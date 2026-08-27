Фон дер Лайен ще посети Гренландия на фона на засиления интерес към сигурността в Арктика

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Гренландия на 6 и 7 септември, съобщи говорител на Европейската комисия, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По време на визитата си Фон дер Лайен ще се срещне с премиерите на Гренландия и Дания Йенс-Фредерик Нилсен и Мете Фредериксен. Очаква се тя да подпише и съвместна декларация между Европейския съюз и Гренландия в областта на сигурността и сътрудничеството.

ЕС засилва вниманието си към Арктика

Посещението идва на фона на засиления интерес към сигурността в Арктика и стратегическото значение на региона. От Европейската комисия подчертават, че визитата е знак за ангажимента на ЕС към сигурността и сътрудничеството в Арктика.

Европейската комисия вече увеличи присъствието си в Гренландия, включително чрез откриването на постоянен офис в столицата Нуук през 2024 г.

Фон дер Лайен по-рано заяви, че сигурността на Арктика е общ интерес на Европа и нейните партньори. ЕС подчертава и необходимостта от зачитане на суверенитета и правото на населението на Гренландия да определя собственото си бъдеще.

Гренландия е в центъра на геополитическото внимание

Гренландия е автономна територия в рамките на Кралство Дания и има стратегическо значение заради местоположението си в Арктика.

През последните месеци островът привлече особено внимание заради заявените от президента на САЩ Доналд Тръмп претенции и аргументите му, свързани с националната сигурност. На този фон ЕС неколкократно заяви подкрепата си за Дания и населението на Гренландия и подчерта, че въпросите за бъдещето на острова трябва да бъдат решавани от самите гренландци и Дания.

Предстоящото посещение на Фон дер Лайен ще даде възможност на Брюксел да демонстрира по-силно европейско присъствие в регион, който постепенно се превръща във все по-важна зона на геополитическо и военно съперничество.