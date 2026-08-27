Гърция иска да строи база за дронове на остров Родос! Турция остро възразява

Турция възрази срещу намерението на Гърция да създаде база за безпилотни летателни апарати (БЛА) на остров Родос, пише "Катимерини".

Според Анкара подобен ход ще наруши демилитаризирания статут на острова и ще навреди на мира и стабилността в Егейско море, както и на добросъседските отношения.

Турското министерство на отбраната твърди, че всеки опит за нарушаване на този режим е несъвместим със задълженията на Гърция съгласно международното право.

От ведомството посочват, че Турция ще продължи решително да защитава правата и интересите си, произтичащи от международни договори.

Същевременно турското министерство на отбраната приветства решението на гръцкото правителство да премести системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" от остров Карпатос на остров Крит, определяйки го като положителна стъпка към "прекратяване на милитаризацията на острова.