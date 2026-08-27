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Зеленски призова партньорите на Украйна да подсилят противовъздушната ѝ отбрана
  Тема: Украйна

Зеленски призова партньорите на Украйна да подсилят противовъздушната ѝ отбрана

27 Август, 2026 14:33 602 27

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  • отбрана-
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Украинският президент заяви, че Русия разширява ракетния си арсенал и използва балистични ракети за удари по критична и гражданска инфраструктура

Зеленски призова партньорите на Украйна да подсилят противовъздушната ѝ отбрана - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски призова международните партньори на страната да увеличат подкрепата си за украинската противовъздушна отбрана след поредната нощ на руски ракетни и дронови атаки, предава БТА.

В публикация във „Фейсбук“ Зеленски подчерта, че европейските съюзници на Украйна са взели важни решения за укрепване на противовъздушната ѝ отбрана през тази седмица.

„Русия продължава да инвестира в ракети и в разширяване на войната си. Това означава, че са необходими повече ответни мерки“, заяви украинският президент.

По думите му ефективното прихващане на руските ракети е ключово за ограничаването на способността на Москва да продължава бойните действия.

Удари с дронове и балистични ракети

Зеленски съобщи, че украинските власти са започнали още през нощта работа по отстраняване на последиците от атаките срещу различни региони на страната.

По данни на украинския президент руските сили са използвали както безпилотни летателни апарати, така и балистични ракети.

Удари са нанесени по критична инфраструктура в Полтавска, Сумска и Херсонска област. В Харковска област са били засегнати жилищни сгради, а в Краматорск е поразен многоетажен жилищен блок.

В Запорожие са ранени трима души, а други двама са пострадали в Кривой Рог. Многоетажна жилищна сграда е била ударена и в Одеса.

На този фон Зеленски отново настоя партньорите на Украйна да увеличат възможностите на страната за противоракетна отбрана, особено срещу балистични ракети, които според него са сред основните средства, на които Русия разчита за продължаване на ударите си.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    28 2 Отговор
    На този пък кои са му "международните партньори"?! Има една банда в Европа, която само ги дои, от 50 милиона ги докара до 20, без икономика, без селско стопанство, без пристанища, без църква даже. Всеки украинец вече дължи над 8 хиляди долара, деца, жени, старци, всеки. Та, какви партньори, тези които ви изпращат всекидневно на смърт и не ви разрешават да водите мирни преговори, това ли са партньорите ви ?!

    Коментиран от #17, #27

    14:37 27.08.2026

  • 2 Българският народ подкрепя Украйна !

    2 34 Отговор
    Слава на Украйна, слава на героите! Цяла Европа и всички европейци сме с вас в борбата ви за свобода! 🇧🇬 🇪🇺 🇺🇦

    Включи се в програмата принтирай и бомбардирай !

    Коментиран от #8, #20, #23

    14:37 27.08.2026

  • 3 7676

    15 1 Отговор
    Зельоооо не дей да лъжеш в Краматорск цял блок не остана!

    14:38 27.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Ще я подсилим като нашата.Хи хи хи

    14:39 27.08.2026

  • 5 Никой не аплодира просещия из Европа.

    13 1 Отговор
    Подаянията намаляват. Желаещите напускат седянката един по един.

    14:41 27.08.2026

  • 6 Хаген Дас

    8 1 Отговор
    С това призоваване ще накараш Русия да удари друга държава!

    14:42 27.08.2026

  • 7 Крокодила Гена

    11 1 Отговор
    Зеленияяяя разходи се до нашата територия! Ще съберереш две роти от нашите диванни специалисти и поне две дивизии от твоите по морето! За нашите сори ама са много само пред компа и иначе толкова!

    14:42 27.08.2026

  • 8 Бай Дън

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Пълни глупости! Виж си минусите!

    Коментиран от #9, #15

    14:43 27.08.2026

  • 9 7676

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Бай Дън":

    Не може щото е бот!

    14:45 27.08.2026

  • 10 Айляк

    10 1 Отговор
    Реве, направо писка тоз прошляк Зеле, орева орталъка.
    Ама нема. Нема подсилване на бандерското ПВО. Няма и да има.
    Пари няма, оръжия няма, нищо няма, ама тръгнал от просене да воюва жуженцето от Кривой рог.

    14:46 27.08.2026

  • 11 оня с коня

    7 1 Отговор
    ало до зелюНАРКОМАНОВ, вие нямате партньори вас ви използват, така ли го не разбрахте

    14:47 27.08.2026

  • 12 оня с коня

    9 0 Отговор
    партньорите казаха:
    Нали сте щитът, който пази европа от Русия! Загивайте мъжествено, докато си пием ракията, а гейовете се чекнат по гейпарадите. Много поздрави от НАТО и гейсъюз, ДРЪЖТЕ СЕ ЕЙ !

    14:48 27.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Плюсовете и минусите не

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Бай Дън":

    ги гледай изобщо. Те се слагат автоматично на определени потребители и коментари. Само не казвай, че не го знаеш :)

    14:56 27.08.2026

  • 16 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    На евреин колкото и да ми дадеш все ще му е малко и ще реве за още

    15:00 27.08.2026

  • 17 Шопо

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    15:01 27.08.2026

  • 18 хахаха

    4 0 Отговор
    а да и да бъдат така любезни партньорите да запълнят дупката в украинската хазна - 57 милиарда евра

    15:05 27.08.2026

  • 19 Иво

    5 0 Отговор
    Никой не ти е длъжник , шут !

    15:06 27.08.2026

  • 20 хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    ха ха ха - по добре се включи в програмата събери 57 милиарда за украйна за тази година, че да оцелеят, за до година ще трябват повечко

    15:09 27.08.2026

  • 21 Нашмърканият потник

    3 0 Отговор
    може да призове само за още бело и златни тоалетни

    15:16 27.08.2026

  • 22 Тоя..

    3 0 Отговор
    Ще остави НАТО без оръжие

    15:18 27.08.2026

  • 23 Пазач от Баба Алино

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    сам си сложил 2 плюсплюсчета и от двете сим карти от Галя, хахаха

    15:26 27.08.2026

  • 24 Зеления път

    2 0 Отговор
    Я, Зеленото се усвести днеска в 3 часа.. Все по-тежки му стават нощите, а и дните..

    15:27 27.08.2026

  • 25 Тъпо соросоидче

    0 0 Отговор
    Е нали Макрон щял да дава патриоти.Иначе може и с прашки да се подсили. Например с пражките на маман Олеся.

    15:37 27.08.2026

  • 26 УЖАС

    0 0 Отговор
    Зеленски призова партньорите на Украйна да подсилят противовъздушната ѝ отбрана , КАТО ЯДАТ ПОВЕЧЕ ФАСУЛ.

    15:40 27.08.2026

  • 27 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Пропусна най важното- обещаха им "БЕЗВИЗ" , ако изтрият всичко руско. И заради този безвиз си изпотрошиха държавата .

    15:43 27.08.2026

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