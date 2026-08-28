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Украйна атакува Севастопол

Украйна атакува Севастопол

28 Август, 2026 06:08 1 130 24

  • севастопол-
  • дрон-
  • русия-
  • украйна-
  • война

В Ярославска област е била поразена рафинерия

Украйна атакува Севастопол - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Назначеният от Русия губернатор на анексирания Севастопол Михаил Развожаев съобщи, че безпилотен летателен апарат е попаднал във входа на пететажна жилищна сграда. Агенция „Интерфакс“ цитира съобщението му в месинджъра „Макс“.

В резултат на удара се е възпламенил апартамент на последния етаж, откъдето е евакуирана една жена, написа той.

Освен това, според Развожаев, безпилотните летателни апарати са попаднали „в стари резервоари (цистерни)“. „В тях не е имало гориво – само технически остатъци“, заяви той.

Фрагменти от още един безпилотен летателен апарат, който според Развожаев е бил свален, са паднали на територията на хотела, където също е възникнал пожар, който е бил потушен от персонала на хотела, пише Развожаев, като добавя, че няма пострадали.

Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев съобщи в социалните си мрежи, че изходът от Ярославъл в посока Москва е затворен „с цел осигуряване на безопасността“.

По този начин властите в региона обикновено съобщават за атаки с дронове срещу индустриалната зона, където се намира и Ярославската рафинерия, която вече неведнъж е била атакувана от дронове.

Евраев не съобщи за щети или пострадали.

Украинската страна все още не е коментирала сутрешните атаки срещу Ярославъл.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Следва

    4 9 Отговор
    Владивосток.

    06:16 28.08.2026

  • 3 Путин многоходовия

    6 4 Отговор
    Ние сме една тръба захранваща запада с гориво. Срещу стоки за нас. Няма как да не сме многоходовини да водя войната загадъчно резервирано.

    06:18 28.08.2026

  • 4 Сега Путин ще му

    4 6 Отговор
    отнеме Севастопол, дето не го е опазил и ще си го направи частен имот.

    06:18 28.08.2026

  • 5 Путин

    2 3 Отговор
    Имат право да целят. Само да не целят по запада.

    06:19 28.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Митрофанова

    3 3 Отговор
    Е, нали аз ви казах така да лъжете, подопечни мои бг путинци!
    Но! Когато ползвате AI за имитация на украински, се издавате. Много грешки, много нещо!
    Ползвайте речници и граматики, учете този език.
    Може да ги посрещатевтори път на Дунава.
    Все пак те са истинските ви освободители в състава на тогавашната империя.

    06:29 28.08.2026

  • 9 Митеофанова

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "ВолодомОр Зiiльонски 🇺🇦 Началняк хунта":

    Е, нали аз ви казах така да лъжете, подопечни мои бг путинци!
    Но! Когато ползвате AI за имитация на украински, се издавате. Много грешки, много нещо!
    Ползвайте речници и граматики, учете този език.
    Може да ги посрещате втори път на Дунава.
    Все пак те са истинските ви освободители в състава на тогавашната империя.

    06:31 28.08.2026

  • 10 Соломон

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    Не само в Крим няма да има гориво.Преди малко гледах колона само от полицейски коли в Дагестан.Която чака на опашка за гориво.На бензиностанция на която зареждат само държавни коли

    Коментиран от #16

    06:33 28.08.2026

  • 11 Не може

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Дарвин":

    Сайтът е български, не кремълски.
    Редно е путинците да се изнесете.
    Тук не е Раша.
    Изчезни, щом те нерви.

    06:33 28.08.2026

  • 12 БАНДЕРИТЕ

    7 1 Отговор
    Пак побеждават у нета, а в действителността ядат дървото.

    06:34 28.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Някой

    1 1 Отговор
    Споразумение? За какво им е? Те купиха вицепрезидентката на Венецуела. Може би и армията. Сега няма защо да се прави споразумение. Американците вземат това, което искат със сила. Имат само васали, а не партньори. Венецуелците не харесват това и ще има партизански отряди.

    06:40 28.08.2026

  • 16 Путин многоходовия

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    Важното е украинския нацистки режим да не цели запада. Където са децата ни.

    06:41 28.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Крим е УКРАИНСКИ

    1 3 Отговор
    И се контролира изцяло от ЗСУ !
    А Пиздюхин стана за после

    06:42 28.08.2026

  • 19 А ИСТИНАТА Е

    3 2 Отговор
    Оскраина се разпада и едва ли ще изкара зимата.

    Коментиран от #24

    06:42 28.08.2026

  • 20 Някой си

    1 1 Отговор
    Гръмко заглавие, урките атакували Севастопол! Малии с цели три дрона айде бе! И нито един не уцелил! А руснаците ги размазаха със стотици дронове и ракети ей тъй между другото! Ей туй журналистите сте голяма работа!

    Коментиран от #23

    06:45 28.08.2026

  • 21 няма край

    0 1 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    06:48 28.08.2026

  • 22 7676

    0 0 Отговор
    А бе кво станало с тия оператори на дрончета на мадяр бе!?

    06:48 28.08.2026

  • 23 хе хе

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Някой си":

    В нета се върти едно клипче от където е свалена снимката. Демонстрационни стрелби пред Путин. Малко по-късно от времето на снимката, този параход изстреля ракета, която от старост отказа да полети и падна до кораба. Потърсете "не полетела" и ще стигнете и до това клипче заедно с хиляди други.

    06:51 28.08.2026

  • 24 два три дня и всьо

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "А ИСТИНАТА Е":

    нали
    ?

    06:52 28.08.2026

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