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Гърция иска да строи база за дронове на остров Родос! Турция остро възразява

Гърция иска да строи база за дронове на остров Родос! Турция остро възразява

27 Август, 2026 15:24 412 5

  • турция-
  • гърция-
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  • дронове-
  • егейско море

Турското министерство на отбраната твърди, че всеки опит за нарушаване на този режим е несъвместим със задълженията на Гърция съгласно международното право

Гърция иска да строи база за дронове на остров Родос! Турция остро възразява - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Турция възрази срещу намерението на Гърция да създаде база за безпилотни летателни апарати (БЛА) на остров Родос, пише "Катимерини".

Според Анкара подобен ход ще наруши демилитаризирания статут на острова и ще навреди на мира и стабилността в Егейско море, както и на добросъседските отношения.

Турското министерство на отбраната твърди, че всеки опит за нарушаване на този режим е несъвместим със задълженията на Гърция съгласно международното право.

От ведомството посочват, че Турция ще продължи решително да защитава правата и интересите си, произтичащи от международни договори.

Същевременно турското министерство на отбраната приветства решението на гръцкото правителство да премести системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" от остров Карпатос на остров Крит, определяйки го като положителна стъпка към "прекратяване на милитаризацията на острова.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Тръмп

    2 1 Отговор
    Ще обявя Родос и Кипър за американска територия !

    15:30 27.08.2026

  • 2 Гърците

    1 4 Отговор
    ще ядат чл.5.

    15:32 27.08.2026

  • 3 гост

    4 2 Отговор
    Гърция ще строи кадето и каквото си иска, турция да се връща в 7век, кадето и е мястото и на кадето се е запътила.

    Коментиран от #4, #5

    15:33 27.08.2026

  • 4 кАдето, казваш?

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    А гърците кого ще нападат, турците? Или сирийците? А може би ще завладеят Египет?

    15:37 27.08.2026

  • 5 ТюркоАс

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    От 7 век май гоните прабългарите тюрки от Балканите населили се там от лето 681.

    15:44 27.08.2026

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