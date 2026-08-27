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Фон дер Лайен ще посети Гренландия на фона на засиления интерес към сигурността в Арктика

Фон дер Лайен ще посети Гренландия на фона на засиления интерес към сигурността в Арктика

27 Август, 2026 15:09, обновена 27 Август, 2026 15:07 402 12

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  • сигурност-
  • арктика

Председателката на Европейската комисия ще се срещне с лидерите на Гренландия и Дания и ще подпише декларация за сигурност и сътрудничество

Фон дер Лайен ще посети Гренландия на фона на засиления интерес към сигурността в Арктика - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Гренландия на 6 и 7 септември, съобщи говорител на Европейската комисия, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По време на визитата си Фон дер Лайен ще се срещне с премиерите на Гренландия и Дания Йенс-Фредерик Нилсен и Мете Фредериксен. Очаква се тя да подпише и съвместна декларация между Европейския съюз и Гренландия в областта на сигурността и сътрудничеството.

ЕС засилва вниманието си към Арктика

Посещението идва на фона на засиления интерес към сигурността в Арктика и стратегическото значение на региона. От Европейската комисия подчертават, че визитата е знак за ангажимента на ЕС към сигурността и сътрудничеството в Арктика.

Европейската комисия вече увеличи присъствието си в Гренландия, включително чрез откриването на постоянен офис в столицата Нуук през 2024 г.

Фон дер Лайен по-рано заяви, че сигурността на Арктика е общ интерес на Европа и нейните партньори. ЕС подчертава и необходимостта от зачитане на суверенитета и правото на населението на Гренландия да определя собственото си бъдеще.

Гренландия е в центъра на геополитическото внимание

Гренландия е автономна територия в рамките на Кралство Дания и има стратегическо значение заради местоположението си в Арктика.

През последните месеци островът привлече особено внимание заради заявените от президента на САЩ Доналд Тръмп претенции и аргументите му, свързани с националната сигурност. На този фон ЕС неколкократно заяви подкрепата си за Дания и населението на Гренландия и подчерта, че въпросите за бъдещето на острова трябва да бъдат решавани от самите гренландци и Дания.

Предстоящото посещение на Фон дер Лайен ще даде възможност на Брюксел да демонстрира по-силно европейско присъствие в регион, който постепенно се превръща във все по-важна зона на геополитическо и военно съперничество.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на снимката една вещица

    19 0 Отговор
    "Зла гинеколожка" и "токсична старица"

    Коментиран от #9

    15:09 27.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Дания плаща милиони обезщетения на гренландски жени които са били подложени на масова стерилизация без тяхно знание.

    15:12 27.08.2026

  • 3 Оня

    13 0 Отговор
    Тая си търси място да се скрие след като я погнат" Европейците"!!!!

    15:13 27.08.2026

  • 4 георги стоянов

    11 0 Отговор
    Тази кьдето стьпи трева не никне. Изпонабоде половин Европа за да гушне 5.млн.

    15:15 27.08.2026

  • 5 хехе

    7 0 Отговор
    Урсула да обявява война на миротвореца щото като гледам друг не проявява апетити към Гренландия.

    15:17 27.08.2026

  • 6 млад еврас

    13 0 Отговор
    Ми то другаде няма и къде да отиде, никъде не я канят и викат и да отиде ще стои на диванчето, Китайците и тая чест на диванчето не и оказаха а направо със 2ра класа обратно, освен да си прави седянки нищо не и остана, вече сама призна, че е вкарала ЕС в канала и нищо не зависи от "лидерите" и никой не бръсне ЕС за слива.

    15:18 27.08.2026

  • 7 Боко

    7 0 Отговор
    Чакам скоро да посети деветия кръг на ада 👌

    15:20 27.08.2026

  • 8 След приказките на тая

    6 0 Отговор
    Тръмп ще прати войски в Гренландия.

    15:25 27.08.2026

  • 9 Мунчо

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "на снимката една вещица":

    Съсухрена немска скумрия.

    15:31 27.08.2026

  • 10 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Каква противна физиономия.

    15:33 27.08.2026

  • 11 УдоМача

    5 0 Отговор
    Вещице, вещице...

    15:34 27.08.2026

  • 12 дядото

    2 0 Отговор
    и стара и грозна и злобна.лоша комбинация и за ес

    15:41 27.08.2026

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