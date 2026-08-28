Украйна атакува Севастопол

Назначеният от Русия губернатор на анексирания Севастопол Михаил Развожаев съобщи, че безпилотен летателен апарат е попаднал във входа на пететажна жилищна сграда. Агенция „Интерфакс“ цитира съобщението му в месинджъра „Макс“.
В резултат на удара се е възпламенил апартамент на последния етаж, откъдето е евакуирана една жена, написа той.
Освен това, според Развожаев, безпилотните летателни апарати са попаднали „в стари резервоари (цистерни)“. „В тях не е имало гориво – само технически остатъци“, заяви той.
Фрагменти от още един безпилотен летателен апарат, който според Развожаев е бил свален, са паднали на територията на хотела, където също е възникнал пожар, който е бил потушен от персонала на хотела, пише Развожаев, като добавя, че няма пострадали.
Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев съобщи в социалните си мрежи, че изходът от Ярославъл в посока Москва е затворен „с цел осигуряване на безопасността“.
По този начин властите в региона обикновено съобщават за атаки с дронове срещу индустриалната зона, където се намира и Ярославската рафинерия, която вече неведнъж е била атакувана от дронове.
Евраев не съобщи за щети или пострадали.
Украинската страна все още не е коментирала сутрешните атаки срещу Ярославъл.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Следва
06:16 28.08.2026
3 Путин многоходовия
06:18 28.08.2026
4 Сега Путин ще му
06:18 28.08.2026
5 Путин
06:19 28.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Митрофанова
Но! Когато ползвате AI за имитация на украински, се издавате. Много грешки, много нещо!
Ползвайте речници и граматики, учете този език.
Може да ги посрещатевтори път на Дунава.
Все пак те са истинските ви освободители в състава на тогавашната империя.
06:29 28.08.2026
9 Митеофанова
До коментар #6 от "ВолодомОр Зiiльонски 🇺🇦 Началняк хунта":Е, нали аз ви казах така да лъжете, подопечни мои бг путинци!
Но! Когато ползвате AI за имитация на украински, се издавате. Много грешки, много нещо!
Ползвайте речници и граматики, учете този език.
Може да ги посрещате втори път на Дунава.
Все пак те са истинските ви освободители в състава на тогавашната империя.
06:31 28.08.2026
10 Соломон
До коментар #1 от "Примати":Не само в Крим няма да има гориво.Преди малко гледах колона само от полицейски коли в Дагестан.Която чака на опашка за гориво.На бензиностанция на която зареждат само държавни коли
Коментиран от #16
06:33 28.08.2026
11 Не може
До коментар #7 от "Дарвин":Сайтът е български, не кремълски.
Редно е путинците да се изнесете.
Тук не е Раша.
Изчезни, щом те нерви.
06:33 28.08.2026
12 БАНДЕРИТЕ
06:34 28.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Някой
06:40 28.08.2026
16 Путин многоходовия
До коментар #10 от "Соломон":Важното е украинския нацистки режим да не цели запада. Където са децата ни.
06:41 28.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Крим е УКРАИНСКИ
А Пиздюхин стана за после
06:42 28.08.2026
19 А ИСТИНАТА Е
Коментиран от #24
06:42 28.08.2026
20 Някой си
Коментиран от #23
06:45 28.08.2026
21 няма край
06:48 28.08.2026
22 7676
06:48 28.08.2026
23 хе хе
До коментар #20 от "Някой си":В нета се върти едно клипче от където е свалена снимката. Демонстрационни стрелби пред Путин. Малко по-късно от времето на снимката, този параход изстреля ракета, която от старост отказа да полети и падна до кораба. Потърсете "не полетела" и ще стигнете и до това клипче заедно с хиляди други.
06:51 28.08.2026
24 два три дня и всьо
До коментар #19 от "А ИСТИНАТА Е":нали
?
06:52 28.08.2026