27.08.2026
10 Айляк
Ама нема. Нема подсилване на бандерското ПВО. Няма и да има.
Пари няма, оръжия няма, нищо няма, ама тръгнал от просене да воюва жуженцето от Кривой рог.
14:46 27.08.2026
11 оня с коня
14:47 27.08.2026
12 оня с коня
Нали сте щитът, който пази европа от Русия! Загивайте мъжествено, докато си пием ракията, а гейовете се чекнат по гейпарадите. Много поздрави от НАТО и гейсъюз, ДРЪЖТЕ СЕ ЕЙ !
14:48 27.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Плюсовете и минусите не
До коментар #8 от "Бай Дън":ги гледай изобщо. Те се слагат автоматично на определени потребители и коментари. Само не казвай, че не го знаеш :)
14:56 27.08.2026
16 Kaлпазанин
15:00 27.08.2026
17 Шопо
До коментар #1 от "Гост":Украйна не е държава а територия, руска територия.
15:01 27.08.2026
18 хахаха
15:05 27.08.2026
19 Иво
15:06 27.08.2026
20 хахаха
До коментар #2 от "Българският народ подкрепя Украйна !":ха ха ха - по добре се включи в програмата събери 57 милиарда за украйна за тази година, че да оцелеят, за до година ще трябват повечко
15:09 27.08.2026
21 Нашмърканият потник
15:16 27.08.2026
22 Тоя..
15:18 27.08.2026
23 Пазач от Баба Алино
До коментар #2 от "Българският народ подкрепя Украйна !":сам си сложил 2 плюсплюсчета и от двете сим карти от Галя, хахаха
15:26 27.08.2026
24 Зеления път
15:27 27.08.2026
25 Тъпо соросоидче
15:37 27.08.2026
26 УЖАС
15:40 27.08.2026
27 хахаха
До коментар #1 от "Гост":Пропусна най важното- обещаха им "БЕЗВИЗ" , ако изтрият всичко руско. И заради този безвиз си изпотрошиха държавата .
15:43 27.08.2026