Украйна атакува Севастопол

Назначеният от Русия губернатор на анексирания Севастопол Михаил Развожаев съобщи, че безпилотен летателен апарат е попаднал във входа на пететажна жилищна сграда. Агенция „Интерфакс“ цитира съобщението му в месинджъра „Макс“.

В резултат на удара се е възпламенил апартамент на последния етаж, откъдето е евакуирана една жена, написа той.

Освен това, според Развожаев, безпилотните летателни апарати са попаднали „в стари резервоари (цистерни)“. „В тях не е имало гориво – само технически остатъци“, заяви той.

Фрагменти от още един безпилотен летателен апарат, който според Развожаев е бил свален, са паднали на територията на хотела, където също е възникнал пожар, който е бил потушен от персонала на хотела, пише Развожаев, като добавя, че няма пострадали.

Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев съобщи в социалните си мрежи, че изходът от Ярославъл в посока Москва е затворен „с цел осигуряване на безопасността“.

По този начин властите в региона обикновено съобщават за атаки с дронове срещу индустриалната зона, където се намира и Ярославската рафинерия, която вече неведнъж е била атакувана от дронове.

Евраев не съобщи за щети или пострадали.

Украинската страна все още не е коментирала сутрешните атаки срещу Ярославъл.